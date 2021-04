Results: Billings West, Billings Senior, Laurel JV meets

Highschoolot.com

Posted at 9:55 AM, Apr 28, 2021

BILLINGS -- Results from Tuesday's track and field action following meets and Billings West, Billings Senior and Laurel High School. Billings West Small School Meet

April 27 at Billings West Team scores not reported. Girls 100-meter dash: 1, Chase, Chantel, Huntley Proj, 13.50. 2, Ban, Kirra, Huntley Proj, 13.95. 3, Lockie, Brynn, Billings Cen, 14.05. 4, Derbyshire, Abby, Billings Cen, 14.10. 5, Marvin, Zoe, Billings Wes, 14.45. 6, Wandle, Brynn, Huntley Proj, 14.46. 200: 1, Chase, Chantel, Huntley Proj, 27.52. 2, Bohl, Sophia, Billings Cen, 28.31. 3, Bloyder, Ela, Billings Wes, 28.37. 4, Derbyshire, Abby, Billings Cen, 29.19. 5, Lile, Natalie, Huntley Proj, 29.93. 6, Marvin, Zoe, Billings Wes, 29.95. 400: 1, Chirrick, Taylee, Billings Wes, 1:01.34. 2, Lile, Natalie, Huntley Proj, 1:06.35. 3, Pohle, Alyssa, Billings Wes, 1:08.10. 4, Early, Alyson, Billings Cen, 1:08.11. 5, Hadley, Hannah, Billings Cen, 1:08.52. 6, Arnett, Kialee, Billings Wes, 1:11.66. 800: 1, Kuntz, Margot, Red Lodge, 2:45.82. 2, Early, Alyson, Billings Cen, 2:47.83. 3, Donally, Gretchen, Huntley Proj, 2:50.26. 4, Williams, Lexi, Red Lodge, 2:52.27. 5, Moore, Aya, Red Lodge, 2:53.06. 6, Lang, Hannah, Billings Wes, 2:58.17. 1,600: 1, Colebank, Isabella, Billings Wes, 6:01.20. 2, Kuntz, Margot, Red Lodge, 6:13.89. 3, Moore, Aya, Red Lodge, 6:17.62. 4, Shenk, Alison, Billings Wes, 6:17.70. 5, Williams, Lexi, Red Lodge, 6:25.98. 6, Brandon, Brianna, Billings Cen, 6:32.84. 3,200: 1, Colebank, Isabella, Billings Wes, 13:36.45. 100 hurdles: 1, Murphy, Macee, Huntley Proj, 16.37. 2, Evenson, Emma, Red Lodge, 16.99. 3, Lindeen, Delayne, Huntley Proj, 17.89. 4, Lawrence, Jordan, Billings Wes, 18.82. 5, Quenzer, Shaylee, Red Lodge, 19.26. 6, Middleton, Rebecca, Huntley Proj, 19.68. 300: 1, Murphy, Macee, Huntley Proj, 50.58. 2, Middleton, Rebecca, Huntley Proj, 52.57. 3, Quenzer, Shaylee, Red Lodge, 54.14. 4, Lindeen, Delayne, Huntley Proj, 54.67. 5, Evans, Dominique, Billings Cen, 57.96. 6, Christman, Hannah, Huntley Proj, 59.97. 4x100 relay: 1, Huntley Project 'A' 51.40. 2, Huntley Project 'B' 54.85. 3, Huntley Project 'C' 57.85. 4, Billings Central Catholic 'A', 1:02.29. 4x400 relay: 1, Billings Central Catholic 'A', 4:24.05. 2, Huntley Project 'A' 4:28.33. 3, Red Lodge 'A' 4:50.02. High jump: 1, Lawrence, Jordan, Billings Wes, 4-06. 1, Evans, Dominique, Billings Cen, 4-06. 3, Quenzer, Shaylee, Red Lodge, 4-04. 3, Rice, Ava, Billings Wes, 4-04. Pole vault: 1, Dvorak, Alexis, Billings Wes, J8-06. 