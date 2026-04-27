List: 2026 Montana high school track and field state qualifiers — April 27

MISSOULA — All four Montana high school classifications utilize track and field qualifying standards, which allow athletes to secure berths at their respective state meets during the regular season.

If an athlete meets or exceeds the qualifying mark in a specific event at an eligible meet, they can automatically enter that event at the state meet, regardless of their placing at the district and/or divisional meets. Eligible meets require fully automatic timing for track events. All field events are considered.

The 2026 Class AA and Class B state track and field meets are May 28-30 at Missoula. The Class A and Class C state meets are the same days at Laurel.

Below is a list of qualified athletes for boys and girls in each class in each event. The list was compiled using results reported at athletic.net. To report errors or omissions, please email scores@montanasports.com.

Through April 26

BOYS

100

Class AA (11.25) — Cooper Nelson, Capital, 10.49; Brayden Brisko, Capital, 10.75; William Hollensteiner, Flathead, 10.81; Ian Bullard, Hellgate, 10.92; Wesley Ehret, Belgrade, 10.99; Reed Joseph Finneman, Sentinel, 11.01; Hunter Cadena, Sentinel, 11.01; Elijah Gibson, West, 11.03; Westdon Kelley, West, 11.11; Cameron Leprowse, Sentinel, 11.12; Hudson White, Gallatin, 11.12; Oliver Mow, Capital, 11.13; Nolan Friesen, Sentinel, 11.17; Cannon Clark, Hellgate, 11.21; Blake Williams, Big Sky, 11.22; Dustin Clyde, Belgrade, 11.22; Christian Alexander, West, 11.22; Auston Rowe, Helena, 11.23; Gary LaPier, Great Falls, 11.23; Walker Olson, West, 11.23; Brady Walsh, Butte, 11.24.

Class A (11.3) — Robert Merchant, Bigfork, 11.02; Isaiah Greer, Lockwood, 11.11; Ayden Spencer, Corvallis, 11.16; Danny McCarthy, Butte Central, 11.19; Jett Brandeberry, Columbia Falls, 11.23; Quinn Kerr, Bigfork, 11.24; Blaine Schwend, Laurel, 11.25; Bridger Burrows, Laurel, 11.26; McKay Shobe, Lewistown, 11.27; Tayden West, Bigfork, 11.28.

Class B (11.5) — Garret Prather, Columbus, 10.95; Brayden Zikmund, Manhattan, 11.0; Dawson Hammond, Malta, 11.08; Logan Williams, Florence, 11.22; Colt Barnard, Huntley Project, 11.33; Jace Kopp, Three Forks, 11.33; Owen Pesanti, Anaconda, 11.36; Brandon Williams, Joliet, 11.41; Kesston Thomas, Choteau, 11.42; Ledger Martin, Conrad, 11.43; Preston Welch, Shepherd, 11.44; Landon Flickinger, Plentywood, 11.45; Henry Kukowski, Plentywood, 11:46; Josh Lambertsen, Eureka, 11.46; Xavier Wetzel, Jefferson, 11.47.

Class C (11.57) — Dawson Cook, Belt, 11.49; Tucker LaPlaunt, Belt, 11.52; Jacob Swanz, Denton-Geyser-Stanford, 11.53; Danny Blanchet, Power-Dutton-Brady, 11.54; Paiton Peck, Park City, 11.55.

200

Class AA (22.8) — William Hollensteiner, Flathead, 21.92; Elijah Gibson, West, 22.19; Cooper Nelson, Capital, 22.28; Ryland Humphrey, West, 22.41; Cooper Pelc, Glacier, 22.43; Cameron Leprowse, Sentinel, 22.44; Westdon Kelley, West, 22.53; Blake Williams, Big Sky, 22.61; Gary LaPier, Great Falls, 22.63; Hunter Cadena, Sentinel, 22.7; Kyle West, Glacier, 22.78; Reed Joseph Finneman, Sentinel, 22.8.

Class A (23.1) — Robert Merchant, Bigfork, 22.29; Ayden Spencer, Corvallis, 22.85; Tayden West, Bigfork, 22.98.

Class B (23.1) — Garret Prather, Columbus, 21.88; Dawson Hammond, Malta, 22.36; Preston Welch, Shepherd, 22.51; Brayden Zikmund, Manhattan, 22.66; Josh Lambertsen, Eureka, 22.71; Brandon Williams, Joliet, 22.86; Logan Williams, 23.05.

Class C (23.93) — Jacob Swanz, Denton-Geyser-Stanford, 23.33; Mason Thom, Hobson-Moore, 23.36; Brant Ligameri, Cascade, 23.47; Dawson Cook, Belt, 23.64; Treyton Tinsen, Highwood, 23.71; Nathan Goble, Simms, 23.75; Zebiah Reyes, Absarokee, 23.85; Trust Magwaba, Culbertson, 23.92.

400

Class AA (51.8) — William Hollensteiner, Flathead, 47.72; Blake Williams, Big Sky, 50.29; Gage Wardell, Belgrade, 50.63; Brett Chivers, Flathead, 50.9; Adam Guajardo, Big Sky, 50.91; Thatcher Schmidt, Belgrade, 51.13; Brady Williams, Big Sky, 51.16; Ryland Humphrey, West, 51.4; Teigan Blomquist, West, 51.5; Axel Kowalski, Helena, 51.57; Reid Bartholomew, Gallatin, 51.65; Ozzy Clausen, Hellgate, 51.71; Brecken Evenson, Glacier, 51.72.

Class A (51.7) — McKay Shobe, Lewistown, 50.26; Colby Minton, Whitefish, 51.31; Jake McCarthy, Hamilton, 51.34; Ben Bird, Hardin, 51.51.

