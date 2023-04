List: Updated 2023 state track and field qualifiers

BILLINGS — The list of state track and field qualifiers is growing as the 2023 season inches toward May.

Among the notables emerging from last week is Hamilton thrower Andrew Burrows, who comfortably owns the top discus and shot-put heaves in the state regardless of class. His teammate, Taylor Searle, has the top pole vault measurement in the state, as well.

Broadus distance runner Thomas Oylear is in front in Class C in the 1,600- and 3,200-meter events, while Jefferson's Dylan Root lowered his 300 hurdles time and Bozeman Gallatin's Nash Coley remains among the state's top sprinters, in particular the 400 meters.

Meanwhile, Huntley Project freshman Avery Gerdes is making a splash in Class B girls competition. Gerdes has top marks in the 800, the high jump and the triple jump. In Class C, Manhattan Christian sprinter Jayden Van Dyken is in the top three in several events, including the 100, 200 and triple jump.

The updated list of state-qualified athletes are below. These lists, while unofficial, are updated through results posted at www.athletic.net. Only FAT times are considered. If you notice an error or omission, please email sports@ktvh.com.

2023 Montana track and field state qualifiers

(Through April 24)

BOYS

100

AA (11.3) - Thomas Carter, Helena Capital, 10.93; Hudson Lembke, Missoula Sentinel, 11.12; Tanner Macy, Billings Senior, 11.13; Kash Goicoechea, Kalispell Glacier, 11.17; Hayden Opitz, Helena Capital, 11.23; Jared Felten, Billings Senior, 11.23; Karsen Beitz, Missoula Sentinel, 11.24; Adam Ryland-Davis, Helena, 11.25; Ryan Dierenfield, Billings Skyview, 11.25; Lance Baumgart, Helena Capital, 11.29.

A (11.4) - Malaki Simpson, Columbia Falls, 11.05; Carter White, Frenchtown, 11.14; Kaeden Sager, East Helena, 11.26; Tanner Schwend, Laurel, 11.26; Solomon Morgan, Corvallis, 11.27; Cameron McAllister, Laurel, 11.27; Brayden Kimberling, Havre, 11.36.

B (11.5) - Dawson Sweat, Townsend, 11.31; Brinkley Evans, Conrad, 11.41; Jace Lemmel, Roundup, 11.41.

C (11.6) - Owen Hoag, Seeley-Swan, 11.09; Brenden Fetter, Chinook, 11.40; Caiden Sekuterski, Cascade, 11.44; Bryce Grebe, Melstone, 11.60.

200

AA (22.8) - Thomas Carter, Helena Capital, 22.45; Nash Coley, Gallatin, 22.56 Lance Baumgart, Helena Capital, 22.79.

A (23.2) - Kaeden Sager, East Helena, 22.56; Carter White, Frenchtown, 22.34; Malaki Simpson, Columbia Falls, 22.59; Solomon Morgan, Corvallis, 23.02; Kade Boyd, Billings Central, 23.04; Tanner Schwend, Laurel, 23.12; Nate Olson, Frenchtown, 23.13; Cameron McAllister, Laurel, 23.15.

B (23.1) - Luca Dombrowski, Missoula Loyola, 23.01; Dawson Sweat, Townsend, 23.04.

C (23.5) - Owen Hoag, Seeley-Swan, 22.11.

400

AA (51.8) - Nash Coley, Gallatin, 49.66; Jackson Tarver, Great Falls CMR, 51.13; Garrett Dahlke, Gallatin, 51.25; Brady Kolendich, Missoula Sentinel, 51.43; Jeff Lillard, Kalispell Glacier, 51.44; Aaron French, Helena, 51.74.

A (51.7) - Treyton Graham, Dillon, 50.14; Clay Oven, Billings Central, 51.12.

B (51.4) - Luca Dombrowski, Missoula Loyola, 50.68; William Wagner, Florence, 51.27.

C (52.52) - Nathan Adams, Manhattan Christian, 51.88; JD Shepard, Belt, 52.07; Owen Hoag, Seeley-Swan, 52.42.

