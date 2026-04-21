List: 2026 Montana high school track and field state qualifiers — April 21

MISSOULA — All four Montana high school classifications utilize track and field qualifying standards, which allow athletes to secure berths at their respective state meets during the regular season.

If an athlete meets or exceeds the qualifying mark in a specific event at an eligible meet, they can automatically enter that event at the state meet, regardless of their placing at the district and/or divisional meets. Eligible meets require fully automatic timing for track events. All field events are considered.

The 2026 Class AA and Class B state track and field meets are May 28-30 at Missoula. The Class A and Class C state meets are the same days at Laurel.

Below is a list of qualified athletes for boys and girls in each class in each event. The list was compiled using results reported at athletic.net. To report errors or omissions, please email scores@montanasports.com.

Through April 20

BOYS

100

Class AA (11.25) — Cooper Nelson, Capital, 10.49; Brayden Brisko, Capital, 10.75; William Hollensteiner, Flathead, 10.81; Ian Bullard, Hellgate, 10.92; Reed Joseph Finneman, Sentinel, 11.01; Elijah Gibson, West, 11.03; Wesley Ehret, Belgrade, 11.09; Westdon Kelley, West, 11.11; Cameron Leprowse, Sentinel, 11.12; Hudson White, Gallatin, 11.12; Oliver Mow, Capital, 11.13; Nolan Friesen, Sentinel, 11.17; Cannon Clark, Hellgate, 11.21; Blake Williams, Big Sky, 11.22; Christian Alexander, West, 11.22; Auston Rowe, Helena, 11.23; Gary LaPier, Great Falls, 11.23; Walker Olson, West, 11.23; Brady Walsh, Butte, 11.24.

Class A (11.3) — Robert Merchant, Bigfork, 11.02; Isaiah Greer, Lockwood, 11.11; Ayden Spencer, Corvallis, 11.16; Danny McCarthy, Butte Central, 11.19; Jett Brandeberry, Columbia Falls, 11.23; Quinn Kerr, Bigfork, 11.24; Blaine Schwend, Laurel, 11.25; Bridger Burrows, Laurel, 11.26; McKay Shobe, Lewistown, 11.27; Tayden West, Bigfork, 11.28.

Class B (11.5) — Buck Prather, Columbus, 10.95; Dawson Hammond, Malta, 11.08; Logan Williams, Florence, 11.22; Colt Barnard, Huntley Project, 11.33; Brandon Williams, Joliet, 11.41; Kesston Thomas, Choteau, 11.42; Ledger Martin, Conrad, 11.43; Preston Welch, Shepherd, 11.44; Landon Flickinger, Plentywood, 11.45; Henry Kukowski, Plentywood, 11:46; Brayden Zikmund, Manhattan, 11.46; Josh Lambertsen, Eureka, 11.46.

Class C (11.57) — Dawson Cook, Belt, 11.49; Tucker LaPlaunt, Belt, 11.52; Jacob Swanz, Denton-Geyser-Stanford, 11.53; Paiton Peck, Park City, 11.57.

200

Class AA (22.8) — William Hollensteiner, Flathead, 21.92; Elijah Gibson, West, 22.19; Ryland Humphrey, West, 22.41; Cooper Pelc, Glacier, 22.43; Cameron Leprowse, Sentinel, 22.44; Westdon Kelley, West, 22.53; Blake Williams, Big Sky, 22.61; Gary LaPier, Great Falls, 22.63; Kyle West, Glacier, 22.78; Reed Joseph Finneman, Sentinel, 22.8.

Class A (23.1) — Robert Merchant, Bigfork, 22.29; Ayden Spencer, Corvallis, 22.85.

Class B (23.1) — Buck Prather, Columbus, 21.88; Dawson Hammond, Malta, 22.36; Preston Welch, Shepherd, 22.51; Brandon Williams, Joliet, 22.86; Brayden Zikmund, Manhattan, 23.02; Logan Williams, 23.05.

Class C (23.93) — Jacob Swanz, Denton-Geyser-Stanford, 23.33; Mason Thom, Hobson-Moore, 23.36; Nathan Goble, Simms, 23.75.

400

Class AA (51.8) — William Hollensteiner, Flathead, 47.72; Brett Chivers, Flathead, 50.9; Gage Wardell, Belgrade, 51.33; Ryland Humphrey, West, 51.4; Teigan Blomquist, West, 51.5; Axel Kowalski, Helena, 51.57; Reid Bartholomew, Gallatin, 51.65; Ozzy Clausen, Hellgate, 51.71; Brecken Evenson, Glacier, 51.72.

Class A (51.7) — McKay Shobe, Lewistown, 50.26; Colby Minton, Whitefish, 51.31; Jake McCarthy, Hamilton, 51.34; Ben Bird, Hardin, 51.51.