Class B (51.7) — Ledger Martin, Conrad, 49.91; Preston Welch, Shepherd, 50.33; Colter Anderson, Big Timber, 50.36; Josh Lambertsen, Eureka, 50.52; Dawson Hammond, Malta, 50.74; Harrison Spethman, Missoula Loyola, 51.16; Gavin Miller, Darby, 51.32; Brandon Williams, Joliet, 51.37.

Class C (52.33) — Danny Blanchet, Power-Dutton-Brady, 51.22; Mason Thom, Hobson-Moore, 51.57; Johnslee Pierre, Lustre Christian, 51.68; Treyton Tinsen, Highwood, 51.95; Kaiden Holmes, Bainville, 52.16.

800

Class AA (2:00.0) — Reid Bartholomew, Gallatin, 1:53.55; Taylor Neil, Bozeman, 1:57.11; Owen Thiel, Glacier, 1:57.21; Dylan Hill, Helena, 1:57.23; Christian Landers, Bozeman, 1:57.5; Miles Halvorsen, Bozeman, 1:58.18; Milo Kauffman, Helena, 1:58.26; Axel Kowalski, Helena, 1:58.79; Teigan Blomquist, West, 1:58.88; Sander Van Cleave, Sentinel, 1:59.03.

Class A (2:01.0) — Finn Schretenthaler, Livingston, 1:58.04; Ben Bird, Hardin, 1:58.57; Brayden Lanser, Hamilton, 1:58.98; David DiGiallonardo, Polson, 1:59.03; Grey Piseno, Billings Central, 1:59.21.

Class B (2:03.0) — Auston Schellig, Joliet, 1:58.8; Colter Anderson, Big Timber, 1:59.29; Ledger Martin, Conrad, 2:01.57; Keaton Sample, Colstrip, 2:01.79; Cord Greer, Plains, 2:02.71.

Class C (2:02.79) — None.

1,600

Class AA (4:30.0) — Owen Thiel, Glacier, 4:08.85; Miles Halvorsen, Bozeman, 4:13.23; Taylor Neil, Bozeman, 4:14.11; Branlin Foot, Bozeman, 4:18.81; Wilson Schmidt, Belgrade, 4:25.65.

Class A (4:37.0) — Grey Piseno, Billings Central, 4:15.37; David DiGiallonardo, Polson, 4:16.79; Finn Schretenthaler, Livingston, 4:25.65; River Racine, Browning, 4:29.82; Taggart Jessop, Corvallis, 4:35.61; Cody Watson, Libby, 4:36.21.

Class B (4:39.50) — John Jermyn, Plains, 4:25.44; Cord Greer, Plains, 4:25.56; Ethan Walker, Harlem, 4:31.04; Colter Anderson, Big Timber, 4:33.13; Auston Schellig, Joliet, 4:33.36.

Class C (4:40.40) — Trent Lane, Cascade, 4:39.64.

3,200

Class AA (10:00.0) — Owen Thiel, Glacier, 8:50.57; Miles Halvorsen, Bozeman, 9:17.92; Miles Miller, Hellgate, 9:19.46; Emmerson Hamma, CMR, 9:19.88; Taylor Neil, Bozeman, 9:21.31; Branlin Foote, Bozeman, 9:28.36; Milo Kauffman, Helena, 9:33.75; Lucas Keith, West, 9:41.63; Carson Thorne, Flathead, 9:47.89; Christopher Holland, Flathead, 9:49.96; Emory Kreissler, Helena, 9:56.1; Bridger Warner, Gallatin, 9:57.16; Jude Sparkman, Glacier, 9:58.9; Mekhi Ladson, Skyview, 9:59.02.

Class A (10:12.0) — Grey Piseno, Billings Central, 9:02.87; David DiGiallonardo, Polson, 9:37.03; Ben Bird, Hardin, 9:43.04; Taggart Jessop, Corvallis, 9:49.93; Braxton Real Bird, Hardin, 9:58.49; Finn Schretenthaler, Livingston, 10:03.22; Jeremy Davidson, Corvallis, 10:04.29; Carter Heggem, Sidney, 10:04.72; Payton Drake, Hardin, 10:08.33; David Curry, Lewistown, 10:08.37; Benjamin Beare, Hamilton, 10:11.17.

Class B (10:21.50) — Cord Greer, Plains, 9:44.61; Ethan Walker, Harlem, 9:48.15; Simeon Costner, Plains, 9:50.92; John Jermyn, Plains, 10:01.96; Ben Martin, Darby, 10:02.57; Sebastian Schroeder, Florence, 10:08.31; Dean Sampsen, Plentywood, 10:11.48; Donovan Archambault, Harlem, 10:20.43.

Class C (10:22.63) — None.

110 hurdles

Class AA (15.70) — Kellan Krueger, Big Sky, 13.66; Oliver Mow, Capital, 14.15; Cooper Pelc, Glacier, 14.55; Case Procacci, Hellgate, 15.05; Jaden Bartell, Helena, 15.34; Liam Palmer, Glacier, 15.41; Jameson Canney, Capital, 15.43; Rhys Jensen, Capital, 15.46; Sirreal Rice, Flathead, 15.5; Camden Johnson, West, 15.59; Jacob Galle, Butte, 15.61.

Class A (16.10) — Decker Purkett, Laurel, 15.23; Gabriel Glassing, Laurel, 15.36; Austin Savik, Bigfork, 15.62; Robert Miller, Browning, 15.69; Palmer Kellicut, Butte Central, 15.84; Miles Colliander, Columbia Falls, 15.88; Kane Lahr, Lewistown, 16.04.

Class B (16.0) — Owen Oliver, Missoula Loyola, 14.87; Saber Allen, Fairfield, 15.25; Brodie Carper, Fairfield, 15.88; Layne Yorke, Columbus, 15.96.

Class C (15.99) — Braden Tuning, Gardiner, 15.05.

300 hurdles

Class AA (41.50) — Kellan Krueger, Big Sky, 39.6; Brett Chivers, Flathead, 39.71; Liam Palmer, Glacier, 40.32; Jameson Canney, Helena, 41.14.