800

AA (2:01.00) - Henry Ballinger, Helena, 1:55.35*; Keagen Crosby, Missoula Sentinel, 1:56.50; Weston Brown, Bozeman, 1:56.54; Nathan Neil, Bozeman, 1:56.55; Daniel Wiltse, Missoula Hellgate, 1:56.79*; Aaron French, Helena, 1:57.24; Ryan Harrington, 1:58.51; Garrett Dahlke, Gallatin, 2:00.65.

A (2:02.00) - Evan Bennett, Hamilton, 1:56.87.

B (2:02.80) - Hunter Bailey, Baker, 2:01.29.

C (2:04.60) - Shaphan Hubner, Manhattan Christian, 2:01.23.

1,600

AA (4:34.00) - Weston Brown, Bozeman, 4:21.50; Nathan Neil, Bozeman, 4:22.28; Ryan Harrington, Great Falls, 4:24.83; Henry Ballinger, Helena, 4:26.43; Finneas Colescott, Missoula Hellgate, 4:26.70; Jaxon Straus, Billings West, 4:27.93; Keagen Crosby, Missoula Sentinel, 4:29.86; Quinn Newman, Missoula Sentinel, 4:31.46; Carson Steckelberg, Gallatin, 4:31.56; Mason Moler, Billings West, 4:32.88; Tyler Inabnit, Missoula Sentinel, 4:32.92; Daniel Wiltse, Missoula Hellgate, 4:33.95.

A (4:37.00) - Finn Schretenthaler, Livingston, 4:31.44; Evan Bennett, Hamilton, 4:33.04; Caleb Tomac, Havre, 4:33.12; Greyson Piseno, Billings Central, 4:34.23; Jaden Silha, Glendive, 4:36.29.

B (4:43.50) - Jack Jensen, Bigfork, 4:35.71; Kyler Harris, Florence, 4:38.19; Luke Mest, Jefferson, 4:40.76.

C (4:42.80) - Thomas Oylear, Broadus, 4:36.86; Shaphan Hubner, Manhattan Christian, 4:39.15; Oren Arthun, Manhattan Christian, 4:39.52.

3,200

AA (10:00.00) - Weston Brown, Bozeman, 8:48.24*; Nathan Neil, Bozeman, 8:50.26*; Finneas Colescott, Missoula Hellgate, 9:14.70*; Ryan Harrington, Great Falls, 9:44.28; Carson Steckelberg, Gallatin, 9:53.93; Tyler Inabnit, Missoula Sentinel, 9:56.06; Jaret Dushin, Helena Capital, 9:56.52; Henry Sund, Helena, 9:56.53; Quinn Newman, Missoula Sentinel, 9:59.03.

A (10:12.00) - Taylor Doleac, Hamilton, 9:54.79; Caleb Tomac, Havre, 9:57.62; Greyson Piseno, Billings Central, 10:08.08; Charlie Serafin, Livingston, 10:09.01.

B (10:32.00) -Kyler Harris, Florence, 9:55.79; Luke Mest, Jefferson, 9:55.84; Peyton Summers, Wolf Point, 9:57.36; Beau Johnston, Three Forks, 10:14.70; Bryon Fanning, Three Forks, 10:15.57; Elias Besbach, Columbus, 10:15.76; Branlin Foote, Harlem, 10:21.76; Zoran LaFrombois, St. Ignatius, 10:23.38; Rogan Hanson, Florence, 10:23.55.

C (10:31.90) - Thomas Oylear, Broadus, 9:51.48; Oren Arthun, Manhattan Christian, 9:53.21; Scott Parke, Drummond, 10:13.12; Clayton Jassen, Belt, 10:24.64.

110 hurdles

AA (15.70) - Merek Mihelish, Helena Capital, 14.55; Nash Coley, Gallatin, 14.97; Corbin Weltzien, Missoula Hellgate, 14.98; Ethan Anderson, Kalispell Glacier, 15.31; Rowley Dupras, Missoula Big Sky, 15.42; Mitchell Fogelson, Billings West, 15.49; Gavin Mow, Helena Capital, 15.50; Aidan Martin, Gallatin, 15.59.

A (16.10) - Aiden Read, Corvallis, 15.43; Kee Christiansen, Dillon, 15.78; Gage Norslien, Lewistown, 15.79; Brody Hardy, Frenchtown, 15.88.

B (16.00) - Dylan Root, Jefferson, 15.18; Wyatt Johnson, Bigfork, 15.77; Isak Epperly, Bigfork, 15.78; Mason Elliott, Plains, 15.92.

