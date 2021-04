Results: Billings West Small School Meet (April 13)

BILLINGS - Results from Tuesday's track and field meet between Billings West, Hardin, Billings Central and Broadview-Lavina at West High School. No team scores were calculated.

Billings West Small School Meet - 4/13/2021

Girls 100 Meter Dash Varsity Finals 1, Arnett, Kialee, Billings Wes, 14.28. 2, Lockie, Brynn, Billings Cen, 14.48. 3, Marvin, Zoe, Billings Wes, 14.49. 4, Demars, Mariah, Billings Wes, 14.62. 5, Murphy, Laci, Billings Wes, 14.63. 6, Bucholz, Taya, Billings Wes, 14.69. 7, Johnson, Shaeley, Billings Wes, 14.93. 8, Long, Austin, Billings Wes, 14.97. 9, Forney, Molly, Billings Wes, 15.16. 10, Willardson, Audrey, Billings Wes, 15.21. 11, Plowman, Angeliq, Billings Cen, 15.34. 12, Dvorak, Alexis, Billings Wes, 15.45. 13, Schneider, Zoey, Billings Wes, 15.71. 14, Breetz, Rachel, Billings Cen, 15.87. 15, Lutz, Madison, Billings Wes, 16.01. 16, Pearson, Ellyanna, Billings Wes, 16.44. 17, Johnson, Gracie, Billings Wes, 16.50. 18, Bunting, Hannah, Broadview-La, 16.85. 19, Tooke, Alyson, Broadview-La, 18.41.

Girls 200 Meter Dash Varsity 1, Demars, Mariah, Billings Wes, 30.00. 2, Marvin, Zoe, Billings Wes, 30.68. 3, Arnett, Kialee, Billings Wes, 30.86. 4, Lockie, Brynn, Billings Cen, 31.01. 5, Bucholz, Taya, Billings Wes, 31.52. 6, Plowman, Angeliq, Billings Cen, 31.60. 7, Johnson, Shaeley, Billings Wes, 31.91. 8, Forney, Molly, Billings Wes, 32.13. 9, Monsen, Liella, Broadview-La, 32.40. 10, Schneider, Zoey, Billings Wes, 32.72. 11, Thaut, Jaylyn, Broadview-La, 33.94. 12, Breetz, Rachel, Billings Cen, 34.15. 13, Pearson, Ellyanna, Billings Wes, 34.51. 14, Johnson, Gracie, Billings Wes, 35.13. 15, Bunting, Hannah, Broadview-La, 35.58. 16, Willardson, Audrey, Billings Wes, 38.53.

Girls 400 Meter Dash Varsity 1, Molvig, Molly, Billings Cen, 1:04.75. 2, Wahl, Kellan, Billings Cen, 1:05.17. 3, Moccasin, Ellyse, Hardin, 1:07.63. 4, Bohl, Sophia, Billings Cen, 1:08.61. 5, Evans, Dominique, Billings Cen, 1:11.93. 6, Bullman, Allie, Billings Wes, 1:14.26. 7, Beckett, Callie, Broadview-La, 1:15.10. 8, Monsen, Liella, Broadview-La, 1:15.66. 9, Luft, Lexi, Billings Wes, 1:21.60.

Girls 800 Meter Run Varsity 1, Moccasin, Ellyse, Hardin, 2:43.92. 2, Nedens, Sophia, Hardin, 2:45.04. 3, Arzubi, Katya, Billings Cen, 2:46.05. 4, Nedens, Libby, Hardin, 2:46.65. 5, Two Leggins, Khylah, Hardin, 2:55.79. 6, Hadley, Hannah, Billings Cen, 2:56.98. 7, Takes Enemy, Laila, Hardin, 2:58.22. 8, Strait, Nevaeh, Hardin, 2:59.46. 9, Brandon, Brianna, Billings Cen, 3:02.03. 10, Early, Alyson, Billings Cen, 3:03.20. 11, Lang, Hannah, Billings Wes, 3:09.29. 12, Shenk, Alison, Billings Wes, 3:16.10. 13, Hall, Sophie, Billings Cen, 3:49.41.

