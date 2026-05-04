List: 2026 Montana high school track and field state qualifiers — May 4

MISSOULA — All four Montana high school classifications utilize track and field qualifying standards, which allow athletes to secure berths at their respective state meets during the regular season.
If an athlete meets or exceeds the qualifying mark in a specific event at an eligible meet, they can automatically enter that event at the state meet, regardless of their placing at the district and/or divisional meets. Eligible meets require fully automatic timing for track events. All field events are considered.
The 2026 Class AA and Class B state track and field meets are May 28-30 at Missoula. The Class A and Class C state meets are the same days at Laurel.
Below is a list of qualified athletes for boys and girls in each class in each event. The list was compiled using results reported at athletic.net. To report errors or omissions, please email scores@montanasports.com.
Through May 3
BOYS
100
Class AA (11.25) — Cooper Nelson, Capital, 10.49; Brayden Brisko, Capital, 10.75; William Hollensteiner, Flathead, 10.81; Ian Bullard, Hellgate, 10.92; Wesley Ehret, Belgrade, 10.99; Reed Joseph Finneman, Sentinel, 11.01; Hunter Cadena, Sentinel, 11.01; Elijah Gibson, West, 11.03; Kyle West, Glacier, 11.05; Cameron Leprowse, Sentinel, 11.08; Westdon Kelley, West, 11.11; Hudson White, Gallatin, 11.12; Oliver Mow, Capital, 11.13; Nolan Friesen, Sentinel, 11.17; Cannon Clark, Hellgate, 11.21; Blake Williams, Big Sky, 11.22; Dustin Clyde, Belgrade, 11.22; Christian Alexander, West, 11.22; Auston Rowe, Helena, 11.23; Gary LaPier, Great Falls, 11.23; Walker Olson, West, 11.23; Brady Walsh, Butte, 11.24.
Class A (11.3) — Robert Merchant, Bigfork, 10.99; Isaiah Greer, Lockwood, 11.11; Ayden Spencer, Corvallis, 11.13; Danny McCarthy, Butte Central, 11.19; Jett Brandeberry, Columbia Falls, 11.23; Quinn Kerr, Bigfork, 11.24; Blaine Schwend, Laurel, 11.25; Bridger Burrows, Laurel, 11.26; McKay Shobe, Lewistown, 11.27; Tayden West, Bigfork, 11.28.
Class B (11.5) — Garret Prather, Columbus, 10.95; Dawson Hammond, Malta, 10.96; Brayden Zikmund, Manhattan, 11.0; Logan Williams, Florence, 11.02; Khye Gamas, Glasgow, 11.2; Ledger Martin, Conrad, 11.31; Jace Kopp, Three Forks, 11.33; Colt Barnard, Huntley Project, 11.33; Josh Lambertsen, Eureka, 11.35; Owen Pesanti, Anaconda, 11.36; Brandon Williams, Joliet, 11.41; Kesston Thomas, Choteau, 11.42; Preston Welch, Shepherd, 11.44; Landon Flickinger, Plentywood, 11.45; Marshall Friese, Manhattan, 11.45; Henry Kukowski, Plentywood, 11:46; Xavier Wetzel, Jefferson, 11.47.
Class C (11.57) — Mason Thom, Hobson-Moore, 11.29; Dawson Cook, Belt, 11.36; Danny Blanchet, Power-Dutton-Brady, 11.41; Kegen Vanek, Cascade, 11.44; Trust Magwaba, Culbertson, 11.5; Tucker LaPlaunt, Belt, 11.52; Jacob Swanz, Denton-Geyser-Stanford, 11.53; Elijah Kennerson, Cascade, 11.54; Paiton Peck, Park City, 11.55.
200
Class AA (22.8) — William Hollensteiner, Flathead, 21.92; Elijah Gibson, West, 22.19; Cooper Nelson, Capital, 22.28; Kyle West, Glacier, 22.37; Ryland Humphrey, West, 22.41; Reed Joseph Finneman, Sentinel, 22.42; Cooper Pelc, Glacier, 22.43; Cameron LeProwse, Sentinel, 22.44; Westdon Kelley, West, 22.53; Blake Williams, Big Sky, 22.61; Gary LaPier, Great Falls, 22.63; Hunter Cadena, Sentinel, 22.67.
Class A (23.1) — Robert Merchant, Bigfork, 21.71; Ayden Spencer, Corvallis, 22.14; Tayden West, Bigfork, 22.61; Colby Minton, Whitefish, 22.76; Quinn Kerr, Bigfork, 22.82; Isaiah Greer, Lockwood, 23.04.
Class B (23.1) — Garret Prather, Columbus, 21.74; Logan Williams, Florence, 22.17; Dawson Hammond, Malta, 22.36; Preston Welch, Shepherd, 22.44; Kougar Kappel, Red Lodge, 22.62; Brayden Zikmund, Manhattan, 22.66; Josh Lambertsen, Eureka, 22.68; Ledger Martin, Conrad, 22.82; Brandon Williams, Joliet, 22.86; Khye Gamas, Glasgow, 22.99.
Class C (23.93) — Jacob Swanz, Denton-Geyser-Stanford, 23.33; Mason Thom, Hobson-Moore, 23.36; Danny Blanchet, Power-Dutton-Brady, 23.37; Brant Ligameri, Cascade, 23.47; Dawson Cook, Belt, 23.49; Kegen Vanek, Cascade, 23.7; Treyton Tinsen, Highwood, 23.71; Nathan Goble, Simms, 23.75; Paiton Peck, Park City, 23.78; Layton Murnion, Jordan, 23.83; Zebiah Reyes, Absarokee, 23.85; Trust Magwaba, Culbertson, 23.92; Trace Fulton, Richey-Lambert, 23.93.
400
Class AA (51.8) — William Hollensteiner, Flathead, 47.72; Reid Bartholomew, Gallatin, 49.81; Gage Wardell, Belgrade, 50.01; Adam Guajardo, Big Sky, 50.08; Blake Williams, Big Sky, 50.09; Ozzy Clausen, Hellgate, 50.56; Ryland Humphrey, West, 50.6; Teigan Blomquist, West, 50.68; Santiago Soto, Skyview, 50.88; Brett Chivers, Flathead, 50.9; Aiden Ross, Gallatin, 50.97; Thatcher Schmidt, Belgrade, 51.13; Brady Williams, Big Sky, 51.16; Blake Tulett, West, 51.37; Axel Kowalski, Helena, 51.57; Brecken Evenson, Glacier, 51.72.
Class A (51.7) — Robert Merchant, Bigfork, 49.75; William Snell, Billings Central, 50.21; McKay Shobe, Lewistown, 50.26; Colby Minton, Whitefish, 50.39; Tucker Keller, Lockwood, 50.62; Tayden West, Bigfork, 50.63; Jake McCarthy, Hamilton, 51.34; Ben Bird, Hardin, 51.51.
Class B (51.7) — Ledger Martin, Conrad, 49.4; Preston Welch, Shepherd, 49.71; Kougar Kappel, Red Lodge, 49.8; Colter Anderson, Big Timber, 50.26; Josh Lambertsen, Eureka, 50.52; Dawson Hammond, Malta, 50.64; Khye Gamas, Glasgow, 50.65; Tyler Frydenlund, Jefferson, 51.03; Harrison Spethman, Missoula Loyola, 51.16; Gavin Miller, Darby, 51.16; Brandon Williams, Joliet, 51.37.