C (16.30) - Nathan Tuinstra, Valley Christian, 15.77; William Martin, Darby, 15.95.

300 hurdles

AA (41.50) - Nash Coley, Gallatin, 39.65; Merek Mihelish, Helena Capital, 39.70; Colter Petre, Helena, 40.65; Ethan Anderson, Kalispell Glacier, 41.14.

A (41.80) - Adam Schrader, Columbia Falls, 40.73; Aiden Read, Corvallis, 40.97.

B (41.80) - Dylan Root, Jefferson, 40.76.

C (42.50) - Rance Hamilton, Manhattan Christian, 41.38; J.D. Shepard, Belt, 41.94.

400 relay

AA (43.80) - Provisional qualifying time used at divisional meets

A (44.80) - Frenchtown, 43.38; Dillon, 43.55; Columbia Falls, 43.96; Hamilton, 44.28; Corvallis, 44.42.

B (44.65) - Jefferson, 44.53; Townsend, 44.63.

C (45.30) - Belt, 45.21.

1,600 relay

AA (3:30.00) - Provisional qualifying time used at divisional meets

A (3:34.00) - Hamilton, 3:28.79; Dillon, 3:30.30; Frenchtown, 3:32.71; Columbia Falls, 3:33.04.

B (3:34.00) -

C (3:37.90) - Manhattan Christian, 3:31.20.

Long jump

AA (21-00) - Brody Thornsberry, Kalispell Flathead, 22-02; Scott Klinker, Great Falls, 21-08; Rafe Spring, Gallatin, 21-06.5; Jeff Lillard, Kalispell Glacier, 21-01.5; Colter Petre, Helena, 21-01.5; Grady Walker, Missoula Sentinel, 21-00.5.

A (20-06) - Kohbe Smith, Glendive, 22-02.5; Clay Oven, Billings Central, 21-06.5; ; Kyle Holter, Butte Central, 21-06.25; Carter White, Frenchtown, 21-05.5; Drifter Skillicorn, Polson, 20-08.75.

B (20-04) - Bryce Umphrey, St. Ignatius, 21-01.5.

C (20-02) - Jasiah Hambira, Lustre Christian, 21-05.75; Caiden Sekuterski, Cascade, 21-02.5; Xander Pugh, Nashua, 21-00; Brenden Fetter, Chinook, 20-08.5; Seth Amunrud, Manhattan Christian, 20-06.5; Gage Goltz, Bridger, 20-06.25; William Sanguins, Broadview-Lavina, 20-05.5; Terran Joseph, Lustre Christian, 20-04.75; Carter Casavant, Cascade, 20-04; Johnslee Pierre, Lustre Christian, 20-03.25; Noah Wilson, Ennis, 20-02.5.

Triple jump

AA (42-00) - Scott Klinker, Great Falls, 44-00; Porter Gibbs, Missoula Big Sky, 42-09; Grady Walker, 42-06; Jacob Dolezal, Kalispell Flathead, 42-04; Rowley Dupras, Missoula Big Sky, 42-03; Oliver Simianer, Missoula Big Sky, 42-02.75.

A (41-09) - Sam Henderson, Butte Central, 43-11; Kohbe Smith, Glendive, 43-06; Carter White, Frenchtown, 41-11; Jey Hofer, Lockwood, 41-09.5.

B (41-03) - Hunter Stevens, Jefferson, 42-03; Levi Peterson, Bigfork, 41-05.5.

C (41-09) - Jasiah Hambira, Lustre Christian, 44-01; Noah Wilson, Ennis, 43-08.5; Caiden Sekuterski, Cascade, 43-08.

High jump

AA (6-02) - Aayden Simmons, Helena, 6-06; Porter Gibbs, Missoula Big Sky, 6-04; Hunter Preston, Missoula Hellgate, 6-04; Rowley Dupras, Missoula Big Sky, 6-02; William Hollensteiner, Kalispell Flathead, 6-02; Jaxan Lieberg, Helena, 6-02.

A (6-00) - Weston Means, Lockwood, 6-04; Sam Henderson, Butte Central, 6-02; Derek Criddle, Corvallis, 6-02; Kyle Holter, Butte Central, 6-00; Tyce Casterline, Lockwood, 6-00; Aren Larson, Sidney, 6-00; Caden Hansen, Dillon, 6-00.

