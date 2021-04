Results: Billings Skyview, Senior small school track meets (April 6)

BILLINGS -- Ten track and field teams were in action on Tuesday at meets hosted by Billings Skyview and Billings Senior.

Skyview hosted Huntley Project, Shepherd and Melstone for a small four-team team meet. The Falcons swept the team titles, with the girls racking up 130.5 team points and the boys scoring 113.5.

At Daylis Stadium, the Broncs hosted Colstrip, Forsyth, Hardin, Plenty Coups and St. Labre for a meet. Team scores were not kept.

Results from both meets are below.

Billings Skyview Small Meet

April 6

Girls team scores: Billings Skyview 130.5, Huntley Project 82, Shepherd 40, Melstone 10.5.

Girls 100 Meter Dash Varsity Finals

1, Owens, Maliea, Billings Sky, 13.43. 2, Roberts, Ave, Billings Sky, 13.70. 3, Chase, Chantel, Huntley Proj, 13.81. 4, Murdock, Tenley, Shepherd, 14.10. 5, Ekness, Grace, Shepherd, 14.13. 6, Hofmann, Bailey, Shepherd, 14.29. 7, Ban, Kirra, Huntley Proj, 14.30. 8, Swanton, Kylie, Billings Sky, 14.43.

Girls 200 Meter Run Varsity

1, Roberts, Ave, Billings Sky, 27.56. 2, Chase, Chantel, Huntley Proj, 28.56. 3, Brauer, Alexis, Billings Sky, 28.99. 4, Ekness, Grace, Shepherd, 29.72. 5, Morris, Sydney, Billings Sky, 29.73. 6, Krehbiel, Leni, Melstone, 29.87. 7, Hofmann, Bailey, Shepherd, 30.78. 8, Hayes, Kathryne, Huntley Proj, 31.41.

Girls 400 Meter Dash Varsity

1, Brauer, Alexis, Billings Sky, 1:04.49. 2, Ferguson, Kailey, Shepherd, 1:06.89. 3, Franco, Jaycie, Billings Sky, 1:07.31. 4, Buyse, Riley, Shepherd, 1:07.32. 5, Thomas, Zina, Billings Sky, 1:11.81. 6, Brower, Danielle, Billings Sky, 1:13.76. 7, Murdock, Ashlyn, Shepherd, 1:14.99. 8, Burns, Megan, Huntley Proj, 1:15.86.

Girls 800 Meter Run Varsity

1, Hoffman-Gaschk, Emberlyn, Billings Sky, 2:33.46. 2, Petersen, Ava, Billings Sky, 2:40.54. 3, Strachan, Makenzie, Billings Sky, 2:42.32. 3, Nippard, Caelin, Billings Sky, 2:42.32. 5, Schauber, Isabel, Billings Sky, 2:44.87. 6, Thomas, Zina, Billings Sky, 2:47.57. 7, Rodacker, Lauren, Billings Sky, 2:47.60. 8, Lile, Natalie, Huntley Proj, 2:50.52.

Girls 1,600 Meter Run Varsity

1, Hoffman-Gaschk, Emberlyn, Billings Sky, 5:41.10. 2, Strachan, Makenzie, Billings Sky, 6:01.52. 3, Nippard, Caelin, Billings Sky, 6:02.98. 4, Schauber, Isabel, Billings Sky, 6:04.40. 5, Kombol, Kayla, Melstone, 6:16.95. 6, Lile, Natalie, Huntley Proj, 6:19.75. 7, Manning, Toree, Billings Sky, 6:21.25. 8, Rodacker, Lauren, Billings Sky, 6:30.78.

