List: 2025 Montana high school track and field state qualifiers — May 5

MISSOULA — All four Montana high school classifications utilize track and field qualifying standards, which allow athletes to secure berths at their respective state meets during the regular season.

If an athlete meets or exceeds the qualifying mark in a specific event at an eligible meet, they can automatically enter that event at the state meet, regardless of their placing at the district and/or divisional meets. Eligible meets require fully automatic timing for track events. All field events are considered.

The 2025 Class AA and Class A state track and field meets are May 23-24 at Kalispell. The Class B and Class C state meets are the same days at Missoula.

Below is a list of qualified athletes for boys and girls in each class in each event. The list was compiled using results reported at athletic.net. To report errors or omissions, please email scores@montanasports.com.

Through May 4

BOYS

100

Class AA (11.25) — Ben Bliven, Kalispell Flathead, 10.86; Drew Almquist, Helena Capital, 10.9; Steele Harris, Great Falls, 11.01; Jaxon Allery, Missoula Sentinel, 11.02; Wesley Ehret, Belgrade, 11.04, Pacer Lybbert, Helena, 11.08; Cooper Nelson, Helena Capital, 11.09; William Hollensteiner, Kalispell Flathead, 11.11; Paulo Alvarez Ricoy, Billings Skyview, 11.13; Karson Shea, Helena Capital, 11.17; Parker Link, Missoula Hellgate, 11.19; Caleb Conver, Billings West, 11.2; Trey Peterson, Helena, 11.21; Blake Williams, Missoula Big Sky, 11.21; Lucas Kadillak, Bozeman, 11.22; Luke Ruch, Helena, 11.22; Matt Ludwig, Billings West, 11.23; Louis Kamps, Gallatin, 11.25; Brady Williams, Missoula Big Sky, 11.25; Brayden Brisko, Helena Capital, 11.25.

Class A (11.3) — Solomon Morgan, Corvallis, 11.17; Riley Zetooney, Whitefish, 11.21; Ayden Spencer, Corvallis, 11.22; Cole Zeigler, Frenchtown, 11.22.

Class B (11.5) — Dawson Hammond, Malta, 11.19; Isaac Bates, Florence, 11.27; Mason McQuillan, Joliet, 11.29; Colt Barnard, Townsend, 11.32; Tristen Avila, Superior, 11.33; Kougar Kappel, Red Lodge, 11.33; Luke Oxarart, Jefferson, 11.34; Luciano Ferranti, Plains, 11.37; Carson Nissen, Chinook, 11.39; Ledger Martin, Conrad, 11.39; Troy Karst, Fairview, 11.42; Mikael Richard, Jefferson, 11.44; Josh Lambertsen, Eureka, 11.45; Buck Prather, Columbus, 11.45; Brandon Williams, Joliet, 11.45; Marshall Friese, Manhattan, 11.47; Jack Clevenger, Missoula Loyola, 11.47; Brayden Zikmund, Manhattan, 11.49.

Class C (11.57) — Henry Kukowski, Plentywood, 11.32; Brant Ligameri, Cascade, 11.13; Luke Kelley, Centerville, 11.44; Brayden McCoy, Valley Christian, 11.45; Blaine Downing, Saco, 11.48; Nathan Goble, Simms, 11.51; Robbie Miller, Valley Christian, 11.54; Reese Moon, Culbertson, 11.57.

200

Class AA (22.8) — Ben Bliven, Kalispell Flathead, 21.98; William Hollensteiner, Kalispell Flathead, 22.07; Luke Ruch, Helena, 22.27; Drew Almquist, Helena Capital, 22.32; Steele Harris, Great Falls, 22.33; Louis Kamps, Gallatin, 22.42; Lucas Kadillak, Bozeman, 22.51; Wesley Ehret, Belgrade, 22.62; Cooper Nelson, Helena Capital, 22.63; Boaz Mckinney, Billings Skyview, 22.63; Calvin Paczkowski, Billings West, 22.65; Christian Alexander, Billings West, 22.67; Cooper Pelc, Kalispell Glacier, 22.71; Caleb Conver, Billings West, 22.73; Kellen Gibson, Missoula Sentinel, 22.78; Westdon Kelley, Billings West, 22.79.

Class A (23.1) — Solomon Morgan, Corvallis, 22.42; Jack Phelps, Columbia Falls, 22.57; Brody Hardy, Frenchtown, 22.78; Cole Zeigler, Frenchtown, 22.87; Colby Minton, Whitefish, 22.9; Beck Whicker, Miles City, 22.98; Randy Running Rabbit, Browning, 23.08; Riley Zetooney, 23.09.

Class B (23.1) — Kougar Kappel, Red Lodge, 22.52; Tristen Avila, Superior, 22.71; Isaac Bates, Florence, 22.86; Dawson Hammond, Malta, 22.87; Luke Oxarart, Jefferson, 23.01; McCoy Townsend, Darby, 23.01; Carson Nissen, Chinook, 23.06.

Class C (23.93) — Brayden McCoy, Valley Christian, 22.77; Brant Ligameri, Cascade, 23.03; Jacob Swanz, Denton-Geyser-Stanford, 23.18; Luke Kelley, Centerville, 23.33; Henry Kukowski, Plentywood, 23.36; Reese Moon, Culbertson, 23.41; Daniel Slonaker, Hot Springs, 23.51; Christian Triemstra, Manhattan Christian, 23.6; Mason Thom, Hobson-Moore, 23.62; Dylan Jakushak, Lincoln, 23.63; Ian Snyder, Culbertson, 23.66; Nathan Goble, Simms, 23.71; Treyton Tinsen, Highwood, 23.72; Nate Nelson, Chester-Joplin-Inverness, 23.77; Shaphan Hubner, Manhattan Christian, 23.78; Tucker Keller, Melstone, 23.8; Truman Giese, Fort Benton, 23.83; Seth Dunster, Seeley-Swan, 23.84; Johnslee Pierre, Lustre Christian, 23.87; Tim Ridgeway, Hobson-Moore, 23.88; Konner Oller, Scobey, 23.89; Ryder Wiggins, Forsyth, 23.89; Ryland St. John, Chester-Joplin, Inverness, 23.89; Cutler Edmundson, Manhattan Christian, 23.91.

