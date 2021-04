Results: Billings West, Lockwood track and field meets (April 6, 7)

BILLINGS and LOCKWOOD -- Lockwood hosted the school's first-ever track and field meet on Wednesday, welcoming six visiting teams.

Miles City swept the team titles at the Lockwood Invite, which also included Broadus, Custer-Hysham, Joliet, Lodge Grass, Lockwood and Roundup. The Miles City boys scored 191 points, while the girls put up 153. Roundup and Broadus finished second and third, respectively, in both team races.

Billings West, meanwhile, hosted four teams in a Tuesday meet. The Golden Bears competed against Absarokee, Billings Central, Broadview-Lavina and Harlowton-Ryegate. Team scores were not calculated.

Results from both meets are below.

Billings West High Tuesday Meet #1

April 6

Teams: Absarokee, Billings Central, Billings West, Broadview-Lavina and Harlowton-Ryegate.

Girls 100 Meter Dash Varsity Finals

1, Wahl, Kellan, Billings Cen, 12.96. 2, Molvig, Molly, Billings Cen, 13.16. 3, Martin, Emmy, Harlowton/Ry, 13.51. 4, Grossman, Kaitlin, Billings West, 13.69. 5, Bohl, Sophia, Billings Cen, 13.80. 6, Roberts, Dakota, Harlowton/Ry, 13.84. 7, Planichek, Tandy, Absarokee, 13.91. 8, Heggem, Raelynn, Harlowton/Ry, 13.98.

Girls 200 Meter Dash Varsity

1, Wolff, Jaeden, Billings Wes, 26.85. 2, Davies, Chloe, Billings Wes, 27.51. 3, Grossman, Kaitlin, Billings Wes, 27.81. 4, Martin, Emmy, Harlowton/Ry, 28.59. 5, Roberts, Dakota, Harlowton/Ry, 29.15. 6, Heggem, Raelynn, Harlowton/Ry, 29.43. 7, Derbyshire, Abby, Billings Cen, 29.70. 8, Bloyder, Ela, Billings Wes, 29.84.

Girls 400 Meter Dash Varsity

1, Molvig, Molly, Billings Cen, 1:06.75. 2, Wahl, Kellan, Billings Cen, 1:07.04. 3, Derbyshire, Abby, Billings Cen, 1:08.46. 4, Fenley, Samantha, Harlowton/Ry, 1:09.17. 5, Hagl, Alexis, Harlowton/Ry, 1:09.60. 6, Martin, Emmy, Harlowton/Ry, 1:09.87. 7, Baver, Hattie, Absarokee, 1:11.66. 8, Arzubi, Katya, Billings Cen, 1:11.71.

Girls 800 Meter Run Varsity

1, Fenley, Samantha, Harlowton/Ry, 2:47.76. 2, Arzubi, Katya, Billings Cen, 2:49.24. 3, Anderson, Gracie, Harlowton/Ry, 2:49.28. 4, Lang, Hannah, Billings Wes, 2:58.82. 5, Hadley, Hannah, Billings Cen, 2:59.59. 6, Brandon, Brianna, Billings Cen, 3:00.09. 7, Hagl, Alexis, Harlowton/Ry, 3:03.59. 8, Shenk, Alison, Billings Wes, 3:08.82.

Girls 1,600 Meter Run Varsity

1, McClintock, Mikayla, Billings Wes, 6:18.80. 2, Colebank, Isabella, Billings Wes, 6:21.08. 3, Lang, Hannah, Billings Wes, 6:51.78. 4, Astle, Dalvay, Billings Wes, 6:52.07. 5, Glennie, Katie, Harlowton/Ry, 6:55.47. 6, Shenk, Alison, Billings Wes, 7:02.48. 7, Brandon, Brianna, Billings Cen, 7:03.46. 8, Worthington, Sari, Billings Wes, 7:49.76.

Girls 3,200 Meter Run Varsity

1, Glennie, Katie, Harlowton/Ry, 16:11.58.