Girls 3,200 Meter Run Varsity

1, Donally, Gretchen, Huntley Proj, 14:09.61. 2, Hofmann, Bailey, Shepherd, 14:30.05. 3, Fogle, Hailey, Shepherd, 14:43.56. 4, Kennedy, Kiarra, Shepherd, 15:37.52. Girls 100 Meter Hurdles Varsity 1, Murphy, Macee, Huntley Proj, 16.70. 2, Soens, Cienna, Billings Sky, 17.38. 3, Snyder, Mia, Billings Sky, 17.57. 4, Mader, Julia, Billings Sky, 17.63. 5, Murdock, Tenley, Shepherd, 18.00. 6, Spotted Bear, MG, Billings Sky, 18.84. 7, Ban, Kirra, Huntley Proj, 18.88. 8, Cagle, Evija, Billings Sky, 18.93.

Girls 300 Meter Hurdles Varsity

1, Soens, Cienna, Billings Sky, 49.32. 2, Spotted Bear, MG, Billings Sky, 51.67. 3, Mader, Julia, Billings Sky, 51.85. 4, Middleton, Rebecca, Huntley Proj, 52.80. 5, Beddes, Abigail, Shepherd, 53.36. 6, Snyder, Mia, Billings Sky, 54.75. 7, Lindeen, Delayne, Huntley Proj, 55.05. 8, Ban, Kirra, Huntley Proj, 55.76.

Girls 4x100 Meter Relay Varsity

1, Billings Skyview 'A' 51.98. 2, Huntley Project 'A' 53.48. 3, Shepherd 'A' (Ekness, Grace , Carroll, Ashley , Smith, Ramzie , Buyse, Riley ), 54.21. 4, Huntley Project 'B' 55.60. 5, Billings Skyview 'B' 56.66.

Girls 4x400 Meter Relay Varsity

1, Billings Skyview 'A' 4:21.14. 2, Shepherd 'A' (Murdock, Tenley , Ferguson, Kailey , Hofmann, Bailey , Buyse, Riley ), 4:30.52. 3, Huntley Project 'A' 4:31.00. 4, Billings Skyview 'B' 4:35.37. 5, Billings Skyview 'C' 4:40.75.

Girls High Jump Varsity

1, Cooper, Hannah, Huntley Proj, 5-00. 2, Krehbiel, Leni, Melstone, 4-06. 2, Pence, Nala, Billings Sky, 4-06. 2, Hasler, Josie, Huntley Proj, 4-06. 5, Hollowell, Janie, Billings Sky, 4-04.

Girls Pole Vault Varsity

1, Clause, Madison, Billings Sky, 8-00. 2, Donally, Gretchen, Huntley Proj, 7-06. 2, Christman, Hannah, Huntley Proj, 7-06. 4, Lindeen, Delayne, Huntley Proj, 7-00. 5, Cagle, Evija, Billings Sky, 6-06. 6, Felchle McConnell, Brooklyn, Billings Sky, 6-00. 6, Stott, Bailey, Huntley Proj, 6-00. 6, LaTray, Jada, Billings Sky, 6-00.

Girls Long Jump Varsity

1, Murphy, Macee, Huntley Proj, 14-10.25. 2, Spotted Bear, MG, Billings Sky, 14-06. 3, Krehbiel, Leni, Melstone, 13-09. 4, Soens, Cienna, Billings Sky, 13-06.25. 5, Beddes, Abigail, Shepherd, 13-06. 6, Lindeen, Delayne, Huntley Proj, 13-04. 7, Thurston, Kelsey, Melstone, 12-09.50. 8, Middleton, Rebecca, Huntley Proj, 12-08.

Girls Triple Jump Varsity

1, Spotted Bear, MG, Billings Sky, 30-02. 2, Clause, Madison, Billings Sky, 29-05. 2, Thurston, Kelsey, Melstone, 29-05. 4, Smith, Ramzie, Shepherd, 26-10. 5, Murdock, Ashlyn, Shepherd, 24-02.