Class C (52.33) — Danny Blanchet, Power-Dutton-Brady, 51.06; Johnslee Pierre, Lustre Christian, 51.21; Mason Thom, Hobson-Moore, 51.57; Treyton Tinsen, Highwood, 51.95; Kaiden Holmes, Bainville, 52.16.
800
Class AA (2:00.0) — Wilson Schmidt, Belgrade, 1:52.75; Reid Bartholomew, Gallatin, 1:53.55; Taylor Neil, Bozeman, 1:53.75; Axel Kowalski, Helena, 1:55.93; Owen Thiel, Glacier, 1:56.28; Miles Halvorsen, Bozeman, 1:56.93; Dylan Hill, Helena, 1:57.23; Christian Landers, Bozeman, 1:57.5; Sander Van Cleave, Sentinel, 1:58.24; Milo Kauffman, Helena, 1:58.26; Emerson Hamma, CMR, 1:58.3; Teigan Blomquist, West, 1:58.88.
Class A (2:01.0) — Finn Schretenthaler, Livingston, 1:58.04; Ben Bird, Hardin, 1:58.57; Taylor Doleac, Hamilton, 1:58.61; Brayden Lanser, Hamilton, 1:58.73; David DiGiallonardo, Polson, 1:58.77; Grey Piseno, Billings Central, 1:59.21; River Racine, Browning, 2:00.36.
Class B (2:03.0) — Auston Schellig, Joliet, 1:58.8; Colter Anderson, Big Timber, 1:59.29; Ethan Walker, Harlem, 2:00.25; Ledger Martin, Conrad, 2:00.31; Cord Greer, Plains, 2:00.67; Teddy Simser, Manhattan, 2:01.24; Sebastian Schroeder, Florence, 2:01.66; Keaton Sample, Colstrip, 2:01.79; Brandon Foss, Ennis, 2:02.83; Trevor Van Maanen, Arlee, 2:02.85.
Class C (2:02.79) — None.
1,600
Class AA (4:30.0) — Owen Thiel, Glacier, 4:08.85; Miles Halvorsen, Bozeman, 4:13.23; Taylor Neil, Bozeman, 4:14.11; Branlin Foot, Bozeman, 4:18.81; Milo Kauffman, Helena, 4:20.4; Emerson Hamma, CMR, 4:22.98; Wilson Schmidt, Belgrade, 4:25.65; Carson Thorne, Flathead, 4:26.1; Miles Miller, Hellgate, 4:26.17; Jude Sparkman, Glacier, 4:26.76; Camden Houchin, Butte, 4:29.33; Garrett Hinderman, Helena, 4:29.39.
Class A (4:37.0) — Grey Piseno, Billings Central, 4:15.37; David DiGiallonardo, Polson, 4:16.79; Finn Schretenthaler, Livingston, 4:25.65; Ben Bird, Hardin, 4:26.78; River Racine, Browning, 4:29.82; Taggart Jessop, Corvallis, 4:35.61; Cody Watson, Libby, 4:36.21.
Class B (4:39.50) — John Jermyn, Plains, 4:25.44; Cord Greer, Plains, 4:25.47; Ethan Walker, Harlem, 4:30.9; Sebastian Schroeder, Florence, 4:32.59; Colter Anderson, Big Timber, 4:33.13; Auston Schellig, Joliet, 4:33.36; Keaton Sample, Cosltrip, 4:36.12; Dean Sampsen, Plentywood, 4:36.6.
Class C (4:40.40) — Carson Felchle, Park City, 4:38.64; Jaycee Hilkemann, Lustre Christian, 4:39.16; Trent Lane, Cascade, 4:39.64.
3,200
Class AA (10:00.0) — Owen Thiel, Glacier, 8:50.57; Miles Halvorsen, Bozeman, 9:17.92; Miles Miller, Hellgate, 9:19.46; Emmerson Hamma, CMR, 9:19.88; Taylor Neil, Bozeman, 9:21.31; Branlin Foote, Bozeman, 9:28.36; Milo Kauffman, Helena, 9:33.75; Lucas Keith, West, 9:41.63; Carson Thorne, Flathead, 9:47.89; Christian Landers, Bozeman, 9:49.04; Emory Kreissler, Helena, 9:49.3; Christopher Holland, Flathead, 9:49.96; Bridger Warner, Gallatin, 9:57.16; Brodyn DeShaw, Flathead, 9:58.54; Garrett Hinderman, Helena, 9:58.58; Jacob Posdon, Boeman, 9:58.62; Jude Sparkman, Glacier, 9:58.9; Mekhi Ladson, Skyview, 9:59.02.
Class A (10:12.0) — Grey Piseno, Billings Central, 9:02.87; David DiGiallonardo, Polson, 9:29.22; Ben Bird, Hardin, 9:43.04; Taggart Jessop, Corvallis, 9:49.93; Braxton Real Bird, Hardin, 9:58.49; Finn Schretenthaler, Livingston, 10:03.22; Jeremy Davidson, Corvallis, 10:04.29; Carter Heggem, Sidney, 10:04.72; Payton Drake, Hardin, 10:08.33; David Curry, Lewistown, 10:08.37; Cody Watson, Libby, 10:08.81; Benjamin Beare, Hamilton, 10:11.17.
Class B (10:21.50) — John Jermyn, Plains, 9:40.63; Cord Greer, Plains, 9:44.61; Ethan Walker, Harlem, 9:48.15; Simeon Costner, Plains, 9:49.01; Ben Martin, Darby, 10:02.57; Dean Sampsen, Plentywood, 10:05.63; Sebastian Schroeder, Florence, 10:08.31; Donovan Archambault, Harlem, 10:20.43.
Class C (10:22.63) — None.
110 hurdles
Class AA (15.70) — Kellan Krueger, Big Sky, 13.66; Oliver Mow, Capital, 14.15; Cooper Pelc, Glacier, 14.45; Liam Palmer, Glacier, 14.83; Case Procacci, Hellgate, 15.05; Jaden Bartell, Helena, 15.1; Jacob Galle, Butte, 15.28; Jameson Canney, Capital, 15.35; Rhys Jensen, Capital, 15.46; Camden Johnson, West, 15.5; Sirreal Rice, Flathead, 15.5.
Class A (16.10) — Decker Purkett, Laurel, 15.23; Gabriel Glassing, Laurel, 15.36; Robert Miller, Browning, 15.6; Austin Savik, Bigfork, 15.62; Reese Tucker, Corvallis, 15.81; Palmer Kellicut, Butte Central, 15.84; Miles Colliander, Columbia Falls, 15.88; Kane Lahr, Lewistown, 16.04.
Class B (16.0) — Owen Oliver, Missoula Loyola, 14.87; Saber Allen, Fairfield, 15.25; Brodie Carper, Fairfield, 15.88; Layne Yorke, Columbus, 15.96.
Class C (15.99) — Braden Tuning, Gardiner, 15.05; Johnslee Pierre, Lustre Christian, 15.31.
300 hurdles
Class AA (41.50) — Kellan Krueger, Big Sky, 39.6; Brett Chivers, Flathead, 39.71; Liam Palmer, Glacier, 40.32; Kruz Robinson, Glacier, 40.52; Jameson Canney, Helena, 40.7.
