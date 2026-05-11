List: 2026 Montana high school track and field state qualifiers — May 11

MISSOULA — All four Montana high school classifications utilize track and field qualifying standards, which allow athletes to secure berths at their respective state meets during the regular season.

If an athlete meets or exceeds the qualifying mark in a specific event at an eligible meet, they can automatically enter that event at the state meet, regardless of their placing at the district and/or divisional meets. Eligible meets require fully automatic timing for track events. All field events are considered.

The 2026 Class AA and Class B state track and field meets are May 28-30 at Missoula. The Class A and Class C state meets are the same days at Laurel.

Below is a list of qualified athletes for boys and girls in each class in each event. The list was compiled using results reported at athletic.net. To report errors or omissions, please email scores@montanasports.com.

Through May 10

BOYS

100

Class AA (11.25) — Cooper Nelson, Capital, 10.49; Brayden Brisko, Capital, 10.75; William Hollensteiner, Flathead, 10.81; Westdon Kelley, West, 10.87; Elijah Gibson, West, 10.89; Pacer Lybbert, Helena, 10.91; Ian Bullard, Hellgate, 10.92; Wesley Ehret, Belgrade, 10.99; Reed Joseph Finneman, Sentinel, 11.01; Hunter Cadena, Sentinel, 11.01; Ryland Humphrey, West, 11.01; Kyle West, Glacier, 11.05; Blake Williams, Big Sky, 11.06; Cameron LeProwse, Sentinel, 11.08; Dustin Clyde, Belgrade, 11.09; Hudson White, Gallatin, 11.12; Oliver Mow, Capital, 11.13; Gary LaPier, Great Falls, 11.15; Nolan Friesen, Sentinel, 11.17; Jacob Galle, Butte, 11.17; Josiah Coelho, Senior, 11.18; Cannon Clark, Hellgate, 11.21; Christian Alexander, West, 11.22; Auston Rowe, Helena, 11.23; Walker Olson, West, 11.23; Brady Walsh, Butte, 11.24; Joseph Walker Roodell, Bozeman, 11.24; Blake Galvin, Senior, 11.24; Layne Remme, Skyview, 11.25.

Class A (11.3) — Robert Merchant, Bigfork, 10.99; Isaiah Greer, Lockwood, 11.11; Ayden Spencer, Corvallis, 11.13; Danny McCarthy, Butte Central, 11.14; Tyler Langbehn, Lewistown, 11.22; Jett Brandeberry, Columbia Falls, 11.23; Quinn Kerr, Bigfork, 11.24; Chaz Walsh, Lewistown, 11.25; Blaine Schwend, Laurel, 11.25; Bridger Burrows, Laurel, 11.26; McKay Shobe, Lewistown, 11.27; Tayden West, Bigfork, 11.28.

Class B (11.5) — Garret Prather, Columbus, 10.75; Dawson Hammond, Malta, 10.96; Brayden Zikmund, Manhattan, 11.0; Logan Williams, Florence, 11.01; Khye Gamas, Glasgow, 11.2; Ledger Martin, Conrad, 11.29; Kougar Kappel, Red Lodge, 11.29; Jace Kopp, Three Forks, 11.33; Colt Barnard, Huntley Project, 11.33; Josh Lambertsen, Eureka, 11.35; Owen Pesanti, Anaconda, 11.36; Brandon Williams, Joliet, 11.41; Kesston Thomas, Choteau, 11.42; Owen Oliver, Missoula Loyola, 11.42; Preston Welch, Shepherd, 11.44; Landon Flickinger, Plentywood, 11.45; Marshall Friese, Manhattan, 11.45; Henry Kukowski, Plentywood, 11:46; Xavier Wetzel, Jefferson, 11.47.

Class C (11.57) — Mason Thom, Hobson-Moore, 11.29; Jacob Swanz, Denton-Geyser-Stanford, 11.31; Dawson Cook, Belt, 11.34; Danny Blanchet, Power-Dutton-Brady, 11.41; Tucker LaPlaunt, Belt, 11.42; Kegen Vanek, Cascade, 11.44; Ashton Nachtigal, Hobson-Moore, 11.46; Trust Magwaba, Culbertson, 11.5; Daniel Slonaker, Hot Springs, 11.5; Elijah Kennerson, Cascade, 11.54; Paiton Peck, Park City, 11.55.

200

Class AA (22.8) — William Hollensteiner, Flathead, 21.92; Ryland Humphrey, West, 22.95; Elijah Gibson, West, 22.19; Westdon Kelley, West, 22.23; Cooper Nelson, Capital, 22.28; Kyle West, Glacier, 22.37; Reed Joseph Finneman, Sentinel, 22.42; Cooper Pelc, Glacier, 22.43; Cameron LeProwse, Sentinel, 22.44; Blake Williams, Big Sky, 22.61; Gary LaPier, Great Falls, 22.63; Jacob Galle, Butte, 22.65; Hunter Cadena, Sentinel, 22.67; Teigan Blomquist, West, 22.73; Trey Peterson, Helena, 22.74; Auston Rowe, Helena, 22.77; Louis Kamps, Gallatin, 22.8.

Class A (23.1) — Robert Merchant, Bigfork, 21.71; Ayden Spencer, Corvallis, 22.14; William Snell, Billings Central, 22.53; Leo Longcake, East Helena, 22.54; Tayden West, Bigfork, 22.61; Isaiah Greer, Lockwood, 22.66; Colby Minton, Whitefish, 22.76; McKay Shobe, Lewistown, 22.78; Quinn Kerr, Bigfork, 22.82; Colter Euell, Billings Central, 22.86; Tyler Langbehn, Lewistown, 23.06.

Class B (23.1) — Garret Prather, Columbus, 21.61; Dawson Hammond, Malta, 21.78; Logan Williams, Florence, 22.17; Preston Welch, Shepherd, 22.44; Kougar Kappel, Red Lodge, 22.62; Brayden Zikmund, Manhattan, 22.66; Josh Lambertsen, Eureka, 22.68; Ledger Martin, Conrad, 22.8; Brandon Williams, Joliet, 22.86; Khye Gamas, Glasgow, 22.99; Harrison Spethman, Missoula Loyola, 23.03.

Class C (23.93) — Jacob Swanz, Denton-Geyser-Stanford, 22.45; Mason Thom, Hobson-Moore, 23.07; JJ Lee, Philipsburg, 23.15; Danny Blanchet, Power-Dutton-Brady, 23.37; Daniel Slonaker, Hot Springs, 23.4; Brant Ligameri, Cascade, 23.47; Dawson Cook, Belt, 23.49; Paiton Peck, Park City, 23.56; Randy Olson, Winnett-Grass Range, 23.69; Kegen Vanek, Cascade, 23.7; Treyton Tinsen, Highwood, 23.71; Ethan Baker, Valley Christian, 23.71; Nathan Goble, Simms, 23.75; Layton Murnion, Jordan, 23.83; Zebiah Reyes, Absarokee, 23.85; Dylan Jakushak, Lincoln, 23.88; Braxton Crowder, Highwood, 23.91; Trust Magwaba, Culbertson, 23.92; Trace Fulton, Richey-Lambert, 23.93.

400

Class AA (51.8) — William Hollensteiner, Flathead, 47.72; Reid Bartholomew, Gallatin, 49.81; Gage Wardell, Belgrade, 50.01; Adam Guajardo, Big Sky, 50.08; Blake Williams, Big Sky, 50.09; Ozzy Clausen, Hellgate, 50.56; Ryland Humphrey, West, 50.6; Teigan Blomquist, West, 50.68; Santiago Soto, Skyview, 50.88; Brett Chivers, Flathead, 50.9; Aiden Ross, Gallatin, 50.97; Thatcher Schmidt, Belgrade, 51.13; Brady Williams, Big Sky, 51.16; Axel Kowalski, Helena, 51.21; Blake Tulett, West, 51.37; Brecken Evenson, Glacier, 51.72.

Class A (51.7) — Robert Merchant, Bigfork, 48.82; William Snell, Billings Central, 49.5; McKay Shobe, Lewistown, 50.26; Colby Minton, Whitefish, 50.39; Ayden Spencer, Corvallis, 50.47; Tucker Keller, Lockwood, 50.62; Tayden West, Bigfork, 50.63; Triston Gallagher, Lewistown, 51.31; Jake McCarthy, Hamilton, 51.34; Ben Bird, Hardin, 51.51; Kayden Rutherford, Browning, 51.7.

