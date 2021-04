Results: Billings West, Billings Senior Dual (April 23)

Highschoolot.com

Posted at 7:34 AM, Apr 23, 2021

BILLINGS -- Results from Thursday's track and field dual meet between Billings Senior and Billings West at West High School. West High vs. Senior Dual

April 22 at Billings West Girls Team scores: Billings West 81, Billings Senior 62. 100-meter dash: 1, Wolff, Jaeden, Billings Wes, 12.26. 2, Ping, Isabella, Billings Sen, 12.76. 3, Davies, Chloe, Billings Wes, J13.03. 4, Thompson, Abby, Billings Sen, J13.03. 5, Zimmerman, Emma, Billings Wes, 13.17. 6, Grossman, Kaitlin, Billings Wes, 13.24. 200: 1, Ping, Isabella, Billings Sen, 27.51. 2, Frideres, Lauryn, Billings Wes, 28.09. 3, Long-Westmoreland, Nigeria, Billings Sen, 28.12. 4, Walker, Campbell, Billings Sen, 28.91. 5, Thompson, Gwen, Billings Wes, 28.92. 6, Ostermiller, Anna, Billings Sen, 28.93. 400: 1, Ostermiller, Anna, Billings Sen, 1:05.70. 2, Walker, Campbell, Billings Sen, 1:08.36. 3, Bieber, Margaret, Billings Sen, 1:10.02. 4, Ramirez, Elysiana, Billings Sen, 1:14.68. 5, Bullman, Allie, Billings Wes, 1:15.75. 6, Luft, Lexi, Billings Wes, 1:16.87. 800: 1, Lien, Kendra, Billings Sen, 2:40.98. 2, McClintock, Mikayla, Billings Wes, 2:42.00. 3, Bentz, Maria, Billings Sen, 2:53.98. 4, Peterson, Anna, Billings Sen, 2:59.69. 5, Massey, Allison, Billings Sen, 3:01.71. 6, McComas, Lynley, Billings Sen, 3:02.96. 1,600: 1, Keith, Ali, Billings Wes, 5:28.32. 2, Lukasik, Hannah, Billings Wes, 5:38.36. 3, Lien, Kendra, Billings Sen, 6:00.98. 4, McClintock, Mikayla, Billings Wes, 6:03.23. 5, Colebank, Isabella, Billings Wes, 6:06.50. 6, Wells, Kendal, Billings Wes, 6:12.57. 3,200: 1, Keith, Ali, Billings Wes, 12:15.42. 2, Lukasik, Hannah, Billings Wes, 12:29.65. 3, Colebank, Isabella, Billings Wes, 13:44.31. 4, Wells, Kendal, Billings Wes, 13:45.22. 100 hurdles: 1, Coey, Hailey, Billings Wes, 15.27. 2, Jette, Piper, Billings Sen, 17.45. 3, Jones, Gracy, Billings Sen, 18.19. 4, Lawrence, Jordan, Billings Wes, 18.78. 5, Hanson, Gracelyn, Billings Sen, 19.47. 6, Dvorak, Alexis, Billings Wes, 20.83. 300 hurdles: 1, Jones, Gracy, Billings Sen, 54.28. 2, Hanson, Gracelyn, Billings Sen, 54.63. 4x100 relay: 1, Billings West 'A' 50.48. 2, Billings Senior 'A' 54.98. 4x400 relay: 1, Billings West 'A' 4:25.46. 2, Billings Senior 'A' 4:41.47. High jump: 1, Grossman, Kaitlin, Billings Wes, J4-11. 2, Davies, Chloe, Billings Wes, J4-11. 3, Lawrence, Jordan, Billings Wes, J4-07. 4, Jette, Piper, Billings Sen, J4-05. 4, Ostermiller, Anna, Billings Sen, J4-05. 6, Richert, Sierra, Billings Sen, J4-03. 