Class A (41.80) — Gabriel Glassing, Laurel, 40.24; McKay Shobe, Lewistown, 41.12; Jhett McDonald, Ronan, 41.47; Austin Savik, Bigfork, 41.52; Isaiah Burt, Laurel, 41.7; Madden Norslien, Lewistown, 41.71; Robert Miller, Browning, 41.77.

Class B (41.90) — Brandon Williams, Joliet, 39.78; Kougar Kappel, Red Lodge, 40.07; Cain Hanson, Columbus, 40.78; Owen Oliver, Missoula Loyola, 41.04; Saber Allen, Fairfield, 41.37.

Class C (41.55) — Johnslee Pierre, Lustre Christian, 40.43; Jacob Swanz, Denton-Geyser-Stanford, 40.53.

400 relay

Class AA (43.80/45.80*) — Capital, 42.53; West, 42.83; Glacier, 43.11; Big Sky, 43.12; Belgrade, 43.24; Sentinel, 43.36; Helena, 43.4; Flathead, 43.46; Skyview, 43.75; Hellgate, 43.8.

Class A (44.80) — Laurel, 43.0; Bigfork, 43.05; Lewistown, 43.91; Billings Central, 44.1; Havre, 44.62; Hamilton, 44.71; Sidney, 44.79; Columbia Falls, 44.79.

Class B (44.75) — Columbus, 43.4; Jefferson, 43.79; Missoula Loyola, 44.26; Manhattan, 44.28; Florence, 44.64; Big Timber, 44.69.

Class C (45.69) — Belt, 44.47; Hobson-Moore, 45.13; Cascade, 45.18; Lustre Christian, 45.68.

*Per the Montana High School Association handbook, “All Class AA relay teams will advance to the state meet if they attain a provisional time at the divisional (meet).”

1,600 relay

Class AA (3:30.0/3:42.0*) — Helena, 3:26.11; Big Sky, 3:27.17; West, 3:28.11; Belgrade, 3:28.45; Gallatin, 3:29.37.

Class A (3:34.0) — Billings Central, 3:27.0; Bigfork, 3:27.81; Lewistown, 3:28.49; Hamilton, 3:31.94.

Class B (3:34.50) — Darby, 3:28.69; Columbus, 3:28.8; Big Timber, 3:28.97; Jefferson, 3:29.93; Joliet, 3:32.27.

Class C (3:34.74) — None.

*Per the Montana High School Association handbook, “All Class AA relay teams will advance to the state meet if they attain a provisional time at the divisional (meet).”

Long jump

Class AA (21-0) — William Hollensteiner, Flathead, 23-8; Sean Klem, West, 22-4½; Dylan Garcia, West, 22-4½; Brady Walsh, Butte, 21-8; Walker Roodell, Bozeman, 21-6½; Jayden Bogunovich, West, 21-5½; Spencer Hodge, Glacier, 21-4; Bridger Devlin, Sentinel, 21-1; Walker Olson, West, 21-1; Ryan Hanson, Butte, 21-0¾; Hudson White, Gallatin, 21-0.

Class A (20-06) — Bridger Burrows, Laurel, 22-4¾; Tamret Savik, Bigfork, 21-10½; Tyler Langbehn, Lewistown, 21-8½; Chaz Walsh, Lewistown, 21-7; Quinn Kerr, Bigfork, 21-6½; Easton Brooks, Columbia Falls, 21-2; Gradin Sukut, Sidney, 21-2; Cooper Michaud, Frenchtown, 21-0; Canin Christiansen, Dillon, 20-9.

Class B (20-04) — Henry Kukowski, Plentywood, 22-3; Jim Tew, Townsend, 21-5; John Quigley, Jefferson, 21-3; Owen Oliver, Missoula Loyola, 20-11; Garret Prather, Columbus, 20-9¼; K.T. Schuller, Whitehall, 20-6¼; Brady Olson, Three Forks, 20-6¼; Tucker Huckaba, Whitehall, 20-4¼.

Class C (20-09) — Johnslee Pierre, Lustre Christian, 22-6; Paiton Peck, Park City, 21-5¾.

Triple jump

Class AA (42-0) — Dylan Garcia, West, 46-2½; Sean Klem, West, 44-3½; Raymond Smith, Big Sky, 43-9½; Boston Kundert, Gallatin, 43-7; Trey Peterson, Helena, 43-3.

Class A (41-09) — Tamret Savik, Bigfork, 47-8; Bridger Burrows, Laurel, 44-8¾; Gabriel Glassing, Laurel, 44-6; Chaz Walsh, Lewistown, 44-0; Cooper Michaud, Frenchtown, 43-11; Easton Brooks, Columbia Falls, 42-5½; Rowen Lundgren, Lockwood, 42-0½.

Class B (41-01) — Henry Kukowski, Plentywood, 42-5½; Mason Titeca, Big Timber, 42-3; Brady Olson, Three Forks, 42-1; Pete Robison, Red Lodge, 41-10; Ryder Anderson, Anaconda, 41-7; Tucker Huckaba, Whitehall, 41-1½.

Class C (42-03) — Johnslee Pierre, Lustre Christian, 45-7¼; Weston Witt, Park City, 42-7; Cash Smith, Belt, 42-5¾; Landin Spainhower, Park City, 42-5.

High jump

Class AA (6-02) — Asher Hazen, Helena, 6-5; Josiah Coelho, Senior, 6-4; Jaxyn Baker Spivey, Skyview, 6-4; Hunter May, Gallatin, 6-2; Bobby Gutzman, Gallatin, 6-2; Ryan Hanson, Butte, 6-2; Landon Zieg, Sentinel, 6-2; Trace Kastner, Belgrade, 6-2; Trey Peterson, Helena, 6-2; Walker Olson, West, 6-2.

