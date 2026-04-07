List: 2026 Montana high school track and field state qualifiers — April 7

MISSOULA — All four Montana high school classifications utilize track and field qualifying standards, which allow athletes to secure berths at their respective state meets during the regular season.
If an athlete meets or exceeds the qualifying mark in a specific event at an eligible meet, they can automatically enter that event at the state meet, regardless of their placing at the district and/or divisional meets. Eligible meets require fully automatic timing for track events. All field events are considered.
The 2026 Class AA and Class B state track and field meets are May 28-30 at Missoula. The Class A and Class C state meets are the same days at Laurel.
Below is a list of qualified athletes for boys and girls in each class in each event. The list was compiled using results reported at athletic.net. To report errors or omissions, please email scores@montanasports.com.
Through April 6
BOYS
100
Class AA (11.25) — Wesley Ehret, Belgrade, 11.09; Blake Williams, Big Sky, 11.22.
Class A (11.3) — None.
Class B (11.5) — Garret Prather, Columbus, 11.21.
Class C (11.57) — Paiton Peck, Park City, 11.57.
200
Class AA (22.8) — None.
Class A (23.1) — None.
Class B (23.1) — Garret Prather, Columbus, 22.54; Brandon Williams, Joliet, 23.06.
Class C (23.93) — None.
400
Class AA (51.8) — Gage Wardell, Belgrade, 51.33.
Class A (51.7) — Ben Bird, Hardin, 51.51.
Class B (51.7) — Ledger Martin, Conrad, 50.67.
Class C (52.33) — None.
800
Class AA (2:00.0) — Owen Thiel, Glacier, 1:57.21.
Class A (2:01.0) — None.
Class B (2:03.0) — Auston Schellig, Joliet, 2:00.64.
Class C (2:02.79) — None.
1,600
Class AA (4:30.0) — None.
Class A (4:37.0) — None.
Class B (4:39.50) — None.
Class C (4:40.40) — Nonen.
3,200
Class AA (10:00.0) — None.
Class A (10:12.0) — David DiGiallonardo, Polson, 9:37.03; Grey Piseno, Billings Central, 9:42.50; Ben Bird, Hardin, 9:53.50; Finn Schretenthaler, Livingston, 10:03.22.
Class B (10:21.50) — None.
Class C (10:22.63) — None.
110 hurdles
Class AA (15.70) — Kellan Krueger, Big Sky, 13.66; Oliver Mow, Capital, 14.45.
Class A (16.10) — Gabriel Glassing, Laurel, 15.36.
Class B (16.0) — Saber Allen, Fairfield, 15.8.
Class C (15.99) — None.
300 hurdles
Class AA (41.50) — Kellan Krueger, Big Sky, 39.6; Brett Chivers, Flathead, 40.91.
Class A (41.80) — Robert Miller, Browning, 41.77.
Class B (41.90) — None.
Class C (41.55) — None.
400 relay
Class AA (43.80/45.80*) — Belgrade, 43.37.
Class A (44.80) — Havre, 44.62.
Class B (44.75) — Columbus, 44.63; Jefferson, 44.68.
Class C (45.69) — None.
*Per the Montana High School Association handbook, “All Class AA relay teams will advance to the state meet if they attain a provisional time at the divisional (meet).”
1,600 relay
Class AA (3:30.0/3:42.0*) — None.
Class A (3:34.0) — None.
Class B (3:34.50) — Darby, 3:34.23.
Class C (3:34.74) — None.
*Per the Montana High School Association handbook, “All Class AA relay teams will advance to the state meet if they attain a provisional time at the divisional (meet).”
Long jump
Class AA (21-0) — Spencer Hodge, Glacier, 21-4.
Class A (20-06) — Bridger Burrows, Laurel, 22-4¾.
Class B (20-04) — John Quigley, Jefferson, 21-3; Garret Prather, Columbus, 20-7½; Brady Olson, Three Forks, 20-6¼; Jim Tew, Townsend, 20-6; Henry Kukowski, Plentywood, 20-4¾; Tucker Huckaba, Whitehall, 20-4¼.
Class C (20-09) — None.
Triple jump
Class AA (42-0) — Raymond Smith, Big Sky, 42-2¼.
Class A (41-09) — Rowen Lundgren, Lockwood, 41-9½.
Class B (41-01) — Henry Kukowski, Plentywood, 42-5½; Brady Olson, Three Forks, 42-1.
Class C (42-03) — None.
High jump
Class AA (6-02) — Josiah Coelho, Senior, 6-4; Hunter May, Gllatin, 6-2; Asher Hazen, Helena, 6-2.
Class A (6-0) — Chris Dennis, Laurel, 6-5; Kash Rosenbalm, Miles City, 6-2; Nick Vojacek, Glendive, 6-0; Nathan Keller, Corvallis, 6-0.