7, Lowe, Virginia, Billings Sen, J4-03. Pole vault: 1, Zimmerman, Emma, Billings Wes, 10-06. 2, Pellandini, Matija, Billings Sen, 8-06. 3, Morledge-Hampton, Abbie, Billings Sen, J8-06. 4, Thompson, Gwen, Billings Wes, 7-00. 4, Marquez, Victoria, Billings Wes, J7-00. 5, Bloyder, Ela, Billings Wes, J7-00. 5, Dvorak, Alexis, Billings Wes, J7-00. Long jump: 1, Coey, Hailey, Billings Wes, 17-02. 2, Long-Westmoreland, Nigeria, Billings Sen, 15-11.50. 3, Jeter, Caroline, Billings Wes, 15-08. 4, Ping, Isabella, Billings Sen, 13-10.75. 5, Pohle, Alyssa, Billings Wes, 13-06. 6, Pellandini, Matija, Billings Sen, 13-05.50. Triple jump: 1, Frideres, Lauryn, Billings Wes, 34-00. 2, Porter, Sala, Billings Sen, 32-00.50. Shot put: 1, Hillis, Maggie, Billings Wes, 33-02. 2, Jones, Brooke, Billings Wes, 31-00. 3, Harmon, MaKenna, Billings Sen, 30-00. 4, Jaeger, Celia, Billings Sen, 29-09.75. 5, Karls, Trinity, Billings Sen, 27-02. 6, Tucker, Kendal, Billings Sen, 26-09.75. Discus: 1, Harmon, MaKenna, Billings Sen, 110-10. 2, Jamieson, Torie, Billings Sen, 102-01. 3, Thompson, Abby, Billings Sen, 96-00. 4, Karls, Trinity, Billings Sen, 90-05. 5, Jones, Brooke, Billings Wes, 86-08. 6, Tucker, Kendal, Billings Sen, 85-05. Javelin: 1, Harmon, MaKenna, Billings Sen, 100-10. 2, Lorash, Birkley, Billings Wes, 91-01. 3, Ellis, Kendell, Billings Wes, 90-08. 4, Bullman, Allie, Billings Wes, 79-11. 5, Dwyer, Jaelyn, Billings Sen, 76-05. 6, Macy, Rachel, Billings Sen, 75-06. Boys Team scores: Billings West 90, Billings Senior 55. 100-meter dash: 1, Simpson, Malikye, Billings Sen, 10.68. 2, Dowler, Taco, Billings Wes, 11.28. 3, Clarin, Tucker, Billings Wes, 11.40. 4, Macy, Tanner, Billings Sen, 11.42. 5, Nafts, Reece, Billings Wes, 11.52. 6, Erbacher, Zach, Billings Wes, 11.63. 200: 1, DeLeon, Michael, Billings Wes, 23.40. 2, Cedillo, Isaac, Billings Sen, 23.53. 3, Nafts, Reece, Billings Wes, 23.58. 4, Macy, Tanner, Billings Sen, 23.64. 5, Medlock, Jaymn, Billings Wes, 23.90. 6, McLaughlin, Caleb, Billings Sen, 24.07. 400: 1, McLaughlin, Caleb, Billings Sen, 54.65. 2, Meza, Chente, Billings Sen, 55.27. 3, Broadbent, Ronaldo, Billings Wes, 55.58. 4, McClusky, Johnnie, Billings Sen, 55.89. 5, Bear, Cameron, Billings Wes, 56.22. 6, Nordstrom, Tate, Billings Wes, 56.46. 800: 1, Wynia, Ethan, Billings Sen, 2:06.18. 2, Kotter, Aiden, Billings Wes, 2:09.02. 3, Sheldon, Brady, Billings Wes, 2:10.34. 4, Horning, Noah, Billings Wes, 2:15.96. 5, Contreraz, Zach, Billings Sen, 2:18.29. 6, Taylen, Boomer, Billings Sen, 2:23.21. 1,600: 1, Straus, Jaxon, Billings Wes, 4:40.45. 2, Hornung, Caleb, Billings Wes, 4:40.86. 3, Petsch, Seth, Billings Wes, 4:48.63. 4, Abrams, Micah, Billings Wes, 4:54.56. 5, Horning, Noah, Billings Wes, 5:01.29. 6, Moler, Mason, Billings Wes, 5:01.98. 