Class A (6-0) — Chris Dennis, Laurel, 6-6; Mason Corwin, East Helena, 6-3; Tamret Savik, Bigfork, 6-2; Braxton Hajenga, Lewistown, 6-2; Kash Rosenbalm, Miles City, 6-2;Kane Lahr, Lewistown, 6-2; Nick Vojacek, Glendive, 6-0; Tanner Vanek, Lewistown, 6-0; Nathan Keller, Corvallis, 6-0; Tristan Andersen, Libby, 6-0; Grant Reagor, Livingston, 6-0; Eli Nahapetian, Frenchtown, 6-0; Chaz Walsh, Lewistown, 6-0.

Class B (6-0) — John Quigley, Jefferson, 6-7; Rusch Yeager, Choteau, 6-6; Jack Hopwood, Fairfield, 6-4; Micah McPhail, Red Lodge, 6-3; Jameson Nordboe, Chinook, 6-2; Colten Thornock, Jefferson, 6-2; Josh Lambertsen, Eureka, 6-2; Mason Swanson, Red Lodge, 6-0; Lincoln Lyson, Baker, 6-0; Lucas O'Connor, Lone Peak, 6-0; Lex LaFrombois, St. Ignatius, 6-0; Ben Konchar, Anaconda, 6-0; K.T. Schuller, Whitehall, 6-0; Tyler Frydenlund, Jefferson, 6-0.

Class C (6-01) — Landon Richards, Superior, 6-6; Brant Ligameri, Cascade, 6-4; Brooks Solem, Culbertson, 6-2; Jace Bantz, Winnett-Grass Range, 6-1.

Pole vault

Class AA (13-0) — Brayden Brisko, Capital, 16-4; Luke Allen, Great Falls, 14-0; Alex Stewart, Sentinel, 13-6; Beau Dringman, West, 13-6; Israel Madinger, Senior, 13-0; Syd Hilliard, Gallatin, 13-0; Lincoln Saari, Capital, 13-0.

Class A (12-06) — Gradey Dunn, Billings Central, 13-6; Jake Phalen, Miles City, 13-0; Morgan Reid, Sidney, 12-6; Teegan Solomon, Havre, 12-6; Eli Gage, Laurel, 12-6; Easton Wold, Glendive, 12-6; Siouxpixm Qualtier, Ronan, 12-6; Isaac Kinnick, Polson, 12-6.

Class B (12-06) — Morgan Jolliff, Huntley Project, 14-0; Cooper Mikesell, Jefferson, 13-6; Josh Lambertsen, Eureka, 13-0; Keegan Kennedy, Shepherd, 12-6; Gabe McPhail, Red Lodge, 12-6; Owen Oliver, Missoula Loyola, 12-6.

Class C (12-02) — George Hanson, Superior, 13-0; Damien Vinson, Harlowton-Ryegate, 13-0; Karson Cox, Charlo, 12-6; Skyler Dahl, Drummond, 12-6; Laytin Erickson, Saco, 12-6; Kayden Riddle, Lincoln, 12-2; Rhaj Dao-Ang, Drummond, 12-2.

Shot put

Class AA (48-0) — Riley McGrath, Gallatin, 61-3½; Carsen Ross, Gallatin, 55-6½; Kohen Riley, Flathead, 55-0; Kolby Palm, Senior, 53-3; Tobias Jacobson, Sentinel, 51-6; Greyson Murray, Gallatin, 51-5½; Sam Kenck, Bozeman, 50-3; Evan Pyron, Hellgate, 49-0; Will Astle, Glacier, 48-10.

Class A (47-0) — Henry Griffin, Frenchtown, 58-11; Emmett Nelson, Laurel, 52-9; Tommy Lewis, Havre, 51-6½; Roland Bennett, Hamilton, 48-8; John Sherry, Polson, 48-6; Kade Samuelson, Sidney, 48-4; Everett Stumpf, Hamilton, 48-2; Aidan Emerson, Corvallis, 47-6½; Kade Leibrand, Laurel, 47-6; Davin Graves, Laurel, 47-4½; Logan Strecker, Billings Central, 47-2.

Class B (46-09) — Cade Hudyma, Glasgow, 54-0; Brady Toner, Manhattan, 51-11; Kesston Thomas, Choteau, 47-7; Trace Giomi, Townsend, 47-4½.

Class C (46-01¼) — Dane Grammar, C-J-I, 51-3½; Kolt Lensing, Roy-Winifred, 46-5; Ryan Arps, Augusta, 46-2.

Discus

Class AA (146-0) — Riley McGrath, Gallatin, 194-5; Merek Fisher, Skyview, 175-5; Lane Bradley, Senior, 172-6; Kolby Palm, Senior, 170-10; Will Astle, Glacier, 151-4; Greyson Murray, Gallatin, 147-0.

Class A (142-0) — Henry Griffin, Frenchtown, 186-2; Ayden Spencer, Corvallis, 163-2; Kade Samuelson, Sidney, 160-3; Taylor Doleac, Hamilton, 159-4; Everett Stumpf, Hamilton, 149-4; Davin Graves, Laurel, 146-9; Braylon Dunn, Whitefish, 146-0.

Class B (139-07) — Trace Giomi, Townsend, 147-5; Brady Toner, Manhattan, 145-7; Tyson Pavlik, Manhattan, 145-3; Cady Hudyma, Glasgow, 145-3; Leif Nelson, Darby, 142-10; Keegan Skogas, Fairview, 139-9.

Class C (141-04) — Dane Grammar, C-J-I, 161-2; Jordan Paul, Plevna, 145-10; Kolt Lensing, Roy-Winifred, 144-9; Ryan Arps, Augusta, 142-5.

Javelin

Class AA (165-0) — Sam Kenck, Bozeman, 188-3; Daniel Pederson, Glacier, 179-2; Carson Toivonen, Capital, 173-2; Vaughn Ronakov, Glacier, 171-8; Adam Guajardo, Big Sky, 168-6; Auston Rowe, Helena, 168-2; Eli Barney, Glacier, 165-1.