400

Class AA (51.8) — William Hollensteiner, Kalispell Flathead, 48.1; Wilson Schmidt, Belgrade, 49.44; Ethan DeLeon, Billings Senior, 49.86; Luke Ruch, Helena, 50.09; Cooper Nelson, Helena Capital, 50.18; Caleb Conver, Billings West, 50.27; Lane Chivers, Kalispell Flathead, 50.3; Michael Hughes, Billings Skyview, 50.31; Reid Bartholomew, Gallatin, 50;49; Chandler Christensen, 50.62; Adam Guajardo, Missoula Big Sky, 50.87; Louis Kamps, Gallatin, 50.97; Grady Caton, Missoula Hellgate, 51.02; Travis Ryland-Davis, Helena, 51.06; Kasen Kastner, Kalispell Flathead, 51.3; Ethan Young, Great Falls CMR, 51.31; Boone Davis, Helena Capital, 51.43; Ethan Anderson, Kalispell Glacier, 51.48; Drew Almquist, Helena Capital, 51.59; Ryland Humphrey, Billings West, 51.62; Shae Warner, Kalispell Glacier, 51.72.

Class A (51.7) — William Snell, Billings Central, 48.66; Beck Whicker, Miles City, 49.27; Evan Bennett, Hamilton, 49.58; Jack Phelps, Columbia Falls, 49.74; Joshua Eckhart, Hardin, 50.98; Colby Minton, Whitefish, 51.05; McKay Shobe, Lewistown, 51.46; Jake McCarthy, Hamilton, 51.63; Solomon Morgan, Corvallis, 51.64.

Class B (51.7) — Kougar Kappel, Red Ldoge, 50.0; Gavin Miller, Darby, 51.25; Colter Anderson, Big Timber, 51.32; Caleb Stosich, Big Timber, 51.43; Isaiah Gather, Three Forks, 51.54; Isaac Bates, Florence, 51.55; Khye Gamas, Glasgow, 51.57; Ledger Martin, Conrad, 51.6; Brandon Williams, Joliet, 51.66; McCoy Townsend, Darby, 51.66.

Class C (52.33) — Tucker Keller, 50.5; Christian Triemstra, Manhattan Christian, 51.1; Shaphan Hubner, Manhattan Christian, 51.34; Blaine Downing, Saco, 51.89; Tyler Lane, Cascade, 51.93; Seth Dunster, Seeley-Swan, 52.17.

800

Class AA (2:00.0) — Wilson Schmidt, Belgrade, 1:51.73; Kasen Kastner, Kalispell Flathead, 1:53.97; Dylan Hill, Helena, 1:54.23; Reid Bartholomew, Gallatin, 1:555.76; Chandler Christensen, Billings Skyview, 1:56.48; Henry Sund, Helena, 1:56.86; Isaiah Cowan, Missoula Big Sky, 1:57.28; Owen Thiel, Kalispell Glacier, 1:57.53; Elliot Stimpson, Helena, 1:58.01; Kye McAbee, Billings West, 1:58.8; Chris Jenemann, Helena, 1:58.82; Emerson Hamma, Great Falls CMR, 1:58.86; Milo Kauffman, Helena, 1:59.18; Riley Kacher, Billings West, 1:59.21; Jake Matthews, Helena, 1:59.26; Axel Kowalski, Helena, 1:59.44; Camden Houchin, Butte, 1:59.45; Taylor Neil, Bozeman, 1:59.49; Teigan Blomquist, Billings West, 1:59.57; Ethan Delon, Billings Senior, 1:59.61.

Class A (2:01.0) — Simon Douglas, Whitefish, 1:54.43; Sam Jagodzinski, Billings Central, 1:54.61; Evan Bennett, Hamilton, 1:55.02; Finn Schretenthaler, Livingston, 1:59.36; Ben Bird, Hardin, 1:59.36; Jack Davidson, Corvallis, 1:59.67; Jaden Silha, Glendive, 2:00.23; David DiGiallonardo, Polson, 2:00.28; Tayen Edmo, Ronan, 2:00.88; Brayden Lanser, Hamilton, 2:00.89.

Class B (2:03.0) — Auston Schellig, Joliet, 1:57.35; Colter Anderson, Big Timber, 1:57.62; Keaton Sample, Colstrip, 1:59.96; Cole Sartori, Eureka, 2:01.47; Colter Fellin, Missoula Loyola, 2:01.82; Ashyr Tweet, Fairfield, 2:02.29; Kyler Holinde, Glasgow, 2:02.3; Payne Brower, Columbus, 2:02.51.

Class C (2:02.79) — Shaphan Hubner, Manhattan Christian, 1:54.32.

1,600

Class AA (4:30.0) — Elliot Stimpson, Helena, 4:14.03; Henry Sund, Helena, 4:15.27; Owen Thiel, Kalispell Glacier, 4:17.37; Dylan Hill, Helena, 4:19.47; Taylor Neil, Bozeman, 4:19.98; Emerson Hamma, Great Falls CMR, 4:21.36; Milo Kauffman, Helena, 4:23.74; Kasen Kastner, Kalispell Flathead, 4:26.22; Isaiah Cowan, Missoula Big Sky, 4:26.56; Christian Landers, Bozeman, 4:26.82; Kye McAbee, Billings West, 4:27.34; Conrad Schruth, Great Falls, 4:27.5; Miles Halvorsen, Bozeman, 4:29.15; Camden Houchin, 4:29.53.

