List: 2026 Montana high school track and field state qualifiers — April 14

MISSOULA — All four Montana high school classifications utilize track and field qualifying standards, which allow athletes to secure berths at their respective state meets during the regular season.

If an athlete meets or exceeds the qualifying mark in a specific event at an eligible meet, they can automatically enter that event at the state meet, regardless of their placing at the district and/or divisional meets. Eligible meets require fully automatic timing for track events. All field events are considered.

The 2026 Class AA and Class B state track and field meets are May 28-30 at Missoula. The Class A and Class C state meets are the same days at Laurel.

Below is a list of qualified athletes for boys and girls in each class in each event. The list was compiled using results reported at athletic.net. To report errors or omissions, please email scores@montanasports.com.

Through April 13

BOYS

100

Class AA (11.25) — Cooper Nelson, Capital, 10.49; Brayden Brisko, Capital, 10.75; Ian Bullard, Hellgate, 10.92; Elijah Gibson, West, 11.03; Wesley Ehret, Belgrade, 11.09; Westdon Kelley, West, 11.11; Oliver Mow, Capital, 11.13; Cannon Clark, Hellgate, 11.21; Blake Williams, Big Sky, 11.22; Gary LaPier, Great Falls, 11.23; Walker Olson, West, 11.23.

Class A (11.3) — Robert Merchant, Bigfork, 11.02; Isaiah Greer, Lockwood, 11.16; Ayden Spencer, Corvallis, 11.16; Danny McCarthy, Butte Central, 11.19; Quinn Kerr, Bigfork, 11.24; Blaine Schwend, Laurel, 11.25; Bridger Burrows, Laurel, 11.27; Tayden West, Bigfork, 11.28.

Class B (11.5) — Garret Prather, Columbus, 10.95; Dawson Hammond, Malta, 11.29; Colt Barnard, Huntley Project, 11.33; Brandon Williams, Joliet, 11.41; Kesston Thomas, Choteau, 11.42; Ledger Martin, Conrad, 11.43; Preston Welch, Shepherd, 11.44; Brayden Zikmund, Manhattan, 11.46; Logan Williams, Florence, 11.5.

Class C (11.57) — Dawson Cook, Belt, 11.49; Tucker LaPlaunt, Belt, 11.52; Jacob Swanz, Denton-Geyser-Stanford, 11.55; Paiton Peck, Park City, 11.57.

200

Class AA (22.8) — William Hollensteiner, Flathead, 21.92; Elijah Gibson, West, 22.19; Ryland Humphrey, West, 22.41; Cooper Pelc, Glacier, 22.43; Westdon Kelley, West, 22.53; Gary LaPier, Great Falls, 22.63; Kyle West, Glacier, 22.78.

Class A (23.1) — Robert Merchant, Bigfork, 22.29.

Class B (23.1) — Garret Prather, Columbus, 21.88; Dawson Hammond, Malta, 22.36; Preston Welch, Shepherd, 22.63; Brandon Williams, Joliet, 22.86; Brayden Zikmund, Manhattan, 23.02.

Class C (23.93) — Mason Thom, Hobson-Moore, 23.36; Jacob Swanz, Denton-Geyser-Stanford, 23.42; Nathan Goble, Simms, 23.75.

400

Class AA (51.8) — William Hollensteiner, Flathead, 47.72; Brett Chivers, Flathead, 50.9; Gage Wardell, Belgrade, 51.33; Ryland Humphrey, West, 51.4; Teigan Blomquist, West, 51.5.

Class A (51.7) — Ben Bird, Hardin, 51.51.

Class B (51.7) — Ledger Martin, Conrad, 49.91; Gavin Miller, Darby, 51.32; Harrison Spethman, Missoula Loyola, 51.4; Preston Welch, Shepherd, 51.58.

Class C (52.33) — Johnslee Pierre, Lustre Christian, 51.68.

800

Class AA (2:00.0) — Reid Bartholomew, Gallatin, 1:53.55; Owen Thiel, Glacier, 1:57.21; Christian Landers, Bozeman, 1:58.44.

Class A (2:01.0) — Ben Bird, Hardin, 1:58.57.