Class A (41.80) — Gabriel Glassing, Laurel, 40.24; Austin Savik, Bigfork, 40.79; McKay Shobe, Lewistown, 41.12; Jhett McDonald, Ronan, 41.47; Robert Miller, Browning, 41.65; Isaiah Burt, Laurel, 41.7; Madden Norslien, Lewistown, 41.71.
Class B (41.90) — Brandon Williams, Joliet, 39.78; Kougar Kappel, Red Lodge, 40.07; Cain Hanson, Columbus, 40.59; Owen Oliver, Missoula Loyola, 40.76; Saber Allen, Fairfield, 41.37.
Class C (41.55) — Johnslee Pierre, Lustre Christian, 40.43; Jacob Swanz, Denton-Geyser-Stanford, 40.53; Ben Aldridge, Hot Springs, 41.13; Blake Waldner, Belt, 41.42.
400 relay
Class AA (43.80/45.80*) — Capital, 42.31; Sentinel, 42.5; Glacier, 42.55; West, 42.83; Helena, 43.04; Gallatin, 43.09; Big Sky, 43.12; Belgrade, 43.16; Bozeman, 43.23; Flathead, 43.46; Butte, 43.6; Hellgate, 43.64; Skyview, 43.75.
Class A (44.80) — Bigfork, 42.87; Laurel, 43.0; Lockwood, 43.68; Lewistown, 43.91; Billings Central, 44.1; Frenchtown, 44.15; Columbia Falls, 44.21; Corvallis, 44.26; Havre, 44.62; Whitefish, 44.67; Hamilton, 44.71; Sidney, 44.79.
Class B (44.75) — Columbus, 43.4; Jefferson, 43.79; Missoula Loyola, 44.26; Manhattan, 44.28; Florence, 44.3; Anaconda, 44.31; Big Timber, 44.54.
Class C (45.69) — Belt, 44.09; Hobson-Moore, 44.28; Cascade, 45.18; Seeley-Swan, 45.29; Lustre Christian, 45.68.
*Per the Montana High School Association handbook, “All Class AA relay teams will advance to the state meet if they attain a provisional time at the divisional (meet).”
1,600 relay
Class AA (3:30.0/3:42.0*) — Helena, 3:26.11; Big Sky, 3:27.17; Gallatin, 3:27.97; West, 3:28.11; Belgrade, 3:28.45; Flathead, 3:28.94; Bozeman, 3:29.65.
Class A (3:34.0) — Bigfork, 3:26.99; Billings Central, 3:27.0; Lewistown, 3:28.49; Hamilton, 3:28.95; Corvallis, 3:29.25; Lockwood, 3:32.39.
Class B (3:34.50) — Darby, 3:26.76; Columbus, 3:28.8; Big Timber, 3:28.97; Jefferson, 3:29.26; Joliet, 3:32.27.
Class C (3:34.74) — None.
Long jump
Class AA (21-0) — William Hollensteiner, Flathead, 23-8; Sean Klem, West, 22-4½; Dylan Garcia, West, 22-4½; Ryan Hanson, Butte, 21-9; Josiah Coelho, Senior, 21-8½; Brady Walsh, Butte, 21-8; Joseph Walker Roodell, Bozeman, 21-6½; Jayden Bogunovich, West, 21-5½; Spencer Hodge, Glacier, 21-4; Bridger Devlin, Sentinel, 21-1; Walker Olson, West, 21-1; Hudson White, Gallatin, 21-0.
Class A (20-06) — Bridger Burrows, Laurel, 22-4¾; Tamret Savik, Bigfork, 21-10½; Tyler Langbehn, Lewistown, 21-8½; Chaz Walsh, Lewistown, 21-7; Quinn Kerr, Bigfork, 21-6½; Canin Christiansen, Dillon, 21-3; Gabriel Glassing, Laurel, 21-3; Easton Brooks, Columbia Falls, 21-2; Gradin Sukut, Sidney, 21-2; Cooper Michaud, Frenchtown, 21-1¾; Joshua Pfister-Hughes, Hamilton, 20-11½; McKay Shobe, Lewistown, 20-9¾; Madden Norslien, Lewistown, 20-9¾.
Class B (20-04) — Henry Kukowski, Plentywood, 22-3; Ryder Anderson, Anaconda, 21-5½; Jim Tew, Townsend, 21-5; John Quigley, Jefferson, 21-3; Owen Oliver, Missoula Loyola, 20-11; Garret Prather, Columbus, 20-9¼; K.T. Schuller, Whitehall, 20-6¼; Brady Olson, Three Forks, 20-6¼; Tucker Huckaba, Whitehall, 20-4¼.
Class C (20-09) — Johnslee Pierre, Lustre Christian, 23-9; Paiton Peck, Park City, 21-5¾; Gus Kosel, Roberts, 20-10½.
Triple jump
Class AA (42-0) — Dylan Garcia, West, 46-5; Sean Klem, West, 44-3½; Raymond Smith, Big Sky, 43-9½; Boston Kundert, Gallatin, 43-7; Trey Peterson, Helena, 43-3; Ryan Hanson, Butte, 42-9¼; Jack Robinson, Glacier, 42-1.
Class A (41-09) — Tamret Savik, Bigfork, 47-8; Cooper Michaud, Frenchtown, 45-5; Bridger Burrows, Laurel, 44-8¾; Gabriel Glassing, Laurel, 44-6; Chaz Walsh, Lewistown, 44-3¾; Joshua Pfister-Hughes, Hamilton, 43-3; Easton Brooks, Columbia Falls, 42-5½; Tyler Langbehn, Lewistown, 42-1¼; Rowen Lundgren, Lockwood, 42-0½; Reese Tucker, Corvallis, 41-9½.
Class B (41-01) — Henry Kukowski, Plentywood, 43-4¼; Ryder Anderson, Anaconda, 43-1; Brady Olson, Three Forks, 42-9½; Tucker Huckaba, Whitehall, 42-7½; Mason Titeca, Big Timber, 42-3; Pete Robison, Red Lodge, 41-10; Rusch Yeager, Choteau, 41-3½; Mitchel Thibeault, Manhattan, 41-1½.
Class C (42-03) — Johnslee Pierre, Lustre Christian, 45-7¼; Gus Kosel, Roberts, 43-0½; Weston Witt, Park City, 42-10½; Cash Smith, Belt, 42-5¾; Landin Spainhower, Park City, 42-5.
High jump
Class AA (6-02) — Josiah Coelho, Senior, 6-6; Dylan Garcia, West, 6-6; Asher Hazen, Helena, 6-5; Ryan Hanson, Butte, 6-4; Trey Peterson, Helena, 6-4; Jaxyn Baker Spivey, Skyview, 6-4; Hunter May, Gallatin, 6-2; Bobby Gutzman, Gallatin, 6-2; Landon Zieg, Sentinel, 6-2; Joey Mergenthaler, Capital, 6-2; Paxton McConnell, Belgrade, 6-2; Trace Kastner, Belgrade, 6-2; Walker Olson, West, 6-2.
Class A (6-0) — Chris Dennis, Laurel, 6-6; Mason Corwin, East Helena, 6-3; Tamret Savik, Bigfork, 6-2; Nick Vojacek, Glendive, 6-2; Kash Rosenbalm, Miles City, 6-2; Braxton Hajenga, Lewistown, 6-2; Kane Lahr, Lewistown, 6-2; Chaz Walsh, Lewistown, 6-2; Dylan Owens, Columbia Falls, 6-2; Noah Butterfly, Browning, 6-1; Tanner Vanek, Lewistown, 6-0; Nathan Keller, Corvallis, 6-0; Tristan Andersen, Libby, 6-0; Grant Reagor, Livingston, 6-0; Alex Ochs, Bigfork, 6-0; Caleb Kokot, Livingston, 6-0; Eli Nahapetian, Frenchtown, 6-0.