Girls 1600 Meter Run Varsity 1, Aragon, Mariah, Hardin, 5:51.58. 2, Harmer, Madison, Hardin, 5:52.49. 3, Nedens, Sophia, Hardin, 5:53.23. 4, Arzubi, Katya, Billings Cen, 5:55.22. 5, Hugs, Marion, Hardin, 6:10.54. 6, Early, Alyson, Billings Cen, 6:21.28. 7, Strait, Nevaeh, Hardin, 6:31.10. 8, Takes Enemy, Laila, Hardin, 6:35.68. 9, Hadley, Hannah, Billings Cen, 6:45.29. 10, Shenk, Alison, Billings Wes, 6:49.56. 11, Brandon, Brianna, Billings Cen, 6:51.89. 12, Lang, Hannah, Billings Wes, 6:55.51. 13, Worthington, Sari, Billings Wes, 7:44.20. 14, Hall, Sophie, Billings Cen, 7:53.49. 15, Fish, Kaylynn, Billings Wes, 7:53.90.

Girls 3200 Meter Run Varsity 1, Harmer, Madison, Hardin, 12:56.15. 2, Aragon, Mariah, Hardin, 13:06.81. Girls 100 Meter Hurdles Varsity 1, Murphy, Laci, Billings Wes, 19.24. 2, Shenk, Alison, Billings Wes, 19.28. 3, Demars, Mariah, Billings Wes, 20.43. 4, Rice, Ava, Billings Wes, 21.69. 5, Johnson, Shaeley, Billings Wes, 22.01. 6, Thaut, Jaylyn, Broadview-La, 22.59. 7, Bucholz, Taya, Billings Wes, 23.38. 8, Johnson, Gracie, Billings Wes, 23.59.

Girls 300 Meter Hurdles Varsity 1, Thaut, Jaylyn, Broadview-La, 1:13.31. Girls 4x100 Meter Relay Varsity 1, Broadview-Lavina 'A' 1:00.80. Girls High Jump Varsity 1, Lawrence, Jordan, Billings Wes, J4-05. 2, Varner, Mishayla, Billings Wes, J4-05. 3, Rice, Ava, Billings Wes, 4-01. --, McGregor, Barbara, Billings Wes, NH.

Girls Pole Vault Varsity 1, Powell, Rebekah, Billings Cen, 7-06. 2, Murphy, Laci, Billings Wes, 7-00. 3, McGregor, Barbara, Billings Wes, 6-06. 4, Evans, Dominique, Billings Cen, 6-00. 4, Worthington, Sari, Billings Wes, 6-00. --, Marquez, Victoria, Billings Wes, NH. --, Dvorak, Alexis, Billings Wes, NH. --, Ruiz, Alyvia, Billings Wes, NH. --, Tripp, Jillian, Billings Wes, NH. --, Varner, Mishayla, Billings Wes, NH. --, Lockie, Brynn, Billings Cen, NH. --, Ingraham, Abigail, Billings Wes, NH. --, Rice, Ava, Billings Wes, NH. --, Long, Austin, Billings Wes, NH. --, Breetz, Rachel, Billings Cen, NH.

Girls Long Jump Varsity 1, Johnson, Shaeley, Billings Wes, 13-09.75. 2, Demars, Mariah, Billings Wes, 13-02. 2, Forney, Molly, Billings Wes, 13-02. 4, Beckett, Callie, Broadview-La, 12-03.75. 5, Breetz, Rachel, Billings Cen, 12-01.25. 5, McGregor, Barbara, Billings Wes, 12-01.25. 7, Herman, Brooklyn, Hardin, 11-10.25. 8, Herman, Megan, Hardin, 11-09.25. 9, Monsen, Liella, Broadview-La, 11-07.50. 10, Lutz, Madison, Billings Wes, 11-05.50. 11, Varner, Mishayla, Billings Wes, 11-05. 12, Tooke, Alyson, Broadview-La, 10-04.50. 13, Rodenberger, Olivia, Broadview-La, 10-02. --, Bucholz, Taya, Billings Wes, ND. --, Morrison, Rachel, Billings Wes, ND. --, Schneider, Zoey, Billings Wes, ND. --, Tripp, Jillian, Billings Wes, ND. --, Fish, Kaylynn, Billings Wes, ND. --, Pearson, Ellyanna, Billings Wes, ND. --, Lorash, Birkley, Billings Wes, ND.