3,200: 1, Straus, Jaxon, Billings Wes, 10:30.21. 2, Hornung, Caleb, Billings Wes, 10:31.86. 3, Abrams, Micah, Billings Wes, 10:55.67. 4, Moler, Mason, Billings Wes, 11:09.08. 5, McClenahan, Jeremiah, Billings Sen, 12:15.64. 6, Banderas, Jaunte, Billings Sen, 12:51.77. 110 hurdles: 1, DeVries, Ryan, Billings Wes, 15.03. 2, Demars, Joel, Billings Wes, 15.36. 3, Pierce, Jacob, Billings Wes, 16.28. 4, Miller, Jacob, Billings Sen, 16.92. 5, Fogelsong, Mitchell, Billings Wes, 17.76. 6, Sjostrom, Mason, Billings Wes, 19.12. 300 hurdles: 1, Pierce, Jacob, Billings Wes, 41.33. 2, DeVries, Ryan, Billings Wes, 42.26. 3, Demars, Joel, Billings Wes, 42.43. 4, Cedillo, Isaac, Billings Sen, 43.81. 5, Goudy, Joshua, Billings Sen, 44.88. 6, Felten, Jared, Billings Sen, 45.54. 4x100 relay: 1, Billings Senior 'A' 43.61. 2, Billings West 'A' 45.04. 4x400 relay: 1, Billings West 'A' 3:37.39. 2, Billings Senior 'A' 3:39.20. High jump: 1, Willems, Noah, Billings Sen, J5-10. 2, Demars, Joel, Billings Wes, J5-06. 3, Macy, Tanner, Billings Sen, J5-04. 4, Fultz, Kayden, Billings Sen, J5-00. 4, Goudy, Joshua, Billings Sen, J5-00. 4, Carlson, Benji, Billings Sen, J5-00. Pole vault: 1, Palm, Caden, Billings Sen, J14-02. 2, Miller, Josh, Billings Sen, J11-00. 3, Deines, Dylan, Billings Wes, J10-06. 4, Walter, Tyler, Billings Wes, J10-06. 5, Latham, Alex, Billings Sen, J10-00. 6, DeLeon, Michael, Billings Wes, J10-00. Long jump: 1, Dowler, Caden, Billings Wes, 20-02. 2, Miller, Jacob, Billings Sen, 19-04.50. 3, Safikyurdskiy, Danil, Billings Wes, 18-00.50. 4, Macy, Tanner, Billings Sen, 18-00.25. 5, Lantis, Aiden, Billings Wes, 18-00. 6, Hector, Josh, Billings Sen, 17-11. Triple jump: 1, Safikyurdskiy, Danil, Billings Wes, 36-11. 2, Frost, Christian, Billings Sen, 36-06. 3, Fultz, Kayden, Billings Sen, 34-09. 4, Hector, Josh, Billings Sen, 33-05. 5, Kiekover, Seth, Billings Sen, 32-00. 6, Carlson, Gavin, Billings Sen, 31-00. Shot put: 1, Anderson, Jacob, Billings Wes, 42-03.25. 2, Morton, Peyton, Billings Sen, 42-00. 3, McCaffrey, Brighton, Billings Sen, 39-02. 4, Hickey, Cooper, Billings Sen, 38-07. 5, Baker, Leif, Billings Sen, 35-11.50. 6, Medlock, Jaymn, Billings Wes, 35-05.50. Discus: 1, Anderson, Jacob, Billings Wes, 148-00. 2, Tucker, Jaxon, Billings Wes, 141-00. 3, Garcia, Christopher, Billings Wes, 130-04. 4, Morton, Peyton, Billings Sen, 121-00. 5, RunsAbove, Cactus, Billings Sen, 111-08. 6, Medlock, Jaymn, Billings Wes, 109-09. Javelin: 1, Claunch, Isaiah, Billings Wes, 150-11. 2, Miller, Jacob, Billings Sen, 140-10. 3, Phelps, Hayden, Billings Sen, 137-05. 4, Harms, Peyton, Billings Sen, 129-07. 5, Warnick, Carter, Billings Wes, 128-07. 6, Emineth, Christian, Billings Sen, 124-09.

