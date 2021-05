Northern C divisional track: Fort Benton girls, Belt boys claim team titles

GREAT FALLS — The Fort Benton girls and Belt boys won team championships at the Northern C divisional track meet at Memorial Stadium on Wednesday.

The Belt girls followed the Longhorns for second place, while Chinook took third. The boys results were flipped, with Fort Benton following Belt for second place. The Simms boys took third.

Fort Benton's Aspen Giese set a new meet record in the girls long jump at 17 feet, 4 inches.

Girls Individual Results

Girls 100 Meter Dash Finals

1, Reed, Kara, Den-Gey-Stan, 13.42. 2, Bucklin, Claire, North Toole, 13.45. 3,

Wagoner, Eva, Big Sandy, 13.53. 4, Auck, Dakota, Hobson-Moore, 13.55. 5,

Fraser, Abby, Chester-Jopl, 13.58. 6, Sievers, Sierra, Power, 13.72.

Girls 200 Meter Dash

1, Giese, Aspen, Fort Benton, 27.22. 2, Reed, Kara, Den-Gey-Stan, 27.59. 3,

Sievers, Sierra, Power, 27.86. 4, Wagoner, Eva, Big Sandy, 28.00. 5, Auck,

Dakota, Hobson-Moore, 28.14. 6, Neibauer, Hallie, Chinook, 28.55.

Girls 400 Meter Dash

1, Paulson, Lindsey, Belt, 1:01.02. 2, Giese, Aspen, Fort Benton, 1:01.19. 3,

Sattoriva, Laynie, North Star, 1:03.29. 4, Reed, Kara, Den-Gey-Stan, 1:03.32.

5, Neibauer, Hallie, Chinook, 1:03.62. 6, Ramsey, Erica, Valier, 1:05.78.

Girls 800 Meter Run

1, Paulson, Lindsey, Belt, 2:30.30. 2, Sattoriva, Laynie, North Star, 2:30.70.

3, Neibauer, Hallie, Chinook, 2:34.90. 4, Sievers, Sierra, Power, 2:36.80. 5,

Carroll, Preslee, Cascade, 2:38.80. 6, Ramsey, Erica, Valier, 2:40.30.

Girls 1600 Meter Run

1, Paulson, Lindsey, Belt, 5:44.80. 2, Terry, Anna, Chinook, 5:46.60. 3,

Krass, Shyan, Turner, 6:01.60. 4, Nau, Nikki, North Toole, 6:05.80. 5,

Ludvigson, Caybree, Cascade, 6:16.40. 6, Valdez, Emma, Valier, 6:17.40.

Girls 3200 Meter Run

1, Paulson, Lindsey, Belt, 12:32.30. 2, Terry, Anna, Chinook, 12:36.60. 3,

Nau, Nikki, North Toole, 13:08.40. 4, Krass, Shyan, Turner, 13:13.10. 5,

Holland, Brooke, North Toole, 13:19.10. 6, Valdez, Emma, Valier, 14:13.20.

Girls 100 Meter Hurdles

1, Clark, Abby, Fort Benton, 16.45. 2, Bucklin, Claire, North Toole, 17.24. 3,

Wagoner, Eva, Big Sandy, 17.45. 4, Reed, Kara, Den-Gey-Stan, 17.48. 5,

Wallace, Allie, Fort Benton, 17.52. 6, Aron, Ellie, Highwood, 17.95.

Girls 300 Meter Hurdles

1, Clark, Abby, Fort Benton, 47.38. 2, Reed, Kara, Den-Gey-Stan, 47.84. 3,

Wallace, Allie, Fort Benton, 49.33. 4, Bucklin, Claire, North Toole, 49.78. 5,

Wagoner, Eva, Big Sandy, 50.04. 6, Christiaens, Kylie, Valier, 53.07.

Girls 4x100 Meter Relay

1, Fort Benton 'A' 52.14. 2, Centerville 'A' 54.96. 3, Big Sandy 'A' 55.25. 4,

Cascade 'A' 55.48. 5, Belt 'A' 56.28. 6, Chinook 'A' 57.32.

Girls 4x400 Meter Relay

1, Fort Benton 'A' 4:35.00. 2, Cascade 'A' 4:37.70. 3, Belt 'A' 4:43.20. 4,

Centerville 'A' 4:45.80. 5, North Star 'A' 4:47.40. 6, Big Sandy 'A' 4:54.30.