Girls Triple Jump Varsity 1, Beckett, Callie, Broadview-La, 28-09. 2, Fiske, Hailey, Broadview-La, 27-08.75. 3, Herman, Brooklyn, Hardin, 26-10.50. 4, Monsen, Liella, Broadview-La, 26-08. 5, Herman, Megan, Hardin, 24-11. Girls Shot Put Varsity 1, Hillis, Maggie, Billings Wes, 30-08.50. 2, Whiteman, Laci, Hardin, 29-00. 3, DeCrane, Lawren, Plenty Coups, 26-01.50. 4, Fiske, Hailey, Broadview-La, 25-04. 5, Henry, Bria, Billings Wes, 25-01. 6, Tuszynski, Adeline, Broadview-La, 23-03. 7, Thaut, Jaylyn, Broadview-La, 20-09. 8, Rodenberger, Olivia, Broadview-La, 19-03. 9, Viker, Rylie, Billings Wes, 18-11. 10, Mallow, Rylie, Billings Cen, 16-04. 11, Coomes, Grace, Billings Wes, 15-11. 12, Johnston, Abigail, Billings Wes, 15-10. 13, Ruiz, Alyvia, Billings Wes, 15-01.

Girls Discus Throw Varsity 1, Ellis, Kendell, Billings Wes, 92-05. 2, Whiteman, Laci, Hardin, 82-07. 3, Fiske, Hailey, Broadview-La, 74-02. 4, Henry, Bria, Billings Wes, 71-07. 5, Viker, Rylie, Billings Wes, 65-03. 6, Coomes, Grace, Billings Wes, 61-05. 7, Hillis, Maggie, Billings Wes, 60-04. 8, DeCrane, Lawren, Plenty Coups, 53-06. 9, GoesAhead, Charlie, Plenty Coups, 53-00. 10, Rodenberger, Olivia, Broadview-La, 46-00. 11, Johnston, Abigail, Billings Wes, 43-01. 12, Mallow, Rylie, Billings Cen, 41-00.

Girls Javelin Throw Varsity 1, Wolff, Jaeden, Billings Wes, 83-01. 2, Whiteman, Laci, Hardin, 83-00. 3, Tuszynski, Adeline, Broadview-La, 80-02. 4, Ellis, Kendell, Billings Wes, 76-08. 5, Davies, Chloe, Billings Wes, 68-02. 6, Marquez, Victoria, Billings Wes, 65-01. 7, Luft, Lexi, Billings Wes, 58-08. 8, Morrison, Rachel, Billings Wes, 55-01. 9, McGregor, Barbara, Billings Wes, 54-07. 10, Varner, Mishayla, Billings Wes, 52-03. 11, Viker, Rylie, Billings Wes, 43-04. 12, Coomes, Grace, Billings Wes, 36-06. --, Johnston, Abigail, Billings Wes, ND. --, Hillis, Maggie, Billings Wes, ND.

Boys 100 Meter Dash Varsity 1, Bear Cloud, Hunter, Hardin, 11.58. 2, Little Light, Paul, Hardin, 11.81. 3, Erbacher, Zach, Billings Wes, 11.91. 4, Hayden, Michael, Billings Cen, 12.10. 5, Zitzow, Rhett, Billings Wes, 12.19. 6, Johnston, Keighton, Billings Wes, 12.32. 7, McDonald, Sinjin, Billings Wes, 12.33. 8, Johns, McKalester, Billings Wes, 12.42. 9, Johnson, Aidan, Billings Wes, 12.45. 10, Murray, Tyler, Billings Wes, 12.50. 11, Sjostrom, Mason, Billings Wes, 12.52. 12, Stanton, Connor, Billings Wes, 12.53. 13, Worthington, Colby, Billings Wes, 12.56. 14, Dykeman, Colter, Billings Wes, 12.58. 15, Lennen, Brayden, Billings Cen, 12.63. 15, Carlson, Billy, Billings Wes, 12.63. 17, Sanchez, Jude, Billings Wes, 12.64. 18, Studer, Max, Billings Cen, 12.65. 18, Walter, Trevor, Billings Wes, 12.65. 20, Morrison, Maxwell, Billings Wes, 12.69. 20, Wells, Miles, Hardin, 12.69. 22, Reimers, Jacob, Billings Wes, 12.75. 23, James, Logan, Billings Wes, 12.81. 24, Walston, Kaleb, Billings Wes, 12.83. 25, Hadley, Travis, Billings Cen, 12.85. 26, Wegner, Reece, Billings Wes, 12.86. 27, Freitag, Cooper, Billings Wes, 12.88. 28, Valdez, Reece, Billings Wes, 13.03. 29, Ciccotelli, Gionne, Billings Wes, 13.05. 30, Fuller, Gordon, Billings Wes, 13.12. 31, Stodtmeister, Mason, Billings Wes, 13.15. 32, Wyss, Hodson, Billings Wes, 13.20. 33, Stewart, Aiden, Billings Wes, 13.28. 34, Strait, Justin, Hardin, 13.54. 35, Garland, Gabe, Billings Wes, 13.61. 36, Veches, Bryce, Billings Wes, 14.02. 37, Cunningham, Connor, Billings Wes, 14.14. 38, Stewart, Alwin, Hardin, 14.26.