Girls Shot Put Varsity

1, Cooper, Hannah, Huntley Proj, 35-04. 2, Jenkins, Alison, Billings Sky, 33-02. 3, Tulimaiau, Danara, Billings Sky, 31-10. 4, Murphy, Harlie, Huntley Proj, 30-04.50. 5, Ekness, Faith, Shepherd, 29-09.50. 6, McClenning, Brooke, Huntley Proj, 28-09. 7, Olson, Jordan, Billings Sky, 28-08. 8, Myrick, Hanne, Billings Sky, 27-00.50.

Girls Discus Throw Varsity

1, Sedgwick, Tristen, Huntley Proj, 122-06. 2, McClenning, Brooke, Huntley Proj, 109-03. 3, Ekness, Faith, Shepherd, 103-11. 4, Jenkins, Alison, Billings Sky, 90-03. 5, Rosman, Nova, Shepherd, 88-10. 6, Tulimaiau, Danara, Billings Sky, 87-11. 7, Myrick, Hanne, Billings Sky, 83-09. 8, LaForest, Jordan, Huntley Proj, 77-11.

Girls Javelin Throw Varsity

1, Sedgwick, Tristen, Huntley Proj, 112-07. 2, Hasler, Josie, Huntley Proj, 96-00. 3, Rosman, Nova, Shepherd, 95-11. 4, Oblander, Cearra, Huntley Proj, 94-03. 5, McClenning, Brooke, Huntley Proj, 92-09. 6, Peterson, Greta, Huntley Proj, 91-11. 7, Ekness, Faith, Shepherd, 88-08. 8, Carroll, Ashley, Shepherd, 88-06.

Boys team scores: Billings Skyview 113.5, Huntley Project 98.5, Melstone 23, Shepherd 22.

Boys 100 Meter Dash Varsity

1, Barington-Miller, Dilen, Billings Sky, 11.89. 2, Ruff, Evan, Billings Sky, 12.17. 3, Hanson, Jacob, Billings Sky, 12.27. 4, Kombol, Tyler, Melstone, 12.33. 5, Cantu, Colby, Huntley Proj, 12.84. 6, Wilson, Caleb, Shepherd, 12.91. 7, Byxbe, Hunter, Huntley Proj, 13.00. 8, Nydegger, Hayes, Shepherd, 13.15.

Boys 200 Meter Run Varsity

1, Burns, Mitchell, Huntley Proj, 24.09. 2, Barington-Miller, Dilen, Billings Sky, 24.46. 3, MacGillivray, Jaydan, Shepherd, 25.13. 4, Donally, Luke, Huntley Proj, 25.33. 5, Wilson, Caleb, Shepherd, 27.14. 6, Geck, Brandon, Huntley Proj, 27.16. 7, Bushman, Cody, Billings Sky, 27.26. 8, Byxbe, Hunter, Huntley Proj, 27.52.

Boys 400 Meter Dash Varsity

1, Springer, James, Billings Sky, 56.72. 2, Fazio, Ty, Billings Sky, 57.82. 3, Giesseman, Alika, Shepherd, 1:00.67. 4, Zubach, Colton, Shepherd, 1:02.92. 5, Carter, Dallas, Huntley Proj, 1:07.70.

Boys 800 Meter Run Varsity

1, Graves, Kevin, Huntley Proj, 2:05.97. 2, Nelson, Alex, Huntley Proj, 2:08.87. 3, Howe, Solamon, Billings Sky, 2:11.30. 4, Budge, Gavin, Billings Sky, 2:13.75. 5, Laughery-Roberts, Jacob, Billings Sky, 2:15.77. 6, Detra, Beau, Billings Sky, 2:16.04. 7, Benner, Alex, Billings Sky, 2:18.54. 8, Chase, Connor, Billings Sky, 2:18.93.