B (6-00) - Quinn Lue, Florence, 6-00; William Wagner, Florence, 6-00; Ivan Lefdahl, Malta, 6-00; Mason Adams, Columbus, 6-00.

C (6-00) - Jasiah Hambira, Lustre Christian, 6-02; Isaac Maki, Belt, 6-00; Levi Jensen, Chinook, 6-00; Gage Witt, Park City, 6-00; Donovan Gibbs, Circle, 6-00; Ty Leischner, Scobey, 6-00; Charles Butikofer, Bainville, 6-00; Axel Becke, Denton-Geyser-Stanford, 6-00; Bodie Donsbach, Roy-Winifred, 6-00; Andrew Bacon, Harrison, 6-00; Joe Cima, Harrison, 6-00; Ben Saad, Lone Peak, 6-00; William Sanguins, Broadview-Lavina, 6-00.

Pole vault

AA (13-06) - Joey Sandberg, Missoula Big Sky, 13-06; McKalester Johns, 13-06.

A (13-00) - Taylor Searle, Hamilton, 15-00.

B (12-03) - Luke Donally, Huntley Project, 14-00; Wyatt Meier, Columbus, 13-00.

C (12-00) - Nathan Adams, Manhattan Christian, 12-07; Blaine Downing, Saco, 12-06; Ty Leischner, Scobey, 12-06; Lucas Kovalsky, Superior, 12-06; Hayden Dempster, Lincoln, 12-00.

Shot put

AA (48-00) - Jack Murray, Gallatin, 53-03; Jacob Anderson, Billings West, 52-01; Henry Sellards, Kalispell Glacier, 51-03.5; Cole Dawes, Helena Capital, 49-11.5; Maxx Lee, Billings Senior, 49-06; Barrett Hageman, Helena Capital, 48-10; Alex Shields, Missoula Hellgate, 48-07; Dylan Christman, Helena, 48-04.5; Austin Buehler, Helena Capital, 48-03.5; Shannon O'Brien, Helena, 48-01.5.

A (47-00) - Andrew Burrows, Hamilton, 56-08.5; Wyatt Miles, Corvallis, 52-08; Cy Stevenson, Libby, 51-03.5; Christian Wolfe, Lewistown, 50-02; Hunter Gum, Stevensville, 49-03; Lane Voermans, Columbia Falls, 48-09; Logan Hughes, Billings Central, 48-04.75.

B (46-10) - Case Kruse, Manhattan, 47-02.5; Beau Meyer, Missoula Loyola, 46-09.5; Dalton Noble, Jefferson, 46-09.

C (45-01) - Memphis Black, Belt, 49-01.

Discus

AA (146-00) - Anthony Okes, Great Falls CMR, 165-04.5; Josh Murray, Gallatin, 154-07; Barrett Hageman, Helena Capital, 153-00; Aiden Krause, Kalispell Glacier, 153-00; Danny Sirmon, Missoula Sentinel, 149-03.5.

A (142-00) - Andrew Burrows, Hamilton 165-04; Lane Voermans, Columbia Falls, 150-10; Sean Zimmer, Lewistown, 147-06.

B (137-00) - Guy Lesh, Baker, 144-07.75; Beau Meyer, Missoula Loyola, 136-00.

C (140-04) - Bryce Grebe, Melstone, 160-02; Memphis Black, Belt, 155-04; Hunter Sharbono, Fairview, 146-07; Klayton Kovatch, Seeley-Swan, 145-00.

Javelin

AA (170-00) - Aiden Nichols, Missoula Hellgate, 174-08.

A (167-00) - Levi Reynoso, Corvallis, 183-00; Teagan Wahl, Glendive, 179-02.

B (163-00) - Vaughn Miller, Glasgow, 162-06.

C (153-00) -

Girls

100

AA (13.0) - Ave Roberts, Billings Skyview, 12.30; Logan Todorovich, Helena, 12.39; Myley Bronaugh, Billings Skyview, 12.60; Olivia Collins, Gallatin, 12.63; Abby Thompson, Billings Senior, 12.77; Angel-Ialelei Martin, Billings Skyview, 12.79; Reghan Skogen, Helena, 12.82; Natalia Antonucci, Gallatin, 12.84; Anneliese Bessette, Missoula Hellgate, 12.99; Ela Bloyder, Billings West, 12.99.