Girls 100 Meter Hurdles Varsity

1, Coey, Hailey, Billings Wes, 15.88. 2, Fenley, Samantha, Harlowton/Ry, 18.39. 3, Lawrence, Jordan, Billings Wes, 19.35. 4, Murphy, Laci, Billings Wes, 19.44. 5, Demars, Mariah, Billings Wes, 20.55. 6, Powell, Rebekah, Billings Cen, 20.77. 7, Dvorak, Alexis, Billings Wes, 21.19. 8, Johnson, Shaeley, Billings Wes, 22.07.

Girls 300 Meter Hurdles Varsity

1, Tuszynski, Adeline, Broadview-La, 1:00.44.

Girls 4x100 Meter Relay Varsity

1, Billings Central Catholic 'A' 50.76. 2, Absarokee 'A' 58.76. 3, Broadview-Lavina 'A' 59.74. 4, Absarokee 'B' 1:00.82.

Girls 4x400 Meter Relay Varsity

1, Billings Central Catholic 'A' 4:27.27. 2, Harlowton/Ryegate 'A' 4:32.37.

Girls High Jump Varsity

1, Fenley, Samantha, Harlowton/Ry, 4-09. 2, Varner, Mishayla, Billings Wes, 4-05. 3, Lawrence, Jordan, Billings Wes, J4-03. 4, Rice, Ava, Billings Wes, J4-03.

Girls Pole Vault Varsity

1, Powell, Rebekah, Billings Cen, 8-00. 2, Marquez, Victoria, Billings Wes, J7-06. 3, Dvorak, Alexis, Billings Wes, J7-06. 4, Long, Austin, Billings Wes, J7-06. 5, Fischer, Clara, Billings Wes, J7-06. 5, Murphy, Laci, Billings Wes, J6-06. 6, Planichek, Tandy, Absarokee, 7-00. 6, Thompson, Gwen, Billings Wes, J6-06. 7, Worthington, Sari, Billings Wes, 6-06. 7, Campbell, Kailey, Absarokee, J6-06. 7, McGregor, Barbara, Billings Wes, J6-06.

Girls Long Jump Varsity

1, Coey, Hailey, Billings Wes, 16-10.50. 2, Frideres, Lauryn, Billings Wes, 16-01. 3, Jeter, Caroline, Billings Wes, 15-06.50. 4, Wahl, Kendall, Billings Cen, 14-09. 5, Lockie, Brynn, Billings Cen, 14-05.50. 6, Demars, Mariah, Billings Wes, 12-09.50. 7, Pohle, Alyssa, Billings Wes, 12-07. 8, Johnson, Shaeley, Billings Wes, 12-06.

Girls Triple Jump Varsity

1, Hagl, Alexis, Harlowton/Ry, 30-06.50. 2, Jeter, Caroline, Billings Wes, 28-08. 3, Fiske, Hailey, Broadview-La, 28-07.50. 4, McDowell, Maggie, Absarokee, 28-01.50. 5, Beckett, Callie, Broadview-La, 26-11.75. 6, Monsen, Liella, Broadview-La, 26-04.25.

Girls Shot Put Varsity

1, Feddes, Lexi, Absarokee, 30-06. 2, Jones, Brooke, Billings Wes, 29-11. 3, Fiske, Hailey, Broadview-La, 28-08.50. 4, Caballero, Isa, Harlowton/Ry, 26-09. 5, Tuszynski, Adeline, Broadview-La, 24-05.25. 6, Ruiz, Asher, Billings Wes, 23-01. 7, Garay, Gabby, Harlowton/Ry, 22-10. 8, Coomes, Grace, Billings Wes, 22-00.50.

Girls Discus Throw Varsity

1, Ellis, Kendell, Billings Wes, 91-00. 2, McDowell, Maggie, Absarokee, 86-03. 3, Fiske, Hailey, Broadview-La, 78-03. 4, Viker, Rylie, Billings Wes, 69-10. 5, Jones, Brooke, Billings Wes, 69-00. 6, Ruiz, Asher, Billings Wes, 65-10. 7, Coomes, Grace, Billings Wes, 61-03. 8, Pertuit, Kyla, Billings Wes, 59-00.