Girls High Jump

1, Clark, Abby, Fort Benton, 4-10. 2, Dines, Abby, Geraldine PU, 4-08. 3,

Bumgarner, Hattie, Belt, J4-06. 4, Southworth, Jayda, Roy-Winifred, J4-06. 5,

Lynn, Kodiann, Simms, J4-06. 6, Sutherland, Meiyah, Box Elder, J4-04.

Girls Pole Vault

1, Auck, Dakota, Hobson-Moore, 9-03. 2, Sattoriva, Laynie, North Star, 9-00.

3, Wilson, Jasmine, Fort Benton, J7-06. 4, Ludvigson, Caybree, Cascade, J7-06.

5, Peterson, Laramie, North Star, 6-06. 6, Zoe, Mazaira, Cascade, 6-00.

Girls Long Jump Preliminaries

1, Giese, Aspen, Fort Benton, 16-08q. 2, Clark, Abby, Fort Benton, 16-04.25q.

3, Bucklin, Claire, North Toole, 15-04.50q. 4, Kerkes, Mollie, Centerville,

14-10.25q. 5, Urick, Addi, Belt, 14-05q. 6, Ramsey, Erica, Valier, 14-00.50q.

Girls Long Jump Finals

1, Giese, Aspen, Fort Benton, 17-04. 2, Clark, Abby, Fort Benton, 16-04.25. 3,

Urick, Addi, Belt, 15-06. 4, Bucklin, Claire, North Toole, 15-04.50. 5,

Kerkes, Mollie, Centerville, 14-10.25. 6, Aflleje, Faith, Simms, 14-07.

Girls Triple Jump Preliminaries

1, Bucklin, Claire, North Toole, 30-11.75q. 2, Aflleje, Faith, Simms,

29-09.50q. 3, Auck, Dakota, Hobson-Moore, 29-06q. 4, Dines, Abby, Geraldine

PU, 29-01q. 5, Baumann, Malaysia, Big Sandy, 28-10q. 6, Sattoriva, Laynie,

North Star, 28-09.50q.

Girls Triple Jump Finals

1, Bucklin, Claire, North Toole, 30-11.75. 2, Pethel, Ella, Belt, 30-04.50. 3,

Auck, Dakota, Hobson-Moore, 29-10.50. 4, Aflleje, Faith, Simms, 29-09.50. 5,

Dines, Abby, Geraldine PU, 29-01. 6, Baumann, Malaysia, Big Sandy, 28-10.

Girls Shot Put Preliminaries

1, Gliko, Raily, Belt, 34-09.50q. 2, Molinaro, Maci, Fort Benton, 33-06q. 3,

Hamilton, Kinley, Chinook, 32-09q. 4, Faldinski, Lindsey, Cascade, 31-05q. 5,

Domire, Kaytlyn, North Star, 31-04.50q. 6, Kalanick, Cloe, Fort Benton,

31-01.50q.

Girls Shot Put Finals

1, Gliko, Raily, Belt, 35-02. 2, Molinaro, Maci, Fort Benton, 33-10. 3,

Hamilton, Kinley, Chinook, 32-11. 4, Miller, Jayden, Chinook, 31-10. 5,

Faldinski, Lindsey, Cascade, 31-05. 6, Domire, Kaytlyn, North Star, 31-04.50.

Girls Discus Throw Preliminaries

1, Miller, Jayden, Chinook, 115-04q. 2, Lords, Ahmia, Belt, 114-02q. 3,

Kalanick, Cloe, Fort Benton, 98-01q. 4, Krass, Shyan, Turner, 97-00q. 5,

Watson, Rainee, North Star, 96-11q. 6, Domire, Kaytlyn, North Star, 96-00q.

Girls Discus Throw Finals

1, Miller, Jayden, Chinook, 115-04. 2, Lords, Ahmia, Belt, 114-02. 3, Watson,

Rainee, North Star, 101-07. 4, Kalanick, Cloe, Fort Benton, 99-00. 5, Krass,

Shyan, Turner, 97-00. 6, Domire, Kaytlyn, North Star, 96-00.

Girls Javelin Throw Preliminaries

1, Molinaro, Maci, Fort Benton, 112-09q. 2, Wilson, Jasmine, Fort Benton,

96-11q. 2, Crabtree, Dakota, Roy-Winifred, 96-11q. 4, Fraser, Abby,

Chester-Jopl, 95-03q. 5, Miller, Jayden, Chinook, 95-00q. 6, Rowland, Azzia,

Geraldine PU, 94-07q.

Girls Javelin Throw Finals

1, Molinaro, Maci, Fort Benton, 115-08. 2, Fraser, Abby, Chester-Jopl, 100-07.