Class A (4:37.0) — Simon Douglas, Whitefish, 4:21.88; Finn Schretenthaler, Livingston, 4:24.19; Grey Piseno, Billings Central, 4:24.68; Ben Bird, Hardin, 4:26.68; Jack Davidson, Corvallis, 4:28.15; Sam Jagodzinski, Billings Central, 4:29.08; Jaden Silha, Glendive, 4:29.53; David DiGiallonardo, Polson, 4:30.25; River Racine, Browning, 4:35.52.

Class B (4:39.50) — Kyler Harris, Florence, 4:27.37; Auston Schellig, Joliet, 4:27.9; Harlon Leishman, St. Ignatius, 4:34.22; Cass Violett, Three Forks, 4:35.54; Ashyr Tweet, Fairfield, 4:37.16; C.J. Pijanowski, Florence, 4:37.53; John Jermyn, Plains, 4:38.07.

Class C (4:40.40) — Shaphan Hubner, Manhattan Christian, 4:35.01; Peyton Johnson, Cascade, 4:38.05; Dawson Parke, Drummond, 4:38.62; Trent Lane, Cascade, 4:40.36.

3,200

Class AA (10:00.0) — Owen Thiel, Kalispell Glacier, 9:08.32; Miles Halvorsen, Bozeman, 9:18.37; Elliot Stimpson, Helena, 9:28.62; Milo Kauffman, Helena, 9:30.57; Taylor Neil, Bozeman, 9:32.85; Conrad Schruth, Great Falls, 9:42.55; Miles Joseph Miller, Missoula Hellgate, 9:47.96; Gabe Ackerly, Kalispell Glacier, 9:49.25; Branlin Foote, Bozeman, 9:50.66; Drake Fricke, Bozeman, 9:51.89; Eamon Fitzgerald, Missoula Hellgate, 9:52.52; Garrett Hinderman, Helena, 9:52.54; Jude Sparkman, Kalispell Glacier, 9:53.61; Kasen Kastner, Kalispell Flathead, 9:53.70; Emerson Hamma, Great Falls CMR, 9:54.57; Miles Otis-Miller, Missoula Hellgate, 9:55.43; Noah Miller, 9:56.48; Julius Yeagar, Billings West, 9:56.84; Jacob Posdon, Bozeman, 9:58.86.

Class A (10:12.0) — Ben Bird, Hardin, 9:41.84; Jack Davidson, Corvallis, 9:47.68; Simon Douglas, Whitefish, 9:58.35; Grey Piseno, Billings Central, 9:58.93; River Racine, Browning, 1000.18; Cody Watson, Libby, 10:07.80.

Class B (10:21.50) — Kyler Harris, Florence, 9:32.01; Cass Violett, Three Forks, 9:33.05; John Jermyn, Plains, 9:52.95; Ben Martin, Darby, 9:58.98; Ethan Walker, Harlem, 10:04.48; Wyatt Yeager, Choteau, 10:07.97; Auston Schellig, Joliet, 10:11.48; Keaton Sample, Colstrip, 10:13.42; Harlon Leishman, St. Ignatius, 10:13.46; CJ Pijanowski, Florence, 10:13.63; Nolan Flynn, Townsend, 10:14.15; Luke Halverson, Manhattan, 10:17.01; Asher Tweet, Fairfield, 10:17.53; Cord Greer, Plains, 10:18.69

Class C (10:22.63) — Dawson Parke, Drummond, 9:58.14; Peyton Johnson, Cascade, 10:20.29; Trent Lane, Cascade, 10:21.02.

110 hurdles

Class AA (15.70) — Corbin Weltzien, Missoula Hellgate, 14.03; Oliver Mow, Helena Capital, 14.31; Kellan Krueger, Missoula Big Sky, 14.65; Ethan Anderson, Kalispell Glacier, 14.67; Cormack Batt, Missoula Big Sky, 14.88; Cooper Pelc, Kalispell Glacier, 14.97; Sam Henderson, Butte, 15.02; Merek Mihelish, Helena Capital, 15.15; Trae Headlee, Billings Skyview, 15.24; Caleb Litzinger, Great Falls, 15.40; Gavin Mow, Helena Capital, 15.40; Bridger May, Bozeman, 15.46; Jameson Canney, Helena Capital, 15.46; Mark Ahner, Kalispell Glacier, 15.56; Lane Chivers, Kalispell Flathead, 15.61.

Class A (16.10) — Stuart Brennan, Corvallis, 14.5; Brody Hardy, Frenchtown, 14.78; Austin Savik, Bigfork, 15.52; Gabriel Glassing, Laurel, 15.76; Carson Gulick, Whitefish, 15.76; Decker Purkett, Laurel, 15.78; Keefer McGree, Butte Central, 16.09.

Class B (16.0) — Caleb Stosich, Big Timber, 15.6; Brodie Carper, Fairfield, 15.74; Braden McGuirl, Missoula Loyola, 15.75.

Class C (15.99) — David Chapman, Hot Springs, 15.29; Braden Tuning, Gardiner, 15.59; Tanner Vick, Power-Dutton-Brady 15.64; Ricky Williams, Noxon, 15.94.

300 hurdles

Class AA (41.50) — Ethan Anderson, Kalispell Glacier, 38.64; Lane Chivers, Kalispell Flathead, 39.03; William Hollensteiner, Kalispell Flathead, 39.19; Cormack Batt, Missoula Big Sky, 39.27; Jameson Canney, Helena Capital, 39.81; Merek Mihelish, Helena Capital, 40:15; Caleb Litzinger, Great Falls, 40.26; Kellan Krueger, Missoula Big Sky, 40.57; Grayson Kiser, Great Falls, 40.64; Oliver Mow, Helena Capital, 41.08; Mark Ahner, Kalispell Glacier, 41.11; Reese Dahlke, Gallatin, 41.34; Liam Palmer, Kalispell Glacier, 41.44.