Class A (167-0) — Tristan Anderson, Libby, 179-7; Darrell Lefthand, Hardin, 179-5.

Class B (157-03) — Kesston Thomas, Choteau, 194-4; Myles Widder, Missoula Loyola, 176-6; Tristan Tommerup, Plentywood, 163-6; Saber Allen, Fairfield, 161-0; Mitchel Thibeault, Manhattan, 158-10.

Class C (153-0) — Brooks Solem, Culbertson, 166-8; Conor Barrett, Augusta, 165-8; Jace Bantz, Winnett-Grass Range, 158-10; Karson Cox, Charlo, 158-4; Michael Goettle, Drummond, 156-2; Jacob Swanz, Denton-Geyser-Stanford, 154-7; Gus Kosel, Roberts, 154-0.

GIRLS

100

Class AA (13.0) — Emery Peel, Senior, 12.18; Quinlyn Simmons, Helena, 12.37; Carleigh Mahn, West, 12.47; Nora Allen, West, 12.61; Isabella Donaghey, Gallatin, 12.62; Nya Myers, Big Sky, 12.62; Demry Boyd, West, 12.66; Cora Carahassen, Senior, 12.76; Amelia Pulaski, Bozeman, 12.78; Myley Bronaugh, Skyview, 12.8; Presley Swensen, Helena, 12.8; Peyton Wiening, Belgrade, 12.87; Julia Kay, Flathead, 12.89; Zeila Wagner, Glacier, 12.93; Audrey Thelen, Belgrade, 12.93; Saege Grey, Butte, 12.96; Mia Elliot, Belgrade, 12.96; Jacquie Etchart, Senior, 13.0; Grace Gall, Flathead, 13.0.

Class A (13.1) — Blake Hardy, Frenchtown, 12.46; Macy Brandon, Havre, 12.53; Jillian Huls, Corvallis, 12.74; Avery Orme, Whitefish, 12.84; Blythe Armstrong, Lewistown, 12.94; Ela Harber, Havre, 12.95; Saina Stephens, Lockwood, 12.95; Ella Varner, Corvallis, 13.0; Amelia Stene, Polson, 13.03; Addy Auer, Billings Central, 13.04; Elly Poser, Laurel, 13.05.

Class B (13.2) — Avery Gerdes, Huntley Project, 12.31; Mckinleigh Doherty, Jefferson, 12.44; Maya Noble, Three Forks, 12.49; Regan Torgerson, Shelby, 12.58; Sydney Sprenger, Shepherd, 12.63; Madigan Hurlbert, Florence, 12.8; Ally Jacques, Fort Benton, 12.84; Eva Mckernan, Missoula Loyola, 12.84; Ryleigh Doherty, Jefferson, 12.85; Izzie Sundstrom, Huntley Project, 12.89; Etta Wicks, Fort Benton, 12.95; Averi Riedel, Fairview, 13.01; Allison Gama, Missoula Loyola, 13.05; Charley Nissen, Chinook, 13.14; Sophia Berry, Missoula Loyola, 13.14; Jade Moses, Anaconda, 13.15; Avery Eckert, Manhattan, 13.18.

Class C (13.04) — Sierra Wilcox, Shields Valley, 12.78; Jolee Klempel, Richey-Lambert, 12.91.

200

Class AA (26.7) — Carleigh Mahn, West, 25.53; Emery Peel, Senior, 25.63; Cora Carahassen, Senior, 25.95; Quinlyn Simmons, Helena, 26.01; Nora Allen, West, 26.02; Aliyah Vogel, West, 26.06; Jacquie Etchart, Senior, 26.22; Julia Kay, Flathead, 26.33; Ella Claunch, West, 26.5; Presley Swenson, Helena, 26.64.

Class A (26.9) — Macy Brandon, Havre, 26.22; Blake Hardy, Frenchtown, 26.34; Blythe Armstrong, Lewistown, 26.64; Ella Varner, Corvallis, 26.83.

Class B (27.1) — Avery Gerdes, Huntley Project, 25.08; Ally Jacques, Fort Benton, 26.11; Regan Torgerson, Shelby, 26.28; Sydney Sprenger, Shepherd, 26.58; Avery Eckert, Manhattan, 26.86; Averi Riedel, Fairview, 26.89; Etta Wicks, Fort Benton, 26.93; Bailey Kroeker, Florence, 26.98; Mckinleigh Doherty, Jefferson, 26.99; Sophia Berry, Missoula Loyola, 26.99; Morgan Taylor, Shepherd, 27.1.

Class C (26.92) — Sierra Wilcox, Shields Valley, 26.59; Ali Doyle, Turner, 26.61; Abby Boyd, Melstone, 26.88.

400

Class AA (1:01.0) — Aliyah Vogel, West, 58.81; Emery Peel, Senior, 58.94; Leah Roberts, Skyview, 1:00.6; Nya Myers, Big Sky, 1:00.81.

Class A (1:01.5) — Peyton Frame, Miles City, 59.14; Annalise Lewis, Hamilton, 1:00.06; Macy Brandon, Havre, 1:00.45.

Class B (1:01.7) — Regan Torgerson, Shelby, 58.63; Bailey Kroeker, Florence, 1:00.65; Elle Anderson, Big Timber, 1:01.06; Morgan Taylor, Shepherd, 1:01.15; Avery Eckert, Manhattan, 1:01.4; Sophia Berry, Missoula Loyola, 1:01.41; Adalynn Smith, Wolf Point, 1:01.46.

Class C (1:00.97) — None.

800

Class AA (2:24.0) — Hazel Cooper, Gallatin, 2:16.34; Aliyah Vogel, West, 2:18.75; Phoebe Maixner, Bozeman, 2:19.42; Kylee Neil, Bozeman, 2:20.71; Dacia Benkelman, Glacier, 2:22.28; Ada Thiel, Glacier, 2:23.45; Mia Rodriguez-Vera, West, 2:23.75.