Class B (2:03.0) — Colter Anderson, Big Timber, 1:59.29; Auston Schellig, Joliet, 1:59.31.

Class C (2:02.79) — None.

1,600

Class AA (4:30.0) — Owen Thiel, Glacier, 4:25.95.

Class A (4:37.0) — Taggart Jessop, Corvallis, 4:35.61.

Class B (4:39.50) — Colter Anderson, Big Timber, 4:33.13; Auston Schellig, Joliet, 4:33.36; Cord Greer, Plains, 4:35.98.

Class C (4:40.40) — None.

3,200

Class AA (10:00.0) — Owen Thiel, Glacier, 8:50.57; Miles Joseph Miller, Hellgate, 9:19.46; Emmerson Hamma, CMR, 9:19.88; Milo Kauffman, Helena, 9:33.75; Carson Thorne, Flathead, 9:59.52.

Class A (10:12.0) — David DiGiallonardo, Polson, 9:37.03; Grey Piseno, Billings Central, 9:42.50; Ben Bird, Hardin, 9:53.50; Finn Schretenthaler, Livingston, 10:03.22; Carter Heggem, Sidney, 10:11.85

Class B (10:21.50) — Ethan Walker, Harlem, 9:55.39; John Jermyn, Plains, 10:01.96; Dean Sampsen, Plentywood, 10:11.48.

Class C (10:22.63) — None.

110 hurdles

Class AA (15.70) — Kellan Krueger, Big Sky, 13.66; Oliver Mow, Capital, 14.16; Cooper Pelc, Glacier, 14.55; Sirreal Rice, Flathead, 15.5; Camden Johnson, West, 15.59.

Class A (16.10) — Decker Purkett, Laurel, 15.23; Gabriel Glassing, Laurel, 15.36; Robert Miller, Browning, 15.69.

Class B (16.0) — Owen Oliver, Missoula Loyola, 15.61; Saber Allen, Fairfield, 15.8.

Class C (15.99) — None.

300 hurdles

Class AA (41.50) — Kellan Krueger, Big Sky, 39.6; Brett Chivers, Flathead, 40.91.

Class A (41.80) — McKay Shobe, Lewistown, 41.73; Robert Miller, Browning, 41.77.

Class B (41.90) — Brandon Williams, Joliet, 40.61; Owen Oliver, Missoula Loyola, 41.04; Kougar Kappel, Red Lodge, 41.12; Cain Hanson, Columbus, 41.7.

Class C (41.55) — Jacob Swanz, Denton-Geyser-Stanford, 41.45.

400 relay

Class AA (43.80/45.80*) — West, 42.83; Glacier, 43.11; Belgrade, 43.24; Helena, 43.4; Flathead, 43.46; Sentinel, 43.65; Skyview, 43.75.

Class A (44.80) — Bigfork, 43.05; Laurel, 43.59; Lewistown, 44.2; Havre, 44.62; Hamilton, 44.71.

Class B (44.75) — Columbus, 43.98; Jefferson, 44.33.

Class C (45.69) — Hobson-Moore, 45.13; Lustre Christian, 45.68.

*Per the Montana High School Association handbook, “All Class AA relay teams will advance to the state meet if they attain a provisional time at the divisional (meet).”

1,600 relay

Class AA (3:30.0/3:42.0*) — None.

Class A (3:34.0) — None.

Class B (3:34.50) — Darby, 3:34.23.

Class C (3:34.74) — None.

Long jump

Class AA (21-0) — William Hollensteiner, Flathead, 23-8; Dylan Garcia, West, 22-4½; Sean Klem, West, 21-7¾; Spencer Hodge, Glacier, 21-4; Walker Olson, West, 21-1.

Class A (20-06) — Bridger Burrows, Laurel, 22-4¾; Tamret Savik, Bigfork, 21-10; Tyler Langbehn, Lewistown, 21-8½; Easton Brooks, Columbia Falls, 21-2; Gradin Sukut, Sidney, 21-2; Quinn Kerr, Bigfork, 20-9½; Canin Christiansen, Dillon, 20-9.