Girls Javelin Throw Varsity

1, Bullman, Allie, Billings Wes, 83-04. 2, Lorash, Birkley, Billings Wes, 82-05. 3, Wolff, Jaeden, Billings Wes, 82-03. 4, Caballero, Isa, Harlowton/Ry, 77-03. 5, Ellis, Kendell, Billings Wes, 77-00. 6, Tuszynski, Adeline, Broadview-La, 76-02. 7, Hagl, Alexis, Harlowton/Ry, 75-05. 8, Mourich, Mattie, Billings Wes, 71-08.

Boys 100 Meter Dash Varsity

1, Ping, Brock, Billings Cen, 11.56. 2, DeLeon, Michael, Billings Wes, 12.02. 3, Medlock, Jaymn, Billings Wes, 12.06. 4, Oven, Clay, Billings Cen, 12.12. 5, Lantis, Aiden, Billings Wes, 12.14. 6, Boyd, Kade, Billings Cen, 12.20. 6, Dowler, Caden, Billings Wes, 12.20. 8, Damjanovich, Derek, Billings Cen, 12.21.

Boys 200 Meter Dash Varsity

1, Dowler, Taco, Billings Wes, 23.77. 2, Nafts, Reece, Billings Wes, 24.90. 3, Luft, Tucker, Billings Wes, 25.06. 4, Hiner, Romulus, Harlowton/Ry, 25.26. 5, Ridley, Traven, Billings Wes, 25.27. 6, Biergrohslien, Luke, Billings Wes, 25.29. 7, Nordstrom, Tate, Billings Wes, 25.32. 8, Carlson, Billy, Billings Wes, 25.70.

Boys 400 Meter Dash Varsity

1, Oven, Clay, Billings Cen, 52.02. 2, Luft, Tucker, Billings Wes, 53.88. 3, Boyd, Kade, Billings Cen, 55.30. 4, Bear, Cameron, Billings Wes, 56.00. 5, Hofer, Cody, Billings Cen, 56.56. 6, Hiner, Romulus, Harlowton/Ry, 57.49. 7, Todhunter, Jason, Harlowton/Ry, 58.28. 8, Balkenbush, Adam, Billings Cen, 58.50.

Boys 800 Meter Run Varsity

1, Fenley, Ryan, Harlowton/Ry, 2:16.05. 2, Hofer, Cody, Billings Cen, 2:18.32. 3, Dervishian, Jordan, Billings Wes, 2:26.44. 4, McClintock, Kellen, Billings Cen, 2:27.56. 5, Bowman, Brennen, Billings Wes, 2:32.71. 6, Glennie, Angus, Harlowton/Ry, 2:32.88. 7, Heger, Rusty, Billings Cen, 2:37.35. 8, Lukasik, Jared, Billings Wes, 2:38.86.

Boys 1,600 Meter Run Varsity

1, Fenley, Ryan, Harlowton/Ry, 5:06.18. 2, Tweedy, Nate, Billings Wes, 5:12.30. 3, Blaschak, Carson, Billings Wes, 5:12.97. 4, Karpstein, Lee, Broadview-La, 5:16.41. 5, Stauffer, Shane, Billings Wes, 5:17.99. 6, Lowdog, Robert, Billings Wes, 5:23.26. 7, Dervishian, Jordan, Billings Wes, 5:33.32. 8, Bowman, Brennen, Billings Wes, 5:35.34.

Boys 3,200 Meter Run Varsity

1, Blaschak, Carson, Billings Wes, 11:31.46. 2, Ackerman, Anthony, Billings Cen, 12:16.98. 3, Hefty, Stecher, Billings Wes, 12:25.07. 4, Lowdog, Robert, Billings Wes, 12:54.50. 5, Burmeister, Jacob, Billings Cen, 13:10.57. 6, Rah, Matthew, Billings Cen, 14:10.48. 7, Hogan, TJ, Billings Wes, 14:52.37.