Class B (51.7) — Ledger Martin, Conrad, 49.91; Josh Lambertsen, Eureka, 50.52; Colter Anderson, Big Timber, 50.54; Dawson Hammond, Malta, 50.74; Gavin Miller, Darby, 51.32; Bradnon Williams, Joliet, 51.37; Harrison Spethman, Missoula Loyola, 51.4; Preston Welch, Shepherd, 51.58.

Class C (52.33) — Mason Thom, Hobson-Moore, 51.57; Johnslee Pierre, Lustre Christian, 51.68; Treyton Tinsen, Highwood, 52.03; Kaiden Holmes, Bainville, 52.16.

800

Class AA (2:00.0) — Reid Bartholomew, Gallatin, 1:53.55; Taylor Neil, Bozeman, 1:57.11; Owen Thiel, Glacier, 1:57.21; Dylan Hill, Helena, 1:57.23; Christian Landers, Bozeman, 1:57.5; Miles Halvorsen, Bozeman, 1:58.18; Milo Kauffman, Helena, 1:58.26; Axel Kowalski, Helena, 1:58.79; Teigan Blomquist, West, 1:58.88; Sander Van Cleave, Sentinel, 1:59.03.

Class A (2:01.0) — Ben Bird, Hardin, 1:58.57; David DiGiallonardo, Polson, 1:59.62.

Class B (2:03.0) — Auston Schellig, Joliet, 1:58.8; Colter Anderson, Big Timber, 1:59.29; Ledger Martin, Conrad, 2:01.57; Keaton Sample, Colstrip, 2:01.79.

Class C (2:02.79) — None.

1,600

Class AA (4:30.0) — Miles Halvorsen, Bozeman, 4:13.23; Taylor Neil, Bozeman, 4:14.11; Branlin Foot, Bozeman, 4:18.81; Owen Thiel, Glacier, 4:25.95.

Class A (4:37.0) — David DiGiallonardo, Polson, 4:16.79; Taggart Jessop, Corvallis, 4:35.61.

Class B (4:39.50) — Ethan Walker, Harlem, 4:31.04; Colter Anderson, Big Timber, 4:33.13; Auston Schellig, Joliet, 4:33.36; Cord Greer, Plains, 4:35.98.

Class C (4:40.40) — None.

3,200

Class AA (10:00.0) — Owen Thiel, Glacier, 8:50.57; Miles Halvorsen, Bozeman, 9:17.92; Miles Joseph Miller, Hellgate, 9:19.46; Emmerson Hamma, CMR, 9:19.88; Taylor Neil, Bozeman, 9:21.31; Branlin Foote, Bozeman, 9:28.36; Milo Kauffman, Helena, 9:33.75; Lucas Keith, West, 9:41.63; Carson Thorne, Flathead, 9:47.89; Christopher Holland, Flathead, 9:49.96; Emory Kreissler, Helena, 9:56.1; Bridger Warner, Gallatin, 9:57.16; Mekhi Ladson, Skyview, 9:59.02.

Class A (10:12.0) — David DiGiallonardo, Polson, 9:37.03; Grey Piseno, Billings Central, 9:42.50; Ben Bird, Hardin, 9:43.04; Taggart Jessop, Corvallis, 9:49.93; Braxton Real Bird, Hardin, 9:58.49; Finn Schretenthaler, Livingston, 10:03.22; Jeremy Davidson, Corvallis, 10:04.29; Payton Drake, Hardin, 10:08.33; David Curry, Lewistown, 10:08.37; Carter Heggem, Sidney, 10:11.85

Class B (10:21.50) — Ethan Walker, Harlem, 9:55.39; John Jermyn, Plains, 10:01.96; Ben Martin, Darby, 10:02.57; Cord Greer, Plains, 10:05.82; Sebastian Schroeder, Florence, 10:08.31; Dean Sampsen, Plentywood, 10:11.48; Simeon Costner, Plains, 10:14.51; Donovan Archambault, Harlem, 10:20.43.

Class C (10:22.63) — None.

110 hurdles

Class AA (15.70) — Kellan Krueger, Big Sky, 13.66; Oliver Mow, Capital, 14.15; Cooper Pelc, Glacier, 14.55; Case Procacci, Hellgate, 15.05; Jaden Bartell, Helena, 15.34; Jameson Canney, Capital, 15.43; Rhys Jensen, Capital, 15.46; Sirreal Rice, Flathead, 15.5; Liam Palmer, Glacier, 15.53; Camden Johnson, West, 15.59; Jacob Galle, Butte, 15.61.

Class A (16.10) — Decker Purkett, Laurel, 15.23; Gabriel Glassing, Laurel, 15.36; Robert Miller, Browning, 15.69; Palmer Kellicut, Butte Central, 15.84; Austin Savik, Bigfork, 15.95; Miles Colliander, Columbia Falls, 16.0.

Class B (16.0) — Owen Oliver, Missoula Loyola, 15.61; Saber Allen, Fairfield, 15.8; Layne Yorke, Columbus, 15.96.

Class C (15.99) — None.