Boys 200 Meter Dash Varsity 1, Boyd, Kade, Billings Cen, 23.89. 2, Erbacher, Zach, Billings Wes, 24.45. 3, Carlson, Billy, Billings Wes, 25.23. 4, Sanchez, Jude, Billings Wes, 25.53. 5, Lennen, Brayden, Billings Cen, 25.55. 6, McDonald, Sinjin, Billings Wes, 25.62. 7, Johns, McKalester, Billings Wes, 25.68. 8, Johnson, Aidan, Billings Wes, 25.72. 9, Johnston, Keighton, Billings Wes, 25.93. 10, Minkoff, Braden, Billings Wes, 26.00. 11, Walston, Kaleb, Billings Wes, 26.24. 12, Wells, Miles, Hardin, 26.27. 12, Murray, Tyler, Billings Wes, 26.27. 14, Sjostrom, Mason, Billings Wes, 26.52. 15, Dykeman, Colter, Billings Wes, 26.95. 16, Stanton, Connor, Billings Wes, 27.15. 17, Wegner, Reece, Billings Wes, 27.22. 18, Stewart, Aiden, Billings Wes, 27.40. 18, Ciccotelli, Gionne, Billings Wes, 27.40. 20, James, Logan, Billings Wes, 27.53. 21, Morrison, Maxwell, Billings Wes, 27.69. 22, Stodtmeister, Mason, Billings Wes, 27.85. 23, Strait, Justin, Hardin, 28.17. 24, Walter, Trevor, Billings Wes, 28.31. 25, Stewart, Alwin, Hardin, 28.80. 26, Cunningham, Connor, Billings Wes, 28.84. 27, Reed, Tyler, Billings Wes, 29.30. 28, Veches, Bryce, Billings Wes, 29.66.

Boys 400 Meter Dash Varsity 1, Oven, Clay, Billings Cen, 54.49. 2, Hofer, Cody, Billings Cen, 57.33. 3, Worthington, Colby, Billings Wes, 58.71. 4, Balkenbush, Adam, Billings Cen, 59.87. 5, Freitag, Cooper, Billings Wes, 59.88. 6, Tuszynski, Hank, Broadview-La, 1:00.71. 7, Minkoff, Braden, Billings Wes, 1:01.65. 8, Reimers, Jacob, Billings Wes, 1:02.04. 9, Damjanovich, Derek, Billings Cen, 1:02.20. 10, Wyss, Hodson, Billings Wes, 1:02.55. 11, Fuller, Gordon, Billings Wes, 1:02.65. 12, Bunting, Haston, Broadview-La, 1:07.46.

Boys 800 Meter Run Varsity 1, Joe, Tayjon, Hardin, 2:13.00. 2, Whiteman, Quaiden, Hardin, 2:15.85. 3, Tillman, Jayden, Hardin, 2:17.76. 4, Hofer, Cody, Billings Cen, 2:19.89. 5, Lowdog, Robert, Billings Wes, 2:28.23. 6, Shane, Aaron, Hardin, 2:29.24. 7, Hefty, Stecher, Billings Wes, 2:36.52. 8, Bowman, Brennan, Billings Wes, 2:39.04. 9, Heiken, Rylan, Broadview-La, 2:41.77. 10, Wells, Chase, Hardin, 2:44.84. 11, Heger, Rusty, Billings Cen, 2:48.59. 12, Burmeister, Jacob, Billings Cen, 2:50.71. 13, Kaye, Garrett, Billings Wes, 2:54.34. 14, Hogan, TJ, Billings Wes, 3:10.07.