2, Lindeen, Delayne, Huntley Proj, J8-06. 3, Long, Austin, Billings Wes, J8-00. 4, Christman, Hannah, Huntley Proj, J8-00. 5, Evenson, Emma, Red Lodge, J8-00. 6, Stott, Bailey, Huntley Proj, 7-00. 6, Murphy, Laci, Billings Wes, J7-00. Long jump: 1, Frideres, Lauryn, Billings Wes, 17-01.25. 2, Wahl, Kellan, Billings Cen, 16-08.25. 3, Murphy, Macee, Huntley Proj, 16-02.25. 4, Molvig, Molly, Billings Cen, 15-10.25. 5, Jeter, Caroline, Billings Wes, 15-01.50. 6, Chase, Chantel, Huntley Proj, 13-09.25. Triple jump: 1, Twitchell, McKenzie, Huntley Proj, 31-00.75. 2, Fiske, Hailey, Broadview-La, 29-02.25. 3, Kuntz, Margot, Red Lodge, 29-01.25. Shot put: 1, Cooper, Hannah, Huntley Proj, 35-09. 2, Hillis, Maggie, Billings Wes, 32-06. 3, Jones, Brooke, Billings Wes, 30-09. 4, McClenning, Brooke, Huntley Proj, 30-03. 5, Fiske, Hailey, Broadview-La, 26-06. 6, Charlton, Sydni, Huntley Proj, 26-04. Discus: 1, Sedgwick, Tristen, Huntley Proj, 130-03. 2, McClenning, Brooke, Huntley Proj, 118-02. 3, Jones, Brooke, Billings Wes, 96-11. 4, Ellis, Kendell, Billings Wes, 91-01. 5, Hillis, Maggie, Billings Wes, 86-05. 6, Frank, Kitrie, Red Lodge, 84-04. Javelin: 1, Frank, Kitrie, Red Lodge, 113-06. 2, Cooper, Hannah, Huntley Proj, 112-03. 3, Hasler, Josie, Huntley Proj, 104-02. 4, Peterson, Greta, Huntley Proj, 93-08. 5, Lorash, Birkley, Billings Wes, 93-03. 5, LaForest, Jordan, Huntley Proj, 93-03. Boys 100-meter dash: 1, Buchanan, Stanley, Huntley Proj, 11.45. 2, Jetmore, Jay, Red Lodge, 11.59. 3, Boyd, Kade, Billings Cen, 11.70. 4, Ridley, Traven, Billings Wes, 11.87. 5, Cantu, Colby, Huntley Proj, 11.91. 6, DeVries, Ryan, Billings Wes, 11.93. 200: 1, Jetmore, Jay, Red Lodge, 23.78. 2, Boyd, Kade, Billings Cen, 23.88. 3, Lantis, Aiden, Billings Wes, 24.23. 4, Ulrichs, AJ, Billings Cen, 24.27. 5, Cantu, Colby, Huntley Proj, 24.56. 6, Reimers, Samuel, Billings Wes, 24.65. 400: 1, Burns, Mitchell, Huntley Proj, 53.31. 2, Kotter, Aiden, Billings Wes, 54.42. 3, Sheldon, Brady, Billings Wes, 54.60. 4, Graves, Kevin, Huntley Proj, 54.91. 5, Medlock, Jaymn, Billings Wes, 55.08. 6, Biergrohslien, Luke, Billings Wes, 56.73. 800: 1, Graves, Kevin, Huntley Proj, 2:04.49. 2, Karpstein, Lee, Broadview-La, 2:14.21. 3, Nelson, Alex, Huntley Proj, 2:15.24. 4, Quick, Elijah, Red Lodge, 2:19.42. 5, McClintock, Kellen, Billings Cen, 2:19.70. 6, Ackerman, Anthony, Billings Cen, 2:27.59. 1,600: 1, Nelson, Alex, Huntley Proj, 4:53.22. 2, Quick, Elijah, Red Lodge, 5:03.45. 3, Karpstein, Lee, Broadview-La, 5:14.87. 4, Dervishian, Jordan, Billings Wes, 5:22.24. 5, Ackerman, Anthony, Billings Cen, 5:25.28. 6, Burmeister, Jacob, Billings Cen, 5:33.38. 