300 hurdles

Class AA (41.50) — Kellan Krueger, Big Sky, 39.6; Brett Chivers, Flathead, 39.71; Liam Palmer, Glacier, 40.32; Jameson Canney, Helena, 41.14.

Class A (41.80) — McKay Shobe, Lewistown, 41.12; Jhett McDonald, Ronan, 41.47; Austin Savik, Bigfork, 41.52; Isaiah Burt, Laurel, 41.7; Madden Norslien, Lewistown, 41.71; Robert Miller, Browning, 41.77.

Class B (41.90) — Brandon Williams, Joliet, 40.61; Owen Oliver, Missoula Loyola, 41.04; Kougar Kappel, Red Lodge, 41.12; Cain Hanson, Columbus, 41.7.

Class C (41.55) — Jacob Swanz, Denton-Geyser-Stanford, 40.94.

400 relay

Class AA (43.80/45.80*) — West, 42.83; Glacier, 43.11; Belgrade, 43.24; Sentinel, 43.36; Helena, 43.4; Flathead, 43.46; Skyview, 43.75; Hellgate, 43.8.

Class A (44.80) — Laurel, 43.0; Bigfork, 43.05; Lewistown, 44.2; Havre, 44.62; Billings Central, 44.67; Hamilton, 44.71; Sidney, 44.79.

Class B (44.75) — Columbus, 43.98; Jefferson, 44.33.

Class C (45.69) — Belt, 44.47; Hobson-Moore, 45.13; Lustre Christian, 45.68.

*Per the Montana High School Association handbook, “All Class AA relay teams will advance to the state meet if they attain a provisional time at the divisional (meet).”

1,600 relay

Class AA (3:30.0/3:42.0*) — Helena, 3:26.11; Big Sky, 3:27.17; West, 3:28.11; Gallatin, 3:29.37.

Class A (3:34.0) — Lewistown, 3:30.88.

Class B (3:34.50) — Darby, 3:28.69.

Class C (3:34.74) — None.

Long jump

Class AA (21-0) — William Hollensteiner, Flathead, 23-8; Sean Klem, West, 22-4½; Dylan Garcia, West, 22-4½; Brady Walsh, Butte, 21-8; Walker Roodell, Bozeman, 21-6½; Spencer Hodge, Glacier, 21-4; Bridger Devlin, Sentinel, 21-1; Walker Olson, West, 21-1; Ryan Hanson, Butte, 21-0¾; Hudson White, Gallatin, 21-0.

Class A (20-06) — Bridger Burrows, Laurel, 22-4¾; Tamret Savik, Bigfork, 21-10½; Tyler Langbehn, Lewistown, 21-8½; Chaz Walsh, Lewistown, 21-7; Easton Brooks, Columbia Falls, 21-2; Gradin Sukut, Sidney, 21-2; Quinn Kerr, Bigfork, 20-9½; Canin Christiansen, Dillon, 20-9.

Class B (20-04) — Henry Kukowski, Plentywood, 22-3; John Quigley, Jefferson, 21-3; Buck Prather, Columbus, 20-7½; Brady Olson, Three Forks, 20-6¼; Jim Tew, Townsend, 20-6; Tucker Huckaba, Whitehall, 20-4¼.

Class C (20-09) — Johnslee Pierre, Lustre Christian, 21-8½; Paiton Peck, Park City, 21-5¾.

Triple jump

Class AA (42-0) — Dylan Garcia, West, 46-2½; Sean Klem, West, 44-3½; Raymond Smith, Big Sky, 43-9½; Boston Kundert, Gallatin, 43-7; Trey Peterson, Helena, 43-3.

Class A (41-09) — Tamret Savik, Bigfork, 47-4; Bridger Burrows, Laurel, 44-8¾; Gabriel Glassing, Laurel, 44-6; Chaz Walsh, Lewistown, 44-0; Easton Brooks, Columbia Falls, 42-1; Rowen Lundgren, Lockwood, 42-0½.

Class B (41-01) — Henry Kukowski, Plentywood, 42-5½; Brady Olson, Three Forks, 42-1; Ryder Anderson, Anaconda, 41-7.

Class C (42-03) — Cash Smith, Belt, 42-5¾; Landin Spainhower, Park City, 42-5.

High jump

Class AA (6-02) — Asher Hazen, Helena, 6-5; Josiah Coelho, Senior, 6-4; Jaxyn Baker Spivey, Skyview, 6-4; Hunter May, Gallatin, 6-2; Bobby Gutzman, Gallatin, 6-2; Ryan Hanson, Butte, 6-2; Landon Zieg, Sentinel, 6-2; Trey Peterson, Helena, 6-2; Walker Olson, West, 6-2.

Class A (6-0) — Chris Dennis, Laurel, 6-6; Braxton Hajenga, Lewistown, 6-2; Kash Rosenbalm, Miles City, 6-2; Nick Vojacek, Glendive, 6-0; Tanner Vanek, Lewistown, 6-0; Nathan Keller, Corvallis, 6-0; Tamret Savik, Bigfork, 6-0; Tristan Andersen, Libby, 6-0; Kane Lahr, Lewistown, 6-0; Eli Nahapetian, Frenchtown, 6-0; Chaz Walsh, Lewistown, 6-0.