Boys 1600 Meter Run Varsity 1, Medicine Bull, Tegan, Hardin, 4:54.78. 2, Whiteman, Quaiden, Hardin, 4:56.86. 3, Joe, Tayjon, Hardin, 4:57.87. 4, Takes Enemy, Alduran, Hardin, 5:05.68. 5, Stump, Andrew, Hardin, 5:12.79. 6, Tillman, Jayden, Hardin, 5:16.26. 7, Karpstein, Lee, Broadview-La, 5:17.77. 8, Lowdog, Robert, Billings Wes, 5:21.24. 9, McClintock, Kellen, Billings Cen, 5:27.30. 10, Blaschak, Carson, Billings Wes, 5:30.60. 11, Shane, Aaron, Hardin, 5:32.28. 12, Little Light, Keith, Hardin, 5:34.10. 13, Mark, Toby, Hardin, 5:36.44. 14, Bowman, Brennan, Billings Wes, 5:36.65. 15, Wells, Chase, Hardin, 5:39.31. 16, Hefty, Stecher, Billings Wes, 5:42.06. 17, Reed, Tyler, Billings Wes, 5:50.22. 18, Burmeister, Jacob, Billings Cen, 6:03.43. 19, Bunting, Haston, Broadview-La, 6:04.67. 20, Glenn, River, Plenty Coups, 6:11.57. 21, Rah, Matthew, Billings Cen, 6:13.40. 22, Hogan, TJ, Billings Wes, 6:31.68.

Boys 3200 Meter Run Varsity 1, Stump, Andrew, Hardin, 11:29.73. 2, Takes Enemy, Alduran, Hardin, 11:39.58. 3, Ackerman, Anthony, Billings Cen, 12:00.90. 4, Mark, Toby, Hardin, 12:22.87. 5, McClintock, Kellen, Billings Cen, 12:25.92. 6, Rah, Matthew, Billings Cen, 13:19.93. 7, Kaye, Garrett, Billings Wes, 13:23.11. Boys 110 Meter Hurdles Varsity 1, Stanton, Connor, Billings Wes, 18.81. 2, Gilman, Lake, Billings Wes, 20.00. Boys 300 Meter Hurdles Varsity 1, Heger, Rusty, Billings Cen, 50.99. 2, Gilman, Lake, Billings Wes, 51.12. Boys 4x100 Meter Relay Varsity 1, Billings Central Catholic 'A' 46.59. 2, Broadview-Lavina 'A' 50.21. 3, Plenty Coups 'A' 59.36. Boys High Jump Varsity 1, Little Light, Paul, Hardin, 5-09. 2, Pohle, Nathan, Billings Wes, 5-01. --, Gilman, Lake, Billings Wes, NH.

Boys Pole Vault Varsity 1, Johns, McKalester, Billings Wes, 9-06. 2, McLane, Callum, Billings Wes, 9-00. 3, Winkler, Evan, Billings Wes, J8-00. 4, Worthington, Colby, Billings Wes, J8-00. 5, Perre, Titoun, Billings Wes, J7-06. 6, Walter, Trevor, Billings Wes, J7-06. 7, Reimers, Jacob, Billings Wes, 7-00. 7, Abbey, Chance, Billings Wes, 7-00. --, Blomquist, Tristan, Billings Wes, NH. --, Carlson, Billy, Billings Wes, NH. --, Infante, Jacob, Billings Wes, NH. --, Stodtmeister, Mason, Billings Wes, NH.