Class B (51.7) — Ledger Martin, Conrad, 49.24; Josh Lambertsen, Eureka, 49.25; Preston Welch, Shepherd, 49.71; Kougar Kappel, Red Lodge, 49.8; Harrison Spethman, Missoula Loyola, 50.14; Colter Anderson, Big Timber, 50.26; Tyler Frydenlund, Jefferson, 50.38; Dawson Hammond, Malta, 50.64; Gavin Miller, Darby, 50.65; Khye Gamas, Glasgow, 50.65; Brandon Williams, Joliet, 51.22; Isaac Nicoson, Florence, 51.41.

Class C (52.33) — Jacob Swanz, Denton-Geyser-Stanford, 50.63; Johnslee Pierre, Lustre Christian, 50.87; Danny Blanchet, Power-Dutton-Brady, 50.94; Mason Thom, Hobson-Moore, 51.38; Treyton Tinsen, Highwood, 51.58; Kaiden Holmes, Bainville, 52.16.

800

Class AA (2:00.0) — Wilson Schmidt, Belgrade, 1:52.28; Reid Bartholomew, Gallatin, 1:53.55; Taylor Neil, Bozeman, 1:53.75; Axel Kowalski, Helena, 1:55.93; Owen Thiel, Glacier, 1:56.28; Miles Halvorsen, Bozeman, 1:56.93; Branlin Foote, Bozeman, 1:57.04; Dylan Hill, Helena, 1:57.23; Christian Landers, Bozeman, 1:57.5; Teigan Blomquist, West, 1:57.52; Milo Kauffman, Helena, 1:57.93; Sander Van Cleave, Sentinel, 1:58.24; Emerson Hamma, CMR, 1:58.3; Gabriel Rock, Skyview, 1:59.36.

Class A (2:01.0) — Finn Schretenthaler, Livingston, 1:56.23; Ben Bird, Hardin, 1:57.01; Taylor Doleac, Hamilton, 1:58.61; Brayden Lanser, Hamilton, 1:58.73; David DiGiallonardo, Polson, 1:58.77; Grey Piseno, Billings Central, 1:59.21; River Racine, Browning, 2:00.36; Austyn Jardine, Billings Central, 2:00.68.

Class B (2:03.0) — Auston Schellig, Joliet, 1:58.2; Colter Anderson, Big Timber, 1:59.29; Ethan Walker, Harlem, 2:00.25; Ledger Martin, Conrad, 2:00.31; Cord Greer, Plains, 2:00.67; Teddy Simser, Manhattan, 2:01.24; Sebastian Schroeder, Florence, 2:01.66; Keaton Sample, Colstrip, 2:01.79; Brandon Foss, Ennis, 2:02.83; Trevor Van Maanen, Arlee, 2:02.85.

Class C (2:02.79) — None.

1,600

Class AA (4:30.0) — Owen Thiel, Glacier, 4:08.85; Miles Halvorsen, Bozeman, 4:13.23; Taylor Neil, Bozeman, 4:14.11; Branlin Foot, Bozeman, 4:18.81; Emerson Hamma, CMR, 4:18.98; Milo Kauffman, Helena, 4:20.4; Wilson Schmidt, Belgrade, 4:25.65; Carson Thorne, Flathead, 4:26.1; Miles Miller, Hellgate, 4:26.17; Jude Sparkman, Glacier, 4:26.76; Camden Houchin, Butte, 4:29.33; Garrett Hinderman, Helena, 4:29.39.

Class A (4:37.0) — Grey Piseno, Billings Central, 4:15.37; David DiGiallonardo, Polson, 4:16.79; Finn Schretenthaler, Livingston, 4:21.04; Ben Bird, Hardin, 4:24.85; River Racine, Browning, 4:29.82; Taggart Jessop, Corvallis, 4:33.12; Cody Watson, Libby, 4:36.21.

Class B (4:39.50) — Ethan Walker, Harlem, 4:23.86; John Jermyn, Plains, 4:25.44; Cord Greer, Plains, 4:25.47; Sebastian Schroeder, Florence, 4:32.59; Colter Anderson, Big Timber, 4:33.13; Auston Schellig, Joliet, 4:33.36; Keaton Sample, Colstrip, 4:35.91; Dean Sampsen, Plentywood, 4:36.6; Teddy Simser, Manhattan, 4:37.75; Donovan Archambault, Harlem, 4:38.06.

Class C (4:40.40) — Trent Lane, Cascade, 4:37.74; Carson Felchle, Park City, 4:38.64; Jaycee Hilkemann, Lustre Christian, 4:39.16.

3,200

Class AA (10:00.0) — Owen Thiel, Glacier, 8:50.57; Miles Halvorsen, Bozeman, 9:17.92; Miles Miller, Hellgate, 9:19.46; Emmerson Hamma, CMR, 9:19.88; Taylor Neil, Bozeman, 9:21.31; Branlin Foote, Bozeman, 9:28.36; Milo Kauffman, Helena, 9:33.75; Christian Landers, Bozeman, 9:40.83; Lucas Keith, West, 9:41.63; Carson Thorne, Flathead, 9:47.89; Emory Kreissler, Helena, 9:49.3; Christopher Holland, Flathead, 9:49.96; Bridger Warner, Gallatin, 9:51.65; Camden Houchin, Butte, 9:52.37; Kye McAbee, West, 9:57.15; Jacob Posdon, Boeman, 9:57.25; Brodyn DeShaw, Flathead, 9:58.54; Garrett Hinderman, Helena, 9:58.58; Jude Sparkman, Glacier, 9:58.9; Mekhi Ladson, Skyview, 9:59.02; Charles Zlogar, Glacier, 9:59.54.

Class A (10:12.0) — Grey Piseno, Billings Central, 9:02.87; David DiGiallonardo, Polson, 9:29.22; Ben Bird, Hardin, 9:43.04; Taggart Jessop, Corvallis, 9:49.93; Carter Heggem, Sidney, 9:55.52; Braxton Real Bird, Hardin, 9:58.49; Finn Schretenthaler, Livingston, 10:03.22; Cody Watson, Libby, 10:03.54; Jeremy Davidson, Corvallis, 10:04.29; Payton Drake, Hardin, 10:08.33; David Curry, Lewistown, 10:08.37; Benjamin Beare, Hamilton, 10:11.17.

Class B (10:21.50) — John Jermyn, Plains, 9:40.63; Ethan Walker, Harlem, 9:43.98; Cord Greer, Plains, 9:44.61; Simeon Costner, Plains, 9:49.01; Dean Sampsen, Plentywood, 9:56.14; Ben Martin, Darby, 10:02.57; Sebastian Schroeder, Florence, 10:08.31; Keaton Sample, Colstrip, 10:09.29; Teddy Simser, Manhattan, 10:10.66; Britt Powell, Chinook, 10:16.34; Donovan Archambault, Harlem, 10:20.43.

Class C (10:22.63) — None.

110 hurdles

Class AA (15.70) — Kellan Krueger, Big Sky, 13.66; Oliver Mow, Capital, 14.15; Cooper Pelc, Glacier, 14.45; Liam Palmer, Glacier, 14.83; Case Procacci, Hellgate, 15.05; Jaden Bartell, Helena, 15.1; Jacob Galle, Butte, 15.17; Jameson Canney, Capital, 15.35; Camden Johnson, West, 15.46; Rhys Jensen, Capital, 15.46; Sirreal Rice, Flathead, 15.5.

Class A (16.10) — Decker Purkett, Laurel, 14.75; Gabriel Glassing, Laurel, 14.8; Robert Miller, Browning, 15.6; Austin Savik, Bigfork, 15.62; Michael Thomas, Billings Central, 14.62; Palmer Kellicut, Butte Central, 15.67; Kane Lahr, Lewistown, 15.74; Luke Hurley, East Helena, 15.79; Reese Tucker, Corvallis, 15.81; Isaiah Burt, Laurel, 15.81; Miles Colliander, Columbia Falls, 15.88.