A (13.15) - Brooke Zetooney, Whitefish, 12.70; Claire Hutchison, Stevensville, 12.70; Rachael Wilmot, Whitefish, 12.99; Hailey Ells, Whitefish, 13.00; Kaydance Reiter, Havre, 13.01; Ally Sempf, Columbia Falls, 13.01; Farah Wyche, Corvallis, 13.02; Jenna Ellis, Hamilton, 13.03; Kaitlyn Dantic, Laurel, 13.11.

B (13.1) - Grace Ekness, Shepherd, 12.71; Cori Coombe, Joliet, 12.81; Brynn Wandle, Huntley Project, 12.83; Isabelle Berry, Missoula Loyola, 12.92; Malea Egan, Colstrip, 12.94.

C (13.2) - Jadyn VanDyken, Manhattan Christian, 12.72; Brooke Reuter, Savage, 12.75; Cambry Conradsen, Savage, 12.90; Josie Brown, Saco, 13.00; Isabella Pereira, Superior, 13.11; Tandy Planichek, Absarokee, 13.18.

200

AA (26.7) - Ave Roberts, Billings Skyview, 25.72; Madilyn Todorovich, Helena, 26.16; Olivia Collins, Gallatin, 26.64.

A (26.9) - Brooke Zetooney, Whitefish, 25.99; Hailey Ells, Whitefish, 26.16; Ally Sempf, Columbia Falls, 26.17; Claire Hutchison, Stevensville, 26.67; Kaitlyn Dantic, Laurel, 26.70.

B (27.2) - Isabelle Berry, Missoula Loyola, 26.06; Cori Coombe, Joliet, 26.64; Clare Ronayne, Jefferson, 27.29.

C (27.10) - Jadyn VanDyken, Manhattan Christian, 26.39; Taylee Chirrick, Roberts, 26.80; Josie Brown, Saco, 26.83; Brooke Reuter, Savage, 27.01.

400

AA (1:01.00) - Madilyn Todorovich, Helena, 59.51; Breanna Smith, Missoula Sentinel, 59.61; Olivia Collins, Gallatin, 59.63; Hailey Burger, Helena Capital, 1:00.91.

A (1:01.50) - Olivia Lewis, Corvallis, 59.39; Carly Cook, Laurel, 59.84; Claire Hutchison, Stevensville, 1:00.03; Hailey Ells, Whitefish, 1:00.92; Jenna Ellis, Hamilton, 1:01.06.

B (1:01.60) - Ireland Johnston, Missoula Loyola, 1:01.14; Makenzie Sheils, Columbus, 1:01.53.

C (1:00.60) - Taylee Chirrick, Roberts, 59.43; Jadyn VanDyken, Manhattan Christian, 59.71.

800

AA (2:24.00) - Breanna Smith, Missoula Sentinel, 2:17.01; Isabel Ross, Gallatin, 2:18.58; Claire Rutherford, Gallatin, 2:20.00; Alexis Brauer, Billings Skyview, 2:21.97; Sophia Miller, Missoula Hellgate, 2:22.03; Kaitlyn Skinner, Missoula Hellgate, 2:23.37; Ruby Lorenz, Missoula Sentinel, 2:23.41.

A (2:26.00) - Carly Cook, 2:19.27; Mariah Aragon, Hardin, 2:224.23.

B (2:26.00) - Avery Gerdes, Huntley Project, 2:17.11; Tanae Baker, Glasgow, 2:25.82.

C (2:26.40) - Mia Handran, Scobey, 2:22.76; Annie Kaul, Plentywood, 2:24.59.

1,600

AA (5:23.00) - Claire Rutherford, Gallatin, 5:10.19; Lucia McCormick, Bozeman, 5:17.66.

A (5:28.00) - Maeve Ingelfinger, Whitefish, 5:23.70; Amara Auch, Corvallis, 5:26.69; Hailey Powell, Dillon, 5:27.84.

B (5:31.00) - Natalie Wood, Big Timber, 5:25.94.