Class A (41.80) — Brody Hardy, Frenchtown, 39.65; Austin Savik, Bigfork, 40.36; Stuart Brennan, Corvallis, 40.57; Zedek Lisle, Lewistown, 41.39.

Class B (41.90) — Caleb Stosich, Big Timber, 39.96; Cain Hanson, Columbus, 39.96; Kougar Kappel, Red Lodge, 41.24; Ryder Carper, Fairfield, 41.66.

Class C (41.55) — Tyler Lane, Cascade, 40.9; Jacob Swanz, Denton-Geyser-Stanford, 41.24; Tanner Vick, Power-Dutton-Brady, 41.37.

400 relay

Class AA (43.80/45.80*) — Billings West, 42.03; Helena 42.1; Kalispell Flathead, 42.19; Helena Capital, 42.6; Gallatin, 42.72; Missoula Hellgate, 42.87; Kalispell Glacier, 43.01; Billings Skyview, 43.34; Missoula Sentinel, 43.47; Butte, 43.61; Bozeman, 43.76.

Class A (44.80) — Corvallis, 43.46; Frenchtown, 43.61; Laurel, 43.86; Whitefish, 43.98; Columbia Falls, 43.99; Hamilton, 44.17; Bigfork, 44.21; Miles City, 44.31; Lewistown, 44.54.

Class B (44.75) — Columbus, 43.6; Joliet, 43.9; Missoula Loyola, 44.08; Jefferson, 44.35; Manhattan, 44.52; Florence, 44.54; Fairview, 44.67; Red Lodge, 44.74.

Class C (45.69) — Culbertson, 44.78; Chester-Joplin-Inverness, 44.84; Valley Christian 44.9; Cascade, 44.97; Belt, 45.17; Fort Benton, 45.23; Hobson-Moore, 45.23; Plentywood, 45.46; Denton-Geyser-Stanford-Geraldine, 45.46; Bridger, 45.53; Seeley-Swan, 45.69.

*Per the Montana High School Association handbook, “All Class AA relay teams will advance to the state meet if they attain a provisional time at the divisional (meet).”

1,600 relay

Class AA (3:30.0/3:42.0*) — Kalispell Flathead, 3:22.49; Gallatin, 3:22.88; Billings West, 3:24.13; Helena, 3:24.3; Missoula Big Sky, 3:24.92; Billings Skyview, 3:26.61; Belgrade, 3:26.64; Helena Capital, 3:27.43; Kalispell Glacier, 3:27.66; Billings Senior, 3:29.78.

Class A (3:34.0) — Billings Central, 3:24.42; Hamilton, 3:26.07; Whitefish, 3:26.53; Hardin, 3:30.06; Miles City, 3:30.62; Columbia Falls, 3:31.47; Ronan, 3:31.60; Bigfork, 3:31.61.

Class B (3:34.50) — Joliet 3:28.18; Fairview, 3:28.62; Columbus, 3:28.88; Big Timber, 3:32.21; Jefferson, 3:32.52; Glasgow, 3:33.83.

Class C (3:34.74) — Manhattan Christian, 3:29.5.

*Per the Montana High School Association handbook, “All Class AA relay teams will advance to the state meet if they attain a provisional time at the divisional (meet).”

Long jump

Class AA (21-0) — Sean Klem, Billings West, 22-08½; Josiah Coelho, Billings Senior, 22-02½; William Hollensteiner, Kalispell Flathead, 22-01½; Sam Kilwein, Gallatin, 21-10¼; Boaz Mckinney, Billings Skyview, 21-10; Dylan Garcia, Billings West, 21-08; Jayden Bogunovich, Billings West, 21-05½; Cooper Nelson, Helena Capital, 21-05½; Dylan Bache, Butte, 21-03½; Oliver Caton, Missoula Hellgate, 21-01; Tocher Lee, Butte, 21-0½.

Class A (20-06) — Brody Hardy, Frenchtown, 21-10½; Bridger Burrows, Laurel, 21-06¾; Stuart Brennan, Corvallis, 21-04; Stanlehy Stremick, Columbia Falls, 21-03¾; Isak Soyland, Columbia Falls, 21-01; Joshua Eckhart, Hardin, 21-0; Wade Qualtier, Ronan, 20-07¼; Billy Corette, Frenchtown, 20-07; Connor Durglo, Ronan, 20-07; Marshall Smith, Hamilton, 20-06½.

Class B (20-04) — Jarek Janz, Baker, 22-05; Carson Nissen, Chinook, 21-08½; Buck Prather, Columbus, 21-03¾; Mason Titeca, Big Timber, 28-08¼; Dustone Cyrus, Arlee, 20-07; McCoy Townsend, Darby, 20-06½; Eli Jones, Darby, 20-05; Ryder Anderson, Anaconda, 20-05; Tucker Huckaba, Whitehall, 20-04½.

Class C (20-09) — Truman Giese, Fort Benton, 21-11¼; Brant Ligameri, Cascade, 21-08½; RYder Wiggins, Forsyth, 21-07½; Axel Becker, Denton-Geyser-Stanford, 21-07; Cash Smith, Belt, 21-04¼; Trey Meredith, Melstone, 21-01¾; Henry Kukowski, Plentywood, 21-0; Christian Triemstra, Manhattan Christian, 20-10½; Nolan Kamerman, Melstone, 20-09; Ricky Williams, Noxon, 20-09.

