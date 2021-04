Results: Billings Senior-Bozeman track and field - April 2

BILLINGS -- Results from Friday's track and field dual between Billings Senior and Bozeman High at Daylis Stadium in Billings are below.

Girls

100-meter dash: 1, Thompson, Abby, Billings Sen, 13.26. 2, Ping, Isabella, Billings Sen, 13.46. 3, Oliver, Isabella, Bozeman, 13.62. 4, Knarr, Cooper, Bozeman, 13.94. 5, Long-Westmoreland, Nigeria, Billings Sen, 14.07. 6, Wagner, Jenna, Billings Sen, 14.20. 7, Morledge-Hampton, Abbie, Billings Sen, 14.41. 8, Williams, Alexis, Bozeman, 14.66. 9, Nesseth, Liv, Bozeman, 16.45.

200: 1, Ping, Isabella, Billings Sen, 28.49. 2, Wagner, Jenna, Billings Sen, 28.97. 3, Long-Westmoreland, Nigeria, Billings Sen, 29.49. 4, Bieber, Margaret, Billings Sen, 29.85. 5, Schultz, Marika, Bozeman, 30.14. 6, Johnson, Breck, Bozeman, 30.79.

400: 1, Hartshorn, Amelia, Bozeman, 1:04.39. 2, Ostermiller, Anna, Billings Sen, 1:05.35. 3, Kirsch, Sidney, Bozeman, 1:06.60. 4, Williams, Alexis, Bozeman, 1:07.53. 5, Walker, Campbell, Billings Sen, 1:08.46.

800: 1, Gilbreth, Grace, Bozeman, 2:30.10. 2, Sherman, Molly, Bozeman, 2:30.48. 3, Galindo, Kate, Bozeman, 2:38.60. 4, Patch, Natalie, Bozeman, 2:39.11. 5, Wheeler, Sarah, Bozeman, 2:44.25. 6, Otter Robe, Brianna, Billings Sen, 2:57.31. 7, Peterson, Anna, Billings Sen, 3:06.15.

1,600: 1, Burns, Hayley, Bozeman, 5:18.21. 2, Meshew, Pauline, Bozeman, 5:35.29. 3, Moore, Riley, Bozeman, 5:39.59. 4, Bentler, Eliza, Billings Sen, 5:47.21. 5, Lien, Kendra, Billings Sen, 6:04.46. 6, Halpin, Kylee, Bozeman, 6:16.28. 7, Schnabel, Savannah, Bozeman, 6:16.41. 8, Ottman, Abby, Billings Sen, 6:29.74. 9, Peterson, Anna, Billings Sen, 6:32.00. 10, Wagner, Eleanor, Bozeman, 6:41.39. 11, Bentz, Maria, Billings Sen, 6:53.51.

3,200: 1, McCormick, Natalie, Bozeman, 11:39.61. 2, McCormick, Lucia, Bozeman, 12:03.20. 3, Shockley, Sellers, Bozeman, 14:35.76. 4, Ottman, Abby, Billings Sen, 14:46.35. 5, Landers, Kaitlyn, Bozeman, 19:23.12. --, Hull, Ellie, Bozeman, DQ. --, Dubay, India, Bozeman, DQ.

100 hurldes: 1, Jette, Piper, Billings Sen, 19.29. 2, Cossins, Tayler, Bozeman, 19.36. 3, Kirsch, Sidney, Bozeman, 19.85. 4, Schultz, Marika, Bozeman, 20.14. 5, Johnson, Breck, Bozeman, 20.31. 6, West, Anna, Bozeman, 21.19.

4x100 relay: 1, Billings Senior 'A' 52.06. 2, Bozeman 'A' 55.09.

4x400 relay: 1, Bozeman 'A' 4:19.52. 2, Billings Senior 'A' 4:26.99.

High jump: 1, Schonhoff, Hannah, Bozeman, 5-03. 2, Mayer, Macy, Bozeman, 4-11. 3, Jette, Piper, Billings Sen, 4-07. 4, Ostermiller, Anna, Billings Sen, 4-05. 4, Otter Robe, Brianna, Billings Sen, 4-05. --, Lowe, Virginia, Billings Sen, NH.

Pole Vault: 1, Pellandini, Matija, Billings Sen, 9-00. 2, Hanson, Gracelyn, Billings Sen, 7-00. 3, Morledge-Hampton, Abbie, Billings Sen, 6-06. 4, Porter, Sala, Billings Sen, 6-05. 5, Massey, Allison, Billings Sen, 6-00.