Class B (20-04) — Henry Kukowski, Plentywood, 22-3; John Quigley, Jefferson, 21-3; Garret Prather, Columbus, 20-7½; Brady Olson, Three Forks, 20-6¼; Jim Tew, Townsend, 20-6; Tucker Huckaba, Whitehall, 20-4¼.

Class C (20-09) — Johnslee Pierre, Lustre Christian, 21-8½; Paiton Peck, Park City, 21-5¾.

Triple jump

Class AA (42-0) — Dylan Garcia, West, 46-2½; Sean Klem, West, 44-3½; Raymond Smith, Big Sky, 42-2¼.

Class A (41-09) — Tamret Savik, Bigfork, 47-4; Bridger Burrows, Laurel, 44-8¾; Chaz Walsh, Lewistown, 43-1; Easton Brooks, Columbia Falls, 42-1; Rowen Lundgren, Lockwood, 41-9½.

Class B (41-01) — Henry Kukowski, Plentywood, 42-5½; Brady Olson, Three Forks, 42-1; Ryder Anderson, Anaconda, 41-7.

Class C (42-03) — None.

High jump

Class AA (6-02) — Josiah Coelho, Senior, 6-4; Jaxyn Baker Spivey, Skyview, 6-4; Hunter May, Gallatin, 6-2; Asher Hazen, Helena, 6-2; Walker Olson, West, 6-2.

Class A (6-0) — Chris Dennis, Laurel, 6-6; Kash Rosenbalm, Miles City, 6-2; Nick Vojacek, Glendive, 6-0; Tamret Savik, Bigfork, 6-0; Eli Nahapetian, Frenchtown, 6-0; Nathan Keller, Corvallis, 6-0; Tanner Vanek, Lewistown, 6-0.

Class B (6-0) — John Quigley, Jefferson, 6-7; Jack Hopwood, Fairfield, 6-4; Micah McPhail, Red Lodge, 6-3; Colten Thornock, Jefferson, 6-2; Josh Lambertsen, Eureka, 6-2; Jameson Nordboe, Chinook, 6-2; Mason Swanson, Red Lodge, 6-0; Tyler Frydenlund, 6-0.

Class C (6-01) — Landon Richards, Superior, 6-6.

Pole vault

Class AA (13-0) — Brayden Brisko, Capital, 15-6; Luke Allen, Great Falls, 14-0; Israel Madinger, Senior, 13-0; Lincoln Saari, Capital, 13-0; Beau Dringman, West, 13-0.

Class A (12-06) — Jake Phalen, Miles City, 13-0; Morgan Reid, Sidney, 12-6; Siouxpixm Qualtier, Ronan, 12-6; Isaac Kinnick, Polson, 12-6.

Class B (12-06) — Morgan Jolliff, Huntley Project, 13-6; Josh Lambertsen, Eureka, 13-0; Cooper Mikesell, Jefferson, 13-0.

Class C (12-02) — George Hanson, Superior, 13-0; Laytin Erickson, Saco, 12-6; Kayden Riddle, Lincoln, 12-2.

Shot put

Class AA (48-0) — Riley McGrath, Gallatin, 61-3½; Carsen Ross, Gallatin, 55-6½; Kohen Riley, Flathead, 55-0; Kolby Palm, Senior, 53-3; Greyson Murray, Gallatin, 51-5½.

Class A (47-0) — Henry Griffin, Frenchtown, 56-3; Emmett Nelson, Laurel, 52-9; Roland Bennett, Hamilton, 48-8; Tommy Lewis, Havre, 48-7; John Sherry, Polson, 48-6; Kade Samuelson, Sidney, 47-10; Davin Graves, Laurel, 47-4½; Logan Strecker, Billings Central, 47-2.

Class B (46-09) — Brady Toner, Manhattan, 52-6; Cadey Hudyma, Glasgow, 51-6; Trace Giomi, Townsend, 46-11.

Class C (46-01¼) — Dane Grammar, C-J-I, 51-3½.

Discus

Class AA (146-0) — Riley McGrath, Gallatin, 187-6; Lane Bradley, Senior, 162-3; Kolby Palm, Senior, 160-4; Merek Fisher, Skyview, 159-7; Will Astle, Glacier, 146-2.