Triple jump

Class AA (42-0) — Sam Henderson, Butte, 48-04¾; Porter Gibbs, Missoula Big Sky, 46-10; Aayden Simmons, Helena, 46-04¼; William Hollensteiner, Kalispell Flathead, 45-08; Sean Klem, Billings West, 44-06; Nicholas Bray, Belgrade, 44-06; Dylan Garcia, Billings West, 44-04; Cooper Pelc, Kalispell glacier, 44-01; Josiah Coelho, Billings Senior, 43-05; Jaxan Lieberg, Helena, 43-02; Trey Peterson, Helena, 42-08¾; Tevin Keller, Billings Senior, 42-08; Jack Robinson, Kalispell Glacier, 42-06½; Walker Olson, Billings West, 42-06; Blake Carver, Great Falls, 42-04; Conor Toivonen, Helena Capital, 42-02½; Paxton McConnell, Belgrade, 42-02¼.

Class A (41-09) — Bridger Burrows, Laurel, 45-11¾; Tamret Savik, Bigfork, 45-05½; Leighton Cyr, Frenchtown, 43-08½; Connor Durglo, Ronan, 43-03½; Gabriel Glassing, Laurel, 42-11; Joshua Eckhart, Hardin, 42-10¼; Stanley Stremick, Columbia Falls, 42-07; Easton Brooks, Columbia Falls, 42-04; Rhys Larson, Sidney, 42-01½; Cooper Michaud, Frenchtown, 41-10½ Reese Tucker, Corvallis, 41-09.

Class B (41-01) — Ethan Stack, Missoula Loyola, 44-01; Brady Olson, Three Forks, 43-01½; Jack Clevenger, Missoula Loyola, 42-10; Mason Titeca, 42-03; Brodie Carper, Fairfield, 41-06½; Tucker Huckaba, Whitehall, 41-05; Owen Oliver, Missoula Loyola, 41-02½.

Class C (42-03) — Christian Triemstra, Manhattan Christian, 42-11.

High jump

Class AA (6-02) — Josiah Coelho, Billings Senior, 6-06; Keena Morris, Billings Skyview, 6-05; Sam Henderson, Butte, 6-05; Porter Gibbs, Missoula Big Sky, 6-04; Bobby Gutzman, Gallatin, 6-04; Jaxan Lieberg, Helena, 6-03; Jaxsyn Baker Spivey, Billings Skyview, 6-02; Josiah Todd, Helena Capital, 6-02; Mark Ahner, Kalispell Glacier, 6-02; Ryan Hanson, Butte, 6-02; Jayvyn Gallup, Billings Skyview, 6-02; Walker Olson, Billings West, 6-02.

Class A (6-0) — Ledge Conner, Corvallis, 6-06; Nick Vojacek, Glendive, 6-04; Cody Hopper, Dillon, 6-04; Chris Dennis, Laurel, 6-03; Tamret Savik, Bigfork, 6-02; Noah Butterfly, Browning, 6-01; Trask Wickens, Lockwood, 6-0; Mason Corwin, East Helena, 6-0; Tanner Vanek, Lewistown, 6-0; Tristan Watts, Livingston, 6-0; Stanley Stremick, Columbia Falls, 6-0.

Class B (6-0) — Rusch Yeager, Choteau, 6-04¼; Landon Richards, Superior, 6-04; John Quigley, Jefferson, 6-04; Jarek Janz, Baker, 6-02¼; Micah McPhail, Red Lodge, 6-02; K.T. Schuller, Whitehall, 6-02; Jameson Nordboe, Chinook, 6-02; Colten Thornock, Jefferson, 6-0; Jack Hopwood, Fairfield, 6-0; Oliver Standiford, Chinook, 6-0.

Class C (6-01) — Ricky Williams, Noxon, 6-08; Brant Ligameri, Cascade, 6-06; Dreyden Anderson, Box Elder, 6-04; Wyatt Lowery, Fromberg, 6-02; Zane Pilgeram, Savage, 6-01.

Pole vault

Class AA (13-0) — Geffen Guscio, Missoula Sentinel, 15-06; Brayden Brisko, Helena Capital, 15-0; Cole Opre, Kalispell Glacier, 14-7; Rodney Schmidt, Belgrade, 14-06; Keenan Morris, Billings Skyview, 14-0; Cohen Allen, Billings West, 13-08; Creed Wiley, Kalispell Glacier, 13-00; Ryan Fuller, Helena Capital, 13-0; Luke Allen, Great Falls, 13-0.

Class A (12-06) — Theron Klebe, Laurel, 14-06; Isak Soyland, Columbia Falls, 14-01; Oliver Kress, Columbia Falls, 13-09; Reece Graves, Sidney, 13-06; Brody Hardy, Frenchtown, 13-06; Ryan Carney, Glendive, 13-06; Travis Caton, Laurel, 13-0; Jake Phalen, Miles City, 13-0; Bodee Hanson, Whitefish, 12-06.

Class B (12-06) — Nolan Evenson, Red Lodge, 14-0; Jake Schlothauer, Fairview, 13-06; Owen Oliver, Missoula Loyola, 13-03; Max Gannon, Cut Bank, 13-0; Adam Mickelson, Glasgow, 12-06; Josh Lambertsen, Eureka, 12-06; Morgan Joliff, Huntley Project, 12-06; George Stenberg, Manhattan, 12-06; Nick Solorzano, Glasgow, 12-06; Cooper Mikesell, Jefferson, 12-06.

Class C (12-02) — Blaine Downing, Saco, 14-0; Tate Hamilton, Manhattan Christian, 14-0; Kayden Riddle, Lingoln, 13-0; Tanner Vick, Power-Dutton-Brady, 12-10; Kade Strommen, Hinsdale, 12-06; Teegan Riddle, Lincoln, 12-02; Sayer Erickson, Savage, 12-02.