Class B (16.0) — Owen Oliver, Missoula Loyola, 14.87; Saber Allen, Fairfield, 15.07; Brandon Williams, Joliet, 15.61; Cole Bushman, Joliet, 15.69; Cain Hanson, Columbus, 15.77; Brodie Carper, Fairfield, 15.88; Layne Yorke, Columbus, 15.96.

Class C (15.99) — Braden Tuning, Gardiner, 15.01; Johnslee Pierre, Lustre Christian, 15.31.

300 hurdles

Class AA (41.50) — Kellan Krueger, Big Sky, 39.6; Brett Chivers, Flathead, 39.71; Liam Palmer, Glacier, 40.2; Jameson Canney, Helena, 40.32; Kruz Robinson, Glacier, 40.52.

Class A (41.80) — Gabriel Glassing, Laurel, 40.24; Austin Savik, Bigfork, 40.79; McKay Shobe, Lewistown, 41.12; Jhett McDonald, Ronan, 41.47; Robert Miller, Browning, 41.65; Isaiah Burt, Laurel, 41.7; Madden Norslien, Lewistown, 41.71.

Class B (41.90) — Kougar Kappel, Red Lodge, 39.67; Brandon Williams, Joliet, 39.78; Owen Oliver, Missoula Loyola, 40.34; Cain Hanson, Columbus, 40.59; Saber Allen, Fairfield, 40.77; Gavin Anderson, Darby, 41.55.

Class C (41.55) — Johnslee Pierre, Lustre Christian, 38.46; Jacob Swanz, Denton-Geyser-Stanford, 40.41; Ben Aldridge, Hot Springs, 40.86; Blake Waldner, Belt, 40.96

400 relay

Class AA (43.80/45.80*) — Capital, 42.31; Sentinel, 42.5; West, 42.53; Glacier, 42.55; Helena, 43.04; Gallatin, 43.09; Big Sky, 43.12; Belgrade, 43.16; Bozeman, 43.23; Skyview, 43.43; Flathead, 43.46; Butte, 43.6; Hellgate, 43.64.

Class A (44.80) — Bigfork, 42.67; Laurel, 43.0; Lewistown, 43.27; Lockwood, 43.68; Billings Central, 43.8; Frenchtown, 44.08; Columbia Falls, 44.21; Corvallis, 44.26; Havre, 44.62; Whitefish, 44.67; Hamilton, 44.71; Sidney, 44.79.

Class B (44.75) — Columbus, 42.95; Jefferson, 43.79; Missoula Loyola, 44.26; Florence, 44.27; Manhattan, 44.28; Anaconda, 44.31; Big Timber, 44.54.

Class C (45.69) — Belt, 43.66; Hobson-Moore, 44.28; Cascade, 44.63; Hot Springs, 45.2; Seeley-Swan, 45.29; Valley Christian, 45.59; Lustre Christian, 45.68.

*Per the Montana High School Association handbook, “All Class AA relay teams will advance to the state meet if they attain a provisional time at the divisional (meet).”

1,600 relay

Class AA (3:30.0/3:42.0*) — West, 3:23.81; Gallatin, 3:25.21; Helena, 3:26.11; Big Sky, 3:27.17; Glacier, 3:27.76; Belgrade, 3:28.25; Flathead, 3:28.94; Bozeman, 3:29.65.

Class A (3:34.0) — Bigfork, 3:26.99; Billings Central, 3:27.0; Lewistown, 3:27.73; Columbia Falls, 3:28.43; Hamilton, 3:28.95; Corvallis, 3:29.25; Lockwood, 3:32.39; Hardin, 3:32.39.

Class B (3:34.50) — Darby, 3:26.76; Columbus, 3:28.8; Big Timber, 3:28.97; Jefferson, 3:29.26; Glasgow, 3:30.93; Joliet, 3:32.27; Florence, 3:33.14; Harlem, 3:34.27.

Class C (3:34.74) — Lustre Christian, 3:34.0.

Long jump

Class AA (21-0) — William Hollensteiner, Flathead, 23-8; Sean Klem, West, 22-4½; Dylan Garcia, West, 22-4½; Josiah Coelho, Senior, 22-1; Ryan Hanson, Butte, 21-9; Brady Walsh, Butte, 21-8; Joseph Walker Roodell, Bozeman, 21-6½; Jayden Bogunovich, West, 21-5½; Spencer Hodge, Glacier, 21-4; Isaiah Eckles, Bozeman, 21-3; Boston Kundert, Gallatin, 21-1¼; Bridger Devlin, Sentinel, 21-1; Walker Olson, West, 21-1; Hudson White, Gallatin, 21-0.

Class A (20-06) — Bridger Burrows, Laurel, 22-4¾; Chaz Walsh, Lewistown, 21-11; Tamret Savik, Bigfork, 21-10½; Tyler Langbehn, Lewistown, 21-8½; Quinn Kerr, Bigfork, 21-6½; Canin Christiansen, Dillon, 21-3; Gabriel Glassing, Laurel, 21-3; Easton Brooks, Columbia Falls, 21-2; Gradin Sukut, Sidney, 21-2; Marshall Smith, Hamilton, 21-2; Cooper Michaud, Frenchtown, 21-1¾; Josh Pfister, Hamilton, 20-11½; McKay Shobe, Lewistown, 20-9¾; Madden Norslien, Lewistown, 20-9¾.

Class B (20-04) — Henry Kukowski, Plentywood, 22-3; Ryder Anderson, Anaconda, 21-5½; Jim Tew, Townsend, 21-5; John Quigley, Jefferson, 21-3; McCoy Townsend, Darby, 21-2; Owen Oliver, Missoula Loyola, 20-11; Garret Prather, Columbus, 20-9¼; K.T. Schuller, Whitehall, 20-6¼; Brady Olson, Three Forks, 20-6¼; Tavin Boland, Glasgow, 20-5½; Tucker Huckaba, Whitehall, 20-4¼.

Class C (20-09) — Johnslee Pierre, Lustre Christian, 23-9; Paiton Peck, Park City, 21-5¾; George Hanson, Superior, 20-11½; Gus Kosel, Roberts, 20-10½.

Triple jump

Class AA (42-0) — Dylan Garcia, West, 46-5; Sean Klem, West, 45-6½; Raymond Smith, Big Sky, 43-9½; Boston Kundert, Gallatin, 43-7; Trey Peterson, Helena, 43-3; Ryan Hanson, Butte, 42-9¼; Cooper Pelc, Glacier, 42-4; Josiah Coelho, Senior, 42-1½; Jack Robinson, Glacier, 42-1.

Class A (41-09) — Tamret Savik, Bigfork, 47-8; Gabriel Glassing, Laurel, 46-1¼; Cooper Michaud, Frenchtown, 45-5; Bridger Burrows, Laurel, 44-8¾; Chaz Walsh, Lewistown, 44-3¾; Reese Tucker, Corvallis, 43-3; Josh Pfister, Hamilton, 43-3; Rhys Larson, Sidney, 43-1½; Easton Brooks, Columbia Falls, 42-5½; Tyler Langbehn, Lewistown, 42-1¼; Rowen Lundgren, Lockwood, 42-0½.

Class B (41-01) — Henry Kukowski, Plentywood, 43-4¼; Ryder Anderson, Anaconda, 43-1; Rusch Yeager, Choteau, 42-10½; Brady Olson, Three Forks, 42-9½; Tucker Huckaba, Whitehall, 42-7½; Mason Titeca, Big Timber, 42-3; Jim Tew, Townsend, 42-2; Pete Robison, Red Lodge, 41-10; Tavin Boland, Glasgow, 41-3½; Mitchel Thibeault, Manhattan, 41-1½.

Class C (42-03) — Johnslee Pierre, Lustre Christian, 47-10½; Gus Kosel, Roberts, 43-0½; Weston Witt, Park City, 42-10½; Landin Spainhower, Park City, 42-6¼; Cash Smith, Belt, 42-5¾.

High jump

Class AA (6-02) — Josiah Coelho, Senior, 6-6; Dylan Garcia, West, 6-6; Asher Hazen, Helena, 6-5; Ryan Hanson, Butte, 6-4; Trey Peterson, Helena, 6-4; Jaxyn Baker Spivey, Skyview, 6-4; Hunter May, Gallatin, 6-2; Bobby Gutzman, Gallatin, 6-2; Landon Zieg, Sentinel, 6-2; Joey Mergenthaler, Capital, 6-2; Paxton McConnell, Belgrade, 6-2; Brady Hanson, Butte, 6-2; Trace Kastner, Belgrade, 6-2; Walker Olson, West, 6-2.