Class A (2:26.0) — Peyton Frame, Miles City, 2:16.1; Annalise Lewis, Hamilton, 2:16.3; Addison Kegel, Billings Central, 2:18.08; Javon Dutton, Miles City, 2:21.1; Grace Jagodzinski, Billings Central, 2:22.96; Capri Farmer, Libby, 2:23.86.

Class B (2:25.2) — Kyla Meissner, Townsend, 2:21.05; Natalie Hodgskiss, Choteau, 2:21.95; Elle Anderson, Big Timber, 2:24.64; Peyton Stearns, Jefferson, 2:25.06.

Class C (2:25.48) — Addi Lilyquist, Philipsburg, 2:18.74; Brooke Streit, C-J-I, 2:22.36.

1,600

Class AA (5:23.0) — Ada Thiel, Glacier, 4:53.63; Phoebe Maixner, Bozeman, 5:15.62; Lauren Bissen, Glacier, 5:15.98; Dacia Benkelman, Glacier, 5:18.73; Hazel Cooper, Gallatin, 5:19.13; Kylee Neil, Bozeman, 5:19.62; Jane Allen, West, 5:20.49; Reed Stromberg, Hellgate, 5:21.67.

Class A (5:28.0) — Addison Kegel, Billings Central, 4:58.7; Capri Farmer, Libby, 5:09.8; Morgan Delaney, Polson, 5:11.01; Annalise Lewis, Hamilton, 5:14.62; Zoey Real Bird, Hardin, 5:16.64; Peyton Frame, Miles City, 5:23.85; Quinn Delaney, Polson, 5:24.53; Mila Johns, Columbia Falls, 5:27.15; Aleigha Child, Hamilton, 5:27.37.

Class B (5:33.8) — Kyla Meissner, Townsend, 5:16.53; Ava Van Maanen, Arlee, 5:29.81.

Class C (5:33.19) — Addi Lilyquist, Philipsburg, 5:18.36.

3,200

Class AA (11:50.0) — Phoebe Maixner, Bozeman, 10:56.82; Lauren Bissen, Glacier, 10:59.91; Kylee Neil, Bozeman, 11:16.5; Reed Stromberg, Hellgate, 11:27.4; Jane Allen, West, 11:40.32; Ava Greenwell, Skyview, 11:42.42; Natalie Rutherford, Gallatin, 11:42.88; Kate Lee, Helena, 11:44.12; Avery Young, Big Sky, 11:45.44; Lila Pritham, Gallatin, 11:48.11; Ada Thiel, Glacier, 11:48.12.

Class A (12:13.0) — Morgan Delaney, Polson, 10:29.8; Addison Kegel, Billings Central, 10:30.49; Zoey Real Bird, Hardin, 11:01.8; Capri Farmer, Libby, 11:06.95; Quinn Delaney, Polson, 11:34.49; Hannah McCormick, Glendive, 11:47.46; Aleigha Child, Hamilton, 11:55.35; Grace Jagodzinski, Billings Central, 11:56.47; Reecelyn Walthall, Hamilton, 12:01.14; Mila Johns, Columbia Falls, 12:03.32.

Class B (12:21.60) — Kyla Meissner, Townsend, 10:44.18; Elle Anderson, Big Timber, 11:38.73; Abby Montgomery, Columbus, 12:00.27; Ruthanne Bowen, Manhattan, 12:02.21.

Class C (12:23.59) — Addi Lilyquist, Philipsburg, 11:27.31; Amelia Bruce, Ekalaka, 12:17.28; Riley Beck, Reed Point-Rapelje, 12:22.81.

100 hurdles

Class AA (16.30) — Bristol Lenz, Flathead, 14.95; Anita Black, Gallatin, 15.4; Scarlet Harris, Great Falls, 15.45; Aizalyn Flaten, Gallatin, 15.66; Paisley Johnson, Hellgate, 15.71; Amelia Pulaski, Bozeman, 15.82; Brynn Wiening, Belgrade, 15.92; Emme Burckley, Senior, 15.97; Hadley Whited, Capital, 16.1; Diane Cook, Helena, 16.16; Zoey Hart, Sentinel, 16.25.

Class A (16.70) — Reagan Johnstone, Stevensville, 15.62; Ginger Bergland, Whitefish, 15.7; Kate Allen, Corvallis, 16.27; Blythe Armstrong, Lewistown, 16.67.

Class B (16.50) — Allison Gama, Missoula Loyola, 14.9; Madigan Hurlbert, Florence, 14.95; Sophia Berry, Missoula Loyola, 15.18.

Class C (16.32) — Jolee Klempel, Richey-Lambert, 15.37

300 hurdles

Class AA (48.50) — Aizalyn Flaten, Gallatin, 45.37; Nya Myers, Big Sky, 45.99; June Lay, Capital, 46.92; Paisley Johnson, Hellgate, 46.95; Addison Brisendine, Glacier, 47.55; Avery Stulc, Senior, 47.85; Emme Burckley, Senior, 48.08; Cadence Graham, Butte, 48.39; Naomi Miller, Flathead, 48.45; Anna Chivers, Flathead, 48.49.

Class A (48.50) — Ginger Bergland, Whitefish, 46.01; Blythe Armstrong, Lewistown, 47.82; Reagan Johnstone, Stevensville, 48.02; Brynlee Tucker, Corvallis, 48.22.

Class B (48.20) — Sophia Berry, Missoula Loyola, 47.7; Jaycee Luse, Cut Bank, 47.83; Caidance Merecki, Huntley Project, 48.08; Avery O'Connor, Baker, 48.08.

Class C (47.26) — Ali Doyle, Turner, 46.78; Bridget Reed, Turner, 47.0.

400 relay*

Class AA (50.60/52.80*) — West, 48.54; Senior, 49.23; Big Sky, 49.33; Helena, 49.54; Flathead, 49.87; Glacier, 49.87; Belgrade, 50.08; Gallatin, 50.22.