Class B (6-0) — Rusch Yeager, Choteau, 6-7; John Quigley, Jefferson, 6-7; Jack Hopwood, Fairfield, 6-4; Micah McPhail, Red Lodge, 6-3; Jameson Nordboe, Chinook, 6-2; Colten Thornock, Jefferson, 6-2; Mason Swanson, Red Lodge, 6-2; Josh Lambertsen, Eureka, 6-2; Lincoln Lyson, Baker, 6-0; Lucas O'Connor, Lone Peak, 6-0; Ben Konchar, Anaconda, 6-0; K.T. Schuller, Whitehall, 6-0; Lex LaFrombois, St. Ignatius, 6-0; Cole Bushman, Joliet, 6-0; Tyler Frydenlund, Jefferson, 6-0.
Class C (6-01) — Landon Richards, Superior, 6-8; Brant Ligameri, Cascade, 6-4; Brooks Solem, Culbertson, 6-2; Rowan Konesky, Cascade, 6-2; Elijah Kennerson, Cascade, 6-2; Jace Bantz, Winnett-Grass Range, 6-1.
Pole vault
Class AA (13-0) — Brayden Brisko, Capital, 16-4; Luke Allen, Great Falls, 15-0; Salvatore Bergeron, Great Falls, 14-6; Beau Dringman, West, 14-0; Syd Hilliard, Gallatin, 13-6; Israel Madinger, Senior, 13-6; Zane Schnackenberg, Capital, 13-6; Alex Stewart, Sentinel, 13-6; Lincoln Saari, Capital, 13-0; Nicholas Carter, Big Sky, 13-0; Easton Eggehorn, Great Falls, 13-0.
Class A (12-06) — Gradey Dunn, Billings Central, 13-6; Jake Phalen, Miles City, 13-0; Siouxpixm Qualtier, Ronan, 13-0; Morgan Reid, Sidney, 12-6; Eli Gage, Laurel, 12-6; Teegan Solomon, Havre, 12-6; Thayden Hatfield, Glendive, 12-6; Easton Wold, Glendive, 12-6; Isaac Kinnick, Polson, 12-6.
Class B (12-06) — Cooper Mikesell, Jefferson, 14-1; Morgan Jolliff, Huntley Project, 14-0; Josh Lambertsen, Eureka, 13-0; Owen Oliver, Missoula Loyola, 13-0; Keegan Kennedy, Shepherd, 12-6; Gabe McPhail, Red Lodge, 12-6; Jackson Belinda, Red Lodge, 12-6.
Class C (12-02) — George Hanson, Superior, 14-3; Damien Vinson, Harlowton-Ryegate, 13-0; Skyler Dahl, Drummond, 12-6; Karson Cox, Charlo, 12-6; Laytin Erickson, Saco, 12-6; Tanner Vick, Power-Dutton-Brady, 12-3; Kayden Riddle, Lincoln, 12-2; Rhaj Dao-Ang, Drummond, 12-2; Gannon Quinlan, Superior, 12-2.
Shot put
Class AA (48-0) — Riley McGrath, Gallatin, 63-0; Carsen Ross, Gallatin, 57-4½; Kohen Riley, Flathead, 55-0; Evan Pyron, Hellgate, 53-6; Kolby Palm, Senior, 53-3; Tobias Jacobson, Sentinel, 51-6; Greyson Murray, Gallatin, 51-5½; Sam Kenck, Bozeman, 50-3; Will Astle, Glacier, 49-4; Kash Graves, Senior, 49-2½; Lucas Jenkins, Gallatin, 48-7.
Class A (47-0) — Henry Griffin, Frenchtown, 59-9½; Emmett Nelson, Laurel, 52-9; Tommy Lewis, Havre, 52-4; Aidan Emerson, Corvallis, 49-6; Everett Stumpf, Hamilton, 49-1; John Sherry, Polson, 48-8; Roland Bennett, Hamilton, 48-8; Kade Samuelson, Sidney, 48-4; Kade Leibrand, Laurel, 47-6; Davin Graves, Laurel, 47-4½; Braylon Dunn, Whitefish, 47-2¾; Logan Strecker, Billings Central, 47-2; Gibson Reagor, Livingston, 47-2.
Class B (46-09) — Cade Hudyma, Glasgow, 54-0; Brady Toner, Manhattan, 52-6; Hayden Grieshop, Columbus, 48-3¾; Gavin Schmele, Townsend, 48-2½; Kesston Thomas, Choteau, 47-7; Trace Giomi, Townsend, 47-6¼.
Class C (46-01¼) — Dane Grammar, C-J-I, 51-6; Kolt Lensing, Roy-Winifred, 46-5; Ryan Arps, Augusta, 46-2.
Discus
Class AA (146-0) — Riley McGrath, Gallatin, 194-5; Merek Fisher, Skyview, 175-5; Lane Bradley, Senior, 172-6; Kolby Palm, Senior, 170-10; Carsen Ross, Gallatin, 156-4; Will Astle, Glacier, 151-4; Greyson Murray, Gallatin, 147-0.
Class A (142-0) — Henry Griffin, Frenchtown, 186-2; Ayden Spencer, Corvallis, 163-2; Kade Samuelson, Sidney, 160-3; Taylor Doleac, Hamilton, 159-4; Davin Graves, Laurel, 150-7; Braylon Dunn, Whitefish, 149-8; Everett Stumpf, Hamilton, 149-4; Kaeden Gum, Hamilton, 144-4; Joe West, Columbia Falls, 142-2.
Class B (139-07) — Trace Giomi, Townsend, 147-5; Keegan Skogas, Fairview, 147-4; Brady Toner, Manhattan, 145-7; Tyson Pavlik, Manhattan, 145-3; Cady Hudyma, Glasgow, 145-3; Leif Nelson, Darby, 142-10.
Class C (141-04) — Dane Grammar, C-J-I, 166-3; Jordan Paul, Plevna, 148-3; Gus Kosel, Roberts, 145-8; Kolt Lensing, Roy-Winifred, 144-9; Ryan Arps, Augusta, 142-5.
Javelin
Class AA (165-0) — Sam Kenck, Bozeman, 192-1; Daniel Pederson, Glacier, 179-2; Carson Toivonen, Capital, 173-2; Vaughn Ronakov, Glacier, 171-8; Auston Rowe, Helena, 170-9; Adam Guajardo, Big Sky, 168-6; Conner Lorash, West, 168-4; Eli Barney, Glacier, 165-1.
Class A (167-0) — Tristan Anderson, Libby, 179-7; Darrell Lefthand, Hardin, 179-5; Joe West, Columbia Falls, 167-2.
Class B (157-03) — Kesston Thomas, Choteau, 194-4; Myles Widder, Missoula Loyola, 176-6; Mitchel Thibeault, Manhattan, 173-4; Tristan Tommerup, Plentywood, 163-6; Tyler Frydenlund, Jefferson, 162-2; Marshall Jensen, Jefferson, 162-2; Dawson Hammond, Malta, 161-7; Saber Allen, Fairfield, 161-0; TJ Gros Ventre, Lodge Grass, 157-9.