Class A (142-0) — Henry Griffin, Frenchtown, 175-6; Ayden Spencer, Corvallis, 163-2; Kade Samuelson, Sidney, 160-3; Taylor Doleac, Hamilton, 159-4; Everett Stumpf, Hamilton, 145-5.

Class B (139-07) — Tyson Pavlik, Manhattan, 145-3; Cady Hudyma, Glasgow, 145-3.

Class C (141-04) — Dane Grammar, C-J-I, 161-2.

Javelin

Class AA (165-0) — Sam Kenck, Bozeman, 181-10; Daniel Pederson, Glacier, 179-2; Carson Toivonen, Capital, 173-2; Vaughn Ronakov, Glacier, 171-8; Auston Rowe, Helena, 168-2; Adam Guajardo, Big Sky, 167-7; Eli Barney, Glacier, 165-1.

Class A (167-0) — Darrell Lefthand, Hardin, 179-5.

Class B (157-03) — Myles Widder, Missoula Loyola, 171-5; Kesston Thomas, Choteau, 171-3; Tristan Tommerup, Plentywood, 163-6; Saber Allen, Fairfield, 161-0.

Class C (153-0) — Brooks Solem, Culbertson, 166-8; Conor Barrett, Augusta, 165-8; Karson Cox, Charlo, 156-9; Michael Goettle, Drummond, 156-2; Gus Kosel, Roberts, 154-0.

GIRLS

100

Class AA (13.0) — Emery Peel, Senior, 12.23; Quinlyn Simmons, Helena, 12.37; Carleigh Mahn, West, 12.47; Nya Myers, Big Sky, 12.62; Isabella Donaghey, Gallatin, 12.75; Cora Carahassen, Senior, 12.76; Myley Bronaugh, Skyview, 12.8; Nora Allen, West, 12.84; Julia Kay, Flathead, 12.89; Demry Boyd, West, 12.89; Presley Swensen, Helena, 12.91; Amelia Pulaski, Bozeman, 12.93; Zeila Wagner, Glacier, 12.93; Jacquie Etchart, Senior, 13.0; Grace Gall, Flathead, 13.0.

Class A (13.1) — Blake Hardy, Frenchtown, 12.64; Macy Brandon, Havre, 12.68; Jillian Huls, Corvallis, 12.74; Avery Orme, Whitefish, 12.84; Ella Varner, Corvallis, 13.0; Ela Harber, Havre, 13.02; Amelia Stene, Polson, 13.03.

Class B (13.2) — Avery Gerdes, Huntley Project, 12.31; Mckinleigh Doherty, Jefferson, 12.7; Sydney Sprenger, Shepherd, 12.71; Maya Noble, Three Forks, 12.89; Izzie Sundstrom, Huntley Project, 12.99; Ally Jacques, Fort Benton, 13.03; Allison Gama, Missoula Loyola, 13.05; Madigan Hurlbert, Florence, 13.06; Ryleigh Doherty, Jefferson, 13.12; Charley Nissen, Chinook, 13.14; Sophia Berry, Missoula Loyola, 13.14.

Class C (13.04) — None.

200

Class AA (26.7) — Carleigh Mahn, West, 25.53; Cora Carahassen, Senior, 25.95; Emery Peel, Senior, 26.14; Quinlyn Simmons, Helena, 26.21; Jacquie Etchart, Senior, 26.22; Nora Allen, West, 26.52; Julia Kay, Flathead, 26.56.

Class A (26.9) — Macy Brandon, Havre, 26.22; Blake Hardy, Frenchtown, 26.62; Blythe Armstrong, Lewistown, 26.64.

Class B (27.1) — Avery Gerdes, Huntley Project, 25.08; Sydney Sprenger, Shepherd, 26.78; Etta Wicks, Fort Benton, 26.93; Bailey Kroeker, Florence, 26.98; Mckinleigh Doherty, Jefferson, 26.99.

Class C (26.92) — Sierra Wilcox, Shields Valley, 26.69.

400

Class AA (1:01.0) — Aliyah Vogel, West, 58.81; Emery Peel, Senior, 59.33; Leah Roberts, Skyview, 1:00.6.

Class A (1:01.5) — Peyton Frame, Miles City, 59.86; Macy Brandon, Havre, 1:00.45.