C (5:31.70) -

3,200

AA (11:50.00) - Claire Rutherford, Gallatin, 11:24.37; Lucia McCormick, Bozeman, 11:38.45; Jamison Molloy, Missoula Hellgate, 11:41.39; Malia Bradford, Missoula Sentinel, 11:47.85.

A (12:13.00) - Mariah Aragon, Hardin, 11:52.07; Siri Erickson, Columbia Falls, 11:53.70; Laurie Davidson, Corvallis, 11:57.27; Amara Auch, Corvallis, 11:57.35.

B (12:22.00) - Natalie Wood, Big Timber, 11:27.47; Emily See, Glasgow, 12:04.11; Renae Parker, Jefferson, 12:06.82; Ellie Baxter, Thompson Falls, 12:10.25.

C (12:32.90) - Shelby LaBrie, Whitewater, 11:56.51; Annie Kaul, Plentywood, 12:11.30; Mya Green, Scobey, 12:13.00; Anna Terry, Chinook, 12:20.57; Lily Adair, Darby, 12:21.26.

100 hurdles

AA (16.30) - Logan Todorovich, Helena, 15.37; Cienna Soens, Billings Skyview, 15.98; Alivia Rinehart, Kalispell Flathead, 16.02; Emily McElmurry, Missoula Sentinel, 16.06; Piper Jette, Billings Senior, 16.22.

A (16.40) - Olivia Lewis, Corvallis, 15.70; Rylee Armstrong, Lewistown, 16.27; Kyanna Jarvis, Havre, 16.40.

B (16.50) - Isabelle Berry, Missoula Loyola, 15.74; Havyn Vandenacre, Townsend, 16.34.

C (16.70) - Emma Konen, Twin Bridges, 16.23.

300 hurdles

AA (48.50) - Cienna Soens, Billings Skyview, 47.09; Kathryn Sheridan, Helena Capital, 47.69; Aizalyn Flaten, Great Falls CMR, 47.99.

A (48.50) - Olivia Lewis, Corvallis, 45.75; Hailey Ells, Whitefish, 47.38; Rylee Herbstritt, Corvallis, 48.49.

B (48.10) - Brayli Reimer, Red Lodge, 47.38; Havyn Vandenacre, Townsend, 47.43; Isabelle Berry, Missoula Loyola, 47.77.

C (48.20) - Taylee Chirrick, Roberts, 47.03; Emma Konen, Twin Bridges, 47.39.

400 relay

AA (50.60) - Provisional qualifying time used at divisional meets

A (51.80) - Whitefish, 50.52; Lewistown, 51.32; Corvallis, 51.53.

B (52.10) - Missoula Loyola, 51.78.

C (52.40) - Manhattan Christian, 51.70.

1,600 relay

AA (4:12.00) - Provisional qualifying time used at divisional meets

A (4:14.00) - Corvallis, 4:12.37; Whitefish, 4:12.50.

B (4:18.00) -

C (4:20.60) -

Long jump

AA (16-06) - Logan Todorovich, Helena, 18-02.75*; Madilyn Todorovich, Helena, 17-09*; Ava Kellenberg, Missoula Sentinel, 17-04.5; Reghan Skogen, Helena, 17-02; Ryesha Farmer, Great Falls, 17-01; Karys Camp, Kalispell Glacier, 17-00; Akilah Kubi, Kalispell Flathead, 16-09.

A (16-00) - Alexis Daigle, Frenchtown, 17-02; Sydney Petersen, Dillon, 16-10.25; Kylie Konen, Dillon, 16-07; Macee May, Havre, 16-04; Madison Erving, Laurel, 16-04.

B (15-09) - Saraya Afrank, Baker, 16-09.75; Remington Pederson, Forsyth, 16-09; Taylor Evans, Conrad, 16-07.5; Makenzie Sheils, Columbus, 16-07.5; Emma Pouwers, Bigfork, 16-04; Malea Egan, Colstrip, 16-03.5; Hope Gonsioroski, Baker, 16-00.5; Inga Turner, Bigfork, 15-11; Camy Hoiland, Anaconda, 15-10; Madison Akins, Huntley Project, 15-10; Raven Parson, Arlee, 15-09.5; Kaitlyn Noyes, Townsend, 15-09.5.