Shot put

Class AA (48-0) — Jack Murray, Gallatin, 56-10; Riley McGrath, Gallatin, 56-05½; Matt Ludwig, Billings West, 53-02; Ben Winters, Kalispell Glacier, 52-06; Dylan Smith, Kalispell Glacier, 52-05; Brett Polich, Butte, 51-03; Evan Pyron, Missoula Hellgate, 51-02; Tobias Jacobson, Missoula Sentinel, 49-04; Vaughn Wirkus, Helena Capital, 49-03½; Will Astle, Kalispell Glacier, 48-09; Derek Opitz, Helena Capital, 48-08½; Cody Hoehn, Great Falls CMR, 48-07¾; Ryan Barnhart, Billings Senior, 48-07¼.

Class A (47-0) — Astin Brown, Polson, 61-10½; Lane Voermans, Columbia Falls, 54-06½; Kane Aberle, Lockwood, 54-03; Tanner Waldron, Frenchtown, 52-09; Tommy Lewis, Havre, 50-09¾; Brody Vandyke, Laurel, 50-08½; Henry Griffin, Frenchtown, 47-11; Masyn Wayman, Ronan, 47-06; Emmett Nelson, Laurel, 47-01¾.

Class B (46-09) — Luke Oxarart, Jefferson, 48-04½; Jonathan Stewart, Red Lodge, 48-03¾; Bridger Alexander, Florence, 48-03; Brady Toner, Manhattan, 48-02¼; Kaynen Martin, Jefferson, 47-04; Roscoe Shaw, Conrad, 47-00.

Class C (46-01¼) — Dane Grammar, Chester-Joplin-Inverness, 47-05½; Dominic Holst, Manhattan Christian, 46-09½.

Discus

Class AA (146-0) — Jack Murray, Gallatin, 183-08; Riley McGrath, Gallatin, 177-01; Matt Ludwig, Billings West, 169-07; Dylan Smith, Kalispell Glacier, 165-06; Merek Fisher, Billings Skyview, 157-07; Ryan Barnhart, Billings Senior, 154-05; Lane Bradley, Billings Senior, 151-03.

Class A (142-0) — Lane Voermans, Columbia Falls, 181-02; Astin Brown, Polson, 165-05; Henry Griffin, Frenchtown, 164-10; Taylor Doleac, Hamilton, 162-05; Drew Lewis, Corvallis, 154-08; Hunter Loesch, Corvallis, 154-04; Davin Graves, Laurel, 147-0; Levi Eaton, Glendive, 145-01; Everett Strumpf, Hamilton, 145-0; Kane Aberle, Lockwood 144-05.

Class B (139-07) — Braedon Ferris, Thompson Falls, 166-08; Deacon Gackle, Fairview, 159-04; Ryan Sharbono, St. Ignatius, 153-07; Wyatt Babb, Glasgow, 152-03; Kane Olsen, Baker, 147-06; Josh Delger, Three Forks, 147-0; Connor Hudyma, Glasgow, 144-07; Jordan Lettas, Huntley Project, 144-05; Brady Armstrong, Jefferson, 143-02; Tavin Charlton, Jefferson, 142-05.

Class C (141-04) — Kolt Lensing, Roy-Winifred, 152-03; Dane Grammar, Chester-Joplin-Inverness, 150-11; Luke Highfill, Belt, 150-03; Plenny Williams, Culbertson, 142-01.

Javelin

Class AA (165-0) — Tyler Crum, Helena Capital, 173-01; Auston Rowe, Helena, 166-03.

Class A (167-0) — Hunter Loesch, Corvallis, 214-08; Tristan Anderson, Libby, 167-06; Travis Caton, Laurel, 167-06; Drew Lewis, Corvallis, 167-00.

Class B (157-03) — Kesston Thomas, Choteau, 183-06; Kaden Juhnke, Joliet, 180-09; Jesse Day, Eureka, 176-01; Luke Oxarart, Jefferson, 164-09; Gunnar Smith, Columbus, 163-0; Kanon Reichman, Three Forks, 161-01; Darren Standeford, Plains, 160-04; Jarek Janz, Baker, 159-11; Roscoe Shaw, Conrad, 158-06; Mitchel Thibeault, Manhattan, 158-06; Luke Randall, Manhattan, 158-05; Ian Myers, Thompson Falls, 157-04.

Class C (153-0) — Tristan Tommerup, Plentywood, 162-03; Derrick Brovold, Seeley-Swan, 161-04; Gus Kosel, Roberts, 160-04; Layne Duncan, Custer-Hysham, 159-10; Carson Solberg, Plentywood, 159-03; Jace Bantz, Winnett-Grass Range, 159-0; Jacob Swanz, Denton-Geyser-Stanford, 158-04; Brooks Solem, Culbertson, 157-0; Gavin Deen, Culbertson, 156-07; Chance Klein, Plentywood, 155-11; Adin Jones, Plentywood, 155-01; Quinn Rodewald, Big Sandy, 153-09; Ben Hagan, Plentywood, 153-02.

GIRLS

100

Class AA (13.0) — Quinlyn Simmons, Helena, 12.19; Isabella Donaghey, Gallatin, 12.35; Sofia Szollosi, Missoula Hellgate, 12.36; Delainey Engen, Billings West, 12.47; Emery Peel, Billings Senior, 12.57; Hazel Bishop, Helena, 12.58; Mayiehl Shaw, Belgrade, 12.6; Nora Allen, Billings West, 12.61; Audrey Thelen, Belgrade, 12.61; Demry Boyd, Billings West, 12.65; Alivia Rinehart, Kalispell Flathead, 12.65; Scotland Jones, Bozeman, 12.7; Alayna Hurd, Billings West, 12.7; Myley Bronaugh, Billings Skyview, 12.79; Carleigh Mahn, Billings West, 12.82; Scarlet Harris, Great Falls, 12.83; Carleigh Mahn, Billings West, 12.91; Hosnya Ayidomihou, Helena Capital, 12.93; Harper Dirk, Great Falls, 12.99; Addie Falls Down, Billings Senior, 12.99.