Boys 110 Meter Hurdles Varsity

1, DeVries, Ryan, Billings Wes, 15.86. 2, Demars, Joel, Billings Wes, 15.95. 3, Pierce, Jacob, Billings Wes, 16.95. 4, Stanton, Connor, Billings Wes, 19.29.

Boys 300 Meter Hurdles Varsity

1, Pierce, Jacob, Billings Wes, 43.29. 2, Demars, Joel, Billings Wes, 43.66. 3, Heger, Rusty, Billings Cen, 49.78.

Boys 4x100 Meter Relay Varsity

1, Billings Central Catholic 'A' 45.79.

Boys 4x400 Meter Relay Varsity

1, Harlowton/Ryegate 'A' 3:46.49. 2, Billings Central Catholic 'A' 3:49.90.

Boys High Jump Varsity

1, Damjanovich, Derek, Billings Cen, 5-10. 2, Blatter, Cole, Harlowton/Ry, 5-08. 3, Glennie, Angus, Harlowton/Ry, J5-04. 4, Pohle, Nathan, Billings Wes, J5-04. 5, Messer, Collin, Billings Cen, 5-02.

Boys Pole Vault Varsity

1, Deines, Dylan, Billings Wes, 11-00. 2, Walter, Tyler, Billings Wes, J10-06. 3, DeLeon, Michael, Billings Wes, J10-06. 4, Halligan, Connor, Billings Wes, 9-00. 5, Johns, McKalester, Billings Wes, 8-06. 5, Worthington, Colby, Billings Wes, 8-06. 7, Perre, Titoun, Billings Wes, 8-00. 7, Winkler, Evan, Billings Wes, 8-00. 7, Stodtmeister, Mason, Billings Wes, 8-00.

Boys Long Jump Varsity

1, Ping, Brock, Billings Cen, 22-05. 2, Dowler, Taco, Billings Wes, 21-06. 3, Dowler, Caden, Billings Wes, 20-11.50. 4, Lantis, Aiden, Billings Wes, 18-11.50. 5, Woldstad, Colter, Harlowton/Ry, 18-05. 6, Stodtmeister, Mason, Billings Wes, 18-00.50. 7, Blatter, Cole, Harlowton/Ry, 17-11. 7, Sanchez, Jude, Billings Wes, 17-11.

Boys Triple Jump Varsity

1, Fenley, Ryan, Harlowton/Ry, 39-06. 2, Woldstad, Colter, Harlowton/Ry, 37-09.50. 3, Mysse, Johnny, Harlowton/Ry, 34-01. 4, Sanguins, William, Broadview-La, 33-09. 5, Perre, Titoun, Billings Wes, 33-03.50.

Boys Shot Put Varsity

1, Medlock, Jaymn, Billings Wes, 42-02.50. 2, Sanguins, William, Broadview-La, 41-07.50. 3, Smith, Brady, Billings Cen, 40-07.50. 4, Booth, Jaquawahann, Billings Cen, 40-00. 5, Anderson, Jacob, Billings Wes, 37-09.50. 6, Nordstrom, Tate, Billings Wes, 36-04.50. 7, Meron, Sean, Billings Wes, 35-06. 8, Adams, Eli, Billings Wes, 32-09.50.

Boys Discus Throw Varsity

1, Medlock, Jaymn, Billings Wes, 118-01. 2, Anderson, Jacob, Billings Wes, 112-00. 3, Meron, Sean, Billings Wes, 110-11. 4, Tucker, Jaxon, Billings Wes, 108-02. 5, Sanguins, William, Broadview-La, 105-04. 6, Adams, Eli, Billings Wes, 102-02. 7, Booth, Jaquawahann, Billings Cen, 97-10. 8, Smith, Brady, Billings Cen, 97-05.