C (16-02) - Emily Maughan, Seeley-Swan, 17-01; Jadyn VanDyken, Manhattan Christian, 16-11.75; Zeason Schaffer, Broadus, 16-10; Taylee Chirrick, Roberts, 16-08.5; Brooke Reuter, Savage, 16-04.5; Alizae Howard, Roy-Winifred, 16-04; Angeline Riener, Fort Benton, 16-03.5; Mallory Tommerup, Plentywood, 16-02.

Triple jump

AA (34-00) - Emily McElmurry, Missoula Sentinel, 38-01; Ava Kellenberg, Missoula Sentinel, 37-06.75; Afton Wride, Kalispell Flathead, 35-08.5; Alix Mund, Missoula Hellgate, 35-06; Kyesha Farmer, Great Falls, 34-09; Karys Camp, Kalispell Glacier, 34-08; Birdie Heuiser, Helena, 34-05; Mia Stephan, Kalispell Flathead, 34-04.5; Josie Blazina, Belgrade, 34-02; Addi Kynett, Great Falls, 34-00.

A (33-07) - Kendall Wahl, Billings Central, 35-07; Leina Ulutoa, Ronan, 34-05; Rylee Armstrong, Lewistown, 34-01.25; Macee May, Havre, 33-09.5; Amber Santon, Dillon, 33-08.5; Sydney Petersen, Dillon, 33-07.

B (33-10) - Avery Gerdes, Huntley Project, 34-11.5; Cori Coombe, Joliet, 34-11.5; Remington Pederson, Forsyth, 34-06.5; Kaitlyn Noyes, Townsend, 34-05.5; Makenzie Sheils, Columbus, 34-01.75; Meryssa Price, Forsyth, 34-01; Emma McCauley, Jefferson, 34-00.

C (33-04) - Jadyn VanDyken, Manhattan Christian, 35-04; Macy Tjelde, Fairview, 34-08.25; Brooke Reuter, Savage, 34-06.25; Taevyn Beaudin, Valley Christian, 34-03.5; Jayla Ramberg, Chester-Joplin-Inverness, 34-02.75; Cambry Conradsen, Savage, 33-11; Krystan Hafla, Jordan, 33-10; Mallory Tommerup, Plentywood, 33-09; Alizae Howard, Roy-Winifred, 33-07.25; Brynne Hill, Richey-Lambert, 33-05.25.

High jump

AA (5-02) - Kennedy Moore, Kalispell Flathead, 5-04; Madilyn Todorovich, Helena, 5-04; Brenna Berghold, Bozeman, 5-02; Logan Todorovich, Helena, 5-02*; Jaidyn Pevey, Kalispell Glacier, 5-02; Ava Kellenberg, Missoula Sentinel, 5-02.

A (5-00) - Rylee Boltz, Libby, 5-02; Claire Hutchison, Stevensville, 5-02; Kyanna Jarvis, Havre, 5-02; Emilee Searle, Hamilton, 5-01; Ayda Griffin, Hamilton, 5-00; Codi Nagle, Glendive, 5-00; Hailey Ells, Whitefish, 5-00; Ari Gary, Havre, 5-00; Amber Santos, Dillon, 5-00.

B (4-10) - Avery Gerdes, Huntley Project, 5-02; Madison O'Connor, Baker, 5-02; Remmi Stanger, Eureka, 5-00; Lily Heiberg, Choteau, 4-10; Eve Stone, Glasgow, 4-10; Trinity Riffle, Thompson Falls, 4-10; Holly Newman, Townsend, 4-10; Inga Turner, Bigfork, 4-10; Raven Parson, Arlee, 4-10.

C (5-00) - Audrey Sampsen, Plentywood, 5-04; Mallory Tommerup, Plentywood, 5-02; Zeason Schaffer, Broadus, 5-02; Angeline Riener, Fort Benton, 5-00; Samantha Fenley, Harlowton-Ryegate, 5-00; Emma Konen, Twin Bridges, 5-00; Kenzie DeFord, Shields Valley, 5-00; Mia Mader, Broadus, 5-00.

Pole vault

AA (10-00) - Austin Long, Billings West, 11-00; Hannah Moses, Missoula Hellgate, 11-00; Annika Nehring, Helena, 10-06; Reghan Skogen, Helena, 10-06; Abigail Ingraham, Billings West, 10-00; Alexis Dvorak, Billings West, 10-00; Abbie Morledge-Hampton, Billings Senior, 10-00; Kylie Henderson, Great Falls CMR, 10-00.