Class B (6-0) — John Quigley, Jefferson, 6-7; Colten Thornock, Jefferson, 6-2; Tyler Frydenlund, 6-0.
Class C (6-01) — None.
Pole vault
Class AA (13-0) — Luke Allen, Great Falls, 14-0.
Class A (12-06) — Isaac Kinnick, Polson, 12-6.
Class B (12-06) — Cooper Mikesell, Jefferson, 13-0.
Class C (12-02) — George Hanson, Superior, 13-0.
Shot put
Class AA (48-0) — Riley McGrath, Gallatin, 61-3½; Carsen Ross, Gallatin, 53-8½; Kolby Palm, Senior, 53-3; Greyson Murray, Gallatin, 51-5½.
Class A (47-0) — Henry Griffin, Frenchtown, 52-6; Emmett Nelson, Laurel, 52-2½; Jack Sherry, Polson, 48-6; Kade Samuelson, Sidney, 47-7; Roland Bennett, Hamilton, 47-5.
Class B (46-09) — Brady Toner, Manhattan, 51-5.
Class C (46-01¼) — Dane Grammar, C-J-I, 48-11.
Discus
Class AA (146-0) — Riley McGrath, Gallatin, 187-6; Merek Fisher, Skyview, 159-5; Lane Bradley, Senior, 158-5; Kolby Palm, Senior, 156-0.
Class A (142-0) — Henry Griffin, Frenchtown, 173-9; Ayden Spencer, Corvallis, 158-2; Taylor Doleac, Hamilton, 153-10; Everett Stumpf, Hamilton, 145-5; Kade Samuelson, Sidney, 144-10.
Class B (139-07) — Tyson Pavlik, Manhattan, 145-3.
Class C (141-04) — Dane Grammar, C-J-I, 161-2.
Javelin
Class AA (165-0) — Sam Kenck, Bozeman, 181-10; Daniel Pederson, Glacier, 179-2; Vaughn Ronakov, Glacier, 171-8; Eli Barney, Glacier, 165-1.
Class A (167-0) — Darrell Lefthand, Hardin, 179-5.
Class B (157-03) — Kesston Thomas, Choteau, 171-3; Tristan Tommerup, Plentywood, 163-6.
Class C (153-0) — Brooks Solem, Culbertson, 166-8.
GIRLS
100
Class AA (13.0) — Emery Peel, Senior, 12.23; Isabella Donaghey, Gallatin, 12.79; Cora Carahassen, Senior, 12.9; Jacquie Etchart, Senior, 13.0.
Class A (13.1) — Macy Brandon, Havre, 12.68; Blake Hardy, Frenchtown, 12.73.
Class B (13.2) — Mckinleigh Doherty, Jefferson, 12.7; Maya Noble, Three Forks, 12.89; Madigan Hurlbert, Florence, 13.06; Ryleigh Doherty, Jefferson, 13.12.
Class C (13.04) — None.
200
Class AA (26.7) — Emery Peel, Senior, 26.14.
Class A (26.9) — Macy Brandon, Havre, 26.22; Blake Hardy, Frenchtown, 26.62.
Class B (27.1) — Bailey Kroeker, Florence, 26.98.
Class C (26.92) — None.
400
Class AA (1:01.0) — None.
Class A (1:01.5) — Peyton Frame, Miles City, 59.86.
Class B (1:01.7) — Elle Anderson, Big Timber, 1:01.06.
Class C (1:00.97) — None.
800
Class AA (2:24.0) — Hazel Cooper, Gallatin, 2:17.98.
Class A (2:26.0) — Annalise Lewis, Hamilton, 2:16.68; Peyton Frame, Miles City, 2:19.75; Addison Kegel, Billings Central, 2:23.04.
Class B (2:25.2) — None.
Class C (2:25.48) — None.
1,600
Class AA (5:23.0) — None.
Class A (5:28.0) — Morgan Delaney, Polson, 5:13.65.
Class B (5:33.8) — Kyla Meissner, Townsend, 5:16.53.
Class C (5:33.19) — None.
3,200
Class AA (11:50.0) — None.
Class A (12:13.0) — Addison Kegel, Billings Central, 10:52.52; Morgan Delaney, Polson, 11:20.38; Quinn Delaney, Polson, 11:50.04.
Class B (12:21.60) — Kyla Meissner, Townsend, 11:10.88.
Class C (12:23.59) — Amelia Bruce, Ekalaka, 12:17.28.
100 hurdles
Class AA (16.30) — Bristol Lenz, Flathead, 15.41; Anita Black, Gallatin, 15.67; Aizalyn Flaten, Gallatin, 15.71; Brynn Wiening, Belgrade, 16.13; Emme Burckley, Senior, 16.25.
Class A (16.70) — None.