Class A (6-0) — Chris Dennis, Laurel, 6-6; Kash Rosenbalm, Miles City, 6-5; Tamret Savik, Bigfork, 6-4; Mason Corwin, East Helena, 6-3; Nick Vojacek, Glendive, 6-2; Braxton Hajenga, Lewistown, 6-2; Kane Lahr, Lewistown, 6-2; Chaz Walsh, Lewistown, 6-2; Dylan Owens, Columbia Falls, 6-2; Noah Butterfly, Browning, 6-1; Tanner Vanek, Lewistown, 6-0; Nathan Keller, Corvallis, 6-0; Tristan Andersen, Libby, 6-0; Grant Reagor, Livingston, 6-0; Alex Ochs, Bigfork, 6-0; Caleb Kokot, Livingston, 6-0; Eli Nahapetian, Frenchtown, 6-0; Carter Heggem, Sidney, 6-0; Banyan Johnston, Columbia Falls, 6-0.

Class B (6-0) — Rusch Yeager, Choteau, 6-7; John Quigley, Jefferson, 6-7; Jack Hopwood, Fairfield, 6-4; Micah McPhail, Red Lodge, 6-3; Jameson Nordboe, Chinook, 6-2; Colten Thornock, Jefferson, 6-2; Mason Swanson, Red Lodge, 6-2; Josh Lambertsen, Eureka, 6-2; Lincoln Lyson, Baker, 6-2; Lex LaFrombois, St. Ignatius, 6-2; Ben Konchar, Anaconda, 6-1; Lucas O'Connor, Lone Peak, 6-0; K.T. Schuller, Whitehall, 6-0; Cole Bushman, Joliet, 6-0; Tyler Frydenlund, Jefferson, 6-0.

Class C (6-01) — Landon Richards, Superior, 6-8; Brant Ligameri, Cascade, 6-4; Brooks Solem, Culbertson, 6-2; Rowan Konesky, Cascade, 6-2; Elijah Kennerson, Cascade, 6-2; Jace Bantz, Winnett-Grass Range, 6-1.

Pole vault

Class AA (13-0) — Brayden Brisko, Capital, 16-4; Luke Allen, Great Falls, 15-0; Salvatore Bergeron, Great Falls, 14-6; Beau Dringman, West, 14-0; Syd Hilliard, Gallatin, 13-7; Alex Stewart, Sentinel, 13-6; Israel Madinger, Senior, 13-6; Zane Schnackenberg, Capital, 13-6; Asher Hazen, Helena, 13-6; Lincoln Saari, Capital, 13-0; Nicholas Carter, Big Sky, 13-0; Easton Eggehorn, Great Falls, 13-0; Kaden Manraksa, Hellgate, 13-0.

Class A (12-06) — Gradey Dunn, Billings Central, 13-6; Jake Phalen, Miles City, 13-0; Siouxpixm Qualtier, Ronan, 13-0; Thayden Hatfield, Glendive, 12-7; Morgan Reid, Sidney, 12-6; Eli Gage, Laurel, 12-6; Teegan Solomon, Havre, 12-6; Easton Wold, Glendive, 12-6; Isaac Kinnick, Polson, 12-6; Peter Currie, Livingston, 12-6.

Class B (12-06) — Cooper Mikesell, Jefferson, 14-1; Morgan Jolliff, Huntley Project, 14-0; Josh Lambertsen, Eureka, 13-0; Owen Oliver, Missoula Loyola, 13-0; Keegan Kennedy, Shepherd, 12-6; Gabe McPhail, Red Lodge, 12-6; Jackson Belinda, Red Lodge, 12-6; Kevin Sharpe, Joliet, 12-6.

Class C (12-02) — George Hanson, Superior, 14-3; Damien Vinson, Harlowton-Ryegate, 13-0; Skyler Dahl, Drummond, 12-6; Rhaj Dao-Ang, Drummond, 12-6; Karson Cox, Charlo, 12-6; Laytin Erickson, Saco, 12-6; Tanner Vick, Power-Dutton-Brady, 12-3; Kayden Riddle, Lincoln, 12-2; Gannon Quinlan, Superior, 12-2.

Shot put

Class AA (48-0) — Riley McGrath, Gallatin, 63-0; Carsen Ross, Gallatin, 58-3; Kohen Riley, Flathead, 55-0; Kolby Palm, Senior, 54-7; Evan Pyron, Hellgate, 53-6; Greyson Murray, Gallatin, 51-7½; Tobias Jacobson, Sentinel, 51-6; Sam Kenck, Bozeman, 50-3; Will Astle, Glacier, 50-2; Merek Fisher, Skyview, 50-0½; Kash Graves, Senior, 49-2½; Lucas Jenkins, Gallatin, 48-9; Bode Templeton, Sentinel, 48-5.

Class A (47-0) — Henry Griffin, Frenchtown, 59-9½; Emmett Nelson, Laurel, 52-9; Tommy Lewis, Havre, 52-4; Aidan Emerson, Corvallis, 50-11½; John Sherry, Polson, 49-4½; Everett Stumpf, Hamilton, 49-1; Roland Bennett, Hamilton, 48-8; Kade Samuelson, Sidney, 48-4; Kade Leibrand, Laurel, 47-6; Davin Graves, Laurel, 47-4½; Braylon Dunn, Whitefish, 47-2¾; Logan Strecker, Billings Central, 47-2; Gibson Reagor, Livingston, 47-2; Masyn Wayman, Ronan, 47-0.

Class B (46-09) — Cade Hudyma, Glasgow, 54-0; Brady Toner, Manhattan, 53-2½; Gavin Schmele, Townsend, 50-3¾; Hayden Grieshop, Columbus, 48-8½; Kesston Thomas, Choteau, 47-7; Trace Giomi, Townsend, 47-6¼.

Class C (46-01¼) — Dane Grammar, C-J-I, 51-6; Kolt Lensing, Roy-Winifred, 51-3½; Ryan Arps, Augusta, 46-2.

Discus

Class AA (146-0) — Riley McGrath, Gallatin, 194-5; Merek Fisher, Skyview, 175-5; Lane Bradley, Senior, 172-6; Kolby Palm, Senior, 170-10; Micah McDaniel, West, 163-6; Evan Pyron, Hellgate, 156-5; Carsen Ross, Gallatin, 156-4; Will Astle, Glacier, 151-4; Greyson Murray, Gallatin, 148-0.

Class A (142-0) — Henry Griffin, Frenchtown, 186-2; Taylor Doleac, Hamilton, 167-7; Ayden Spencer, Corvallis, 163-11; Kade Samuelson, Sidney, 160-3; Everett Stumpf, Hamilton, 154-1; Davin Graves, Laurel, 150-7; Braylon Dunn, Whitefish, 149-8; Roland Bennett, Hamilton, 146-7; Joe West, Columbia Falls, 146-0; Kaeden Gum, Hamilton, 144-4.

Class B (139-07) — Trapper Kinamon, Conrad, 149-0; Trace Giomi, Townsend, 148-0; Keegan Skogas, Fairview, 147-4; Brady Toner, Manhattan, 145-7; Tyson Pavlik, Manhattan, 145-3; Cady Hudyma, Glasgow, 145-3; Leif Nelson, Darby, 145-2.

Class C (141-04) — Dane Grammar, C-J-I, 167-10; Kolt Lensing, Roy-Winifred, 152-9; Jordan Paul, Plevna, 148-3; Gus Kosel, Roberts, 145-8; Ryan Arps, Augusta, 142-5.

Javelin

Class AA (165-0) — Sam Kenck, Bozeman, 192-1; Daniel Pederson, Glacier, 186-1; Auston Rowe, Helena, 176-11; Carson Toivonen, Capital, 173-2; Conner Lorash, West, 172-5; Vaughn Ronakov, Glacier, 171-8; Adam Guajardo, Big Sky, 168-6; Eli Barney, Glacier, 165-1.

Class A (167-0) — Darrell Lefthand, Hardin, 189-5; Tristan Anderson, Libby, 179-7; Joe West, Columbia Falls, 167-2.