Class A (51.80) — Havre, 49.87; Corvallis, 50.24; Whitefish, 50.41; Frenchtown, 50.43; Lockwood, 51.32; Lewistown, 51.72; Polson, 51.8.

Class B (51.50) — Jefferson, 49.8; Fort Benton, 49.93; Huntley Project, 49.96; Florence, 50.61; Missoula Loyola, 51.3

Class C (51.99) — Belt, 50.85.

*Per the Montana High School Association handbook, “All Class AA relay teams will advance to the state meet if they attain a provisional time at the divisional (meet).”

1,600 relay*

Class AA (4:12.0/4:25.0*) — West, 4:03.22; Senior, 4:07.62; Gallatin, 4:09.73; Glacier, 4:10.41.

Class A (4:14.0) — Miles City, 4:07.1; Hamilton, 4:11.2.

Class B (4:17.50) — Big Timber, 4:13.42; Missoula Loyola, 4:14.16; Jefferson, 4:15.1.

Class C (4:17.0) — Belt, 4:15.15.

*Per the Montana High School Association handbook, “All Class AA relay teams will advance to the state meet if they attain a provisional time at the divisional (meet).”

Long jump

Class AA (16-06) — Calla Sprecher, Bozeman, 18-4; Kate Lindsay, Gallatin, 17-6½; Zeila Wagner, Glacier, 17-3; Aizalyn Flaten, Gllatin, 17-2; Tayah Osier, CMR, 17-1½; Bristol Lenz, Flathead, 17-1; Brynn Wilson, Bozeman, 17-0; Naomi Miller, Flathead, 16-11½; Scarlet Harris, Great Falls, 16-11½; Dylanne Free, Gallatin, 16-11; Gabby Alec-Rebolledo, Big Sky, 16-8; Hazel Bishop, Helena, 16-7½; Brynn Wiening, Belgrade, 16-7½; Chloe Jackson, Helena, 16-7½; Evelyn Harris, Helena, 16-7½; Carlee Atkinson, Belgrade, 16-7; Zoey Hart, Sentinel, 16-6.

Class A (16-02) — Ella Varner, Corvallis, 18-1½; Reagan Johnstone, Stevensville, 17-11; Sophia Hutchison, Stevensville, 17-9; Odessa Glade, Miles City, 17-6; Jillian Huls, Corvallis, 17-3; Peyton Ross, Columbia Falls, 16-10½; Alexis Daigle, Frenchtown, 16-10; Dagny Olson, Lockwood, 16-6½; Teslin Trombley, Browning, 16-5; Lauryn Holmberg, Corvallis, 16-4; Morgan Kindopp, Sidney, 16-4.

Class B (16-01) — Mckinleigh Doherty, Jefferson, 18-9¾; Etta Wicks, Fort Benton, 17-8¼; Kaitlyn Noyes, Townsend, 17-8; Allison Gama, Missoula Loyola, 17-0¾; Nakona Selle, Baker, 16-9; Joely Chappell, Glasgow, 16-5¾; Paityn Lethert, Columbus, 16-4; Aspen Orr, Troy, 16-4; Harper Zigweid, Big Timber, 16-1½.

Class C (16-07) — Brynne Hill, Richey-Lambert, 17-11¼; Jolee Klempel, Richey-Lambert, 17-8¼; Abby Boyd, Melstone, 17-4¾; Kilty Hanson, Seeley-Swan, 16-8½.

Triple jump

Class AA (34-0) — Calla Sprecher, Bozeman, 36-7½; Gabby Alec-Rebolledo, Big Sky, 36-6; Aizalyn Flaten, Gallatin, 36-5; Teagan Hegdal, CMR, 34-9½; Rachel Brannan, Glacier, 34-8¼; Brynn Wiening, Belgrade, 34-6; Mikayla Champlin, Senior, 34-2¼; Dacia Benkelman, Glacier, 34-2.

Class A (33-07) — Ella Varner, Corvallis, 38-5; Reagan Johnstone, Stevensville, 37-8; Avery Orme, Whitefish, 36-4; Teslin Trombley, Browning, 35-9; Sophia Hutchison, Stevensville, 34-11; Molly Sura, Lewistown, 34-2½; Soli Bullemer, Columbia Falls, 33-8½.

Class B (33-09) — Avery Gerdes, Huntley Project, 36-5¼; Aspen Orr, Troy, 35-8¼; Harper Zigweid, Big Timber, 34-5; Paityn Lethert, Columbus, 34-4¾; Allison Gama, Missoula Loyola, 34-4½; Kaitlyn Noyes, Townsend, 34-0; Kimber Dulaney, Glasgow, 33-9½.

Class C (34-09¼) — Brynne Hill, Richey-Lambert, 36-5¼; Emma Feldmann, Power-Dutton-Brady, 35-5¼; Jolee Klempel, Richey-Lambert, 34-11½; Ella Smith, Denton-Geyser-Stanford, 34-9¾.

High jump

Class AA (5-2) — Elly Reed, Hellgate, 5-6; Kate Lindsay, Gallatin, 5-4; Tayah Osier, CMR, 5-2; Hayden Wiening, Belgrade, 5-2; Ruby Roscoe, Hellgate, 5-2; Brooklyn Metcalf, West, 5-2; Paisley Johnson, Hellgate, 5-2.

Class A (5-0) — Bailey Leuthard, East Helena, 5-3; Tana Larson, Lockwood, 5-3; Kassidee McKern, Hamilton, 5-2; Daceen Verploegen, Havre, 5-2; Katie Tilleman, Havre, 5-2; Camryn Franck, Sidney, 5-1; Laney Holleran, Frenchtown, 5-0.