Boys Javelin Throw Varsity

1, Todhunter, Jason, Harlowton/Ry, 162-07. 2, Claunch, Isaiah, Billings Wes, 160-06. 3, Garcia, Christopher, Billings Wes, 130-05. 4, Warnick, Carter, Billings Wes, 121-01. 5, Medlock, Jaymn, Billings Wes, 118-00. 6, Fiske, Gunner, Broadview-La, 114-11. 7, Wegner, Will, Billings Wes, 97-05. 8, Sanguins, William, Broadview-La, 95-03. 8, Murray, Tyler, Billings Wes, 95-03.

Lockwood Invite

April 6

Girls team scores: Miles City 153, Roundup 131, Broadus 58, Joliet 48, Lockwood 47, Lodge Grass 41, Custer-Hysham 1.

Girls 100 Meter Dash Finals

1, Klein, Bella, Roundup, 13.77. 2, Bancroft, Kaitlyn, Joliet, 14.62. 3, Wilson, Ashley, Roundup, 14.97. 4, Martin, Abigail, Powder River, 15.15. 5, Whicker, Cora, Custer Count, 15.26. 6, Kuntz, Gracie, Lockwood, 15.36.

Girls 200 Meter Dash

1, Ziebarth, Zaylee, Custer Count, 28.46. 2, Bancroft, Kaitlyn, Joliet, 30.42. 3, Klein, Bella, Roundup, 30.54. 4, Kuntz, Gracie, Lockwood, 32.13. 5, Whicker, Cora, Custer Count, 32.19. 6, Wilson, Ashley, Roundup, 33.21.

Girls 400 Meter Dash

1, Stratton, Jayli, Custer Count, 1:09.51. 2, Kuntz, Gracie, Lockwood, 1:12.28. 3, Stradley, Grace, Custer Count, 1:13.57. 4, Hassler, Kinsey, Lockwood, 1:17.03. 5, Hall, Allison, Lockwood, 1:20.92.

Girls 800 Meter Run

1, Toombs, Deserae, Roundup, 3:11.29. 2, Massignan, Giulia, Roundup, 3:16.57. 3, Carr, Julianna, Custer Count, 3:18.18. 4, Negro, Syria, Roundup, 3:24.63. 5, Donahue, Emily, Roundup, 3:34.02.

Girls 1,600 Meter Run

1, Pretty On Top, Shantell, Lodge Grass, 6:14.33. 2, Walley, Isabelle, Custer Count, 6:14.78. 3, Brown, Ellie, Custer Count, 6:15.54. 4, Anderson, Makenzie, Lockwood, 6:16.96. 5, Toombs, Deserae, Roundup, 6:40.39. 6, Hager, Brodie, Custer Count, 6:41.03.

Girls 3,200 Meter Run

1, Pretty On Top, Shantell, Lodge Grass, 14:05.21. 2, Anderson, Makenzie, Lockwood, 14:37.91. 3, Pretty On Top, Tyressa, Lodge Grass, 14:57.83. 4, Rasmussen, Rachel, Powder River, 15:36.05.

Girls 100 Meter Hurdles

1, Nowicki, Bailey, Custer Count, 18.50. 2, Baker, Alora, Custer Count, 18.73. 3, Goffena, Makayla, Roundup, 19.52. 4, Bushman, Annika, Joliet, 20.72. 5, Rasmussen, Rachel, Powder River, 22.51.

Girls 300 Meter Hurdles

1, Klein, Bella, Roundup, 49.07. 2, Nowicki, Bailey, Custer Count, 54.49. 3, Bushman, Annika, Joliet, 1:00.57. 4, Patterson, Brooklynn, Lockwood, 1:04.77. 5, Buckalew, Elizabeth, Lockwood, 1:11.59.

Girls 4x100 Meter Relay

1, Custer County 'A' 55.76. 2, Lockwood 'A' 1:00.95. 3, Custer County 'B' 1:01.80.

Girls 4x400 Meter Relay

1, Custer County 'A' 4:41.45. 2, Custer County 'B' 5:15.79.