Boys Long Jump Varsity 1, Sanchez, Jude, Billings Wes, 18-04.50. 2, Mark, Caleb, Hardin, 17-07.50. 3, Johnston, Keighton, Billings Wes, 17-02. 3, Medicine Bull, Tegan, Hardin, 17-02. 3, Hadley, Travis, Billings Cen, 17-02. 6, Johns, McKalester, Billings Wes, 16-08. 7, Fuller, Gordon, Billings Wes, 16-07. 8, Bear, Cameron, Billings Wes, 16-06. 8, Pohle, Nathan, Billings Wes, 16-06. 8, Hamilton, Ethan, Broadview-La, 16-06. 11, Stodtmeister, Mason, Billings Wes, 16-03. 12, Stewart, Aiden, Billings Wes, 15-11.50. 13, Tuszynski, Hank, Broadview-La, 15-07.50. 14, Infante, Jacob, Billings Wes, 15-07. 15, Freitag, Cooper, Billings Wes, 15-06. 16, Johnson, Aidan, Billings Wes, 15-04. 17, Little Light, Keith, Hardin, 15-00.50. 18, Strait, Justin, Hardin, 14-10.50. 19, Gilman, Lake, Billings Wes, 14-07. 20, Walter, Trevor, Billings Wes, 13-06.50. 21, Abbey, Chance, Billings Wes, 13-04.50. 22, Veches, Bryce, Billings Wes, 13-04. 23, Stump, Andrew, Hardin, 13-03. 24, Stewart, Alwin, Hardin, 13-01. 25, Wells, Chase, Hardin, 12-09. --, Dykeman, Colter, Billings Wes, ND.

Boys Triple Jump Varsity 1, Sanguins, William, Broadview-La, 34-02. 2, Perre, Titoun, Billings Wes, 33-08. 3, Heiken, Rylan, Broadview-La, 33-03. Boys Shot Put Varsity 1, Smith, Brady, Billings Cen, 45-00. 2, Stops, Garren, Hardin, 44-03. 3, Hillis, Kane, Billings Wes, 41-00.50. 4, Sanguins, William, Broadview-La, 38-06. 5, Walks Over Ice, Buren, Hardin, 36-06. 6, High Hawk, Jalen, Hardin, 35-11. 7, Warnick, Carter, Billings Wes, 33-08. 8, Hughes, Logan, Billings Cen, 32-00. 9, Adams, Eli, Billings Wes, 31-09. 10, Jansen, Jace, Broadview-La, 31-00. 10, Gros Ventre, Albert, Hardin, 31-00. 12, Barriger, Ian, Billings Wes, 30-07.50. 13, Valdez, Reece, Billings Wes, 30-06. 14, Dehler, Dirk, Billings Wes, 30-00. 15, Hanser, Xavier, Broadview-La, 29-02. 16, Wientjes, Jace, Broadview-La, 27-02. 17, Jefferson, James, Hardin, 26-07. 18, Melendrez, Tobias, Plenty Coups, 26-03. 19, Plain Feather, Kyler, Plenty Coups, 25-10. 19, Leider, Cleveland, Billings Cen, 25-10. 21, Burke, Alexander, Billings Wes, 25-03. 22, Peterson, Jesse, Broadview-La, 24-10. 22, Tucker, Braydon, Billings Wes, 24-10. 24, Beggs, Caleb, Billings Wes, 23-04. 25, Stands Over Bull, Sampson, Hardin, 20-10.50. 26, Stops, Traelik, Hardin, 19-04. 27, Chavez, Julius, Hardin, 17-06. 28, Ledesma, Bo, Hardin, 16-11. --, Hein, Adam, Billings Wes, ND.