3, Crabtree, Dakota, Roy-Winifred, J96-11. 4, Wilson, Jasmine, Fort Benton,

J96-11. 5, Miller, Jayden, Chinook, 95-00. 6, Rowland, Azzia, Geraldine PU,

94-07.

Boys Individual Results

Boys 100 Meter Dash Finals

1, Ullery, William, Fort Benton, 11.34. 2, Evans, Kaimen, Belt, 11.52. 3,

Links, Stephen, Simms, 11.71. 4, Neideregger, Toby, Chinook, 11.83. 5,

Zimmerman, Derrik, Winnett-Gras, 11.85. 6, Taylor, Cooper, Big Sandy, 11.86.

Boys 200 Meter Dash

1, Evans, Kaimen, Belt, 22.90. 2, Ullery, William, Fort Benton, 22.99. 3,

Nelson, Dallin, Simms, 23.17. 4, Fetter, Brenden, Chinook, 23.44. 5, Links,

Stephen, Simms, 23.54. 6, Diekhans, Hayden, Fort Benton, 23.66.

Boys 400 Meter Dash

1, Evans, Kaimen, Belt, 50.34. 2, Connelly, Brody, Valier, 53.19. 3, Bird,

Devin, Fort Benton, 53.23. 4, Woodall, Conner, Cascade, 53.55. 5, Triplett,

Ethan, Belt, 53.81. 6, Vogl, Bridger, Belt, 53.90.

Boys 800 Meter Run

1, McDaniel, Aidan, Belt, 2:10.00. 2, Bird, Devin, Fort Benton, 2:10.40. 3,

Jassen, Asa, Belt, 2:11.70. 4, Sargent, Jaden, North Star, 2:13.50. 5, Jassen,

Clayton, Belt, 2:13.70. 6, Hitchcock, Chad, Simms, 2:14.90.

Boys 1600 Meter Run

1, Howell, Colter, Den-Gey-Stan, J4:50.50. 2, Jassen, Asa, Belt, J4:50.50. 3,

Jassen, Clayton, Belt, 4:53.00. 4, Sargent, Jaden, North Star, 5:08.20. 5,

Hepfner, Cole, Belt, 5:09.50. 6, Demontiney, Lane, Big Sandy, 5:13.60.

Boys 3200 Meter Run

1, Jassen, Asa, Belt, 10:43.20. 2, Sargent, Jaden, North Star, 10:43.30. 3,

Jassen, Clayton, Belt, 10:48.50. 4, Koon, Jaden, North Toole, 11:04.40. 5,

Hepfner, Cole, Belt, 11:06.70. 6, Demontiney, Lane, Big Sandy, 11:12.20.

Boys 110 Meter Hurdles

1, Swanz, Jackson, Hobson-Moore, 16.43. 2, Kammerzell, Bryce, Chester-Jopl,

17.29. 3, Shepard, JD, Belt, 17.57. 4, Woods, Nick, Fort Benton, 17.96. 5,

Hastings, Preston, Cascade, 18.42. 6, Lehnerz, Spencer, Power, 19.71.

Boys 300 Meter Hurdles

1, Swanz, Jackson, Hobson-Moore, 42.72. 2, Shepard, JD, Belt, 43.03. 3, Inman,

Braxton, Chinook, 43.11. 4, Hastings, Preston, Cascade, 43.68. 5, Lehnerz,

Spencer, Power, 43.76. 6, Taylor, Cooper, Big Sandy, 44.65.

Boys 4x100 Meter Relay

1, Simms 'A' 44.62. 2, Fort Benton 'A' 44.84. 3, Chinook 'A' 46.60. 4, Belt

'A' 47.34. 5, Big Sandy 'A' 47.42. 6, Cascade 'A' 47.56.

Boys 4x400 Meter Relay

1, Fort Benton 'A' 3:37.30. 2, Simms 'A' 3:43.40. 3, Belt 'A' 3:43.50. 4,

Cascade 'A' 3:44.10. 5, Chinook 'A' 3:50.70. 6, Dutton-Brady 'A' 3:51.60.

Boys High Jump

1, Neideregger, Toby, Chinook, 6-02. 2, Marais, Nick, Fort Benton, 6-00. 3,

Woodall, Conner, Cascade, 5-10. 4, Mortag, Reese, Cascade, J5-08. 5, Nelson,

Dallin, Simms, J5-08. 6, Shepard, JD, Belt, J5-08.