Class B (157-03) — Kesston Thomas, Choteau, 195-8; Myles Widder, Missoula Loyola, 176-6; Mitchel Thibeault, Manhattan, 173-4; Tristan Tommerup, Plentywood, 165-11; Tyler Frydenlund, Jefferson, 165-7; Dawson Hammond, Malta, 163-1; Marshall Jensen, Jefferson, 162-2; Saber Allen, Fairfield, 161-0; TJ Gros Ventre, Lodge Grass, 157-9.

Class C (153-0) — Brooks Solem, Culbertson, 167-1; Conor Barrett, Augusta, 165-8; Corey Polkowske, Absarokee, 165-7; Jacob Swanz, Denton-Geyser-Stanford, 162-2; Karson Cox, Charlo, 161-10; Jace Bantz, Winnett-Grass Range, 158-10; Michael Goettle, Drummond, 156-2; Flint Janzen, Twin Bridges, 155-0; Gus Kosel, Roberts, 154-03; Plenny Williams, Culbertson, 153-10.

GIRLS

100

Class AA (13.0) — Emery Peel, Senior, 12.03; Carleigh Mahn, West, 12.28; Quinlyn Simmons, Helena, 12.31; Demry Boyd, West, 12.33; Nora Allen, West, 12.42; Amelia Pulaski, Bozeman, 12.56; Myley Bronaugh, Skyview, 12.58; Isabella Donaghey, Gallatin, 12.62; Nya Myers, Big Sky, 12.62; Presley Swenson, Helena, 12.72; Peyton Wiening, Belgrade, 12.72; Scotland Jones, Bozeman, 12.72; Scarlet Harris, Great Falls, 12.74; Ella Claunch, West, 12.75; Cora Carahassen, Senior, 12.76; Bree MacDonald, Great Falls, 12.81; Julia Kay, Flathead, 12.89; Zeila Wagner, Glacier, 12.93; Audrey Thelen, Belgrade, 12.93; Kaylynn Melton, Gallatin, 12.96; Saege Grey, Butte, 12.96; Mia Elliot, Belgrade, 12.96; Jacquie Etchart, Senior, 12.98; Grace Gall, Flathead, 13.0.

Class A (13.1) — Macy Brandon, Havre, 12.33; Blake Hardy, Frenchtown, 12.46; Ela Harber, Havre, 12.48; Ella Varner, Corvallis, 12.53; Reagan Johnstone, Stevensville, 12.53; Jillian Huls, Corvallis, 12.61; Blythe Armstrong, Lewistown, 12.65; Amelia Stene, Polson, 12.69; Avery Orme, Whitefish, 12.84; Saina Stephens, Lockwood, 12.95; Addy Auer, Billings Central, 13.04; Elly Poser, Laurel, 13.05.

Class B (13.2) — Avery Gerdes, Huntley Project, 12.27; Regan Torgerson, Shelby, 12.29; Ally Jacques, Fort Benton, 12.3; Mckinleigh Doherty, Jefferson, 12.43; Sydney Sprenger, Shepherd, 12.45; Maya Noble, Three Forks, 12.49; Eva Mckernan, Missoula Loyola, 12.67; Etta Wicks, Fort Benton, 12.71; Madigan Hurlbert, Florence, 12.78; Ryleigh Doherty, Jefferson, 12.85; Izzie Sundstrom, Huntley Project, 12.89; Avery Eckert, Manhattan, 12.91; Averi Riedel, Fairview, 12.99; Lilly Ferris, Fort Benton, 13.03; Charley Nissen, Chinook, 13.05; Brinley Skaggs, Florence, 13.05; Allison Gama, Missoula Loyola, 13.05; Sophia Berry, Missoula Loyola, 13.14; Jade Moses, Anaconda, 13.15.

Class C (13.04) — Sierra Wilcox, Shields Valley, 12.78; Jolee Klempel, Richey-Lambert, 12.82; Destinee Goodman, Belt, 12.88

200

Class AA (26.7) — Emery Peel, Senior, 25.04; Aizalyn Flaten, Gallatin, 25.41; Quinlyn Simmons, Helena, 25.46; Carleigh Mahn, West, 25.53; Demry Boyd, West, 25.59; Aliyah Vogel, West, 25.74; Amelia Pulaski, Bozeman, 25.75; Scotland Jones, Bozeman, 25.84; Cora Carahassen, Senior, 25.95; Nora Allen, West, 26.02; Mia Elliot, Belgrade, 26.22; Jacquie Etchart, Senior, 26.22; Scarlet Harris, Great Falls, 26.27; Myley Bronaugh, Skyview, 26.29; Kate Lindsay, Gallatin, 26.3; Addison Brisendine, Glacier, 26.3; Isabella Donaghey, Gallatin, 26.32; Julia Kay, Flathead, 26.33; Mia Rodriguez-Vera, West, 26.37; Grace Gall, Flathead, 26.38; Ella Claunch, West, 26.41; Presley Swenson, Helena, 26.44; Marin Cooper, Gallatin, 26.5; Saege Grey, Butte, 26.5; Audrey Thelen, Belgrade, 26.69.

Class A (26.9) — Blake Hardy, Frenchtown, 25.4; Ela Harber, Havre, 25.77; Reagan Johnstone, Stevensville, 25.82; Macy Brandon, Havre, 25.88; Jillian Huls, Corvallis, 26.01; Blythe Armstrong, Lewistown, 26.04; Peyton Frame, Miles City, 26.06; Odessa Glade, Miles City, 26.59; Anna Boysen, Whitefish, 26.71; Amelia Stene, Polson, 26.72; Brynlee Tucker, Corvallis, 26.81; Ella Varner, Corvallis, 26.83; Nellie Dickemore, Hamilton, 26.84.

Class B (27.1) — Regan Torgerson, Shelby, 24.81; Avery Gerdes, Huntley Project, 25.08; Ally Jacques, Fort Benton, 26.03; Charley Nissen, Chinook, 26.34; Sydney Sprenger, Shepherd, 26.35; Mckinleigh Doherty, Jefferson, 26.5; Etta Wicks, Fort Benton, 26.61; Brinley Skaggs, Florence, 26.66; Eva Mckernan, Missoula Loyola, 26.73; Averi Riedel, Fairview, 26.78; Avery Eckert, Manhattan, 26.86; Bailey Kroeker, Florence, 26.98; Sophia Berry, Missoula Loyola, 26.99; Kaitlyn Noyes, Townsend, 27.05; Morgan Taylor, Shepherd, 27.1.

Class C (26.92) — Ali Doyle, Turner, 26.39; Sierra Wilcox, Shields Valley, 26.57; Vannie Urick, Belt, 26.67; Abby Boyd, Melstone, 26.88.

400

Class AA (1:01.0) — Aliyah Vogel, West, 57.41; Emery Peel, Senior, 57.56; Aizalyn Flaten, Gallatin, 59.05; Carleigh Mahn, West, 59.27; Hazel Cooper, Gallatin, 59.5; Nora Allen, West, 59.52; Dacia Benkelman, Glacier, 59.7; Mia Rodriguez-Vera, West, 59.73; Marin Cooper, Gallatin, 1:00.5; Julia Kay, Flathead, 1:00.5; Mia Swartz, Sentinel, 1:00.56; Leah Roberts, Skyview, 1:00.6; Nya Myers, Big Sky, 1:00.81.

Class A (1:01.5) — Peyton Frame, Miles City, 57.47; Macy Brandon, Havre, 58.27; Blake Hardy, Frenchtown, 59.62; Annalise Lewis, Hamilton, 59.64; Blythe Armstrong, Lewistown, 1:00.34; Amelia Stene, Polson, 1:00.52; Ginger Bergland, Whitefish, 1:01.37; Hailey Misner, Libby, 1:01.41; Jaclyn Dighans, Miles City, 1:01.44; Emma Buckley, Glendive, 1:01.46.

Class B (1:01.7) — Avery Gerdes, Huntley Project, 57.79; Regan Torgerson, Shelby, 57.9; Charley Nissen, Chinook, 58.86; Mckinleigh Doherty, Jefferson, 59.15; Bailey Kroeker, Florence, 59.7; Adalynn Smith, Wolf Point, 1:00.02; Avery Eckert, Manhattan, 1:00.4; Elle Anderson, Big Timber, 1:00.45; Julia Kotter, Three Forks, 1:00.83; Natalie Hodgskiss, Choteau, 1:01.1; Morgan Taylor, Shepherd, 1:01.15; Averi Reidel, Fairview, 1:01.36; Sophia Berry, Missoula Loyola, 1:01.41; Kaitlyn Noyes, Townsend, 1:01.45; Harper Zigweid, Big Timber, 1:01.7.