Boys 1,600 Meter Run Varsity

1, Budge, Gavin, Billings Sky, 4:47.82. 2, Graves, Kevin, Huntley Proj, 4:53.81. 3, Nelson, Alex, Huntley Proj, 4:54.44. 4, Piller, Oshen, Billings Sky, 4:56.79. 5, Chase, Connor, Billings Sky, 5:04.49. 6, Benner, Alex, Billings Sky, 5:09.81. 7, Hurt, Mikey, Billings Sky, 5:17.04. 8, Hoke, Garet, Billings Sky, 5:26.70.

Boys 3,200 Meter Run Varsity

1, Piller, Oshen, Billings Sky, 11:05.29. 2, Hoke, Garet, Billings Sky, 11:56.07.

Boys 110 Meter Hurdles Varsity

1, Bouchard, Noah, Huntley Proj, 15.60. 2, Fatupaito, Fogaa, Billings Sky, 17.46. 3, Stene, Samuel, Shepherd, 17.51. 4, Gress, Robby, Billings Sky, 19.11. 5, Salminen, Paolo, Billings Sky, 19.17. 6, Detra, Beau, Billings Sky, 21.12. 7, Felchle, Bridger, Billings Sky, 22.24.

Boys 300 Meter Hurdles Varsity

1, Lindeen, Dawson, Huntley Proj, 43.97. 2, Gress, Robby, Billings Sky, 44.49. 3, Fatupaito, Fogaa, Billings Sky, 45.87. 4, Stene, Samuel, Shepherd, 48.17. 5, Salminen, Paolo, Billings Sky, 49.41.

Boys 4x100 Meter Relay Varsity

1, Billings Skyview 'A' 45.01. 2, Huntley Project 'A' 45.69. 3, Shepherd 'A' (Schacht, Chase , Wilson, Caleb , Nydegger, Hayes , MacGillivray, Jaydan ), 48.97. 4, Melstone 'A' 52.45.

Boys 4x400 Meter Relay Varsity

1, Billings Skyview 'A' 3:41.80. 2, Huntley Project 'A' 3:43.70. 3, Shepherd 'A' (Stene, Samuel , Wilson, Caleb , Stene, Jon , MacGillivray, Jaydan ), 4:00.71. 4, Billings Skyview 'B' 4:02.93. 5, Billings Skyview 'C' 4:06.21.

Boys High Jump Varsity

1, Bouchard, Noah, Huntley Proj, 6-02. 2, Kombol, Tyler, Melstone, 5-10. 3, Kutluk, Kerem, Melstone, 5-04. 3, Grebe, Bryce, Melstone, 5-04.

Boys Pole Vault Varsity

1, Donally, Luke, Huntley Proj, 10-06. 1, Lindeen, Dawson, Huntley Proj, 10-06. 3, Begrin, Jaedon, Huntley Proj, 9-06. 3, Fazio, Ty, Billings Sky, 9-06. 5, Hickes, Kyson, Billings Sky, 9-00. 5, Bushman, Dallin, Billings Sky, 9-00. 7, Oliszczak, Kaleb, Billings Sky, 8-06. 8, Arave, Josh, Billings Sky, 8-00. 8, Sherner, Hunter, Billings Sky, 8-00.

Boys Long Jump Varsity

1, Bouchard, Noah, Huntley Proj, 20-01.50. 2, Fatupaito, Fogaa, Billings Sky, 18-03.50. 3, Grebe, Bryce, Melstone, 18-02.50. 4, Ruff, Evan, Billings Sky, 18-01. 5, Lindeen, Dawson, Huntley Proj, 18-00. 6, Kombol, Tyler, Melstone, 17-09. 7, MacGillivray, Jaydan, Shepherd, 17-07.50. 8, Donally, Luke, Huntley Proj, 17-02.

Boys Triple Jump Varsity

1, Grebe, Bryce, Melstone, 39-00. 2, Fatupaito, Fogaa, Billings Sky, 37-05. 3, Kombol, Tyler, Melstone, 36-04. 4, Dahinden, Blake, Billings Sky, 33-07. 5, Hofer, Sheldon, Huntley Proj, 33-03. 6, Fatupaitio, Tuhuna, Billings Sky, 32-04.50. 7, Hasler, Brett, Huntley Proj, 30-05. 8, Headlee, Trestyn, Billings Sky, 30-01.50.