Boys Pole Vault

1, Thompson, Jace, Fort Benton, 11-06. 2, Grammar, Adam, Chester-Jopl, 10-06.

3, Patnode, Rhett, Hobson-Moore, J10-06. 4, Cole, Ryder, Chester-Jopl, J10-00.

5, Lane, Tim, Fort Benton, J10-00. 6, Thompson, Rider, Power, J10-00.

Boys Long Jump Preliminaries

1, Marais, Nick, Fort Benton, 21-06.25q. 2, Diekhans, Hayden, Fort Benton,

19-08.75q. 3, McDowell, Carter, Simms, 19-07.50q. 4, Ullery, William, Fort

Benton, 19-05.50q. 4, Vogl, Bridger, Belt, 19-05.50q. 6, Taylor, Cooper, Big

Sandy, 18-11.50q.

Boys Long Jump Finals

1, Marais, Nick, Fort Benton, 21-06.25. 2, Diekhans, Hayden, Fort Benton,

19-08.75. 3, McDowell, Carter, Simms, 19-07.50. 4, Ullery, William, Fort

Benton, 19-05.50. 5, Vogl, Bridger, Belt, J19-05.50. 6, Harmon, Kyle,

Chester-Jopl, 19-04.50.

Boys Triple Jump Preliminaries

1, Diekhans, Hayden, Fort Benton, 44-03.25q. 2, McDowell, Carter, Simms,

39-09.50q. 3, Vogl, Bridger, Belt, 39-06.25q. 4, Sekuterski, Caiden, Cascade,

39-02.75q. 5, Marais, Nick, Fort Benton, 38-09.25q. 6, Harmon, Kyle,

Chester-Jopl, 38-07.25q.

Boys Triple Jump Finals

1, Diekhans, Hayden, Fort Benton, 44-03.25. 2, Vogl, Bridger, Belt, J40-00.50.

3, McDowell, Carter, Simms, J40-00.50. 4, Sekuterski, Caiden, Cascade,

39-02.75. 5, Harmon, Kyle, Chester-Jopl, 39-01.25. 6, Marais, Nick, Fort

Benton, 38-09.25.

Boys Shot Put Preliminaries

1, Thibert, Kaidin, Simms, 45-00.50q. 2, Strutz, Kade, Big Sandy, 45-00q. 3,

Clawson, Gavin, North Star, 40-01q. 4, Helms, Grant, Simms, 40-00.50q. 5,

Crowell, Caden, Cascade, 39-10.50q. 6, Hennes, TJ, Belt, 39-06.50q.

Boys Shot Put Finals

1, Thibert, Kaidin, Simms, 47-05. 2, Strutz, Kade, Big Sandy, 45-01.50. 3,

Clawson, Gavin, North Star, 40-01. 4, Helms, Grant, Simms, 40-00.50. 5,

Crowell, Caden, Cascade, 39-10.50. 6, Hennes, TJ, Belt, 39-06.50.

Boys Discus Throw Preliminaries

1, Byle, Dane, Fort Benton, 126-05q. 2, Hennes, TJ, Belt, 125-11q. 3, Black,

Memphis, Belt, 119-10q. 4, Helms, Grant, Simms, 118-09q. 5, Maki, Isaac, Belt,

118-05q. 6, Clawson, Gavin, North Star, 114-05q.

Boys Discus Throw Finals

1, Byle, Dane, Fort Benton, 136-08. 2, Hennes, TJ, Belt, 130-04. 3, Black,

Memphis, Belt, 126-10. 4, Metrione, Garett, Belt, 122-03. 5, Strutz, Kade, Big

Sandy, 119-01. 6, Helms, Grant, Simms, 118-09.

Boys Javelin Throw Preliminaries

1, Bantz, Brady, Winnett-Gras, 141-04q. 2, Becker, Ace, Den-Gey-Stan, 140-11q.

3, Thibert, Kaidin, Simms, 129-00q. 4, Carlstrom, Ethan, Roy-Winifred,

124-01q. 5, Crowell, Caden, Cascade, 123-08q. 6, Lewis, James, Cascade,

123-03q.

Boys Javelin Throw Finals

1, Bantz, Brady, Winnett-Gras, 141-04. 2, Becker, Ace, Den-Gey-Stan, 140-11.

3, Thibert, Kaidin, Simms, 137-06. 4, Dunkel, Jace, Winnett-Gras, 132-09. 5,

McDaniel, Keaghn, Belt, 125-02. 6, Carlstrom, Ethan, Roy-Winifred, 124-01.