Class B (1:01.7) — Regan Torgerson, Shelby, 58.63; Elle Anderson, Big Timber, 1:01.06; Adalynn Smith, Wolf Point, 1:01.46.

Class C (1:00.97) — None.

800

Class AA (2:24.0) — Hazel Cooper, Gallatin, 2:16.34; Dacia Benkelman, Glacier, 2:22.28; Ada Thiel, Glacier, 2:23.45; Aliyah Vogel, West, 2:23.96.

Class A (2:26.0) — Annalise Lewis, Hamilton, 2:16.68; Peyton Frame, Miles City, 2:19.0; Addison Kegel, Billings Central, 2:22.82; Javon Dutton, Miles City, 2:22.83; Capri Farmer, Libby, 2:23.86.

Class B (2:25.2) — None.

Class C (2:25.48) — None.

1,600

Class AA (5:23.0) — Ada Thiel, Glacier, 4:53.63; Lauren Bissen, Glacier, 5:15.98; Reed Stromberg, Hellgate, 5:21.67.

Class A (5:28.0) — Addison Kegel, Billings Central, 5:01.23; Capri Farmer, Libby, 5:09.8; Morgan Delaney, Polson, 5:13.65; Annalise Lewis, Hamilton, 5:18.47; Peyton Frame, Miles City, 5:23.85; Quinn Delaney, Polson, 5:26.15; Aleigha Child, Hamilton, 5:27.37.

Class B (5:33.8) — Kyla Meissner, Townsend, 5:16.53.

Class C (5:33.19) — None.

3,200

Class AA (11:50.0) — Phoebe Maixner, Bozeman, 10:56.82; Lauren Bissen, Glacier, 10:59.91; Kylee Neil, Bozeman, 11:16.5; Avery Young, Big Sky, 11:45.44.

Class A (12:13.0) — Morgan Delaney, Polson, 10:29.8; Addison Kegel, Billings Central, 10:52.52; Zoey Real Bird, Hardin, 11:10.89; Capri Farmer, Libby, 11:14.54; Quinn Delaney, Polson, 11:50.04; Hannah McCormick, Glendive, 11:52.94.

Class B (12:21.60) — Kyla Meissner, Townsend, 10:44.18; Elle Anderson, Big Timber, 12:04.87; Ruthanne Bowen, Manhattan, 12:15.95; Abby Montgomery, Columbus, 12:17.35.

Class C (12:23.59) — Addi Lilyquist, Philipsburg, 11:27.31; Amelia Bruce, Ekalaka, 12:17.28.

100 hurdles

Class AA (16.30) — Bristol Lenz, Flathead, 15.07; Scarlet Harris, Great Falls, 15.45; Anita Black, Gallatin, 15.67; Aizalyn Flaten, Gallatin, 15.71; Brynn Wiening, Belgrade, 15.95; Emme Burckley, Senior, 15.97; Hadley Whited, Capital, 16.1; Diane Cook, Helena, 16.16; Amelia Pulaski, Bozeman, 16.25.

Class A (16.70) — Reagan Johnstone, Stevensville, 15.62; Ginger Bergland, Whitefish, 15.87.

Class B (16.50) — Madigan Hurlbert, Florence, 15.76; Sophia Berry, Missoula Loyola, 15.97.

Class C (16.32) — Jolee Klempel, Richey-Lambert, 16.21.

300 hurdles

Class AA (48.50) — Nya Myers, Big Sky, 45.99; Aizalyn Flaten, Gallatin, 46.16; June Lay, Capital, 46.92; Addison Brisendine, Glacier, 47.55; Avery Stulc, Senior, 47.85; Emme Burckley, Senior, 48.08; Cadence Graham, Butte, 48.39; Naomi Miller, Flathead, 48.45.

Class A (48.50) — Ginger Bergland, Whitefish, 46.96; Reagan Johnstone, Stevensville, 48.02; Brynlee Tucker, Corvallis, 48.22; Blythe Armstrong, Lewistown, 48.33.

Class B (48.20) — Jaycee Luse, Cut Bank, 47.83.

Class C (47.26) — Ali Doyle, Turner, 46.78; Bridget Reed, Turner, 47.22.