Class B (16.50) — Madigan Hurlbert, Florence, 15.8.
Class C (16.32) — Jolee Klempel, Richey-Lambert, 16.21.
300 hurdles
Class AA (48.50) — Nya Myers, Big Sky, 45.99; Aizalyn Flaten, Gallatin, 47.41; Avery Stulc, Senior, 48.35.
Class A (48.50) — Reagan Johnstone, Stevensville, 48.02.
Class B (48.20) — None.
Class C (47.26) — None.
400 relay*
Class AA (50.60/52.80*) — None.
Class A (51.80) — Corvallis, 51.1; Havre, 51.21.
Class B (51.50) — Jefferson, 51.04.
Class C (51.99) — None.
*Per the Montana High School Association handbook, “All Class AA relay teams will advance to the state meet if they attain a provisional time at the divisional (meet).”
1,600 relay*
Class AA (4:12.0/4:25.0*) — None.
Class A (4:14.0) — None.
Class B (4:17.50) — None.
Class C (4:17.0) — None.
*Per the Montana High School Association handbook, “All Class AA relay teams will advance to the state meet if they attain a provisional time at the divisional (meet).”
Long jump
Class AA (16-06) — Calla Sprecher, Bozeman, 18-4; Dylanne Free, Gallatin, 16-11; Gabby Alec-Rebolledo, Big Sky, 16-8; Brynn Wiening, Belgrade, 16-7½; Evelyn Harris, Helena, 16-7¾.
Class A (16-02) — Ella Varner, Corvallis, 18-1½; Reagan Johnstone, Stevensville, 17-5½; Sophia Hutchison, Stevensville, 16-11; Alexis Daigle, Frenchtown, 16-5½; Morgan Kindopp, Sidney, 16-4.
Class B (16-01) — Mckinleigh Doherty, Jefferson, 18-9¾; Kaitlyn Noyes, Townsend, 16-11.
Class C (16-07) — None.
Triple jump
Class AA (34-0) — Gabby Alec-Rebolledo, Big Sky, 35-4½; Aizalyn Flaten, Gallatin, 34-11; Rachel Brannan, Glacier, 34-8¼.
Class A (33-07) — None.
Class B (33-09) — None.
Class C (34-09¼) — None.
High jump
Class AA (5-2) — None.
Class A (5-0) — Bailey Leuthard, East Helena, 5-3; Daceen Verploegen, Havre, 5-0; Laney Holleran, Frenchtown, 5-0.
Class B (4-11) — Kaitlyn Noyes, Townsend, 5-0.
Class C (5-0) — Brook Cahoon, Charlo, 5-2; Macy Witt, Park City, 5-0.
Pole vault
Class AA (10-0) — Addison Smith, Great Falls, 12-0; Knoelle Ferguson, Capital, 11-0.
Class A (9-6) — Morgan Kindopp, Sidney, 12-4½; Aubrey Korst, Hamilton, 12-0.
Class B (9-0) — Maya Noble, Three Forks, 10-6; Mayzie Yoakam, Glasgow, 10-0; AnnaLeigh Matejovsky, Wolf Point, 9-6.
Class C (8-10) — Emerson Downing, Saco, 9-6; Gracie Wasson, Whitewater, 9-0.
Shot put
Class AA (35-03) — Kate Breeding, Gallatin, 42-8½; Mena Kamps, Gallatin, 38-0; Fayth Smith, Senior, 37-7; Allie Krueger, Glacier, 37-1.
Class A (35-02) — Isabella Regan, Dillon, 41-5; Rori Schoenfield, East Helena, 39-11; Gracie Werst, Hamilton, 38-0; Alexa Madland, Frenchtown, 35-7; Lauren Krebs, Hardin, 35-3½.
Class B (34-06) — Eleanor Heaton, Shelby, 36-3; Allie Muffick, Jefferson, 34-9.
Class C (35-01) — Jolee Klempel, Richey-Lambert, 37-0.
Discus
Class AA (113-0) — Kate Breeding, Gallatin, 114-3.
Class A (110-0) — Charlie Cooper, Miles City, 122-2; Lauren Krebs, Hardin, 115-2; Toni Stoker, Dillon, 110-1.
Class B (106-06) — London Ostby, Jefferson, 108-11; Hadley Heiland, Darby, 108-9.
Class C (107-11) — Lillian Boyd, Seeley-Swan, 152-0.
Javelin
Class AA (113-00) — Kate Breeding, Gallatin, 122-10; Kaelyn Saari, Capital, 116-4; Remi Osler, Glacier, 114-3.
Class A (113-0) — Jacey Jares, Laurel, 119-10; Lily Hatfield, Glendive, 116-2.
Class B (115-06) — Allie Muffick, Jefferson, 129-8.
Class C (116-06) — None.