Class A (13.1) — Kaydance Reiter, Havre, 12.27; Kaitlyn Dantic, Laurel, 12.42; Macy Brandon, Havre, 12.43; Rachael Wilmot, Whitefish, 12.52; Julian Huls, Corvallis, 12.6; Blythe Armstrong, Lewistown, 12.65; Mace May, Havre, 12.79; Ela Harber, Havre, 12.83; Blake Hardy, Frenchtown, 12.84; Amelia Stene, Polson, 12.9; Reagan Johnstone, Stevensville, 12.93; Perri Sloan, Miles City, 12.94; Ginger Bergland, Whitefish, 13.04; Aubrey Korst, Hamilton, 13.08.

Class B (13.2) — Cori Coombe, Joliet, 12.45; Avery Gerdes, Huntley Project, 12.6; Sophia Berry, Missoula Loyola, 12.66; Regan Torgerson, Shelby, 12.71; Kaimea Dalke, Shepherd, 12.73; Madigan Hurlbert, Florence, 1275; Sydney Sprenger, Shepherd, 12.83; Maya Noble, Three Forks, 12.93; Camy Hoiland, Anaconda, 13.0; Addy Lorash, Columbus, 13.07; Charley Nissen, Chinook, 13.09; Kaitlyn Noyes, Townsend, 13.13; Carly Buxbaum, Fairview, 13.15; Natalie Harrell, Fairfield, 13.16; Kenzie Allen, Fairfield, 13.17; Averi Riedel, Fairview, 13.19.

Class C (13.04) — Etta Wicks, Fort Benton, 12.58; Cambry Conradsen, Savage, 12.59; Montannah Piar, Philipsburg, 12.91; Destiny Goodman, Belt, 12.92.

200

Class AA (26.7) — Alivia Rinehart, Kalipsell Flathead, 25.13; Isabella Donaghey, Gallatin, 25.14; Quinlyn Simmons, Helena, 25.38; Emery Peel, Billings Senior, 25.47; Scarlet Harris, Great Falls, 25.74; Hazel Bishop, Helena, 25.83; Sofia Szollosi, Missoula Hellgate, 25.84; Anneliese Bessette, Missoula Hellgate, 26.06; Addie Falls Down, Billings Senior, 26.22; Demry Boyd, Billings West, 26.26; Carmen Eddy, Kalispell Glacier, 26.41; Delainey Engen, Billings West, 26.44; Isabel Ross, Gallatin, 26.52; Alayna Hurd, Billings West, 26.69; Aliyah Vogel, Billings West, 26.69.

Class A (26.9) — Kaydance Reiter, Havre, 25.08; Rachael Wilmot, Whitefish, 25.41; Macy Brandon, Havre, 25.46; Kaitlyn Dantic, Laurel, 25.88; Blythe Armstrong, Lewistown, 26.23; Ela Harber, Havre, 26.28; Blake Hardy, Frenchtown, 26.33; Jillian Huls, Corvallis, 26.66; Shaylee Weidow, Corvallis, 26.81; Teslin Trombley, Browning, 26.89.

Class B (27.1) — Avery Gerdes, Huntley Project, 25.4; Cori Coombe, Joliet, 25.79; Sophia Berry, Missoula Loyola, 25.9; Regan Torgerson, Shelby, 25.93; Kaimea Dalke, Shepherd, 26.11; Kaitlyn Noyes, Townsend, 26.57; Carly Buxbaum, Fairview, 26.71; Addy Lorash, Columbus, 26.85; Bailey Kroeker, Florence, 26.85; Allison Gama, Missoula Loyola, 27.01; Sydney Sprenger, Shepherd, 27.03; Averi Riedel, Fairview, 27.08.

Class C (26.92) — Cambry Conradsen, Savage, 25.19; Etta Wicks, Fort Benton, 26.44; Ali Doyle, Turner, 26.76.

400

Class AA (1:01.0) — Hazel Bishop, Helena, 57.83; Madilyn Todorovich, Helena, 58.11; Anneliese Bessette, Missoula Hellgate, 58.15; Isabel Ross, Gallatin, 58.4; Aliyah Vogel, Billings West, 58.67; Delainey Engen, Billings West, 59.31; Emma Ormsby, Billings Senior, 59.86; Hazel Cooper, Gallatin, 59.88; Carmen Eddy, Kalispell Glacier, 1:00.16; Finley Samuels, Gallatin, 1:00.94; Demry Boyd, Billings West, 1:00.96; Clara Bishop, Missoula Sentinel, 1:01.0.

Class A (1:01.5) — Peyton Frame, Miles City, 56.84; Rachael Wilmot, Whitefish, 58.83; Macy Brandon, Havre, 58.48; Kaitlyn Dantic, Laurel, 59.07; Annalise Lewis, Hamilton, 1:00.41; Shae Gooden, Frenchtown, 1:00.80; Shaylee Weidow, Corvallis, 1:00.89; Blythe Armstrong, Lewistown, 1:01.1; Ryleigh Kleinke, Sidney, 1:01.13; Odessa Glade, Miles City, 1:01.37.

Class B (1:01.7) — Avery Gerdes, Huntley Project, 56.07 Regan Torgerson, Shelby, 58.4; Mraelynn Mangold, Superior, 1:00.58; Sophia Berry, Missoula Loyola, 1:00.67; Morgan Taylor, Shepherd, 1:00.82; Charley Nissen, Chinoo, 1:00.91; Carly Buxbaum, Fairview, 1:01.19.

Class C (1:00.97) — Hailey Berwick, Bainville, 1:00.72.