Class B (6-0) — John Quigley, Jefferson, 6-7; Rusch Yeager, Choteau, 6-6; Jack Hopwood, Fairfield, 6-4; Micah McPhail, Red Lodge, 6-3; Jameson Nordboe, Chinook, 6-2; Colten Thornock, Jefferson, 6-2; Josh Lambertsen, Eureka, 6-2; Mason Swanson, Red Lodge, 6-0; Lincoln Lyson, Baker, 6-0; Lucas O'Connor, Lone Peak, 6-0; Tyler Frydenlund, 6-0.

Class C (6-01) — Landon Richards, Superior, 6-6; Brant Ligameri, Cascade, 6-4; Jace Bantz, Winnett-Grass Range, 6-1.

Pole vault

Class AA (13-0) — Brayden Brisko, Capital, 16-4; Luke Allen, Great Falls, 14-0; Alex Stewart, Sentinel, 13-6; Beau Dringman, West, 13-0; Israel Madinger, Senior, 13-0; Syd Hilliard, Gallatin, 13-0; Lincoln Saari, Capital, 13-0.

Class A (12-06) — Gradey Dunn, Billings Central, 13-6; Jake Phalen, Miles City, 13-0; Morgan Reid, Sidney, 12-6; Teegan Solomon, Havre, 12-6; Eli Gage, Laurel, 12-6; Easton Wood, Glendive, 12-6; Siouxpixm Qualtier, Ronan, 12-6; Isaac Kinnick, Polson, 12-6.

Class B (12-06) — Morgan Jolliff, Huntley Project, 13-6; Josh Lambertsen, Eureka, 13-0; Cooper Mikesell, Jefferson, 13-0; Keegan Kennedy, Shepherd, 12-6.

Class C (12-02) — George Hanson, Superior, 13-0; Damien Vinson, Harlowton-Ryegate, 13-0; Laytin Erickson, Saco, 12-6; Kayden Riddle, Lincoln, 12-2.

Shot put

Class AA (48-0) — Riley McGrath, Gallatin, 61-3½; Carsen Ross, Gallatin, 55-6½; Kohen Riley, Flathead, 55-0; Kolby Palm, Senior, 53-3; Tobias Jacobson, Sentinel, 51-6; Greyson Murray, Gallatin, 51-5½; Sam Kenck, Bozeman, 50-3; Evan Pyron, Hellgate, 49-0; Will Astle, Glacier, 48-10.

Class A (47-0) — Henry Griffin, Frenchtown, 56-3; Emmett Nelson, Laurel, 52-9; Tommy Lewis, Havre, 51-6½; Roland Bennett, Hamilton, 48-8; John Sherry, Polson, 48-6; Kade Samuelson, Sidney, 48-4; Everett Stumpf, Hamilton, 48-2; Kade Leibrand, Laurel, 47-6; Davin Graves, Laurel, 47-4½; Logan Strecker, Billings Central, 47-2.

Class B (46-09) — Brady Toner, Manhattan, 52-6; Cadey Hudyma, Glasgow, 51-6; Kesston Thomas, Choteau, 47-2; Trace Giomi, Townsend, 46-11.

Class C (46-01¼) — Dane Grammar, C-J-I, 51-3½; Kolt Lensing, Roy-Winifred, 46-5.

Discus

Class AA (146-0) — Riley McGrath, Gallatin, 187-6; Merek Fisher, Skyview, 175-5; Lane Bradley, Senior, 172-6; Kolby Palm, Senior, 170-10; Will Astle, Glacier, 151-4; Greyson Murray, Gallatin, 147-0.

Class A (142-0) — Henry Griffin, Frenchtown, 177-11; Ayden Spencer, Corvallis, 163-2; Kade Samuelson, Sidney, 160-3; Taylor Doleac, Hamilton, 159-4; Davin Graves, Laurel, 146-3; Everett Stumpf, Hamilton, 145-5; Braylon Dunn, Whitefish, 145-4.

Class B (139-07) — Tyson Pavlik, Manhattan, 145-3; Cady Hudyma, Glasgow, 145-3.

Class C (141-04) — Dane Grammar, C-J-I, 161-2; Jordan Paul, Plevna, 145-10; Kolt Lensing, Roy-Winifred, 144-9; Ryan Arps, Augusta, 142-5.

Javelin

Class AA (165-0) — Sam Kenck, Bozeman, 188-3; Daniel Pederson, Glacier, 179-2; Carson Toivonen, Capital, 173-2; Vaughn Ronakov, Glacier, 171-8; Adam Guajardo, Big Sky, 168-6; Auston Rowe, Helena, 168-2; Eli Barney, Glacier, 165-1.

Class A (167-0) — Tristan Anderson, Libby, 179-7; Darrell Lefthand, Hardin, 179-5.