3,200: 1, Kay, Christian, Billings Cen, 12:24.19. 2, Hogan, TJ, Billings Wes, 14:02.13. 110 hurdles: 1, Bouchard, Noah, Huntley Proj, 14.80. 2, DeVries, Ryan, Billings Wes, 15.46. 3, Demars, Joel, Billings Wes, 16.05. 4, Quenzer, Skyler, Red Lodge, 16.83. 5, Fogelsong, Mitchell, Billings Wes, 17.68. 6, Lindeen, Dawson, Huntley Proj, 18.49. 300 hurdles: 1, Lindeen, Dawson, Huntley Proj, 43.53. 2, Sullivan, Jacob, Billings Wes, 44.47. 3, Quenzer, Skyler, Red Lodge, 44.98. 4, Fogelsong, Mitchell, Billings Wes, 45.15. 5, Tuszynski, Hank, Broadview-La, 47.13. 6, Heger, Rusty, Billings Cen, 50.21. 4x100 relay: 1, Huntley Project 'A' 44.76. 2, Billings Central Catholic 'A', 45.10. 3, Red Lodge 'A' 46.46. 4, Broadview-Lavina 'A' 49.40. 4x400 relay: 1, Huntley Project 'A' 3:36.28. 2, Billings Central Catholic 'A', 3:39.87. 3, Red Lodge 'A' 3:40.01. High jump: 1, Damjanovich, Derek, Billings Cen, 6-00. 2, Robinson, Jaiden, Red Lodge, 5-08. 3, Ulrichs, AJ, Billings Cen, 5-06. 4, Oven, Clay, Billings Cen, 5-04. 5, Messer, Collin, Billings Cen, 5-02. 5, Fogelsong, Mitchell, Billings Wes, 5-02. Pole vault: 1, Jacobsen, Spencer, Red Lodge, J13-00. 2, Donally, Luke, Huntley Proj, J12-00. 3, Jetmore, Jay, Red Lodge, J10-06. 4, Lindeen, Dawson, Huntley Proj, J10-06. 5, Winkler, Evan, Billings Wes, J9-06. 5, Perre, Titoun, Billings Wes, J9-06. 6, Reimers, Jacob, Billings Wes, J8-06. 6, Tomlin, Landen, Red Lodge, J8-06. Long jump: 1, Oven, Clay, Billings Cen, 20-09. 2, Bouchard, Noah, Huntley Proj, 20-05. 3, Ridley, Traven, Billings Wes, 20-00. 4, Medlock, Jaymn, Billings Wes, 19-02.50. 5, Cantu, Colby, Huntley Proj, 19-02. 6, Reynolds, Owen, Red Lodge, 18-10. Triple jump: 1, Reynolds, Owen, Red Lodge, 40-05. 2, Hayden, Michael, Billings Cen, 39-03. 3, Lindeen, Wylee, Huntley Proj, 37-00.75. 4, Hadley, Travis, Billings Cen, 34-10. 5, Thomas, Jeffery, Huntley Proj, 34-09. 6, Sanguins, William, Broadview-La, 33-10.50. Shot put: 1, Buchanan, Stanley, Huntley Proj, 47-07. 2, Smith, Brady, Billings Cen, 43-09. 3, Anderson, Jacob, Billings Wes, 43-06. 4, Mann, Corby, Red Lodge, 43-01. 5, Ping, Brock, Billings Cen, 41-04. 6, Hillis, Kane, Billings Wes, 39-06. Discus: 1, Anderson, Jacob, Billings Wes, 147-03. 2, Tucker, Jaxon, Billings Wes, 132-06. 3, Mann, Corby, Red Lodge, 131-01. 4, Buchanan, Stanley, Huntley Proj, 125-00. 5, Sanguins, William, Broadview-La, 117-05. 6, Garcia, Christopher, Billings Wes, 109-02. Javelin: 1, Bouchard, Noah, Huntley Proj, 148-06. 2, Geck, Brandon, Huntley Proj, 143-06. 3, Garcia, Christopher, Billings Wes, 129-11. 4, Hernandez, Jordan, Huntley Proj, 127-07. 5, Wegner, Reece, Billings Wes, 121-05. 6, Hofer, Sheldon, Huntley Proj, 119-09. BSH Tues Meet #3