Boys Shot Put Varsity

1, Buchanan, Stanley, Huntley Proj, 46-07. 2, Richardson, Aaron, Shepherd, 41-06.50. 3, Selman, Stran, Huntley Proj, 41-00. 4, Carlson, Benton, Billings Sky, 36-05.50. 5, Lettas, Tobias, Huntley Proj, 35-10. 6, Kombol, Tyler, Melstone, 35-00. 7, Grebe, Bryce, Melstone, 34-07. 8, Hernandez, Jordan, Huntley Proj, 34-00.

Boys Discus Throw Varsity

1, Buchanan, Stanley, Huntley Proj, 129-02. 2, Johnson, Brennan, Billings Sky, 109-09. 3, Lettas, Tobias, Huntley Proj, 109-07. 4, Tahuna, Fatupaito, Billings Sky, 101-07. 5, Selman, Stran, Huntley Proj, 97-02. 6, Pyrzewski, Korben, Billings Sky, 96-06. 7, Nixdorf, Hunter, Billings Sky, 94-06. 8, Mord, D'Wayne, Shepherd, 93-08.

Boys Javelin Throw Varsity

1, Fatupaito, Fogaa, Billings Sky, 127-06. 2, Fatupaitio, Tuhuna, Billings Sky, 125-04. 3, Hofer, Sheldon, Huntley Proj, 124-01. 4, Lettas, Tobias, Huntley Proj, 114-02. 5, Carlson, Benton, Billings Sky, 112-10. 6, Hernandez, Jordan, Huntley Proj, 111-04. 7, Selman, Stran, Huntley Proj, 110-11. 8, Thurston, Colby, Melstone, 107-10.

Billings Senior Tuesday Meet #1

April 6 at Daylis Stadium

Teams: Billings Senior, Colstrip, Forsyth, Hardin, Plenty Coups and St. Labre.

Girls 100 Meter Dash Varsity Finals

1, Bradley, Gracie, Colstrip, 13.41. 2, Malea, Egan, Colstrip, 13.68. 3, Blanchard, Aryn, Colstrip, 14.36. 4, Schiffer, Cassandra, Forsyth, 14.67. 5, Jones, Gracy, Billings Sen, 14.80. 6, Hanson, Gracelyn, Billings Sen, 14.88. 7, Hawkins, Tacie, Billings Sen, 14.97. 8, Bends, Kadie, Colstrip, 14.99.

Girls 200 Meter Dash Varsity

1, Bradley, Gracie, Colstrip, 28.13. 2, Malea, Egan, Colstrip, 28.74. 3, Bends, Kadie, Colstrip, 30.58. 4, Blanchard, Aryn, Colstrip, 30.64. 5, Jette, Piper, Billings Sen, 31.25. 6, Harris, Lilly, Forsyth, 31.80. 7, Herman, Brooklyn, Hardin, 31.95. 8, Hultman, Skarlett, Billings Sen, 32.41.

Girls 400 Meter Dash Varsity

1, Malea, Egan, Colstrip, 1:06.53. 2, Moccasin, Ellyse, Hardin, 1:08.83. 3, Blanchard, Aryn, Colstrip, 1:10.46. 4, Thex, Jordan, Colstrip, 1:11.51. 5, Ramirez, Elysiana, Billings Sen, 1:12.67. 6, Mitchell, Gwen, Billings Sen, 1:25.15.