Class B (157-03) — Kesston Thomas, Choteau, 180-1; Myles Widder, Missoula Loyola, 171-5; Tristan Tommerup, Plentywood, 163-6; Saber Allen, Fairfield, 161-0.

Class C (153-0) — Brooks Solem, Culbertson, 166-8; Conor Barrett, Augusta, 165-8; Jace Bantz, Winnett-Grass Range, 158-10; Karson Cox, Charlo, 158-4; Michael Goettle, Drummond, 156-2; Jacob Swanz, Denton-Geyser-Stanford, 154-7; Gus Kosel, Roberts, 154-0.

GIRLS

100

Class AA (13.0) — Emery Peel, Senior, 12.18; Quinlyn Simmons, Helena, 12.37; Carleigh Mahn, West, 12.47; Nora Allen, West, 12.61; Isabella Donaghey, Gallatin, 12.62; Nya Myers, Big Sky, 12.62; Demry Boyd, West, 12.66; Cora Carahassen, Senior, 12.76; Amelia Pulaski, Bozeman, 12.78; Myley Bronaugh, Skyview, 12.8; Presley Swensen, Helena, 12.8; Julia Kay, Flathead, 12.89; Zeila Wagner, Glacier, 12.93; Saege Grey, Butte, 12.96; Jacquie Etchart, Senior, 13.0; Grace Gall, Flathead, 13.0.

Class A (13.1) — Macy Brandon, Havre, 12.53; Blake Hardy, Frenchtown, 12.64; Jillian Huls, Corvallis, 12.74; Avery Orme, Whitefish, 12.84; Ela Harber, Havre, 12.95; Blythe Armstrong, Lewistown, 12.98; Ella Varner, Corvallis, 13.0; Amelia Stene, Polson, 13.03.

Class B (13.2) — Avery Gerdes, Huntley Project, 12.31; Regan Torgerson, Shelby, 12.58; Mckinleigh Doherty, Jefferson, 12.7; Sydney Sprenger, Shepherd, 12.71; Madigan Hurlbert, Florence, 12.8; Ally Jacques, Fort Benton, 12.85; Maya Noble, Three Forks, 12.89; Izzie Sundstrom, Huntley Project, 12.95; Etta Wicks, Fort Benton, 12.95; Allison Gama, Missoula Loyola, 13.05; Ryleigh Doherty, Jefferson, 13.12; Charley Nissen, Chinook, 13.14; Sophia Berry, Missoula Loyola, 13.14.

Class C (13.04) — None.

200

Class AA (26.7) — Carleigh Mahn, West, 25.53; Emery Peel, Senior, 25.63; Cora Carahassen, Senior, 25.95; Quinlyn Simmons, Helena, 26.01; Jacquie Etchart, Senior, 26.22; Julia Kay, Flathead, 26.33; Nora Allen, West, 26.52; Presley Swenson, Helena, 26.64.

Class A (26.9) — Macy Brandon, Havre, 26.22; Blake Hardy, Frenchtown, 26.34; Blythe Armstrong, Lewistown, 26.64; Ella Varner, Corvallis, 26.83.

Class B (27.1) — Avery Gerdes, Huntley Project, 25.08; Regan Torgerson, Shelby, 26.28; Sydney Sprenger, Shepherd, 26.78; Etta Wicks, Fort Benton, 26.93; Bailey Kroeker, Florence, 26.98; Mckinleigh Doherty, Jefferson, 26.99.

Class C (26.92) — Ali Doyle, Turner, 26.61; Sierra Wilcox, Shields Valley, 26.69.

400

Class AA (1:01.0) — Aliyah Vogel, West, 58.81; Emery Peel, Senior, 58.94; Leah Roberts, Skyview, 1:00.6.

Class A (1:01.5) — Peyton Frame, Miles City, 59.14; Annalise Lewis, Hamilton, 1:00.06; Macy Brandon, Havre, 1:00.45.

Class B (1:01.7) — Regan Torgerson, Shelby, 58.63; Bailey Kroeker, Florence, 1:00.65; Elle Anderson, Big Timber, 1:01.06; Adalynn Smith, Wolf Point, 1:01.46.

Class C (1:00.97) — None.

800

Class AA (2:24.0) — Hazel Cooper, Gallatin, 2:16.34; Aliyah Vogel, West, 2:18.75; Phoebe Maixner, Bozeman, 2:19.42; Kylee Neil, Bozeman, 2:20.71; Dacia Benkelman, Glacier, 2:22.28; Ada Thiel, Glacier, 2:23.45; Mia Rodriguez-Vera, West, 2:23.75.

Class A (2:26.0) — Peyton Frame, Miles City, 2:16.1; Annalise Lewis, Hamilton, 2:16.3; Javon Dutton, Miles City, 2:21.1; Addison Kegel, Billings Central, 2:21.37; Grace Jagodzinski, Billings Central, 2:22.96; Capri Farmer, Libby, 2:23.86.