Girls High Jump

1, Schaffer, Zeason, Powder River, J4-08. 2, Warburton, Savana, Joliet, J4-08. 3, Baker, Alora, Custer Count, J4-04. 4, Martin, Abigail, Powder River, J4-04. 5, Newman, Kaytie, Roundup, J4-02. 6, Backes, Erin, Custer Count, J4-00.

Girls Pole Vault

1, Gilmore, Kya, Custer Count, 7-06.

Girls Long Jump

1, Schaffer, Zeason, Powder River, 16-00.25. 2, Gilmore, Kya, Custer Count, 14-05. 3, Goffena, Makayla, Roundup, 14-03. 4, Toineeta, Angelina, Lodge Grass, 13-01. 5, Kuchynka, Claire, Custer Count, 13-00. 6, Buckalew, Elizabeth, Lockwood, 12-03.75.

Girls Triple Jump

1, Schaffer, Zeason, Powder River, 32-04. 2, Warburton, Savana, Joliet, 30-06. 3, Toineeta, Angelina, Lodge Grass, 27-08. 4, Kuchynka, Claire, Custer Count, 26-00. 5, Backes, Erin, Custer Count, 25-08. 6, Clark, Sarah, Custer-Hysha, 25-02.

Girls Shot Put

1, Castro, Amy, Roundup, 31-11. 2, Donahue, Elizabeth, Roundup, 29-06.25. 3, Tomassi, Peyton, Roundup, 26-11. 4, Jefferson, Jordan, Lodge Grass, 25-02.75. 5, Hanson, Taylor, Powder River, 24-02.75. 6, Boheman, Kyleigh, Lockwood, 24-00.

Girls Discus Throw

1, Donahue, Elizabeth, Roundup, 81-01. 2, Castro, Amy, Roundup, 81-00.50. 3, Bancroft, Kaitlyn, Joliet, 79-02. 4, Tomassi, Peyton, Roundup, 78-01. 5, Hanson, Taylor, Powder River, 70-09. 6, Backbone, Lucy, Lodge Grass, 65-11.

Girls Javelin Throw

1, Martin, Abigail, Powder River, 83-09. 2, Harding, Haley, Custer Count, 83-06. 3, Donahue, Elizabeth, Roundup, 82-07. 4, Tomassi, Peyton, Roundup, 79-10. 5, Goffena, Makayla, Roundup, 77-00. 6, Baker, Alora, Custer Count, 71-00.

Boys team scores: Miles City 191, Roundup 100, Broadus 72, Lockwood 55, Custer-Hysham 26, Joliet 25, Lodge Grass 17.

Boys 100 Meter Dash

1, Lemmel, Jace, Roundup, 12.23. 2, Olson, Jordan, Roundup, 12.41. 3, Johnson, Jerome, Roundup, 12.61. 4, Landrum, Brody, Custer Count, 12.76. 5, Kordonowy, Jeff, Lockwood, 13.03. 6, Elliot, Brenner, Lockwood, 13.18.

Boys 200 Meter Dash

1, Welch, Zachary, Custer Count, 25.75. 2, Olson, Jordan, Roundup, 25.78. 3, Landrum, Brody, Custer Count, 26.09. 4, Johnson, Jerome, Roundup, 26.64. 5, Kelly, Garett, Lockwood, 26.81. 6, Butler, Cashe, Joliet, 27.32.

Boys 400 Meter Dash

1, Lemmel, Jace, Roundup, 56.88. 2, Gunther, Gage, Custer Count, 57.22. 3, Butler, Cashe, Joliet, 58.02. 4, Kelly, Garett, Lockwood, 58.95. 5, Servis, Gareth, Roundup, 1:02.52. 6, Elliot, Brenner, Lockwood, 1:02.80.

Boys 800 Meter Run

1, Williams, Bryce, Joliet, 2:22.11. 2, Russell, Alex, Custer-Hysha, 2:26.34. 3, Williams, Kolton, Powder River, 2:40.42. 4, VanCleave, Phillip, Custer Count, 2:42.43. 5, Kordonowy, Jeff, Lockwood, 2:59.63. 6, Schug, Brady, Lockwood, 3:03.18.