Class C (153-0) — Brooks Solem, Culbertson, 166-8; Conor Barrett, Augusta, 165-8; Jacob Swanz, Denton-Geyser-Stanford, 162-2; Karson Cox, Charlo, 161-10; Jace Bantz, Winnett-Grass Range, 158-10; Michael Goettle, Drummond, 156-2; Gus Kosel, Roberts, 154-03.
GIRLS
100
Class AA (13.0) — Emery Peel, Senior, 12.18; Quinlyn Simmons, Helena, 12.31; Carleigh Mahn, West, 12.47; Amelia Pulaski, Bozeman, 12.56; Nora Allen, West, 12.61; Isabella Donaghey, Gallatin, 12.62; Nya Myers, Big Sky, 12.62; Demry Boyd, West, 12.66; Presley Swenson, Helena, 12.72; Peyton Wiening, Belgrade, 12.72; Scotland Jones, Bozeman, 12.72; Myley Bronaugh, Skyview, 12.73; Scarlet Harris, Great Falls, 12.74; Cora Carahassen, Senior, 12.76; Bree MacDonald, Great Falls, 12.81; Julia Kay, Flathead, 12.89; Zeila Wagner, Glacier, 12.93; Audrey Thelen, Belgrade, 12.93; Ella Claunch, West, 12.96; Saege Grey, Butte, 12.96; Mia Elliot, Belgrade, 12.96; Jacquie Etchart, Senior, 13.0; Grace Gall, Flathead, 13.0.
Class A (13.1) — Blake Hardy, Frenchtown, 12.46; Macy Brandon, Havre, 12.53; Jillian Huls, Corvallis, 12.61; Avery Orme, Whitefish, 12.84; Amelia Stene, Polson, 12.9; Blythe Armstrong, Lewistown, 12.94; Ela Harber, Havre, 12.95; Saina Stephens, Lockwood, 12.95; Ella Varner, Corvallis, 13.0; Addy Auer, Billings Central, 13.04; Elly Poser, Laurel, 13.05.
Class B (13.2) — Regan Torgerson, Shelby, 12.29; Ally Jacques, Fort Benton, 12.3; Avery Gerdes, Huntley Project, 12.31; Mckinleigh Doherty, Jefferson, 12.43; Maya Noble, Three Forks, 12.49; Sydney Sprenger, Shepherd, 12.63; Eva Mckernan, Missoula Loyola, 12.67; Etta Wicks, Fort Benton, 12.71; Madigan Hurlbert, Florence, 12.78; Ryleigh Doherty, Jefferson, 12.85; Izzie Sundstrom, Huntley Project, 12.89; Avery Eckert, Manhattan, 12.91; Averi Riedel, Fairview, 12.99; Lilly Ferris, Fort Benton, 13.03; Brinley Skaggs, Florence, 13.05; ; Allison Gama, Missoula Loyola, 13.05; Charley Nissen, Chinook, 13.14; Sophia Berry, Missoula Loyola, 13.14; Jade Moses, Anaconda, 13.15.
Class C (13.04) — Sierra Wilcox, Shields Valley, 12.78; Jolee Klempel, Richey-Lambert, 12.82; Destinee Goodman, Belt, 12.88
200
Class AA (26.7) — Quinlyn Simmons, Helena, 25.46; Carleigh Mahn, West, 25.53; Emery Peel, Senior, 25.63; Cora Carahassen, Senior, 25.95; Demry Boyd, West, 25.98; Nora Allen, West, 26.02; Aizalyn Flaten, Gallatin, 26.02; Aliyah Vogel, West, 26.06; Mia Elliot, Belgrade, 26.22; Jacquie Etchart, Senior, 26.22; Scotland Jones, Bozeman, 26.3; Addison Brisendine, Glacier, 26.3; Isabella Donaghey, Gallatin, 26.32; Julia Kay, Flathead, 26.33; Grace Gall, Flathead, 26.38; Presley Swenson, Helena, 26.44; Ella Claunch, West, 26.5; Scarlet Harris, Great Falls, 26.5.
Class A (26.9) — Blake Hardy, Frenchtown, 25.4; Reagan Johnstone, Stevensville, 25.82; Peyton Frame, Miles City, 26.06; Jillian Huls, Corvallis, 26.09; Macy Brandon, Havre, 26.22; Ela Harber, Havre, 26.37; Odessa Glade, Miles City, 26.59; Blythe Armstrong, Lewistown, 26.64; Anna Boysen, Whitefish, 26.71; Amelia Stene, Polson, 26.72; Brynlee Tucker, Corvallis, 26.81; Ella Varner, Corvallis, 26.83; Nellie Dickemore, Hamilton, 26.84.
Class B (27.1) — Regan Torgerson, Shelby, 24.81; Avery Gerdes, Huntley Project, 25.08; Ally Jacques, Fort Benton, 26.11; Charley Nissen, Chinook, 26.34; Mckinleigh Doherty, Jefferson, 26.51; Sydney Sprenger, Shepherd, 26.58; Brinley Skaggs, Florence, 26.66; Eva Mckernan, Missoula Loyola, 26.73; Averi Riedel, Fairview, 26.78; Avery Eckert, Manhattan, 26.86; Etta Wicks, Fort Benton, 26.93; Bailey Kroeker, Florence, 26.98; Sophia Berry, Missoula Loyola, 26.99; Kaitlyn Noyes, Townsend, 27.05; Morgan Taylor, Shepherd, 27.1.
Class C (26.92) — Ali Doyle, Turner, 26.39; Sierra Wilcox, Shields Valley, 26.57; Abby Boyd, Melstone, 26.88.
400
Class AA (1:01.0) — Aliyah Vogel, West, 57.41; Emery Peel, Senior, 57.56; Aizalyn Flaten, Gallatin, 59.05; Hazel Cooper, Gallatin, 59.5; Dacia Benkelman, Glacier, 59.7; Mia Rodriguez-Vera, West, 59.73; Marin Cooper, Gallatin, 1:00.5; Mia Swartz, Sentinel, 1:00.56; Leah Roberts, Skyview, 1:00.6; Nya Myers, Big Sky, 1:00.81.
Class A (1:01.5) — Peyton Frame, Miles City, 57.85; Macy Brandon, Havre, 58.27; Blake Hardy, Frenchtown, 59.62; Annalise Lewis, Hamilton, 1:00.06; Blythe Armstrong, Lewistown, 1:00.34; Amelia Stene, Polson, 1:00.52; Ginger Bergland, Whitefish, 1:01.37; Hailey Misner, Libby, 1:01.41.
Class B (1:01.7) — Avery Gerdes, Huntley Project, 57.79; Regan Torgerson, Shelby, 58.63; Charley Nissen, Chinook, 58.86; Mckinleigh Doherty, Jefferson, 59.15; Bailey Kroeker, Florence, 59.7; Adalynn Smith, Wolf Point, 1:00.02; Avery Eckert, Manhattan, 1:00.4; Julia Kotter, Three Forks, 1:00.83; Elle Anderson, Big Timber, 1:01.06; Natalie Hodgskiss, Choteau, 1:01.1; Morgan Taylor, Shepherd, 1:01.15; Sophia Berry, Missoula Loyola, 1:01.41; Kaitlyn Noyes, Townsend, 1:01.45.