Class C (1:00.97) — Emma Feldmann, Power-Dutton-Brady, 59.33; Vannie Urick, Belt, 59.91; Bridget Reed, Turner, 1:00.9.

800

Class AA (2:24.0) — Hazel Cooper, Gallatin, 2:15.79; Ada Thiel, Glacier, 2:17.98; Aliyah Vogel, West, 2:18.45; Dacia Benkelman, Glacier, 2:18.58; Phoebe Maixner, Bozeman, 2:18.72; Jane Allen, West, 2:19.92; Kylee Neil, Bozeman, 2:20.71; Izzy Lundstrom, Helena, 2:21.9; Finley Samuels, Gallatin, 2:22.73; Addison Hale, West, 2:22.82; Mia Rodriguez-Vera, West, 2:23.42; Harper Johnson, Helena, 2:23.44; Aubrey Doherty, Sentinel, 2:23.68; .

Class A (2:26.0) — Annalise Lewis, Hamilton, 2:12.57; Peyton Frame, Miles City, 2:13.83; Addison Kegel, Billings Central, 2:14.17; Grace Jagodzinski, Billings Central, 2:17.55; Zoey Real Bird, Hardin, 2:18.81; Capri Farmer, Libby, 2:21.04; Javon Dutton, Miles City, 2:21.1; Jaclyn Dighans, Miles City, 2:22.22; Kendall Dye, Whitefish, 2:24.15; Aleigha Child, Hamilton, 2:24.19; Morgan Delaney, Polson, 2:24.54.

Class B (2:25.2) — Ava Van Maanen, Arlee, 2:20.42; Natalie Hodgskiss, Choteau, 2:20.89; Kyla Meissner, Townsend, 2:21.05; Peyton Stearns, Jefferson, 2:23.76; Elle Anderson, Big Timber, 2:24.64; Mya Garvey, Huntley Project, 2:24.96.

Class C (2:25.48) — Addi Lilyquist, Philipsburg, 2:18.74; Brooke Streit, C-J-I, 2:21.57; Bridget Reed, Turner, 2:22.86.

1,600

Class AA (5:23.0) — Ada Thiel, Glacier, 4:53.63; Phoebe Maixner, Bozeman, 5:07.72; Lauren Bissen, Glacier, 5:11.4; Jane Allen, West, 5:14.91; Addison Hale, West, 5:17.67; Dacia Benkelman, Glacier, 5:18.73; Hazel Cooper, Gallatin, 5:19.13; Kylee Neil, Bozeman, 5:19.62; Kortney McKay, Helena, 5:20.7; Avery Young, Big Sky, 5:20.8; Reed Stromberg, Hellgate, 5:21.67; Kate Lee, Helena, 5:21.87; Stella Damyanovich, CMR, 5:22.43; Emery Eash, Flathead, 5:22.51; Megan Fellenz, Capital, 5:22.79.

Class A (5:28.0) — Addison Kegel, Billings Central, 4:50.55; Peyton Frame, Miles City, 5:06.26; Capri Farmer, Libby, 5:07.24; Annalise Lewis, Hamilton, 5:07.26; Morgan Delaney, Polson, 5:08.37; Zoey Real Bird, Hardin, 5:09.34; Grace Jagodzinski, Billings Central, 5:15.23; Quinn Delaney, Polson, 5:16.86; Aleigha Child, Hamilton, 5:17.56; Mila Johns, Columbia Falls, 5:22.97; Hannah McCormick, Glendive, 5:23.6.

Class B (5:33.8) — Kyla Meissner, Townsend, 5:08.27; Elle Anderson, Big Timber, 5:14.95; Ruthanne Bowen, Manhattan, 5:23.93; Natalie Hodgskiss, Choteau, 5:24.69; Peyton Stearns, Jefferson, 5:27.69; Ava Van Maanen, Arlee, 5:27.8; Abby Montgomery, Columbus, 5:28.44.

Class C (5:33.19) — Addi Lilyquist, Philipsburg, 5:04.75; Addison Lockhart, Shields Valley, 5:29.15.

3,200

Class AA (11:50.0) — Lauren Bissen, Glacier, 10:52.12; Phoebe Maixner, Bozeman, 10:56.82; Kylee Neil, Bozeman, 11:16.5; Reed Stromberg, Hellgate, 11:27.4; Jane Allen, West, 11:40.24; Ava Greenwell, Skyview, 11:42.42; Natalie Rutherford, Gallatin, 11:42.88; Kallie Clayton, Skyview, 11:43.98; Kate Lee, Helena, 11:44.12; Megan Fellenz, Capital, 11:44.34; Katelyn Loustaunau, Bozeman, 11:45.19; Savannah Allen, Belgrade, 11:45.24; Ada Thiel, Glacier, 11:45.35; Avery Young, Big Sky, 11:45.44; Stella Damyanovich, CMR, 11:45.79; Kortney McKay, Helena, 11:46.08; Lila Pritham, Gallatin, 11:48.11.

Class A (12:13.0) — Morgan Delaney, Polson, 10:29.8; Addison Kegel, Billings Central, 10:30.49; Capri Farmer, Libby, 10:52.52; Zoey Real Bird, Hardin, 11:01.8; Aleigha Child, Hamilton, 11:31.09; Quinn Delaney, Polson, 11:34.49; Hannah McCormick, Glendive, 11:45.39; Grace Jagodzinski, Billings Central, 11:56.47; Reecelyn Walthall, Hamilton, 11:58.8; Mila Johns, Columbia Falls, 12:03.32.

Class B (12:21.60) — Kyla Meissner, Townsend, 10:44.18; Elle Anderson, Big Timber, 11:38.73; Ruthanne Bowen, Manhattan, 11.50.48; Abby Montgomery, Columbus, 11:57.35; Emma Ahlers, Jefferson, 12:07.39; Della Sebring, Manhattan, 12:10.18; Mila Gramling, Poplar, 12:14.33.

Class C (12:23.59) — Addi Lilyquist, Philipsburg, 11:22.56; Amelia Bruce, Ekalaka, 12:17.28; Addison Lookhart, Shields Valley, 12:21.56; Riley Beck, Reed Point-Rapelje, 12:22.81.

100 hurdles

Class AA (16.30) — Bristol Lenz, Flathead, 14.95; Scarlet Harris, Great Falls, 15.19; Aizalyn Flaten, Gallatin, 15.2; Anita Black, Gallatin, 15.4; Brynn Wiening, Belgrade, 15.45; Paisley Johnson, Hellgate, 15.46; Diane Cook, Helena, 15.54; Cadence Graham, Butte, 15.59; Emme Burckley, Senior, 15.64; Amelia Pulaski, Bozeman, 15.7; Avery Stulc, Senior, 15.96; Hadley Whited, Capital, 16.1; June Lay, Capital, 16.15; Talyn Draayer, West, 16.23; Zoey Hart, Sentinel, 16.25.

Class A (16.70) — Ginger Bergland, Whitefish, 15.09; Reagan Johnstone, Stevensville, 15.62; Kate Allen, Corvallis, 16.27; Blythe Armstrong, Lewistown, 16.37.

Class B (16.50) — Allison Gama, Missoula Loyola, 14.9; Madigan Hurlbert, Florence, 14.95; Sophia Berry, Missoula Loyola, 15.18; Morgan Taylor, Shepherd, 16.32; Mayzie Yoakam, Glasgow, 16.36.

Class C (16.32) — Jolee Klempel, Richey-Lambert, 15.37; Jillian McGraw, Ekalaka, 16.17; Bella Cash-Rich, Manhattan Christian, 16.28.