Long Jump: 1, Oliver, Isabella, Bozeman, 16-03. 2, Stoddart, Grace, Bozeman, 15-06. 3, Long-Westmoreland, Nigeria, Billings Sen, 15-03. 4, Schonhoff, Hannah, Bozeman, 15-02. 5, Porter, Sala, Billings Sen, 14-08.50. 6, Morledge-Hampton, Abbie, Billings Sen, 14-00. 7, Pellandini, Matija, Billings Sen, 13-08.50. 8, Lowe, Virginia, Billings Sen, 12-05. --, Ping, Isabella, Billings Sen, ND.

Triple Jump: 1, Porter, Sala, Billings Sen, 33-04. 2, Schonhoff, Hannah, Bozeman, 31-09. 3, Lynch, Jenavieve, Bozeman, 27-11. 4, Horgan, Eva, Bozeman, 25-07.

Shot Put: 1, Harmon, MaKenna, Billings Sen, 30-09.50. 2, Lynch, Jenavieve, Bozeman, 30-00.50. 3, Jamieson, Torie, Billings Sen, 29-07.50. 4, Karls, Trinity, Billings Sen, 27-01.50. 5, Jones, Autumn, Bozeman, 26-07. 6, Jaeger, Celia, Billings Sen, 26-01.75. 7, Thompson, Abby, Billings Sen, 25-07. 8, Macy, Rachel, Billings Sen, 24-09.50.

Discus: 1, Lynch, Jenavieve, Bozeman, 115-02. 2, Karls, Trinity, Billings Sen, 88-09. 3, Jamieson, Torie, Billings Sen, 87-09. 4, Jaeger, Celia, Billings Sen, 74-05. 5, Dwyer, Jaelyn, Billings Sen, 72-08. 6, Jones, Autumn, Bozeman, 68-11. 7, Wichman, Addison, Billings Sen, 64-00. 8, Evans, Kaci, Billings Sen, 57-06.

Javelin: 1, Jones, Autumn, Bozeman, 99-03. 2, Harmon, MaKenna, Billings Sen, 85-06. 3, Macy, Rachel, Billings Sen, 76-05. 4, Dwyer, Jaelyn, Billings Sen, 73-09. 5, Mayer, Macy, Bozeman, 67-07. 6, McKay, Daisey, Billings Sen, 62-00. 7, Thiel, Kyra, Billings Sen, 58-11. 8, Thompson, Abby, Billings Sen, 55-08.

Boys

100: 1, Simpson, Malikye, Billings Sen, 11.10. 2, Phelps, Hayden, Billings Sen, 11.86. 3, Macy, Tanner, Billings Sen, 11.90. 4, Miller, Jacob, Billings Sen, 12.08. 5, Campbell, Reuben, Bozeman, 12.21. 6, Meza, Chente, Billings Sen, 12.25. 7, Lucero, Dreyden, Billings Sen, 12.26. 8, Strauss, Hunter, Bozeman, 12.53. 9, Price, Connor, Bozeman, 12.54. 10, Trettin, Trent, Bozeman, 12.60. 11, Tankink, Charlie, Bozeman, 12.78. 12, DeMars, Morgan, Bozeman, 14.29.

200: 1, Simpson, Malikye, Billings Sen, 22.43. 2, Phelps, Hayden, Billings Sen, 24.21. 3, Macy, Tanner, Billings Sen, 24.31. 4, Kimm, Brendan, Bozeman, 24.64. 5, Nohl, Izacrath, Bozeman, 24.78. 6, Meza, Chente, Billings Sen, 24.93. 7, Lucero, Dreyden, Billings Sen, 25.11.

400: 1, Cedillo, Isaac, Billings Sen, 53.41. 2, Emineth, Christian, Billings Sen, 55.61. 3, Price, Connor, Bozeman, 56.95. 4, Trettin, Trent, Bozeman, 57.11. 5, Sullivan, Oak, Bozeman, 58.83.

800: 1, Wilkes, Bridger, Bozeman, 2:07.42. 2, Brown, Weston, Bozeman, 2:08.49. 3, Neil, Nathan, Bozeman, 2:08.52. 4, May, Wyatt, Bozeman, 2:14.28. 5, Taylen, Boomer, Billings Sen, 2:18.78. 6, Wade, Noah, Billings Sen, 2:25.55. 7, Trees, Zander, Billings Sen, 2:31.18. 8, Bradley, Atticus, Billings Sen, 2:39.48. 9, Banderas, Jaunte, Billings Sen, 2:42.70.