Class B (2:25.2) — Natalie Hodgskiss, Choteau, 2:21.95; Elle Anderson, Big Timber, 2:24.64.

Class C (2:25.48) — Brooke Streit, C-J-I, 2:22.36.

1,600

Class AA (5:23.0) — Ada Thiel, Glacier, 4:53.63; Phoebe Maixner, Bozeman, 5:15.62; Lauren Bissen, Glacier, 5:15.98; Hazel Cooper, Gallatin, 5:19.13; Kylee Neil, Bozeman, 5:19.62; Jane Allen, West, 5:20.49; Reed Stromberg, Hellgate, 5:21.67.

Class A (5:28.0) — Addison Kegel, Billings Central, 4:58.7; Capri Farmer, Libby, 5:09.8; Morgan Delaney, Polson, 5:11.01; Zoey Real Bird, Hardin, 5:16.64; Annalise Lewis, Hamilton, 5:18.47; Peyton Frame, Miles City, 5:23.85; Quinn Delaney, Polson, 5:26.15; Mila Johns, Columbia Falls, 5:27.15; Aleigha Child, Hamilton, 5:27.37.

Class B (5:33.8) — Kyla Meissner, Townsend, 5:16.53.

Class C (5:33.19) — None.

3,200

Class AA (11:50.0) — Phoebe Maixner, Bozeman, 10:56.82; Lauren Bissen, Glacier, 10:59.91; Kylee Neil, Bozeman, 11:16.5; Reed Stromberg, Hellgate, 11:27.4; Jane Allen, West, 11:40.32; Ava Greenwell, Skyview, 11:42.42; Natalie Rutherford, Gallatin, 11:42.88; Kate Lee, Helena, 11:44.12; Avery Young, Big Sky, 11:45.44; Lila Pritham, Gallatin, 11:48.11; Ada Thiel, Glacier, 11:48.12.

Class A (12:13.0) — Morgan Delaney, Polson, 10:29.8; Addison Kegel, Billings Central, 10:34.37; Zoey Real Bird, Hardin, 11:01.8; Capri Farmer, Libby, 11:06.95; Quinn Delaney, Polson, 11:34.49; Hannah McCormick, Glendive, 11:47.46; Aleigha Child, Hamilton, 11:55.35; Reecelyn Walthall, Hamilton, 12:05.67.

Class B (12:21.60) — Kyla Meissner, Townsend, 10:44.18; Elle Anderson, Big Timber, 12:04.87; Ruthanne Bowen, Manhattan, 12:15.95; Abby Montgomery, Columbus, 12:17.35.

Class C (12:23.59) — Addi Lilyquist, Philipsburg, 11:27.31; Amelia Bruce, Ekalaka, 12:17.28.

100 hurdles

Class AA (16.30) — Bristol Lenz, Flathead, 14.95; Anita Black, Gallatin, 15.4; Scarlet Harris, Great Falls, 15.45; Aizalyn Flaten, Gallatin, 15.66; Paisley Johnson, Hellgate, 15.71; Amelia Pulaski, Bozeman, 15.82; Brynn Wiening, Belgrade, 15.95; Emme Burckley, Senior, 15.97; Hadley Whited, Capital, 16.1; Diane Cook, Helena, 16.16.

Class A (16.70) — Reagan Johnstone, Stevensville, 15.62; Ginger Bergland, Whitefish, 15.7; Kate Allen, Corvallis, 16.27; Blythe Armstrong, Lewistown, 16.67.

Class B (16.50) — Madigan Hurlbert, Florence, 15.09; Sophia Berry, Missoula Loyola, 15.97.

Class C (16.32) — Jolee Klempel, Richey-Lambert, 16.21.

300 hurdles

Class AA (48.50) — Aizalyn Flaten, Gallatin, 45.37; Nya Myers, Big Sky, 45.99; June Lay, Capital, 46.92; Paisley Johnson, Hellgate, 46.95; Addison Brisendine, Glacier, 47.55; Avery Stulc, Senior, 47.85; Emme Burckley, Senior, 48.08; Cadence Graham, Butte, 48.39; Naomi Miller, Flathead, 48.45; Anna Chivers, Flathead, 48.49.

Class A (48.50) — Ginger Bergland, Whitefish, 46.01; Blythe Armstrong, Lewistown, 47.82; Reagan Johnstone, Stevensville, 48.02; Brynlee Tucker, Corvallis, 48.22.

Class B (48.20) — Jaycee Luse, Cut Bank, 47.83.

Class C (47.26) — Ali Doyle, Turner, 46.78; Bridget Reed, Turner, 47.0.

400 relay*

Class AA (50.60/52.80*) — West, 48.54; Senior, 49.23; Big Sky, 49.33; Helena, 49.54; Flathead, 49.87; Glacier, 49.87; Gallatin, 50.22; Belgrade, 50.35.

Class A (51.80) — Havre, 49.87; Corvallis, 50.24; Whitefish, 50.41; Frenchtown, 50.82; Lockwood, 51.32; Polson, 51.8.