April 27 at Daylis Stadium Team scores not reported. Girls 100-meter dash: 1, Planichek, Tandy, Absarokee, 13.48. 2, Harris, Lilly, Forsyth, 14.21. 3, Hultman, Skarlett, Billings Sen, 14.62. 4, Braley, Sara, Billings Sen, 14.69. 5, Bancroft, Kaitlyn, Joliet, 14.74. 6, Jones, Gracy, Billings Sen, 14.82. 200: 1, Planichek, Tandy, Absarokee, 28.69. 2, Harris, Lilly, Forsyth, 29.80. 3, Hultman, Skarlett, Billings Sen, 30.46. 4, Jones, Gracy, Billings Sen, 30.98. 5, Baver, Hattie, Absarokee, 31.25. 6, Braley, Sara, Billings Sen, 31.69. 400: 1, Planichek, Tandy, Absarokee, 1:06.59. 2, Lien, Kendra, Billings Sen, 1:08.03. 3, Baver, Hattie, Absarokee, 1:08.64. 4, Gershmel, Paige, Billings Sen, 1:08.86. 5, Herndon, Kaylee, Forsyth, 1:21.21. 800: 1, Rainey, Brianna, Forsyth, 2:55.92. 2, McCaffree, Breelynn, Forsyth, 2:57.55. 3, Herndon, Kaylee, Forsyth, 3:33.73. 4, Shaw, Lilyanna, Billings Sen, 3:36.74. 1,600: 1, McCaffree, Breelynn, Forsyth, 6:19.01. 2, Shaw, Lilyanna, Billings Sen, 8:19.25. 100 hurdles: 1, Smotherman, Tristan, Forsyth, 18.07. 2, Bushman, Annika, Joliet, 19.45. 300: 1, Bushman, Annika, Joliet, 1:09.83. 4x100 relay: 1, Forsyth 'A', 55.36. 2, Absarokee 'A' 57.15. 3, Joliet 'A', 58.62. High jump: 1, Schiffer, Cassandra, Forsyth, 4-09. 2, Russell, Shayla, Absarokee, 4-07. 3, Richert, Sierra, Billings Sen, 4-05. 3, Warburton, Savana, Joliet, 4-05. Pole vault: 1, Campbell, Kailey, Absarokee, J6-06. 1, Schiffer, Cassandra, Forsyth, J6-06. 3, Richert, Sierra, Billings Sen, J6-06. 4, Snow, Addie, Billings Sen, J6-00. 4, Planichek, Tandy, Absarokee, J6-00. 4, Zander, Karsyn, Billings Sen, J6-00. Long jump: 1, Smotherman, Tristan, Forsyth, 14-09.25. 2, Jones, Gracy, Billings Sen, 14-03.75. 3, Warburton, Savana, Joliet, 14-03.50. 4, Gershmel, Paige, Billings Sen, 14-02.50. 5, Campbell, Kailey, Absarokee, 12-11. 6, Walton, MaKenzie, Absarokee, 12-09. Triple jump: 1, Montgomery, Jade, Forsyth, 32-02. 2, McDowell, Maggie, Absarokee, 29-07.25. 3, Warburton, Savana, Joliet, 29-01.50. 4, Montgomery, Madeline, Forsyth, 29-00.50. 5, Rainey, Brianna, Forsyth, 28-02.50. 6, Macioroski, Shelby, Forsyth, 26-01. Shot put: 1, Feddes, Lexi, Absarokee, 29-00. 2, Hill-McClusky, Zoe-Anna, Billings Sen, 27-00.50. 3, Evans, Kaci, Billings Sen, 23-11. 4, Wichman, Addison, Billings Sen, 23-10.75. 5, Church, Emma, Billings Sen, 22-09.50. 6, Tougas, Courtney, Billings Sen, 22-07.50. Discus: 1, Feddes, Lexi, Absarokee, 100-07. 2, McDowell, Maggie, Absarokee, 86-04. 3, Church, Emma, Billings Sen, 82-11. 4, Macy, Rachel, Billings Sen, 81-03. 5, Wichman, Addison, Billings Sen, 79-07. 6, Evans, Kaci, Billings Sen, 75-11. Javelin: 1, Baver, Haylee, Absarokee, 80-06. 