Boys 1600 Meter Run

1, Niece, Maverick, Custer Count, 5:12.42. 2, Heacock, Eli, Powder River, 5:13.16. 3, Williams, Bryce, Joliet, 5:20.26. 4, Layton, Sam, Custer Count, 5:28.38. 5, Layton, Jack, Custer Count, 5:28.94. 6, Contreraz, Beau, Lockwood, 5:37.27.

Boys 3,200 Meter Run

1, Contreraz, Beau, Lockwood, 12:57.97. 2, Rasmussen, Josh, Powder River, 13:21.73. 3, Lopez-Widdicombe, Izayah, Lockwood, 14:03.52. 4, Horn, Jaxson, Lockwood, 14:41.60. 5, Ahlgren, Seth, Lockwood, 15:36.88. 6, Schug, Brady, Lockwood, 17:26.19.

Boys 110 Meter Hurdles

1, Williams, Zander, Custer Count, 19.51. 2, March, Tiegan, Custer Count, 21.64. 3, Toineeta, George, Lodge Grass, 29.18.

Boys 300 Meter Hurdles

1, Williams, Zander, Custer Count, 46.62. 2, Kordonowy, Jeff, Lockwood, 50.18. 3, March, Tiegan, Custer Count, 53.13. 4, Olson, Jordan, Roundup, 54.24.

Boys 4x100 Meter Relay

1, Custer County 'A' 47.10. 2, Roundup 'A' 47.63. 3, Lockwood 'A' 51.10. 4, Powder River Co 'A' 53.56. 5, Lodge Grass 'A' 58.25.

Boys 4x400 Meter Relay

1, Custer County 'A' 3:52.56. 2, Custer County 'B' 4:13.48. 3, Powder River Co 'A' 4:19.27.

Boys High Jump

1, Welch, Zachary, Custer Count, J5-02. 2, Johnson, Jerome, Roundup, J5-02. 3, Fish, Asa, Roundup, J5-00.

Boys Pole Vault

1, Ray, Anthony, Custer Count, 11-00. 2, Ray, Matthew, Custer Count, 8-00.

Boys Long Jump

1, Fish, Asa, Roundup, 18-05. 2, Williams, Zander, Custer Count, 17-09. 3, Cline, Riley, Custer Count, 17-08. 4, Darby, Mikle, Custer-Hysha, 17-01. 5, Main, John, Roundup, 15-06. 6, Butler, Cashe, Joliet, 15-05.

Boys Triple Jump

1, Williams, Zander, Custer Count, 37-06.25. 2, Cline, Riley, Custer Count, 35-04.50. 3, Darby, Mikle, Custer-Hysha, 31-04. 4, Meachum, Matthew, Lockwood, 27-08.

Boys Shot Put

1, Chapweske, Jesse, Custer Count, 40-01.50. 2, Brien, Jacob, Lodge Grass, 38-06.50. 3, Minow, Kyle, Powder River, 37-05.25. 4, Hanson, Tytan, Powder River, 34-11.50. 5, Kuchynka, Kaden, Custer Count, 34-06.50. 6, Landrum, Brody, Custer Count, 34-00.

Boys Discus Throw

1, Hanson, Tytan, Powder River, 113-04. 2, Fish, Elijah, Roundup, 109-08. 3, Chapweske, Jesse, Custer Count, 106-09. 4, Minow, Kyle, Powder River, 104-06. 5, Kuchynka, Kaden, Custer Count, 86-07. 6, Brien, Jacob, Lodge Grass, 86-05.

Boys Javelin Throw

1, Minow, Kyle, Powder River, 136-05. 2, Russell, Alex, Custer-Hysha, 120-09. 3, Fish, Elijah, Roundup, 112-11. 4, Hanson, Tytan, Powder River, 103-11. 5, Arithson, Grayson, Powder River, 79-06. 6, Wooton, Norman, Joliet, 78-06.