Class B (51.50) — Huntley Project, 49.96; Fort Benton, 50.2; Florence, 50.61; Jefferson, 51.04; Missoula Loyola, 51.3

Class C (51.99) — Belt, 50.85.

*Per the Montana High School Association handbook, “All Class AA relay teams will advance to the state meet if they attain a provisional time at the divisional (meet).”

1,600 relay*

Class AA (4:12.0/4:25.0*) — West, 4:03.22; Senior, 4:07.62; Gallatin, 4:09.73; Glacier, 4:10.41.

Class A (4:14.0) — Miles City, 4:07.1; Hamilton, 4:12.53.

Class B (4:17.50) — Big Timber, 4:13.42.

Class C (4:17.0) — Belt, 4:15.15.

Long jump

Class AA (16-06) — Calla Sprecher, Bozeman, 18-4; Kate Lindsay, Gallatin, 17-6½; Zeila Wagner, Glacier, 17-3; Aizalyn Flaten, Gllatin, 17-2; Tayah Osier, CMR, 17-1½; Scarlet Harris, Great Falls, 16-11½; Dylanne Free, Gallatin, 16-11; Naomi Miller, Flathead, 16-10; Gabby Alec-Rebolledo, Big Sky, 16-8; Hazel Bishop, Helena, 16-7½; Brynn Wiening, Belgrade, 16-7½; Chloe Jackson, Helena, 16-7½; Evelyn Harris, Helena, 16-7½; Carlee Atkinson, Belgrade, 16-7; Zoey Hart, Sentinel, 16-6.

Class A (16-02) — Ella Varner, Corvallis, 18-1½; Reagan Johnstone, Stevensville, 17-11; Sophia Hutchison, Stevensville, 17-9; Odessa Glade, Miles City, 17-6; Jillian Huls, Corvallis, 17-3; Peyton Ross, Columbia Falls, 16-10½; Alexis Daigle, Frenchtown, 16-7½; Dagny Olson, Lockwood, 16-6½; Teslin Trombley, Browning, 16-5; Lauryn Holmberg, Corvallis, 16-4; Morgan Kindopp, Sidney, 16-4.

Class B (16-01) — Mckinleigh Doherty, Jefferson, 18-9¾; Etta Wicks, Fort Benton, 17-8¼; Kaitlyn Noyes, Townsend, 17-1; Nakona Selle, Baker, 16-9; Joely Chappell, Glasgow, 16-5¾; Paityn Lethert, Columbus, 16-4; Aspen Orr, Troy, 16-4; Harper Zigweid, Big Timber, 16-1½.

Class C (16-07) — Brynne Hill, Richey-Lambert, 17-11¼; Jolee Klempel, Richey-Lambert, 17-8¼; Abby Boyd, Melstone, 17-4¾; Kilty Hanson, Seeley-Swan, 16-8½.

Triple jump

Class AA (34-0) — Aizalyn Flaten, Gallatin, 37-7½; Calla Sprecher, Bozeman, 36-7½; Gabby Alec-Rebolledo, Big Sky, 36-6; Teagan Hegdal, CMR, 34-9½; Rachel Brannan, Glacier, 34-8¼; Brynn Wiening, Belgrade, 34-6; Mikayla Champlin, Senior, 34-2¼; Dacia Benkelman, Glacier, 34-2.

Class A (33-07) — Ella Varner, Corvallis, 38-5; Reagan Johnstone, Stevensville, 37-8; Teslin Trombley, Browning, 35-9; Sophia Hutchison, Stevensville, 34-11; Molly Sura, Lewistown, 34-2½.

Class B (33-09) — Avery Gerdes, Huntley Project, 36-5¼; Aspen Orr, Troy, 35-8¼; Harper Zigweid, Big Timber, 34-3¼; Kimber Dulaney, Glasgow, 33-9½.

Class C (34-09¼) — Brynne Hill, Richey-Lambert, 36-5¼.

High jump

Class AA (5-2) — Elly Reed, Hellgate, 5-6; Kate Lindsay, Gallatin, 5-4; Tayah Osier, CMR, 5-2; Ruby Roscoe, Hellgate, 5-2; Brooklyn Metcalf, West, 5-2; Paisley Johnson, Hellgate, 5-2.

Class A (5-0) — Bailey Leuthard, East Helena, 5-3; Tana Larson, Lockwood, 5-3; Daceen Verploegen, Havre, 5-2; Katie Tilleman, Havre, 5-2; Camryn Franck, Sidney, 5-1; Laney Holleran, Frenchtown, 5-0.

Class B (4-11) — Avery Gerdes, Huntley Project, 5-4; Madison O'Connor, Baker, 5-4; Megan Copper, Columbus, 5-2; Allison Gama, Missoula Loyola, 5-2; Kaitlyn Noyes, Townsend, 5-0; Aeryn Akins, Huntley Project, 5-0; Isabelle Hawkinson, Ennis, 5-0.