2, Montgomery, Madeline, Forsyth, 78-04. 3, McDowell, Maggie, Absarokee, 73-11. 4, Richert, Sierra, Billings Sen, 71-04. 5, Thiel, Kyra, Billings Sen, 70-09. 6, Snow, Addie, Billings Sen, 64-10. Boys 100-meter dash: 1, Phelps, Hayden, Billings Sen, J11.96. 2, Wester, Rowan, Forsyth, J11.96. 3, Lucero, Dreyden, Billings Sen, 12.37. 4, McCaffrey, Brighton, Billings Sen, 12.42. 5, Ratcliff, Reagan, Billings Sen, 12.44. 6, Wilkinson, Lucas, Billings Sen, 12.45. 200: 1, Wester, Rowan, Forsyth, 24.47. 2, Lucero, Dreyden, Billings Sen, 24.97. 3, McClusky, Johnnie, Billings Sen, 25.30. 4, Rosas, Jalen, Billings Sen, 25.59. 5, Stevens, Brayson, Forsyth, 25.78. 6, Carlson, Gavin, Billings Sen, 26.17. 400: 1, Wynia, Ethan, Billings Sen, 53.45. 2, Butler, Cashe, Joliet, 57.31. 3, Phelps, Hayden, Billings Sen, 57.92. 4, Rouane, Evan, Billings Sen, 1:00.32. 5, LaMere, Ryan, Billings Sen, 1:06.60. 800: 1, Williams, Bryce, Joliet, 2:18.93. 2, McLaughlin, Caleb, Billings Sen, 2:22.25. 3, Herndon, Riley, Forsyth, 2:42.03. 4, Green, Syr, Billings Sen, 2:46.35. 1,600: 1, Williams, Bryce, Joliet, 5:01.78. 2, Banderas, Jaunte, Billings Sen, 5:37.35. 3, Lester, Dawson, Absarokee, 5:44.06. 4, McDermott, Joey, Forsyth, 5:51.10. 5, Herndon, Riley, Forsyth, 5:54.76. 6, Green, Syr, Billings Sen, 6:22.24. 110 hurdles: 1, Miller, Jacob, Billings Sen, 16.61. 300 hurdles: 1, Miller, Jacob, Billings Sen, 43.13. 2, Carlson, Benji, Billings Sen, 51.57. 3, Saliaris, Demetrios, Billings Sen, 57.04. 4x100 relay: 1, Absarokee 'A' 55.96. 4x400 relay: 1, Joliet 'A', 4:11.37. 2, Billings Senior 'A' 4:12.42. High jump: 1, Thompson, Kaleb, Billings Sen, J5-06. 2, Macy, Tanner, Billings Sen, J5-06. 3, Koss, Ethan, Billings Sen, 5-04. 4, Carlson, Benji, Billings Sen, J5-00. 5, Fultz, Kayden, Billings Sen, J5-00. Pole vault: 1, Wilkinson, Lucas, Billings Sen, 8-06. 1, Thompson, Kaleb, Billings Sen, 8-06. 3, O'Toole, Evan, Billings Sen, 7-06. 4, Tatsakron, Josiah, Billings Sen, 7-00. Long jump: 1, Hector, Joshua, Billings Sen, 19-04.50. 2, Palm, Caden, Billings Sen, 18-11.50. 3, Poetzl, Samuel, Billings Sen, 18-08. 4, Wester, Rowan, Forsyth, 18-00.50. 5, Medicine Horse, Jeremiah, Billings Sen, 17-05.25. 6, Fultz, Kayden, Billings Sen, 16-11. Triple jump: 1, Hector, Joshua, Billings Sen, 35-05.50. 2, Medicine Horse, Jeremiah, Billings Sen, 35-04.50. 3, Vannattan, Paden, Forsyth, 34-02.50. 4, Hubbard, Cannon, Forsyth, 34-01. 5, Fultz, Kayden, Billings Sen, 33-11.50. 6, Erlenbusch, Kyle, Billings Sen, 32-09.50. Shot put: 1, Simenson, Tyler, Billings Sen, 40-03.75. 2, Hickey, Cooper, Billings Sen, 40-01. 3, McCaffrey, Brighton, Billings Sen, 39-01. 4, Hanson, Eli, Billings Sen, 36-03.25. 