Class C (1:00.97) — Emma Feldmann, Power-Dutton-Brady, 59.33; Vannie Urick, Belt, 59.91.
800
Class AA (2:24.0) — Hazel Cooper, Gallatin, 2:16.34; Phoebe Maixner, Bozeman, 2:18.72; Aliyah Vogel, West, 2:18.75; Jane Allen, West, 2:19.92; Kylee Neil, Bozeman, 2:20.71; Izzy Lundstrom, Helena, 2:21.9; Dacia Benkelman, Glacier, 2:22.28; Finley Samuels, Gallatin, 2:22.73; Harper Johnson, Helena, 2:23.44; Ada Thiel, Glacier, 2:23.45; Aubrey Doherty, Sentinel, 2:23.68; Mia Rodriguez-Vera, West, 2:23.75.
Class A (2:26.0) — Annalise Lewis, Hamilton, 2:12.57; Addison Kegel, Billings Central, 2:15.27; Peyton Frame, Miles City, 2:16.1; Zoey Real Bird, Hardin, 2:20.31; Capri Farmer, Libby, 2:21.04; Javon Dutton, Miles City, 2:21.1; Grace Jagodzinski, Billings Central, 2:22.96; Kendall Dye, Whitefish, 2:24.15; Aleigha Child, Hamilton, 2:24.19.
Class B (2:25.2) — Kyla Meissner, Townsend, 2:21.05; Natalie Hodgskiss, Choteau, 2:21.95; Peyton Stearns, Jefferson, 2:23.76; Elle Anderson, Big Timber, 2:24.64.
Class C (2:25.48) — Addi Lilyquist, Philipsburg, 2:18.74; Brooke Streit, C-J-I, 2:22.36; Bridget Reed, Turner, 2:22.94.
1,600
Class AA (5:23.0) — Ada Thiel, Glacier, 4:53.63; Phoebe Maixner, Bozeman, 5:11.64; Lauren Bissen, Glacier, 5:15.98; Jane Allen, West, 5:16.71; Dacia Benkelman, Glacier, 5:18.73; Hazel Cooper, Gallatin, 5:19.13; Kylee Neil, Bozeman, 5:19.62; Kortney McKay, Helena, 5:20.7; Avery Young, Big Sky, 5:20.8; Reed Stromberg, Hellgate, 5:21.67; Kate Lee, Helena, 5:21.87; Stella Damyanovich, CMR, 5:22.43; Emery Eash, Flathead, 5:22.51.
Class A (5:28.0) — Addison Kegel, Billings Central, 4:50.55; Annalise Lewis, Hamilton, 5:07.26; Morgan Delaney, Polson, 5:08.37; Zoey Real Bird, Hardin, 5:09.34; Capri Farmer, Libby, 5:09.8; Grace Jagodzinski, Billings Central, 5:15.23; Quinn Delaney, Polson, 5:16.86; Aleigha Child, Hamilton, 5:20.03; Mila Johns, Columbia Falls, 5:22.97; Hannah McCormick, Glendive, 5:23.6; Peyton Frame, Miles City, 5:23.85.
Class B (5:33.8) — Kyla Meissner, Townsend, 5:08.27; Elle Anderson, Big Timber, 5:26.33; Peyton Stearns, Jefferson, 5:27.69; Ava Van Maanen, Arlee, 5:27.8; Abby Montgomery, Columbus, 5:31.89; Natalie Hodgskiss, Choteau, 5:33.03; Ruthanne Bowen, Manhattan, 5:33.55.
Class C (5:33.19) — Addi Lilyquist, Philipsburg, 5:04.75; Addison Lockhart, Shields Valley, 5:29.15.
3,200
Class AA (11:50.0) — Lauren Bissen, Glacier, 10:52.12; Phoebe Maixner, Bozeman, 10:56.82; Kylee Neil, Bozeman, 11:16.5; Reed Stromberg, Hellgate, 11:27.4; Jane Allen, West, 11:40.32; Ava Greenwell, Skyview, 11:42.42; Natalie Rutherford, Gallatin, 11:42.88; Kate Lee, Helena, 11:44.12; Megan Fellenz, Capital, 11:44.34; Ada Thiel, Glacier, 11:45.35; Avery Young, Big Sky, 11:45.44; Kortney McKay, Helena, 11:46.08; Kallie Clayton, Skyview, 11:46.22; Lila Pritham, Gallatin, 11:48.11.
Class A (12:13.0) — Morgan Delaney, Polson, 10:29.8; Addison Kegel, Billings Central, 10:30.49; Capri Farmer, Libby, 10:52.52; Zoey Real Bird, Hardin, 11:01.8; Aleigha Child, Hamilton, 11:31.09; Quinn Delaney, Polson, 11:34.49; Hannah McCormick, Glendive, 11:47.46; Grace Jagodzinski, Billings Central, 11:56.47; Reecelyn Walthall, Hamilton, 11:58.8; Mila Johns, Columbia Falls, 12:03.32.
Class B (12:21.60) — Kyla Meissner, Townsend, 10:44.18; Elle Anderson, Big Timber, 11:38.73; Abby Montgomery, Columbus, 12:00.27; Ruthanne Bowen, Manhattan, 12:02.21; Emma Ahlers, Jefferson, 12:07.39; Della Sebring, Manhattan, 12:10.18; Mila Gramling, Poplar, 12:14.33.
Class C (12:23.59) — Addi Lilyquist, Philipsburg, 11:22.56; Amelia Bruce, Ekalaka, 12:17.28; Riley Beck, Reed Point-Rapelje, 12:22.81.
100 hurdles
Class AA (16.30) — Bristol Lenz, Flathead, 14.95; Aizalyn Flaten, Gallatin, 15.29; Anita Black, Gallatin, 15.4; Scarlet Harris, Great Falls, 15.45; Paisley Johnson, Hellgate, 15.46; Brynn Wiening, Belgrade, 15.79; Amelia Pulaski, Bozeman, 15.82; Emme Burckley, Senior, 15.97; Cadence Graham, Butte, 15.99; Hadley Whited, Capital, 16.1; Diane Cook, Helena, 16.16; Zoey Hart, Sentinel, 16.25.
Class A (16.70) — Ginger Bergland, Whitefish, 15.09; Reagan Johnstone, Stevensville, 15.62; Kate Allen, Corvallis, 16.27; Blythe Armstrong, Lewistown, 16.55.
Class B (16.50) — Allison Gama, Missoula Loyola, 14.9; Madigan Hurlbert, Florence, 14.95; Sophia Berry, Missoula Loyola, 15.18; Mayzie Yoakam, Glasgow, 16.36.
Class C (16.32) — Jolee Klempel, Richey-Lambert, 15.37; Bella Cash-Rich, Manhattan Christian, 16.28.
300 hurdles
Class AA (48.50) — Nya Myers, Big Sky, 44.96; Aizalyn Flaten, Gallatin, 45.37; Paisley Johnson, Hellgate, 46.08; Cadence Graham, Butte, 46.61; June Lay, Capital, 46.69; Addison Brisendine, Glacier, 46.73; Scarlet Harris, Great Falls, 47.22; Nora Allen, West, 47.4; Avery Stulc, Senior, 47.85; Emme Burckley, Senior, 48.08; Brooke Howlett, Capital, 48.24; Naomi Miller, Flathead, 48.45; Anna Chivers, Flathead, 48.49.