400 relay*

Class AA (50.60/52.80*) — West, 48.54; Big Sky, 49.33; Senior, 49.53; Flathead, 49.87; Glacier, 49.87; Gallatin, 50.22; Belgrade, 50.35.

Class A (51.80) — Corvallis, 50.24; Whitefish, 50.41; Frenchtown, 50.82; Havre, 51.04.

Class B (51.50) — Huntley Project, 49.96; Fort Benton, 50.54; Jefferson, 51.04; Missoula Loyola, 51.3

Class C (51.99) — None.

*Per the Montana High School Association handbook, “All Class AA relay teams will advance to the state meet if they attain a provisional time at the divisional (meet).”

1,600 relay*

Class AA (4:12.0/4:25.0*) — West, 4:08.51; Glacier, 4:10.41; Gallatin, 4:10.44.

Class A (4:14.0) — None.

Class B (4:17.50) — Big Timber, 4:13.42.

Class C (4:17.0) — None.

Long jump

Class AA (16-06) — Calla Sprecher, Bozeman, 18-4; Zeila Wagner, Glacier, 17-3; Scarlet Harris, Great Falls, 16-11½; Dylanne Free, Gallatin, 16-11; Tayah Osier, CMR, 16-8¼; Gabby Alec-Rebolledo, Big Sky, 16-8; Brynn Wiening, Belgrade, 16-7½; Evelyn Harris, Helena, 16-7¾; Carlee Atkinson, Belgrade, 16-7; Kate Lindsay, Gallatin, 16-6; Zoey Hart, Sentinel, 16-6.

Class A (16-02) — Ella Varner, Corvallis, 18-1½; Reagan Johnstone, Stevensville, 17-7½; Sophia Hutchison, Stevensville, 17-3½; Peyton Ross, Columbia Falls, 16-10½; Jillian Huls, Corvallis, 16-8½; Odessa Glade, Miles City, 16-8; Alexis Daigle, Frenchtown, 16-7½; Teslin Trombley, Browning, 16-5; Lauryn Holmberg, Corvallis, 16-4; Morgan Kindopp, Sidney, 16-4.

Class B (16-01) — Mckinleigh Doherty, Jefferson, 18-9¾; Etta Wicks, Fort Benton, 17-8¼; Kaitlyn Noyes, Townsend, 17-1; Nakona Selle, Baker, 16-9; Joely Chappell, Glasgow, 16-5¾; Paityn Lethert, Columbus, 16-4; Aspen Orr, Troy, 16-4; Harper Zigweid, Big Timber, 16-1½.

Class C (16-07) — Brynne Hill, Richey-Lambert, 17-11¼; Jolee Klempel, Richey-Lambert, 17-8¼; Abby Boyd, Melstone, 17-4¾.

Triple jump

Class AA (34-0) — Aizalyn Flaten, Gallatin, 35-8½; Gabby Alec-Rebolledo, Big Sky, 35-4½; Rachel Brannan, Glacier, 34-8¼; Brynn Wiening, Belgrade, 34-6.

Class A (33-07) — Teslin Trombley, Browning, 35-9.

Class B (33-09) — Aspen Orr, Troy, 34-10½; Kimber Dulaney, Glasgow, 33-9½.

Class C (34-09¼) — Brynne Hill, Richey-Lambert, 36-5¼.

High jump

Class AA (5-2) — Kate Lindsay, Gallatin, 5-4; Tayah Osier, CMR, 5-2.

Class A (5-0) — Bailey Leuthard, East Helena, 5-3; Tana Larson, Lockwood, 5-3; Daceen Verploegen, Havre, 5-2; Katie Tilleman, Havre, 5-2; Camryn Franck, Sidney, 5-1; Laney Holleran, Frenchtown, 5-0.

Class B (4-11) — Madison O'Connor, Baker, 5-4; Megan Copper, Columbus, 5-2; Avery Gerdes, Huntley Project, 5-2; Allison Gama, Missoula Loyola, 5-2; Kaitlyn Noyes, Townsend, 5-0; Aeryn Akins, Huntley Project, 5-0; Isabelle Hawkinson, Ennis, 5-0.