5, Allen, Mason, Billings Sen, 36-02. 6, Baker, Leif, Billings Sen, 34-09.25. Discus: 1, Hickey, Cooper, Billings Sen, 126-05. 2, RunsAbove, Cactus, Billings Sen, 121-02. 3, Baker, Leif, Billings Sen, 118-03. 4, Vannattan, Paden, Forsyth, 115-07. 5, Simenson, Tyler, Billings Sen, 115-00. 6, Fair, Armand, Billings Sen, 105-06. Javelin: 1, Wester, Rowan, Forsyth, 140-00. 2, Hubbard, Cannon, Forsyth, 124-06. 3, Koss, Ethan, Billings Sen, 100-05. 4, O'Toole, Evan, Billings Sen, 96-03. 5, Nyquist, Espen, Billings Sen, 85-01. 6, Nardinger, Caleb, Joliet, 83-11. Laurel JV Invite

April 27 at Laurel Sports Complex Team scores not reported. Girls 100-meter dash: 1, Klein, Bella, Roundup, 13.53. 2, Croston, Jules, Shields Vall, 13.60. 3, Grabowska, Leigha, Park City, 13.77. 4, Fairchild, Morgan, Shields Vall, 13.82. 5, Fike, Daeja, Laurel, 13.99. 6, Fox, Tanzy, Laurel, 14.20. 200: 1, Grabowska, Leigha, Park City, 27.70. 2, Klein, Bella, Roundup, 27.75. 3, Manger, Kendra, White Sulphu, 28.28. 4, Croston, Jules, Shields Vall, 29.26. 5, Eleazer, Keeley, Lockwood, 30.06. 6, Sager, Haven, Shields Vall, 30.17. 400: 1, Wilson, Ashley, Roundup, 1:08.42. 2, Dedmore, Tasha, Park City, 1:08.74. 3, Kuntz, Gracie, Lockwood, 1:10.17. 4, deGuzman, Catherine, Fergus, 1:12.35. 5, Hoffman, Aiyanna, Lockwood, 1:13.36. 6, Hassler, Kinsey, Lockwood, 1:14.55. 800: 1, Davidson, Gentry, Laurel, 2:42.60. 2, Taylor, Cabry, White Sulphu, 2:46.03. 3, Croston, Jules, Shields Vall, 2:49.71. 4, Fulbright, Ellie, Fergus, 2:57.48. 5, Pavlovick, Cora, Fergus, 3:08.31. 6, Toombs, Deserae, Roundup, 3:10.69. 1,600: 1, Frank, Abby, Park City, 6:00.29. 2, Anderson, Makenzie, Lockwood, 6:09.00. 3, Naber, Alex, Fergus, 6:10.60. 4, Littlecoyote, Island, Lame Deer, 6:28.00. 5, Casterline, Selah, Laurel, 6:37.85. 6, Toombs, Deserae, Roundup, 6:53.86. 3,200: 1, Naber, Alex, Fergus, 14:28.80. 2, Johannsen, Lauren, Laurel, 16:10.22. 3, Donahue, Emily, Roundup, 16:49.78. 4, Whiteman, Nellie, St Labre Cat, 17:33.22. 100 hurdles: 1, Goffena, Makayla, Roundup, 18.94. 2, Schwend, Cassidy, Bridger, 19.45. 3, Coble, Abbi, Park City, 20.62. 4, Lowery, Jaycie, Fromberg, 20.75. 5, McClane, Airallyn, Belfry, 21.47. 6, Buckalew, Elizabeth, Lockwood, 22.23. 300 hurdles: 1, Grabowska, Leigha, Park City, 52.72. 2, Manger, Kendra, White Sulphu, 53.95. 3, Willis, Sage, Shields Vall, 55.89. 4, Dominick, Perry, Shields Vall, 56.86. 5, Baker, Addie, Park City, 58.95. 6, Lowery, Jaycie, Fromberg, 1:01.19. 4x100 relay: 1, Shields Valley 'A' 54.07. 2, Park City 'A' 56.26. 3, White Sulphur Springs 'A' 56.64. 4, Lockwood 'A' 57.15. 5, Bridger 'A' 58.40. 6, Roundup 'A' 1:03.38. 4x400 relay: 1, White Sulphur Springs 'A' 4:37.24. 