1,600: 1, Neil, Connor, Bozeman, 4:47.62. 2, Johns, Joseph, Bozeman, 4:57.63. 3, Hundhausen, Cody, Bozeman, 5:00.60. 4, Taylen, Boomer, Billings Sen, 5:12.25. 5, Kelly, Fred, Bozeman, 5:14.60. 6, Contreraz, Zach, Billings Sen, 5:17.53. 7, Wade, Noah, Billings Sen, 5:24.08. 8, McClenahan, Jeremiah, Billings Sen, 5:36.68. 9, Bradley, Atticus, Billings Sen, 5:43.85.

3,200: 1, Popiel, Kenyon, Bozeman, 10:47.18. 2, Cook, Hayden, Bozeman, 10:48.02. 3, Lockie, John David, Bozeman, 11:28.45. 4, Hodgson, Owen, Bozeman, 11:32.07. 5, Contreraz, Zach, Billings Sen, 11:51.86. 6, Gentry, Ian, Bozeman, 11:52.38. 7, McClenahan, Jeremiah, Billings Sen, 12:43.72. 8, Banderas, Jaunte, Billings Sen, 13:05.46. 9, Trees, Zander, Billings Sen, 13:30.07.

110 Hurdles: 1, Syvertson, Trent, Bozeman, 21.45. 2, Morrison, Ethan, Bozeman, 23.06.

300 Hurdles: 1, Carlson, Gavin, Billings Sen, 48.58. 2, Goudy, Joshua, Billings Sen, 53.46.

4x100 Relay: 1, Billings Senior 'A' 44.69. 2, Bozeman 'A' 46.17.

4x400 Relay: 1, Bozeman 'A' 3:44.69. 2, Billings Senior 'A' 3:49.07.

High Jump: 1, Eckles, Elijah, Bozeman, 6-00. 2, Macy, Tanner, Billings Sen, 5-08. 3, Willems, Noah, Billings Sen, 5-08. 4, Strauss, Hunter, Bozeman, 5-04. 5, Goudy, Joshua, Billings Sen, 5-02. 5, Syvertson, Trent, Bozeman, 5-02.

Pole Vault: 1, Eckles, Elijah, Bozeman, 13-06. 2, Palm, Caden, Billings Sen, 13-00. 3, Miller, Jacob, Billings Sen, 12-00. 4, Latham, Alex, Billings Sen, 10-06. 5, Miller, Josh, Billings Sen, 10-00.

Long Jump: 1, Phelps, Hayden, Billings Sen, 20-11.50. 2, Eckles, Elijah, Bozeman, 20-06. 3, Sullivan, Oak, Bozeman, 19-07.50. 4, Miller, Jacob, Billings Sen, 19-05.50. 5, Macy, Tanner, Billings Sen, 19-05.25. 6, Kimm, Brendan, Bozeman, 19-05. 7, Kalonde, Kapaya, Bozeman, 18-10.50. 8, Campbell, Reuben, Bozeman, 18-09. 9, Hector, Joshua, Billings Sen, 18-03. 10, Boxwell, Zac, Bozeman, 17-05.

Triple Jump: 1, Kalonde, Kapaya, Bozeman, 37-11. 2, Frost, Christian, Billings Sen, 37-08. 3, Hector, Joshua, Billings Sen, 34-09. 4, Kiekover, Seth, Billings Sen, 30-10.50.

Shot Put: 1, Bain, Hudson, Bozeman, 42-07. 2, Hickey, Cooper, Billings Sen, 39-02. 3, Baker, Leif, Billings Sen, 36-03. 4, McCaffrey, Brighton, Billings Sen, 34-07.25. 5, Fair, Armand, Billings Sen, 32-11.25. 6, Simenson, Tyler, Billings Sen, 32-05.25. 7, reinhardt, james, Billings Sen, 30-11.75.

Discus: 1, Bain, Carson, Bozeman, 135-10. 2, Hickey, Cooper, Billings Sen, 126-07. 3, Baker, Leif, Billings Sen, 113-05. 4, reinhardt, james, Billings Sen, 102-08. 5, Fair, Armand, Billings Sen, 96-00. 6, Simenson, Tyler, Billings Sen, 87-03. 7, Huntsinger, Ryan, Bozeman, 70-11.

Javelin: 1, Cook, Hayden, Bozeman, 140-03. 2, Nohl, Izacrath, Bozeman, 136-06. 3, Huntsinger, Ryan, Bozeman, 125-06. 4, Bishop, Josh, Bozeman, 120-06. 5, Miller, Jacob, Billings Sen, 118-06. 6, Miller, Josh, Billings Sen, 109-05. 7, Kiekover, Seth, Billings Sen, 101-06. 8, Frost, Christian, Billings Sen, 85-04.