Girls 800 Meter Run Varsity

1, Hugs, Marion, Hardin, 2:38.49. 2, Harmer, Madison, Hardin, 2:39.35. 3, Nedens, Sophia, Hardin, 2:40.13. 4, Aragon, Mariah, Hardin, 2:41.99. 5, Stroop, Zoey, Colstrip, 2:46.43. 6, Nedens, Libby, Hardin, 2:47.47. 7, Thex, Jordan, Colstrip, 2:52.41. 8, Takes Enemy, Laila, Hardin, 2:56.36.

Girls 1,600 Meter Run Varsity

1, Harmer, Madison, Hardin, 5:45.41. 2, Nedens, Sophia, Hardin, 5:51.83. 3, Aragon, Mariah, Hardin, 5:59.09. 4, Stroop, Zoey, Colstrip, 6:06.75. 5, Strait, Nevaeh, Hardin, 6:32.51. 6, Takes Enemy, Laila, Hardin, 6:42.46. 7, Massey, Allison, Billings Sen, 6:57.03. 8, Deming, Rylee, Colstrip, 7:00.47.

Girls 3,200 Meter Run Varsity

1, Thex, Jordan, Colstrip, 15:21.78. 2, Deming, Rylee, Colstrip, 15:44.09.

Girls 100 Meter Hurdles Varsity

1, Jones, Gracy, Billings Sen, 18.93. 2, Rainey, Brianna, Forsyth, 19.56. 3, Hanson, Gracelyn, Billings Sen, 20.89.

Girls 300 Meter Hurdles Varsity

1, Bradley, Gracie, Colstrip, 49.70. 2, Jette, Piper, Billings Sen, 57.35. 3, Jones, Gracy, Billings Sen, 59.95.

Girls 4x100 Meter Relay Varsity

1, Billings Senior 'A' 58.94.

Girls 4x400 Meter Relay Varsity

1, Colstrip 'A' 4:39.54. 2, Forsyth 'A' (Schiffer, Cassandra 12, Montgomery, Jade 11, Rainey, Brianna 12, Smotherman, Tristan 9), 4:42.74. 3, Hardin 'A' 4:50.60. 4, Hardin 'B' 4:52.54. 5, Billings Senior 'A' 5:12.19.

Girls High Jump Varsity

1, Schiffer, Cassandra, Forsyth, J4-08. 2, Rainey, Brianna, Forsyth, J4-06. 3, Bends, Kadie, Colstrip, J4-06. 4, Richert, Sierra, Billings Sen, J4-04.

Girls Pole Vault Varsity

1, Richert, Sierra, Billings Sen, 7-00. 2, Massey, Allison, Billings Sen, 6-06. 3, Mitchell, Gwen, Billings Sen, J6-00. 4, Zander, Karsyn, Billings Sen, J6-00. 5, Hagstrom, Grace, Billings Sen, J6-00. 6, Snow, Addie, Billings Sen, 5-06.

Girls Long Jump Varsity

1, Herman, Megan, Hardin, 12-10. 2, Herman, Brooklyn, Hardin, 12-04. 3, Otter Robe, Brianna, Billings Sen, 12-02.50. 4, Wright, Lauren, Billings Sen, 11-05.50. 5, Hagstrom, Grace, Billings Sen, 11-02.50. 6, McKay, Daisey, Billings Sen, 10-08. 7, Oster, Shakira, Billings Sen, 9-10.50.

Girls Triple Jump Varsity

1, Montgomery, Jade, Forsyth, 31-07. 2, Montgomery, Madeline, Forsyth, 29-04. 3, Otter Robe, Brianna, Billings Sen, 27-00. 4, Herman, Megan, Hardin, 26-02.

Girls Shot Put Varsity

1, Whitedirt, Jamie, Colstrip, 40-02.50. 2, Rogers, Talen, Colstrip, 35-06. 3, Whiteman, Laci, Hardin, 28-01. 4, Tucker, Kendal, Billings Sen, 26-09.50. 5, DeCrane, Lawren, Plenty Coups, 24-09. 6, Brownson, Brooklyn, Billings Sen, 23-11. 7, Hill-McClusky, Zoe-Anna, Billings Sen, 23-02. 8, Church, Emma, Billings Sen, 22-10.50.