Class A (48.50) — Ginger Bergland, Whitefish, 44.66; Reagan Johnstone, Stevensville, 46.14; Blythe Armstrong, Lewistown, 47.82; Lucy Baker, Hardin, 58.06; Brynlee Tucker, Corvallis, 48.22.
Class B (48.20) — Allison Gama, Missoula Loyola, 45.89; Hadyn Rice, Plains, 46.86; Sophia Berry, Missoula Loyola, 47.49; Jaycee Luse, Cut Bank, 47.83; Caidance Merecki, Huntley Project, 48.08; Avery O'Connor, Baker, 48.08.
Class C (47.26) — Ali Doyle, Turner, 46.78; Bridget Reed, Turner, 47.0.
400 relay*
Class AA (50.60/52.80*) — West, 48.24; Helena, 49.08; Senior, 49.23; Big Sky, 49.33; Belgrade, 49.56; Flathead, 49.87; Glacier, 49.87; Gallatin, 50.22.
Class A (51.80) — Corvallis, 49.05; Havre, 49.87; Whitefish, 49.93; Frenchtown, 50.14; Lockwood, 51.32; Hamilton, 51.46; Polson, 51.47; Lewistown, 51.56.
Class B (51.50) — Fort Benton, 49.59; Missoula Loyola, 49.76; Jefferson, 49.8; Huntley Project, 49.96; Florence, 50.06; Townsend, 50.99; Three Forks, 51.38.
Class C (51.99) — Belt, 50.85; Denton-Geyser-Stanford, 51.83.
*Per the Montana High School Association handbook, “All Class AA relay teams will advance to the state meet if they attain a provisional time at the divisional (meet).”
1,600 relay*
Class AA (4:12.0/4:25.0*) — West, 4:03.22; Gallatin, 4:05.12; Glacier, 4:06.7; Senior, 4:07.17; Bozeman, 4:07.95; Flathead, 4:11.12.
Class A (4:14.0) — Miles City, 4:02.67; Hamilton, 4:09.09; Billings Central, 4:10.74; Havre, 4:11.21; Corvallis, 4:13.56.
Class B (4:17.50) — Missoula Loyola, 4:11.07; Big Timber, 4:12.84; Shelby, 4:14.05; Baker, 4:14.13; Jefferson, 4:15.1; Huntley Project, 4:17.29.
Class C (4:17.0) — Belt, 4:15.15.
Long jump
Class AA (16-06) — Calla Sprecher, Bozeman, 18-4; Kate Lindsay, Gallatin, 17-6½; Zeila Wagner, Glacier, 17-3; Aizalyn Flaten, Gllatin, 17-2; Dylanne Free, Gallatin, 17-2; Tayah Osier, CMR, 17-1½; Bristol Lenz, Flathead, 17-1; Brynn Wilson, Bozeman, 17-0; Naomi Miller, Flathead, 16-11½; Scarlet Harris, Great Falls, 16-11½; Evelyn Harris, Helena, 16-10¼; Myley Bronaugh, Skyview, 16-10¼; Gabby Alec, Big Sky, 16-8; Hazel Bishop, Helena, 16-7½; Brynn Wiening, Belgrade, 16-7½; Chloe Jackson, Helena, 16-7½; Carlee Atkinson, Belgrade, 16-7; Zoey Hart, Sentinel, 16-6.
Class A (16-02) — Ella Varner, Corvallis, 18-1½; Reagan Johnstone, Stevensville, 18-0½; Sophia Hutchison, Stevensville, 17-9; Odessa Glade, Miles City, 17-6; Jillian Huls, Corvallis, 17-3; Peyton Ross, Columbia Falls, 16-10½; Alexis Daigle, Frenchtown, 16-10; Teslin Trombley, Browning, 16-10; Dagny Olson, Lockwood, 16-6½; Avery Orme, Whitefish, 16-6½; Blythe Armstrong, Lewistown, 16-5; Lauryn Holmberg, Corvallis, 16-4; Morgan Kindopp, Sidney, 16-4.
Class B (16-01) — Mckinleigh Doherty, Jefferson, 18-9¾; Etta Wicks, Fort Benton, 17-8¼; Kaitlyn Noyes, Townsend, 17-8; Allison Gama, Missoula Loyola, 17-0¾; Nakona Selle, Baker, 16-9; Very Kukowski, Plentywood, 16-9; Joely Chappell, Glasgow, 16-5¾; Paityn Lethert, Columbus, 16-4; Aspen Orr, Troy, 16-4; Harper Zigweid, Big Timber, 16-1½.
Class C (16-07) — Jolee Klempel, Richey-Lambert, 18-10¼; Brynne Hill, Richey-Lambert, 18-5; Abby Boyd, Melstone, 17-4¾; Kate Nasner, Circle, 16-10½; Kilty Hanson, Seeley-Swan, 16-8½.
Triple jump
Class AA (34-0) — Aizalyn Flaten, Gallatin, 36-8½; Calla Sprecher, Bozeman, 36-7½; Gabby Alec, Big Sky, 36-6; Ella Burnham, Bozeman, 35-7½; Dylanne Free, Gallatin, 35-4½; Rachel Brannan, Glacier, 35-3½; Lilia Troxel, Belgrade, 35-0½; Teagan Hegdal, CMR, 34-9½; Brynn Wiening, Belgrade, 34-6; Mikayla Champlin, Senior, 34-2¼; Dacia Benkelman, Glacier, 34-2; Mary Irby, Capital, 34-0¼; June Lay, Capital, 34-0.
Class A (33-07) — Ella Varner, Corvallis, 38-5; Reagan Johnstone, Stevensville, 37-8; Avery Orme, Whitefish, 36-4; Teslin Trombley, Browning, 35-9; Sophia Hutchison, Stevensville, 35-0½; Odessa Glade, Miles City, 34-5; Molly Sura, Lewistown, 34-2½; Tana Larson, Lockwood, 34-1½; Annika Stergar, Billings Central, 33-8½; Soli Bullemer, Columbia Falls, 33-8½; Macey Kay Smith, Frenchtown, 33-8¼; Amaya Lorash, Billings Central, 33-8¼; Addy Auer, Billings Central, 33-7¾.
Class B (33-09) — Avery Gerdes, Huntley Project, 36-5¼; Aspen Orr, Troy, 35-8¼; Harper Zigweid, Big Timber, 34-10¾; Paityn Lethert, Columbus, 34-4¾; Allison Gama, Missoula Loyola, 34-4½; Kaitlyn Noyes, Townsend, 34-0; Kimber Dulaney, Glasgow, 33-9½.
Class C (34-09¼) — Brynne Hill, Richey-Lambert, 36-11½; Jolee Klempel, Richey-Lambert, 36-4¼; Emma Feldmann, Power-Dutton-Brady, 35-7; Ella Smith, Denton-Geyser-Stanford, 34-9¾.
High jump
Class AA (5-2) — Elly Reed, Hellgate, 5-7¼; Kate Lindsay, Gallatin, 5-6; Ruby Roscoe, Hellgate, 5-2; Tayah Osier, CMR, 5-2; Paisley Johnson, Hellgate, 5-2; Brynn Wilson, Bozeman, 5-2; Hayden Wiening, Belgrade, 5-2; Reese Enderson, West, 5-2; Scarlet Harris, Great Falls, 5-2; Brooklyn Metcalf, West, 5-2.