300 hurdles

Class AA (48.50) — Nya Myers, Big Sky, 44.96; Aizalyn Flaten, Gallatin, 44.96; Paisley Johnson, Hellgate, 46.08; Addison Brisendine, Glacier, 46.61; Cadence Graham, Butte, 46.61; June Lay, Capital, 46.69; Nora Allen, West, 46.91; Bristol Lenz, Flathead, 47.2; Scarlet Harris, Great Falls, 47.22; Avery Stulc, Senior, 47.5; Naomi Miller, Flathead, 47.64; Emme Burckley, Senior, 48.08; Diane Cook, Helena, 48.15; Emelia Wadsworth, Gallatin, 48.21; Brooke Howlett, Capital, 48.24; Anna Chivers, Flathead, 48.35.

Class A (48.50) — Ginger Bergland, Whitefish, 44.66; Reagan Johnstone, Stevensville, 46.14; Blythe Armstrong, Lewistown, 46.83; Lucy Baker, Hardin, 47.75; Jenna Ellis, Hamilton, 47.75; Brynlee Tucker, Corvallis, 48.22.

Class B (48.20) — Allison Gama, Missoula Loyola, 45.14; Jaycee Luse, Cut Bank, 46.62; Hadyn Rice, Plains, 46.86; Sophia Berry, Missoula Loyola, 47.49; Morgan Taylor, Shepherd, 47.51; Avery O'Connor, Baker, 47.63; Caidance Merecki, Huntley Project, 48.08.

Class C (47.26) — Ali Doyle, Turner, 46.78; Bridget Reed, Turner, 47.0.

400 relay*

Class AA (50.60/52.80*) — West, 48.24; Helena, 49.08; Senior, 49.23; Big Sky, 49.33; Belgrade, 49.56; Flathead, 49.87; Glacier, 49.87; Bozeman, 49.94; Gallatin, 50.22.

Class A (51.80) — Corvallis, 49.05; Havre, 49.71; Whitefish, 49.93; Frenchtown, 50.14; Hamilton, 50.54; Polson, 50.88; Lockwood, 51.32; Lewistown, 51.52.

Class B (51.50) — Fort Benton, 49.27; Missoula Loyola, 49.76; Jefferson, 49.8; Huntley Project, 49.96; Florence, 50.06; Townsend, 50.99; Three Forks, 51.38.

Class C (51.99) — Belt, 50.85; Denton-Geyser-Stanford, 51.83.

1,600 relay*

Class AA (4:12.0/4:25.0*) — West, 4:01.25; Gallatin, 4:03.32; Glacier, 4:06.7; Senior, 4:07.17; Bozeman, 4:07.95; Capital, 4:10.39; Flathead, 4:11.12.

Class A (4:14.0) — Miles City, 4:02.67; Hamilton, 4:09.09; Lewistown, 4:09.73; Billings Central, 4:10.74; Havre, 4:11.21; Corvallis, 4:13.56.

Class B (4:17.50) — Huntley Project, 4:04.54; Jefferson, 4:08.33; Big Timber, 4:10.54; Missoula Loyola, 4:11.07; Shelby, 4:14.05; Baker, 4:14.13.

Class C (4:17.0) — Belt, 4:07.59

Long jump

Class AA (16-06) — Calla Sprecher, Bozeman, 18-4; Brynn Wilson, Bozeman, 17-7½; Kate Lindsay, Gallatin, 17-6½; Myley Bronaugh, Skyview, 17-5½; Bristol Lenz, Flathead, 17-5½; Zeila Wagner, Glacier, 17-3; Aizalyn Flaten, Gllatin, 17-2½; Dylanne Free, Gallatin, 17-2; Carlee Atkinson, Belgrade, 17-2; Tayah Osier, CMR, 17-1½; Cambree Christensen, Belgrade, 17-0; Naomi Miller, Flathead, 16-11½; Scarlet Harris, Great Falls, 16-11½; Evelyn Harris, Helena, 16-10¼; Brynn Wiening, Belgrade, 16-9; Gabby Alec, Big Sky, 16-8; Hazel Bishop, Helena, 16-7½; Chloe Jackson, Helena, 16-7½; Avery Stulc, Senior, 16-6; Zoey Hart, Sentinel, 16-6.

Class A (16-02) — Ella Varner, Corvallis, 18-1½; Reagan Johnstone, Stevensville, 18-0½; Sophia Hutchison, Stevensville, 17-9; Odessa Glade, Miles City, 17-6; Jillian Huls, Corvallis, 17-3; Alexis Daigle, Frenchtown, 17-2; Peyton Ross, Columbia Falls, 16-10½; Teslin Trombley, Browning, 16-10; Lauryn Holmberg, Corvallis, 16-7½; Dagny Olson, Lockwood, 16-6½; Avery Orme, Whitefish, 16-6½; Morgan Kindopp, Sidney, 16-5½; Blythe Armstrong, Lewistown, 16-5; Grace Hicks, Lewistown, 16-4.

Class B (16-01) — Mckinleigh Doherty, Jefferson, 18-9¾; Kaitlyn Noyes, Townsend, 17-10¾; Etta Wicks, Fort Benton, 17-8¼; Allison Gama, Missoula Loyola, 17-0¾; Joely Chappell, Glasgow, 16-9¼; Nakona Selle, Baker, 16-9; Very Kukowski, Plentywood, 16-9; Brinley Skaggs, Florence, 16-6; Paityn Lethert, Columbus, 16-4; Aspen Orr, Troy, 16-4; Harper Zigweid, Big Timber, 16-1½.

Class C (16-07) — Jolee Klempel, Richey-Lambert, 18-10¼; Brynne Hill, Richey-Lambert, 18-5; Abby Boyd, Melstone, 17-4¾; Kate Nasner, Circle, 16-10½; Kilty Hanson, Seeley-Swan, 16-8½.

Triple jump

Class AA (34-0) — Aizalyn Flaten, Gallatin, 37-1; Calla Sprecher, Bozeman, 36-7½; Gabby Alec, Big Sky, 36-6; Brynn Wiening, Belgrade, 36-5; Ella Burnham, Bozeman, 35-7½; Dylanne Free, Gallatin, 35-4½; Rachel Brannan, Glacier, 35-3½; June Lay, Capital, 35-1; Lilia Troxel, Belgrade, 35-0½; Alice Dolezal, Flathead, 34-10; Teagan Hegdal, CMR, 34-9½; Carlee Atkinson, Belgrade, 34-8; Anna Bain, Flathead, 34-4; Mary Irby, Capital, 34-3½; Naomi Miller, Flathead, 34-3½; Mikayla Champlin, Senior, 34-2¼; Dacia Benkelman, Glacier, 34-2.

Class A (33-07) — Ella Varner, Corvallis, 38-5; Reagan Johnstone, Stevensville, 37-8; Avery Orme, Whitefish, 36-4; Teslin Trombley, Browning, 35-9; Odessa Glade, Miles City, 35-7; Sophia Hutchison, Stevensville, 35-0½; Molly Sura, Lewistown, 34-6½; Bergen Maher, Glendive, 34-4; Tana Larson, Lockwood, 34-1½; Reine McCoy, Dillon, 34-0; Chloe Hagberg, Corvallis, 33-9½; Annika Stergar, Billings Central, 33-8½; Soli Bullemer, Columbia Falls, 33-8½; Macey Kay Smith, Frenchtown, 33-8¼; Amaya Lorash, Billings Central, 33-8¼; Addy Auer, Billings Central, 33-7¾.

Class B (33-09) — Avery Gerdes, Huntley Project, 36-5¼; Mayzie Yoakam, Glasgow, 36-1¼; Aspen Orr, Troy, 35-8¼; Kaitlyn Noyes, Townsend, 35-1; Harper Zigweid, Big Timber, 34-10¾; Paityn Lethert, Columbus, 34-4¾; Allison Gama, Missoula Loyola, 34-4½; Kimber Dulaney, Glasgow, 33-10¼; Vera Kukowski, Plentywood, 33-9¼.

Class C (34-09¼) — Brynne Hill, Richey-Lambert, 37-2¼; Jolee Klempel, Richey-Lambert, 36-4¼; Emma Feldmann, Power-Dutton-Brady, 35-7; Ella Smith, Denton-Geyser-Stanford, 34-9¾.

High jump

Class AA (5-2) — Elly Reed, Hellgate, 5-7¼; Kate Lindsay, Gallatin, 5-6; Ruby Roscoe, Hellgate, 5-2; Tayah Osier, CMR, 5-2; Paisley Johnson, Hellgate, 5-2; Brynn Wilson, Bozeman, 5-2; Hayden Wiening, Belgrade, 5-2; Reese Enderson, West, 5-2; Scarlet Harris, Great Falls, 5-2; Brooklyn Metcalf, West, 5-2.