A (9-06) - Charlie Ham, Frenchtown, 11-01; Chesnee Lawerence, Hamilton, 11-00; Megan Frank, Glendive, 10-00; Emma McAllister, Columbia Falls, 9-06; Sam Anderson, Dillon, 9-06; Codi Nagle, Glendive, 9-06.

B (9-00) - Breauna Erickson, Conrad, 11-00; Brynn Wandle, Huntley Project, 11-00; Ava Krings, Conrad, 10-00; Eve Stone, Glasgow, 9-06; Hannah Christman, Huntley Project, 9-06; Kira Beck, Glasgow, 9-00; Delayne Lindeen, Huntley Project, 9-00; Cali Pesanti, Anaconda, 9-00.

C (8-09) - Annie Kaul, Plentywood, 10-00; Tori Venema, Manhattan Christian, 9-06; Taevyn Beaudin, Valley Christian, 9-00.

Shot put

AA (35-03) - Kai Johnson, Kalispell Glacier, 39-06; Tesse Kamps, Gallatin, 38-11; Rae Smart, Billings Skyview, 38-10.5; Torie Jamieson, Billings Senior, 37-06; Natalie Ellis, Missoula Big Sky, 37-01; MaKenna Harmon, Billings Senior, 35-07.5; Bria Henry, Billings West, 35-04.

A (35-02) - Sadie Smith, Frenchtown, 40-00; Maggie Hillis, Laurel, 37-05.75; Mya Winkler, Hamilton, 36-08; Tyanna Jessop, Hamilton, 35-10; Aniya Ross, Lewistown, 35-07.25; Codi Nagle, Glendive, 35-04.

B (34-09) - Scout Nadeau, Bigfork, 37-07; Talen Rogers, Colstrip, 36-04.5; Alexis Deming, Plains, 36-00; Kylie Rowan, Three Forks, 35-08; Madison Chappius, Bigfork, 35-01; Trista Williams, Florence, 35-01; Harlie Murphy, Huntley Project, 35-00.25.

C (35-01) - Natalie Fisher, White Sulphur Springs, 37-01; Carolyne Christoffersen, Froid-Medicine Lake, 36-04.5; Emma Brensdal, Plentywood, 36-02.5.

Discus

AA (113-00) - Torie Jamieson, Billings Senior, 126-10; Kim Feller, Helena, 116-07; Tesse Kamps, Gallatin, 113-03.5.

A (110-00) - Alanna Auch, Corvallis, 121-09; Kaiya Graves, Laurel, 121-01; Mya Winkler, Hamilton, 116-10; Maggie Hillis, Laurel, 112-06.

B (106-05) - Alexis Deming, Plains, 116-01; Scout Nadeau, Bigfork, 109-05.

C (108-01) - Emma Brensdal, Plentywood, 114-06; Abigail Barrett, Augusta, 109-09; Audrey Baker, Great Falls Central, 109-06.

Javelin

AA (115-00) - Alysa Keller, Billings West, 152-02; Clara Fox, Bozeman, 137-02; Jaeli Jenkins, Gallatin, 128-10; Ava Dierolf, Gallatin, 123-10; Taliana Miller, Kalispell Flathead, 122-09; Kaelyn Saari, Helena Capital, 122-00; Charlotte Osler, Kalispell Glacier, 116-05; Rachel Macy, Billings Senior, 116-03.

A (115-00) - Daeja Fike, Laurel, 141-02; Mya Winkler, Hamilton, 124-02; Brianna Linday, Laurel, 120-00; Ella Moodry, Butte Central, 116-03.

B (114-09) - Ashley Carroll, Shepherd, 133-00; Zoey Albert, Bigfork, 122-05.5; Katelyn MacDonald, Wolf Point, 118-02; Madison Chappius, Bigfork, 117-05.

C (115-06) - Jessie Struna, Drummond, 123-06; Paige Wasson, Whitewater, 119-06; Emily Brown, Noxon, 119-01; Bentley Bertolino, Roberts, 117-07; Carrie Taylor, Scobey, 116-02; Danielle Sexton, Seeley-Swan, 115-08.

*Indicates time from Arcadia Invitational in California.