Boys Discus Throw Varsity 1, Smith, Brady, Billings Cen, 119-01. 2, Hill, Mikey, Hardin, 114-08. 3, Stops, Garren, Hardin, 113-11. 4, Sanguins, William, Broadview-La, 110-03. 5, Walks Over Ice, Buren, Hardin, 102-01. 6, Warnick, Carter, Billings Wes, 97-08. 7, Aldrich, Aidan, Billings Cen, 93-04. 8, Dehler, Dirk, Billings Wes, 93-00. 9, Melendrez, Tobias, Plenty Coups, 83-08. 10, Ochs, Abe, Billings Wes, 83-04. 11, Adams, Eli, Billings Wes, 81-08. 12, Hughes, Logan, Billings Cen, 81-06. 13, Fiske, Gunner, Broadview-La, 80-01. 14, Tucker, Braydon, Billings Wes, 79-06. 15, Barriger, Ian, Billings Wes, 79-05. 16, Valdez, Reece, Billings Wes, 78-04. 17, Eames, Dylan, Billings Wes, 78-03. 18, Leider, Cleveland, Billings Cen, 77-06. 18, Wientjes, Jace, Broadview-La, 77-06. 20, Hanser, Xavier, Broadview-La, 77-04. 21, Gros Ventre, Albert, Hardin, 76-03. 22, Hein, Adam, Billings Wes, 75-08. 23, Jefferson, James, Hardin, 72-08. 24, McGovern, Brendan, Billings Cen, 72-04. 25, McCall, Luke, Billings Wes, 71-04. 26, Walter, Alex, Billings Cen, 70-03. 27, Larson, Tyler, Billings Cen, 68-11. 28, Peterson, Jesse, Broadview-La, 68-04. 29, Walksoverice, Wynn, Billings Cen, 67-02. 29, Burke, Alexander, Billings Wes, 67-02. 31, Abbott, Zachary, Billings Wes, 67-00. 32, Glenn, River, Plenty Coups, 63-10. 33, Plain Feather, Kyler, Plenty Coups, 62-01. 34, Stops, Traelik, Hardin, 61-03. 35, Stands Over Bull, Sampson, Hardin, 61-01. 36, Beggs, Caleb, Billings Wes, 60-01. 37, Haslam, Remington, Billings Wes, 59-11. 38, Ledesma, Bo, Hardin, 55-01. 39, Chavez, Julius, Hardin, 46-00.

Boys Javelin Throw Varsity 1, Stops, Garren, Hardin, 131-09. 2, Little Light, Paul, Hardin, 124-05. 3, Shane, Aaron, Hardin, 108-09. 4, Wegner, Will, Billings Wes, 104-10. 5, Hill, Mikey, Hardin, 104-08. 6, Fiske, Gunner, Broadview-La, 103-04. 7, Walks Over Ice, Buren, Hardin, 102-02. 8, Larson, Tyler, Billings Cen, 100-01. 9, Murray, Tyler, Billings Wes, 100-00. 10, Sanguins, William, Broadview-La, 97-09. 11, Walter, Alex, Billings Cen, 96-06. 12, Eames, Dylan, Billings Wes, 95-02. 13, Balkenbush, Adam, Billings Cen, 92-05. 14, Valdez, Reece, Billings Wes, 92-04. 15, Burke, Alexander, Billings Wes, 91-07. 16, Karpstein, Lee, Broadview-La, 90-06. 16, Jansen, Jace, Broadview-La, 90-06. 18, Aldrich, Aidan, Billings Cen, 90-01. 18, Hefty, Stecher, Billings Wes, 90-01. 20, Melendrez, Tobias, Plenty Coups, 89-06. 21, McDonald, Sinjin, Billings Wes, 89-01. 22, Dehler, Dirk, Billings Wes, 87-09. 23, Hughes, Logan, Billings Cen, 86-10. 24, Hamilton, Ethan, Broadview-La, 84-02. 25, Tucker, Braydon, Billings Wes, 83-10. 26, Wegner, Reece, Billings Wes, 83-00. 27, Walksoverice, Wynn, Billings Cen, 81-03. 28, Plain Feather, Kyler, Plenty Coups, 79-02. 29, Ochs, Abe, Billings Wes, 78-03. 30, McCall, Luke, Billings Wes, 77-09. 31, Jefferson, James, Hardin, 77-04. 32, Wyss, Hodson, Billings Wes, 77-01. 33, McGovern, Brendan, Billings Cen, 73-02. 34, Stops, Traelik, Hardin, 70-04. 35, Morrison, Maxwell, Billings Wes, 70-01. 36, Abbott, Zachary, Billings Wes, 68-03. 37, Biergrohslien, Luke, Billings Wes, 67-10. 38, Hanser, Xavier, Broadview-La, 67-05. 39, McLane, Callum, Billings Wes, 65-04. 40, Gros Ventre, Albert, Hardin, 58-11. 41, Ledesma, Bo, Hardin, 58-08. 42, Cunningham, Connor, Billings Wes, 57-09. 43, Stands Over Bull, Sampson, Hardin, 52-01. 44, Peterson, Jesse, Broadview-La, 48-00. 45, Chavez, Julius, Hardin, 45-02. --, Stanton, Connor, Billings Wes, ND.