2, Park City 'A' 4:56.45. 3, Fergus 'A' 5:09.21. High jump: 1, Fisher, Daisy, White Sulphu, 4-10. 2, Dominick, Perry, Shields Vall, J4-06. 3, Hall, Allison, Lockwood, J4-06. 4, Newman, Kaytie, Roundup, J4-06. 5, Goffena, Makayla, Roundup, 4-02. 6, Pospisil, Dylann, Bridger, J4-02. Pole vault: 1, Linday, Brianna, Laurel, J7-06. 2, Goffena, Makayla, Roundup, J7-06. 3, Hall, Allison, Lockwood, J6-00. 4, LeBrun, Katie, Laurel, J6-00. 5, Mickelson, Mattison, Laurel, J5-06. 6, Newman, Kaytie, Roundup, J5-06. Long jump: 1, Fairchild, Morgan, Shields Vall, 14-10. 2, McNeil, Macie, Laurel, 14-08.75. 3, Dedmore, Tasha, Park City, 14-05.25. 4, Ringer, Blair, White Sulphu, 13-08.50. 5, Harada, Madisen, Laurel, 13-07.75. 6, Goffena, Makayla, Roundup, 13-05. Triple jump: 1, Ringer, Blair, White Sulphu, 33-01.50. 2, Fairchild, Morgan, Shields Vall, 31-10. 3, Willis, Sage, Shields Vall, 30-05. 4, Pospisil, Dylann, Bridger, 30-01.50. 5, Goltz, Mya, Bridger, 29-05.50. 6, Dominick, Perry, Shields Vall, 28-01.50. Shot put: 1, Castro, Amy, Roundup, 31-03. 2, Donahue, Elizabeth, Roundup, 30-06. 3, Doney, Maddy, Lame Deer, 29-10. 4, Roberts, Nikki, Bridger, 29-04. 5, Tomassi, Peyton, Roundup, 28-01. 6, Dominick, Perry, Shields Vall, 27-08. Discus: 1, Linday, Brianna, Laurel, 97-07.50. 2, Guffey, Siera, Fromberg, 82-04. 3, Donahue, Elizabeth, Roundup, 82-01. 4, Tomassi, Peyton, Roundup, 81-03.50. 5, Castro, Amy, Roundup, 81-02. 6, Menard, Callie, White Sulphu, 78-10. Javelin: 1, Fike, Daeja, Laurel, 109-01. 2, Goffena, Makayla, Roundup, 99-07. 3, Frank, Abby, Park City, 96-10. 4, Fox, Tanzy, Laurel, 91-08. 5, Goltz, Mya, Bridger, 86-01. 6, Linday, Brianna, Laurel, 84-11. Boys 100-meter: 1, Davis, Shaw, White Sulphu, 11.92. 2, Jenkins, Aidan, Shields Vall, 12.05. 3, Zimdars, Stockton, Park City, 12.22. 4, Novark, Alex, White Sulphu, 12.26. 5, Gauthier, Jake, Park City, 12.37. 6, Coleman, Colby, Park City, 12.46. 200: 1, Davis, Shaw, White Sulphu, 24.31. 2, Novark, Alex, White Sulphu, 24.94. 3, Gauthier, Jake, Park City, 25.47. 4, Kelly, Garett, Lockwood, 25.68. 5, Main, John, Roundup, 25.70. 6, Shane, Kevin, St Labre Cat, 25.89. 400: 1, Gauthier, Jake, Park City, 56.82. 2, Bal, Ryan, Park City, 57.50. 3, Marshall, Hazen, Shields Vall, 57.97. 4, Kelly, Garett, Lockwood, 58.17. 4, Althoff, Zach, Bridger, 58.17. 6, Shane, Kevin, St Labre Cat, 59.03. 800: 1, Jones, Duel, White Sulphu, 2:15.64. 2, Foote, Owen, Laurel, 2:20.54. 3, Story, Wyatt, Park City, 2:23.81. 4, Contreraz, Beau, Lockwood, 2:28.25. 5, Danielson, Zach, Shields Vall, 2:28.36. 6, Shoemaker, Stefan, Fromberg, 2:29.88. 1,600: 1, Emerson, journey, Lame Deer, 5:00.95. 2, Jones, Duel, White Sulphu, 5:08.34. 