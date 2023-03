Track and field: 2023 returning state champions list

BILLINGS — The 2023 track and field season is about to begin, and there are several returning state champions entering the new year with eyes on achieving more hardware.

Below is a list of individual state titlists from the 2022 and 2021 seasons season in each class who are eligible this spring (with their current year in school included). The 2023 state meets will be held May 26-27. This year, classes AA and B will hold their state meets in Butte while classes A and C will compete in Laurel.

For errors or omissions, please email sports@ktvh.com.

Returning 2022 state track and field champions

BOYS

Teams

Class AA: Missoula Sentinel, 89 points

Class A: Dillon, 103 points

Class B: Jefferson, 92 points

Class C: Seeley-Swan, 84 points

Individuals

100 meters

Class AA: Hudson Lembke, Jr., Missoula Sentinel, 10.97

200 meters

Class AA: Thomas Carter, Sr., Helena Capital, 21.88

Class C: Owen Hoag, Sr., Seeley-Swan, 22.57

400 meters

Class C: Owen Hoag, Sr., Seeley-Swan, 50.58

800 meters

Class AA: Keagen Crosby, Sr., Missoula Sentinel, 1:53.82

Class C: Shaphan Hubner, Soph., Manhattan Christian, 2:01.76

1,600 meters

Class C: Oren Arthun, Jr., Manhattan Christian, 4:34.96

3,200 meters

Class AA: Weston Brown, Sr., Bozeman, 9:27.07

Class C: Oren Arthun, Jr., Manhattan Christian, 4:34.96

300-meter hurdles

Class C: William Martin, Sr., Darby, 41.26

400-meter relay

Class AA: Missoula Sentinel, 41.89

Class A: Dillon, 42.63

Class B: Jefferson, 43.65

Class C: Hobson-Moore-Judith Gap, 44.69

1,600-meter relay

Class AA: Bozeman Gallatin, 3:21.73

Class A: Corvallis, 3:27.01

Class B: Missoula Loyola, 3:27.84

Class C: Seeley-Swan, 3:30.81

Pole vault

Class A: Taylor Searle, Jr., Hamilton, 14-06

Class B: Luke Donally, Sr., Huntley Project, 14-06

Triple jump

Class C: Caiden Sekuterski, Jr., Cascade, 44-11

High jump

Class C: Jasiah Hambira, Sr., Lustre Christian, 6-03 (won in 2021)

Discus

Class AA: Anthony Okes, Sr., Great Falls CMR, 159-01

Class A: Andrew Burrows, Jr., Hamilton, 166-09

Javelin

Class AA: Aiden Nichols, Sr., Missoula Hellgate, 182-01

Class A: Kellan Beller, Sr., Stevensville, 169-07 (won in 2021)

——————————————————————————————

GIRLS

Teams

Class AA: Helena, 144 points

Class A: Whitefish, 103 points

Class B: Big Timber, 99.5 points

Class C: Plentywood, 74 points

Individuals

100 meters

Class A: Brooke Zetooney, Jr., Whitefish, 12.66

Class C: Brooke Reuter, Jr., Savage, 12.7

200 meters

Class A: Brooke Zetooney, Jr., Whitefish, 25.98

Class B: Isabelle Berry, Jr., Missoula Loyola, 26.09

Class C: Jadyn VanDyken, Sr., Manhattan Christian, 25.65

400 meters

Class A: Olivia Lewis, Jr., Corvallis, 59.01

Class C: Jadyn VanDyken, Sr., Manhattan Christian, 57.49

800 meters

Class A: Carly Cook, Sr., Laurel, 2:17.89

Class B: Kelsey Plymale, Sr., Columbus, 2:22.64 (won in 2021)

1,600 meters

Class A: Mariah Aragon, Jr., Hardin, 5:22.35

3,200 meters

Class A: Mariah Aragon, Jr., Hardin, 11:55.49

Class B: Renae Parker, Sr., Jefferson, 11:33.56

100-meter hurdles

Class AA: Logan Todorovich, Jr., Helena, 14:47

Class C: Annie Kaul, Sr., Plentywood, 15.73

300-meter hurdles

Class AA: Taylee Chirrick, Jr., Billings West, 43.8 (Note: Chirrick transferred to Class C Roberts for the 2022-23 school year)

Class B: Havyn Vandenacre, Jr., Townsend, 46.15 (won in 2021)

Class C: Annie Kaul, Sr., Plentywood, 46.87

400-meter relay

Class AA: Billings West, 47.55

Class A: Whitefish, 49.19

Class B: Bigfork, 50.19

Class C: Manhattan Christian, 51.56

1,600-meter relay

Class AA: Billings West, 3:56.59

Class A: Whitefish, 4:03.99

Class B: Bigfork, 4:09.67

Class C: Seeley-Swan, 4:07.0

Pole vault

Class AA: Hannah Moses, Sr., Missoula Hellgate, 11-09

Class A: Charlie Ham, Sr., Frenchtown, 10-09

Class B: Breauna Erickson, Jr., Conrad, 11-0

Class C: Annie Kaul, Sr., Plentywood, 10-06

Long jump

Class AA: Logan Todorovich, Jr., Helena, 18-06¼

Class C: Emily Maughan, Sr., Seeley-Swan, 17-05½

High jump

Class C: Teagan Erickson, Jr., Saco, 5-04

Triple jump

Class C: Jadyn VanDyken, Sr., anhattan Christian, 37-0½

Discus

Class AA: Torie Jamieson, Jr., Billings Senior, 131-06

Javelin

Class AA: Alysa Keller, Sr., Billings West, 143-01

Class A: Daeja Fike, Jr., Laurel, 142-08; Ella Moodry, Jr., Butte Central, 125-10 (won in 2021)

Class B: Ashley Carroll, Sr., Shepherd, 131-01

Shot put

Class C: Carolyne Christoffersen, Sr., Froid-Lake, 37-04½