Girls Discus Throw Varsity

1, Whitedirt, Jamie, Colstrip, 127-05. 2, Harmon, MaKenna, Billings Sen, 112-07. 3, Tucker, Kendal, Billings Sen, 95-07. 4, Rogers, Talen, Colstrip, 87-04. 5, Thompson, Abby, Billings Sen, 86-10. 6, Brownson, Brooklyn, Billings Sen, 85-02. 7, Macy, Rachel, Billings Sen, 81-02. 8, Hill-McClusky, Zoe-Anna, Billings Sen, 80-03.

Girls Javelin Throw Varsity

1, Whiteman, Laci, Hardin, 77-04. 2, Brooke, Burnette, Colstrip, 69-00. 3, Blanchard, Aryn, Colstrip, 64-01. 4, Montgomery, Madeline, Forsyth, 63-10. 5, Brownson, Brooklyn, Billings Sen, 58-09. 6, Montgomery, Jade, Forsyth, 53-04. 7, Richert, Sierra, Billings Sen, 52-03. 8, Maynard, Morgan, Billings Sen, 49-00.

Boys 100 Meter Dash Varsity

1, Bear Cloud, Hunter, Hardin, 11.61. 2, Little Light, Paul, Hardin, 12.10. 3, Bergen, Zachius, Billings Sen, 12.18. 4, Ruff, Aundre, Billings Sen, 12.19. 5, Red Star, Xander, Hardin, 12.23. 6, Mayhood, Kaden, Billings Sen, 12.26. 7, McCaffrey, Brighton, Billings Sen, 12.38. 8, Woods, Alex, Billings Sen, 12.41.

Boys 200 Meter Dash Varsity

1, Bear Cloud, Hunter, Hardin, 22.94. 2, Cedillo, Isaac, Billings Sen, 24.62. 3, Three Irons, Josiah, Hardin, 25.53. 4, Woods, Alex, Billings Sen, 26.12. 5, Wells, Miles, Hardin, 26.26. 6, Rosas, Jalen, Billings Sen, 26.34. 7, Latham, Alex, Billings Sen, 26.87. 8, Rouane, Evan, Billings Sen, 27.08.

Boys 400 Meter Dash Varsity

1, Three Irons, Josiah, Hardin, 56.84. 2, Shane, Kevin, St Labre Cat, 59.83. 3, Means, Weston, Colstrip, 1:00.47. 4, LaMere, Ryan, Billings Sen, 1:02.35. 5, Sample, Cohen, Colstrip, 1:04.19. 6, Harris, Wesley, Colstrip, 1:11.13.

Boys 800 Meter Run Varsity

1, Takes Enemy, Alduran, Hardin, 2:14.31. 2, Whiteman, Quaiden, Hardin, 2:16.00. 3, Shane, Aaron, Hardin, 2:21.50. 4, McTaggart, Shane, Colstrip, 2:22.13. 5, Means, Weston, Colstrip, 2:24.06. 6, Heck, Zaden, Colstrip, 2:24.26. 7, Mark, Toby, Hardin, 2:36.72. 8, Wells, Chase, Hardin, 2:37.62.

Boys 1,600 Meter Run Varsity

1, Medicine Bull, Tegan, Hardin, 4:54.38. 2, Joe, Tayjon, Hardin, 4:54.62. 3, Tillman, Jayden, Hardin, 5:01.11. 4, Whiteman, Quaiden, Hardin, 5:01.95. 5, Takes Enemy, Alduran, Hardin, 5:05.52. 6, Stump, Andrew, Hardin, 5:16.10. 7, McTaggart, Shane, Colstrip, 5:16.61. 8, Shane, Kevin, St Labre Cat, 5:31.54.