3, Johnson, Ethan, Laurel, 5:13.98. 4, Story, Wyatt, Park City, 5:20.71. 5, Gudmondson, Anthony, White Sulphu, 5:24.35. 6, VanBallegooyen, Anthony, Laurel, 5:24.57. 3,200: 1, Emerson, journey, Lame Deer, 11:03.27. 2, Volmer, Ty, Laurel, 11:29.85. 3, Trostle, Caleb, Laurel, 11:41.27. 4, Haugen, Dalton, Fergus, 11:52.56. 5, Contreraz, Beau, Lockwood, 11:54.09. 6, Henry, Jonah, Laurel, 12:03.98. 110 hurdles: 1, Zimdars, Stockton, Park City, 18.68. 2, Wicks, Mason, Park City, 19.89. 3, Kordonowy, Jeff, Lockwood, 21.08. 4, Gee, Zach, Park City, 21.93. 5, DeBolt, Aiden, Lockwood, 23.51. 300 hurdles: 1, Zimdars, Stockton, Park City, 46.29. 2, Danielson, Ian, Shields Vall, 48.79. 3, Netburn, Kieran, Fergus, 50.67. 4, Wicks, Mason, Park City, 52.05. 5, Carr, Kamden, Fromberg, 52.61. 6, Gee, Zach, Park City, 52.98. 4x100 relay: 1, Park City 'A' 47.04. 2, Shields Valley 'A' 47.58. 3, White Sulphur Springs 'A' 47.93. 4, Fergus 'A' 49.51. 5, Bridger 'A' 51.26. 6, Lockwood 'A' 52.74. 4x400 relay: 1, White Sulphur Springs 'A' 3:47.27. 2, Park City 'A' 3:48.58. 3, Fergus 'A' 4:09.81. High jump: 1, Davis, Sam, White Sulphu, J5-08. 2, Acosta, Kaden, Shields Vall, J5-02. 3, Story, Wyatt, Park City, J5-02. 4, Witt, Gage, Park City, J5-00. 5, Wicks, Mason, Park City, J5-00. 6, Gudmondson, Anthony, White Sulphu, J5-00. Pole vault: 1, Ness, Ryan, Laurel, J8-00. 2, Netburn, Kieran, Fergus, J8-00. 3, Felker, Aiden, Laurel, J7-06. 4, Larkins, Brett, Laurel, J7-00. 5, McNiven, Deegin, Laurel, J6-06. Long jump: 1, Jenkins, Aidan, Shields Vall, 19-09.75. 2, Zimdars, Garrett, Park City, 19-01.25. 3, Kindsfather, Taetin, Park City, 18-03.50. 4, Wicks, Mason, Park City, 17-07.75. 5, Ray, Maxx, Fergus, 17-07. 6, Zentner, Rod, Bridger, 17-02.75. Triple jump: 1, Jenkins, Aidan, Shields Vall, 38-03.50. 2, Stepper, Holden, Park City, 37-05. 3, Witt, Gage, Park City, 35-10.50. 4, Carr, Kamden, Fromberg, 35-02. 5, Zentner, Rod, Bridger, 35-01.50. 6, Stringari, Jake, Bridger, 34-10.50. Shot put: 1, Kerr, Kaden, White Sulphu, 42-06. 2, Kessler, Ben, Park City, 42-02. 3, Fish, Elijah, Roundup, 40-06. 4, Schlepp, Ethan, White Sulphu, 39-11. 5, Althoff, Zach, Bridger, 38-07. 6, Bighorn, Nahshon, Lame Deer, 35-08. Discus: 1, Schlepp, Ethan, White Sulphu, 134-00. 2, Fish, Elijah, Roundup, 122-01. 3, Brown, Max, Laurel, 116-01. 4, Wolfe, Christian, Fergus, 107-02. 5, Collins, James, Shields Vall, 100-04.50. 6, Bighorn, Nahshon, Lame Deer, 96-05. Javelin: 1, Kessler, Ben, Park City, 143-04. 2, Flatt, Dylan, Shields Vall, 128-03. 3, Zimmer, Sean, Fergus, 114-00. 4, Fish, Elijah, Roundup, 113-00. 4, Collins, James, Shields Vall, 113-00. 6, Wagner, Dylan, Laurel, 110-08.