Class A (5-0) — Bailey Leuthard, East Helena, 5-3; Tana Larson, Lockwood, 5-3; Kassidee McKern, Hamilton, 5-2; Daceen Verploegen, Havre, 5-2; Katie Tilleman, Havre, 5-2; Camryn Franck, Sidney, 5-1; Laney Holleran, Frenchtown, 5-0.
Class B (4-11) — Madison O'Connor, Baker, 5-5; Megan Copper, Columbus, 5-4; Allison Gama, Missoula Loyola, 5-4; Avery Gerdes, Huntley Project, 5-4; Mckinleigh Doherty, Jefferson, 5-4; Kaitlyn Noyes, Townsend, 5-2; Avery O'Connor, Baker, 5-2; Aeryn Akins, Huntley Project, 5-0; Isabelle Hawkinson, Ennis, 5-0; Brinley Skaggs, Florence, 5-0.
Class C (5-0) — BaiLee McColly, Hinsdale, 5-5; Emma Smith, Denton-Geyser-Stanford, 5-4; Madelynn Prinzing, Belt, 5-3; Macy Witt, Park City, 5-2; Delaney Klaassen, Bridger, 5-2; Audrey Young, C-J-I, 5-2; Brook Cahoon, Charlo, 5-2; Aundreya Hawk, Box Elder, 5-2; Valentina Sanguins, Broadview-Lavina, 5-0; Sydney Rigg, North Star, 5-0; Brynn Kammerzell, C-J-I, 5-0.
Pole vault
Class AA (10-0) — Addison Smith, Great Falls, 12-2; Naomi Lee, Sentinel, 11-6; Bree MacDonald, Great Falls, 11-6; Nevaeh Varner, West, 11-0; Knoelle Ferguson, Capital, 11-0; Clara Randall, West, 10-0; Madison Armerding, Big Sky, 10-0.
Class A (9-6) — Morgan Kindopp, Sidney, 12-9; Aubrey Korst, Hamilton, 12-0; Soli Bullemer, Columbia Falls, 11-6; Kellyn Nelson, Polson, 10-0; Sophia Hagberg, Corvallis, 9-6; Aspen Jackson, Glendive, 9-6.
Class B (9-0) — Ava Krings, Conrad, 12-0; Mayzie Yoakam, Glasgow, 11-0; Maya Noble, Three Forks, 10-6; AnnaLeigh Matejovsky, Wolf Point, 9-6; Carly Mears, Malta, 9-3; Karleigh Lindeen, Huntley Project, 9-0; Hailey Williams, Three Forks, 9-0; Averi Riedel, Fairview, 9-0; Kricket Bridges, Eureka, 9-0; Addyson Deal, Thompson Falls, 9-0; Linley Noble, Three Forks, 9-0; Alyson Leach, Conrad, 9-0.
Class C (8-10) — Emerson Downing, Saco, 10-3; Mylee Reuter, Savage, 10-0; Kyla Buckentin, Denton-Geyser-Stanford, 9-0; Gracie Wasson, Whitewater, 9-0; Allie Park, Cascade, 9-0.
Shot put
Class AA (35-03) — Kate Breeding, Gallatin, 43-1; Mena Kamps, Gallatin, 41-2½; Allie Krueger, Glacier, 38-11; Fayth Smith, Senior, 37-7; Riley Dormady, Capital, 36-0; Brittyn Boyce, West, 35-10; Sariah Morrison, West, 35-9½; Rylee Bigelow, Glacier, 35-5; Brynn Kossman, Flathead, 35-3½.
Class A (35-02) — Isabella Regan, Dillon, 41-5; Gracie Werst, Hamilton, 40-2½; Rori Schoenfeld, East Helena, 39-11; Jacey Jares, Laurel, 36-5; Millie Hall, Bigfork, 36-3; Alexa Madland, Frenchtown, 35-7; Bea Paxson, Corvallis, 35-7; Lauren Krebs, Hardin, 35-3½.
Class B (34-06) — Eleanor Heaton, Shelby, 38-2; Denvyr Tuss, Malta, 38-0; Hannah Holinde, Glasgow, 37-3½; Allie Muffick, Jefferson, 36-1.
Class C (35-01) — Jolee Klempel, Richey-Lambert, 37-0; Valentina Sanguins, Broadview-Lavina, 36-7; Cerenity Hjorth, Augusta, 35-5.
Discus
Class AA (113-0) — Brittyn Boyce, West, 131-4; Brooklen Kopp, Hellgate, 125-11; Rylee Bigelow, Glacier, 125-8; Laktynn Johnson, West, 123-8; Lowe LeFeber, Bozeman, 121-10; Kate Breeding, Gallatin, 120-3; Mena Kamps, Gallatin, 119-11; Dani Wines, Capital, 118-9; Allie Krueger, Glacier, 115-10.
Class A (110-0) — Isabella Regan, Dillon, 122-11; Charley Cooper, Miles City, 122-2; Katie Tilleman, Havre, 122-0; Amaya Emmons, Corvallis, 121-7; Olivia Cottet, Polson, 120-5; Eva Brunell, Stevensville, 118-8; Toni Stoker, Dillon, 117-2;Jacey Jares, Laurel, 116-4; Alexa Madland, Frenchtown, 116-0; Lauren Krebs, Hardin, 115-2; Emma Walter, Sidney, 114-6; Millie Hall, Bigfork, 113-2; Sophia Herman, Miles City, 112-6.
Class B (106-06) — Denvyr Tuss, Malta, 119-5; Juliette Evans, Anaconda, 119-3; London Ostby, Jefferson, 116-7; Joslyn Buckley, Jefferson, 112-8; Addyson Deal, Thompson Falls, 111-3; Hadley Heiland, Darby, 108-9; Kate Yager, Manhattan, 108-4; Gracelynn Free, Fairview, 106-10; Eleanor Heaton, Shelby, 106-6.
Class C (107-11) — Lillian Boyd, Seeley-Swan, 152-0; Jen Ewen, Roy-Winifred, 119-3; Kara Christensen, Hot Springs, 115-9; Cerenity Hjorth, Augusta, 114-0; Addison Hansen, Bainville, 111-8; Mary Arthun, Absarokee, 108-2.
Javelin
Class AA (113-00) — Kate Breeding, Gallatin, 139-0; Elsa Johnson, West, 137-8; Remi Osler, Glacier, 124-2; Eva Dahlquist, Capital, 119-10; Kaelyn Saari, Capital, 119-4; Lucy Holloway, Glacier, 118-5; Aila Wood, Great Falls, 114-9; Madison Clement, Capital, 113-8.
Class A (113-0) — Karlee Wambolt, Miles City, 129-6; Macey Kay Smith, Frenchtown, 129-2; Lily Hatfield, Glendive, 124-10; Bailey Bequette, Laurel, 124-10; Jacey Jares, Laurel, 119-10; Scarlet Gard, Hamilton, 117-2; Roma Gum, Havre, 114-10.
Class B (115-06) — Allie Muffick, Jefferson, 135-2; Kendall Clausen, Malta, 124-10; Landyn Schuster, Missoula Loyola, 124-2; Laney Ketcham, Big Timber, 121-1; Addyson Deal, Thompson Falls, 120-4; Hadyn Rice, Plains, 118-6.
Class C (116-06) — Kennedy Simonson, Whitewater, 129-1; Dezirae Goodman, Belt, 121-1; Emerson Downing, Saco, 119-5.