Class B (4-11) — Avery Gerdes, Huntley Project, 5-4; Madison O'Connor, Baker, 5-4; Megan Copper, Columbus, 5-4; Mckinleigh Doherty, Jefferson, 5-4; Allison Gama, Missoula Loyola, 5-3; Kaitlyn Noyes, Townsend, 5-0; Aeryn Akins, Huntley Project, 5-0; Isabelle Hawkinson, Ennis, 5-0; Brinley Skaggs, Florence, 5-0.

Class C (5-0) — Emma Smith, Denton-Geyser-Stanford, 5-4; Macy Witt, Park City, 5-2; Delaney Klaassen, Bridger, 5-2; Brook Cahoon, Charlo, 5-2; Madelynn Prinzing, Belt, 5-2; BaiLee McColly, Hinsdale, 5-2; Audrey Young, C-J-I, 5-2; Valentina Sanguins, Broadview-Lavina, 5-0; Sydney Rigg, North Star, 5-0.

Pole vault

Class AA (10-0) — Addison Smith, Great Falls, 12-0; Naomi Lee, Sentinel, 11-6; Nevaeh Varner, West, 11-0; Knoelle Ferguson, Capital, 11-0; Clara Randall, West, 10-0; Madison Armerding, Big Sky, 10-0.

Class A (9-6) — Morgan Kindopp, Sidney, 12-9; Aubrey Korst, Hamilton, 12-0; Soli Bullemer, Columbia Falls, 11-0; Sophia Hagberg, Corvallis, 9-6; Aspen Jackson, Glendive, 9-6.

Class B (9-0) — Ava Krings, Conrad, 12-0; Mayzie Yoakam, Glasgow, 11-0; Maya Noble, Three Forks, 10-6; AnnaLeigh Matejovsky, Wolf Point, 9-6; Karleigh Lindeen, Huntley Project, 9-0; Kricket Bridges, Eureka, 9-0; Addyson Deal, Thompson Falls, 9-0; Hailey Williams, Three Forks, 9-0.

Class C (8-10) — Emerson Downing, Saco, 10-3; Mylee Reuter, Savage, 9-6; Gracie Wasson, Whitewater, 9-0; Kyla Buckentin, Denton-Geyser-Stanford, 9-0; Allie Park, Cascade, 9-0.

Shot put

Class AA (35-03) — Kate Breeding, Gallatin, 43-1; Mena Kamps, Gallatin, 38-0; Fayth Smith, Senior, 37-7; Allie Krueger, Glacier, 37-1; Brittyn Boyce, West, 35-10; Sariah Morrison, West, 35-9½; Brynn Kossman, Flathead, 35-3½; Rylee Bigelow, Glacier, 35-3.

Class A (35-02) — Isabella Regan, Dillon, 41-5; Rori Schoenfeld, East Helena, 39-11; Gracie Werst, Hamilton, 39-10; Jacey Jares, Laurel, 36-5; Alexa Madland, Frenchtown, 35-7; Lauren Krebs, Hardin, 35-3½.

Class B (34-06) — Eleanor Heaton, Shelby, 38-2; Denvyr Tuss, Malta, 38-0; Hannah Holinde, Glasgow, 37-3½; Allie Muffick, Jefferson, 36-1.

Class C (35-01) — Jolee Klempel, Richey-Lambert, 37-0; Valentina Sanguins, Broadview-Lavina, 35-9½.

Discus

Class AA (113-0) — Brittyn Boyce, West, 131-4; Rylee Bigelow, Glacier, 125-8; Laktynn Johnson, West, 123-8; Lowe LeFeber, Bozeman, 121-10; Brooklen Kopp, Hellgate, 121-8; Mena Kamps, Gallatin, 119-11; Dani Wines, Capital, 118-9; Allie Krueger, Glacier, 115-10; Kate Breeding, Gallatin, 114-3.

Class A (110-0) — Isabella Regan, Dillon, 122-11; Charley Cooper, Miles City, 122-2; Katie Tilleman, Havre, 122-0; Amaya Emmons, Corvallis, 121-7; Olivia Cottet, Polson, 120-5; Toni Stoker, Dillon, 117-2; Lauren Krebs, Hardin, 115-2; Emma Walter, Sidney, 114-6; Alexa Madland, Frenchtown, 114-3; Millie Hall, Bigfork, 113-2; Sophia Herman, Miles City, 112-6; Jacey Jares, Laurel, 111-5.

Class B (106-06) — Denvyr Tuss, Malta, 119-5; London Ostby, Jefferson, 116-7; Juliette Evans, Anaconda, 114-7; Joslyn Buckley, Jefferson, 112-8; Hadley Heiland, Darby, 108-9; Kate Yager, Manhattan, 108-4.

Class C (107-11) — Lillian Boyd, Seeley-Swan, 152-0; Jen Ewen, Roy-Winifred, 119-3; Kara Christensen, Hot Springs, 115-9; Cerenity Hjorth, Augusta, 113-4; Mary Arthun, Absarokee, 108-2.

Javelin

Class AA (113-00) — Elsa Johnson, West, 137-8; Kate Breeding, Gallatin, 132-8; Remi Osler, Glacier, 124-2; Kaelyn Saari, Capital, 119-1; Lucy Holloway, Glacier, 118-5; Eva Dahlquist, Capital, 116-9; Aila Wood, Great Falls, 114-9; Madison Clement, Capital, 113-8.

Class A (113-0) — Macey Kay Smith, Frenchtown, 129-2; Jacey Jares, Laurel, 119-10; Lily Hatfield, Glendive, 119-9; Karlee Wambolt, Miles City, 117-10; Roma Gum, Havre, 114-6; Scarlet Gard, Hamilton, 114-4.

Class B (115-06) — Allie Muffick, Jefferson, 135-2; Landyn Schuster, Missoula Loyola, 124-2; Laney Ketcham, Big Timber, 120-7; Addyson Deal, Thompson Falls, 120-4; Hadyn Rice, Plains, 118-6.

Class C (116-06) — Kennedy Simonson, Whitewater, 129-1; Dezirae Goodman, Belt, 117-10.