Class C (5-0) — Emma Smith, Denton-Geyser-Stanford, 5-4; Macy Witt, Park City, 5-2; Delaney Klaassen, Bridger, 5-2; Brook Cahoon, Charlo, 5-2; BaiLee McColly, Hinsdale, 5-2; Audrey Young, C-J-I, 5-2; Valentina Sanguins, Broadview-Lavina, 5-0; Madelynn Prinzing, Belt, 5-0.

Pole vault

Class AA (10-0) — Addison Smith, Great Falls, 12-0; Knoelle Ferguson, Capital, 11-0; Nevaeh Varner, West, 10-6.

Class A (9-6) — Morgan Kindopp, Sidney, 12-6; Aubrey Korst, Hamilton, 12-0; Soli Bullemer, Columbia Falls, 10-8.

Class B (9-0) — Ava Krings, Conrad, 11-0; Maya Noble, Three Forks, 10-6; Mayzie Yoakam, Glasgow, 10-0; AnnaLeigh Matejovsky, Wolf Point, 9-6; Kricket Bridges, Eureka, 9-0.

Class C (8-10) — Emerson Downing, Saco, 9-6; Gracie Wasson, Whitewater, 9-0; Kyla Buckentin, Denton-Geyser-Stanford, 9-0.

Shot put

Class AA (35-03) — Kate Breeding, Gallatin, 43-1; Mena Kamps, Gallatin, 38-0; Fayth Smith, Senior, 37-7; Allie Krueger, Glacier, 37-1; Brittyn Boyce, West, 35-10; Sariah Morrison, West, 35-9½.

Class A (35-02) — Isabella Regan, Dillon, 41-5; Rori Schoenfeld, East Helena, 39-11; Gracie Werst, Hamilton, 39-10; Alexa Madland, Frenchtown, 35-7; Lauren Krebs, Hardin, 35-3½.

Class B (34-06) — Eleanor Heaton, Shelby, 38-2; Hannah Holinde, Glasgow, 37-3½; Allie Muffick, Jefferson, 36-1; Denvyr Tuss, Malta, 35-3.

Class C (35-01) — Jolee Klempel, Richey-Lambert, 37-0.

Discus

Class AA (113-0) — Rylee Bigelow, Glacier, 125-8; Brooklen Kopp, Hellgate, 121-0; Dani Wines, Capital, 118-9; Laktynn Johnson, West, 117-6; Brittyn Boyce, West, 116-11; Allie Krueger, Glacier, 115-10; Kate Breeding, Gallatin, 114-3.

Class A (110-0) — Isabella Regan, Dillon, 122-11; Charlie Cooper, Miles City, 122-2; Katie Tilleman, Havre, 122-0; Amaya Emmons, Corvallis, 121-7; Olivia Cottet, Polson, 119-1; Toni Stoker, Dillon, 117-2; Lauren Krebs, Hardin, 115-2; Sophia Herman, Miles City, 112-6.

Class B (106-06) — Denvyr Tuss, Malta, 119-5; Juliette Evans, Anaconda, 114-7; Joslyn Buckley, Jefferson, 112-8; London Ostby, Jefferson, 108-11; Hadley Heiland, Darby, 108-9; Kate Yager, Manhattan, 108-4.

Class C (107-11) — Lillian Boyd, Seeley-Swan, 152-0; Kara Christensen, Hot Springs, 115-9; Mary Arthun, Absarokee, 108-2.

Javelin

Class AA (113-00) — Elsa Johnson, West, 137-8; Remi Osler, Glacier, 124-2; Kate Breeding, Gallatin, 122-10; Kaelyn Saari, Capital, 117-7; Lucy Holloway, Glacier, 115-4.

Class A (113-0) — Jacey Jares, Laurel, 119-10; Lily Hatfield, Glendive, 119-9; Roma Gum, Havre, 114-6.

Class B (115-06) — Allie Muffick, Jefferson, 129-8; Landyn Schuster, Missoula Loyola, 124-2; Hadyn Rice, Plains, 118-6; Laney Ketcham, Big Timber, 118-2; Addyson Deal, Thompson Falls, 116-9

Class C (116-06) — Kennedy Simonson, Whitewater, 123-0.