Class A (5-0) — Bailey Leuthard, East Helena, 5-3; Tana Larson, Lockwood, 5-3; Kassidee McKern, Hamilton, 5-2; Daceen Verploegen, Havre, 5-2; Katie Tilleman, Havre, 5-2; Camryn Franck, Sidney, 5-1; Amaya Lorash, Billings Central, 5-0; Laney Holleran, Frenchtown, 5-0.

Class B (4-11) — Madison O'Connor, Baker, 5-5; Megan Copper, Columbus, 5-4; Allison Gama, Missoula Loyola, 5-4; Avery Gerdes, Huntley Project, 5-4; Mckinleigh Doherty, Jefferson, 5-4; Kaitlyn Noyes, Townsend, 5-2; Avery O'Connor, Baker, 5-2; Aeryn Akins, Huntley Project, 5-0; Isabelle Hawkinson, Ennis, 5-0; Brinley Skaggs, Florence, 5-0; Allison Zawacki, Jefferson, 5-0.

Class C (5-0) — BaiLee McColly, Hinsdale, 5-5; Emma Smith, Denton-Geyser-Stanford, 5-4; Madelynn Prinzing, Belt, 5-3; Macy Witt, Park City, 5-2; Delaney Klaassen, Bridger, 5-2; Audrey Young, C-J-I, 5-2; Brook Cahoon, Charlo, 5-2; Aundreya Hawk, Box Elder, 5-2; Valentina Sanguins, Broadview-Lavina, 5-0; Sydney Rigg, North Star, 5-0; Brynn Kammerzell, C-J-I, 5-0; Nasya O'Connor, Ekalaka, 5-0; BriElla Becker, Denton-Geyser-Stanford, 5-0.

Pole vault

Class AA (10-0) — Addison Smith, Great Falls, 12-4; Naomi Lee, Sentinel, 11-6; Bree MacDonald, Great Falls, 11-6; Nevaeh Varner, West, 11-1; Knoelle Ferguson, Capital, 11-0; Clara Randall, West, 10-0; Madison Armerding, Big Sky, 10-0.

Class A (9-6) — Morgan Kindopp, Sidney, 12-9; Aubrey Korst, Hamilton, 12-6; Soli Bullemer, Columbia Falls, 11-6; Kellyn Nelson, Polson, 10-0; Sophia Hagberg, Corvallis, 9-6; Perri Sloan, Miles City, 9-6; Aspen Jackson, Glendive, 9-6.

Class B (9-0) — Ava Krings, Conrad, 12-0; Mayzie Yoakam, Glasgow, 11-0; Maya Noble, Three Forks, 10-6; AnnaLeigh Matejovsky, Wolf Point, 9-6; Carly Mears, Malta, 9-6; Karleigh Lindeen, Huntley Project, 9-0; Hailey Williams, Three Forks, 9-0; Averi Riedel, Fairview, 9-0; Kricket Bridges, Eureka, 9-0; Addyson Deal, Thompson Falls, 9-0; Linley Noble, Three Forks, 9-0; Alyson Leach, Conrad, 9-0.

Class C (8-10) — Emerson Downing, Saco, 10-3; Mylee Reuter, Savage, 10-0; Maryisa Swope, Superior, 10-0; Allie Park, Cascade, 9-9; Kyla Buckentin, Denton-Geyser-Stanford, 9-6; Gracie Wasson, Whitewater, 9-0.

Shot put

Class AA (35-03) — Kate Breeding, Gallatin, 44-2½; Mena Kamps, Gallatin, 41-2½; Allie Krueger, Glacier, 38-11; Riley Dormady, Capital, 37-10; Laktynn Johnson, West, 37-8¼; Fayth Smith, Senior, 37-7; Rylee Bigelow, Glacier, 36-8½; Brittyn Boyce, West, 35-10; Sariah Morrison, West, 35-9½; Brynn Kossman, Flathead, 35-3½.

Class A (35-02) — Isabella Regan, Dillon, 41-5; Gracie Werst, Hamilton, 40-2½; Rori Schoenfeld, East Helena, 39-11; Millie Hall, Bigfork, 37-5; Jacey Jares, Laurel, 36-5; Alexa Madland, Frenchtown, 35-7; Bea Paxson, Corvallis, 35-7; Lauren Krebs, Hardin, 35-3½.

Class B (34-06) — Denvyr Tuss, Malta, 39-2¾; Eleanor Heaton, Shelby, 38-2; Hannah Holinde, Glasgow, 37-3½; Allie Muffick, Jefferson, 36-1; Jayda Harbaugh, Baker, 35-7.

Class C (35-01) — Jolee Klempel, Richey-Lambert, 37-5½; Valentina Sanguins, Broadview-Lavina, 36-7; Cerenity Hjorth, Augusta, 36-7.

Discus

Class AA (113-0) — Laktynn Johnson, West, 140-7; Brittyn Boyce, West, 131-4; Brooklen Kopp, Hellgate, 125-11; Rylee Bigelow, Glacier, 125-8; Lowe LeFeber, Bozeman, 121-10; Kate Breeding, Gallatin, 120-3; Sariah Morrison, West, 120-2; Mena Kamps, Gallatin, 119-11; Dani Wines, Capital, 118-9; Allie Krueger, Glacier, 115-10.

Class A (110-0) — Isabella Regan, Dillon, 122-11; Charley Cooper, Miles City, 122-2; Katie Tilleman, Havre, 122-0; Amaya Emmons, Corvallis, 121-7; Olivia Cottet, Polson, 120-5; Eva Brunell, Stevensville, 118-8; Jacey Jares, Laurel, 117-4; Toni Stoker, Dillon, 117-2; Alexa Madland, Frenchtown, 116-0; Millie Hall, Bigfork, 115-9; Lauren Krebs, Hardin, 115-2; Emma Walter, Sidney, 114-6; Sophia Herman, Miles City, 112-6.

Class B (106-06) — Denvyr Tuss, Malta, 126-3; Juliette Evans, Anaconda, 119-3; London Ostby, Jefferson, 116-7; Joslyn Buckley, Jefferson, 114-9; Eleanor Heaton, Shelby, 113-5; Addyson Deal, Thompson Falls, 111-3; Hadley Heiland, Darby, 110-9; Kate Yager, Manhattan, 108-4; Gracelynn Free, Fairview, 106-10; Amya Martinez, Wolf Point, 106-8.

Class C (107-11) — Lillian Boyd, Seeley-Swan, 152-0; Jen Ewen, Roy-Winifred, 144-0; Cerenity Hjorth, Augusta, 122-0; Kara Christensen, Hot Springs, 115-9; Addison Hansen, Bainville, 111-8; Mary Arthun, Absarokee, 108-2.

Javelin

Class AA (113-00) — Kate Breeding, Gallatin, 139-0; Elsa Johnson, West, 137-8; Kaelyn Saari, Capital, 129-6; Remi Osler, Glacier, 124-2; Eva Dahlquist, Capital, 119-10; Lucy Holloway, Glacier, 118-5; Aila Wood, Great Falls, 114-9; Madison Clement, Capital, 113-8.

Class A (113-0) — Karlee Wambolt, Miles City, 129-6; Macey Kay Smith, Frenchtown, 129-2; Bailey Bequette, Laurel, 125-4; Lily Hatfield, Glendive, 124-11; Jacey Jares, Laurel, 119-10; Roma Gum, Havre, 117-11; Scarlet Gard, Hamilton, 117-2.

Class B (115-06) — Allie Muffick, Jefferson, 135-2; Laney Ketcham, Big Timber, 126-0; Kendall Clausen, Malta, 124-10; Landyn Schuster, Missoula Loyola, 124-2; Addyson Deal, Thompson Falls, 120-4; Hadyn Rice, Plains, 118-8.

Class C (116-06) — Kennedy Simonson, Whitewater, 130-4; Dezirae Goodman, Belt, 121-1; Ava Stentoft, Scobey, 119-7; Emerson Downing, Saco, 119-5; Ada Bertolino, Roberts, 117-9; Cora Weinmeister, Custer-Hysham, 117-4.