Boys 3,200 Meter Run Varsity

1, Joe, Tayjon, Hardin, 10:57.66. 2, Stump, Andrew, Hardin, 11:39.61.

Boys 110 Meter Hurdles Varsity

1, Goudy, Joshua, Billings Sen, 19.30.

Boys 300 Meter Hurdles Varsity

1, Cedillo, Isaac, Billings Sen, 45.11. 2, Casterline, Tyce, Colstrip, 47.77. 3, Woods, Alex, Billings Sen, 50.30. 4, Burckley, Mackey, Billings Sen, 51.29. 5, Big Man, Jackson, Hardin, 52.85. 6, Wade, Owen, Billings Sen, 56.07. 7, Saliaris, Demetrios, Billings Sen, 59.91.

Boys 4x100 Meter Relay Varsity

1, Billings Senior 'A' 47.51.

Boys 4x400 Meter Relay Varsity

1, Hardin 'A' 3:44.20. 2, Billings Senior 'A' 4:06.65. 3, Colstrip 'A' 4:11.25.

Boys High Jump Varsity

1, Casterline, Tyce, Colstrip, 5-06. 2, Carlson, Benji, Billings Sen, 5-04. 3, Fultz, Kayden, Billings Sen, 5-02.

Boys Pole Vault Varsity

1, Woods, Alex, Billings Sen, 8-00. 2, Walton, Silas, Billings Sen, J7-06. 2, O'Toole, Evan, Billings Sen, J7-06. 4, Wilkinson, Lucas, Billings Sen, J7-06. 5, DiMatteo, Joey, Billings Sen, 7-00. 6, Kelling, Rowan, Billings Sen, J6-06. 7, Tatsakron, Josiah, Billings Sen, J6-06.

Boys Long Jump Varsity

1, Medicine Bull, Tegan, Hardin, 19-02. 2, Poetzl, Samuel, Billings Sen, 18-00.50. 3, Mayhood, Kaden, Billings Sen, 17-10.50. 4, Fultz, Kayden, Billings Sen, 17-05. 5, Stops, Garren, Hardin, 17-04. 6, Batiste, Sean, Billings Sen, 16-08. 7, Carlson, Benji, Billings Sen, 16-06.50. 8, Wells, Miles, Hardin, 15-11.50.

Boys Triple Jump Varsity

1, Medicine Horse, Jeremiah, Billings Sen, 34-03.

Boys Shot Put Varsity

1, Stops, Garren, Hardin, 44-02. 2, Morton, Peyton, Billings Sen, 41-08.75. 3, Walks Over Ice, Buren, Hardin, 41-05. 4, Hill, Mikey, Hardin, 37-03. 5, Anderson, Renzy, Colstrip, 34-02. 6, Hanson, Eli, Billings Sen, 33-10. 7, Gros Ventre, Albert, Hardin, 33-09. 8, Walls, Justin, Billings Sen, 32-07.25.

Boys Discus Throw Varsity

1, Hill, Mikey, Hardin, 115-05. 2, Stops, Garren, Hardin, 111-11. 3, Morton, Peyton, Billings Sen, 108-04. 4, McCaffrey, Brighton, Billings Sen, 106-07. 5, Hanson, Eli, Billings Sen, 105-01. 6, Walks Over Ice, Buren, Hardin, 98-01. 7, Gros Ventre, Albert, Hardin, 92-11. 8, Allison, Perry, Colstrip, 90-10.

Boys Javelin Throw Varsity

1, Stops, Garren, Hardin, 137-02. 2, Phelps, Hayden, Billings Sen, 131-06. 3, Walks Over Ice, Buren, Hardin, 116-05. 4, Harms, Peyton, Billings Sen, 116-00. 5, Hubbard, Cannon, Forsyth, 113-01. 6, Hill, Mikey, Hardin, 112-04. 7, Allison, Perry, Colstrip, 111-10. 8, Casterline, Tyce, Colstrip, 111-06.