Class C (5-0) — Emma Smith, Denton-Geyser-Stanford, 5-4; Macy Witt, Park City, 5-2; Delaney Klaassen, Bridger, 5-2; Brook Cahoon, Charlo, 5-2; Madelynn Prinzing, Belt, 5-2; BaiLee McColly, Hinsdale, 5-2; Audrey Young, C-J-I, 5-2; Valentina Sanguins, Broadview-Lavina, 5-0; Sydney Rigg, North Star, 5-0.

Pole vault

Class AA (10-0) — Addison Smith, Great Falls, 12-0; Nevaeh Varner, West, 11-0; Knoelle Ferguson, Capital, 11-0; Naomi Lee, Sentinel, 11-0; Clara Randall, West, 10-0; Madison Armerding, Big Sky, 10-0.

Class A (9-6) — Morgan Kindopp, Sidney, 12-6; Aubrey Korst, Hamilton, 12-0; Soli Bullemer, Columbia Falls, 10-8; Aspen Jackson, Glendive, 9-6.

Class B (9-0) — Ava Krings, Conrad, 12-0; Maya Noble, Three Forks, 10-6; Mayzie Yoakam, Glasgow, 10-0; AnnaLeigh Matejovsky, Wolf Point, 9-6; Karleigh Lindeen, Huntley Project, 9-0; Kricket Bridges, Eureka, 9-0; Addyson Deal, Thompson Falls, 9-0.

Class C (8-10) — Emerson Downing, Saco, 9-6; Gracie Wasson, Whitewater, 9-0; Kyla Buckentin, Denton-Geyser-Stanford, 9-0.

Shot put

Class AA (35-03) — Kate Breeding, Gallatin, 43-1; Mena Kamps, Gallatin, 38-0; Fayth Smith, Senior, 37-7; Allie Krueger, Glacier, 37-1; Brittyn Boyce, West, 35-10; Sariah Morrison, West, 35-9½.

Class A (35-02) — Isabella Regan, Dillon, 41-5; Rori Schoenfeld, East Helena, 39-11; Gracie Werst, Hamilton, 39-10; Jacey Jares, Laurel, 36-5; Alexa Madland, Frenchtown, 35-7; Lauren Krebs, Hardin, 35-3½.

Class B (34-06) — Eleanor Heaton, Shelby, 38-2; Denvyr Tuss, Malta, 38-0; Hannah Holinde, Glasgow, 37-3½; Allie Muffick, Jefferson, 36-1.

Class C (35-01) — Jolee Klempel, Richey-Lambert, 37-0.

Discus

Class AA (113-0) — Brittyn Boyce, West, 131-4; Rylee Bigelow, Glacier, 125-8; Laktynn Johnson, West, 123-8; Lowe LeFeber, Bozeman, 121-10; Brooklen Kopp, Hellgate, 121-8; Mena Kamps, Gallatin, 119-11; Dani Wines, Capital, 118-9; Allie Krueger, Glacier, 115-10; Kate Breeding, Gallatin, 114-3.

Class A (110-0) — Isabella Regan, Dillon, 122-11; Charley Cooper, Miles City, 122-2; Katie Tilleman, Havre, 122-0; Amaya Emmons, Corvallis, 121-7; Olivia Cottet, Polson, 119-1; Toni Stoker, Dillon, 117-2; Lauren Krebs, Hardin, 115-2; Sophia Herman, Miles City, 112-6.

Class B (106-06) — Denvyr Tuss, Malta, 119-5; Juliette Evans, Anaconda, 114-7; Joslyn Buckley, Jefferson, 112-8; London Ostby, Jefferson, 108-11; Hadley Heiland, Darby, 108-9; Kate Yager, Manhattan, 108-4.

Class C (107-11) — Lillian Boyd, Seeley-Swan, 152-0; Jen Ewen, Roy-Winifred, 119-3; Kara Christensen, Hot Springs, 115-9; Cerenity Hjorth, Augusta, 113-4; Mary Arthun, Absarokee, 108-2.

Javelin

Class AA (113-00) — Elsa Johnson, West, 137-8; Kate Breeding, Gallatin, 132-8; Remi Osler, Glacier, 124-2; Kaelyn Saari, Capital, 119-1; Lucy Holloway, Glacier, 115-4; Aila Wood, Great Falls, 114-9; Madison Clement, Capital, 113-8.

Class A (113-0) — Macey Kay Smith, Frenchtown, 122-6; Jacey Jares, Laurel, 119-10; Lily Hatfield, Glendive, 119-9; Karlee Wambolt, Miles City, 117-10; Roma Gum, Havre, 114-6; Scarlet Gard, Hamilton, 114-4.

Class B (115-06) — Allie Muffick, Jefferson, 129-8; Landyn Schuster, Missoula Loyola, 124-2; Hadyn Rice, Plains, 118-6; Laney Ketcham, Big Timber, 118-2; Addyson Deal, Thompson Falls, 116-9.

Class C (116-06) — Kennedy Simonson, Whitewater, 129-1.