800

Class AA (2:24.0) — Isabel Ross, Gallatin, 2:11.64; Hazel Cooper, Gallatin, 2:14.29; Aliyah Vogel, Billings West, 2:17.78; Lauren Bissen, Kalispell Glacier, 2:21.01; Dacia Benkelman, Kalispell Glacier, 2:21.78; Kylee Neil, Bozeman, 2:22.51; Alyssa Vollertsen, Kalispell Glacier, 2:22.52; Jamison Molloy, Missoula Hellgate, 2:22.96; Gia Petrini, Missoula Hellgate, 2:23.08; Kortney McKay, Helena, 2:23.52; Izzy Lundstrom, Helena, 2:23.77; Kate Lee, Helena, 2:23.81.

Class A (2:26.0) — Annalise Lewis, Hamilton, 2:16.95; Grace Jagodzinski, Billings Central, 2:18.31; Payton Frame, Miles City, 2:20.83; Capri Farmer, Libby, 2:23.16; Javon Dutton, Miles City, 2:24.64; Morgan Delaney, Polson, 2:24.73; Ryleigh Kleinke, Sidney, 2:25.08; Jaclyn Dighans, Miles City, 2:25.13; Ashley Andrews, Columbia Falls, 2:25.53; Cecily Hope, Billings Central, 2:25.75.

Class B (2:25.2) — Natalie Hodgkiss, Choteau, 2:21.82; Avery Gerdes, Huntley Project, 2:23.8.

Class C (2:25.48) — T.J. Chirrick, Roberts, 2:22.57; Shelbi LaBrie, Whitewater, 2:23.99.

1,600

Class AA (5:23.0) — Isabel Ross, Gallatin, 5:01.39; Claire Rutherford, Gallatin, 5:06.43; Hazel Cooper Gallatin, 5:07.66; Lauren Bissen, Kalispell Glacier, 5:12.47; Kylee Neil, Bozeman, 5:13.15; Kortney McKay, Helena, 5:13.29; Josie Wilson, Kalispell Flathead, 5:14.98; Gia Petrini, Missoula Hellgate, 5:17.69; Jamison Molloy, Missoula Hellgate, 5:18.14; Aalihay Stennerson, Billings Skyview, 5:19.29; Kate Lee, Helena, 5:19.68; Tula Higman, Bozeman, 5:20.64; Isabel Ward, Helena, 5:19.68; Everett Holland, Kalispell Flathead, 5:21.88.

Class A (5:28.0) — Annalise Lewis, Hamilton, 5:12.34; Peyton Frame, Miles City, 5:16.7; Capri Farmer, Libby, 5:18.72; Morgan Delaney, Polson, 5:19.63; Zoey Real Bird, Hardin, 5:21.54; Grace Jagodzinski, Billings Central, 5:22.39; Karis Brightwings-Pease, Hardin, 5:24.8; Chloe Savoy, Columbia Falls, 5:26.94.

Class B (5:33.8) — Kyla Meissner, Townsend, 5:16.07; Natalie Hodgkiss, Choteau, 5:23.2; Aundra Passmore, Fairfield, 5:25.51; Ashlyn Ford, Chinook, 5:29.54; Ruthanne Bowen, Manhattan, 5:31.42.

Class C (5:33.19) — None.

3,200

Class AA (11:50.0) — Claire Rutherford, Gallatin, 10:56.27; Lauren Bissen, Kalispell Glacier, 10:58.49; Korntney McKay, Helena, 11:24.94; Kylee Neil, Bozeman, 11:27.97; Josie Wilson, Kalispell Flathead, 11:29.89; Jamison Molloy, Missoula Hellgate, 11:37.94; Aaliyah Stennerson, Billings Skyview, 11:42.59; Kintla Thomas, Missoula Hellgate, 11:44.13; Isabel Ward, Helena, 11:44.81; Kate Lee, Helena, 11:47.37; Stella Damyanovich, Great Falls CMR, 11:48.98.

Class A (12:13.0) — Morgan Delaney, Polson, 11:22.49; Capri Farmer, Libby, 11:26.8; Zoey Real Bird, Hardin, 11:27.92; Aleigha Child, Hamilton, 11:38.12; Karis Brightwings-Pease, Hardin, 11:51.8; Mila Johns, Columbia Falls, 11:52.26; Shalyla Brittain, Billings Central, 11:54.11; Laina Larson, Lockwood, 11:56.15; Kimora Scott, Polson, 11:58.49; Chloe Savoy, Columbia Falls, 12:02.35; Grace Jagodzinksi, Billings Central, 12:12.5; Rosa Layton, Miles City, 12:12.81; Eleanor Rheinhardt, Frenchtown, 12:12.98.

Class B (12:21.60) — Kyla Meissner, Townsend, 11:27.39; Ruthanne Bowen, Manhattan, 11:55.99; Ashlyn Ford, Chinook, 11:57.56; Neva Lowe, Chinook, 12:12.71; Della Sebring, Manhattan, 12:17.63; Ella Miller, Manhattan, 12:20.56.

Class C (12:23.59) — Shelbi LaBrie, Whitewater, 11:55.81.

100 hurdles

Class AA (16.30) — Alivia Rinehart, Kalispell Flathead, 14.4; Scarlet Harris, Great Falls, 15.16; Isabella Grutsch, Missoula Big Sky, 15.46; Madilyn Todorovich, Helena, 15.47; Anita Black, Gallatin, 15.57; Bristol Lenz, Kalispell Flathead, 15.58; Brynn Wiening, Belgrade, 16.17; Emme Burckley, Billings Senior, 16.3.

Class A (16.70) — Reagan Johnstone, Stevensville, 15.81; Scarlett Jones, Frenchtown, 16.06; Perri Sloan, Miles City, 16.09; Ginger Bergland, Whitefish, 16.12; Blythe Armstrong, Lewistown, 16.14; Riley McCoy, Dillon, 16:22; Kate Allen, Corvallis, 16.55; Reine McCoy, Dillon, 16.59.

Class B (16.50) — Madigan Hurlburt, Florence, 14.99; Sophia Berry, Missoula Loyola, 15.13; Allison Gama, Missoula Loyola, 15.26; Ava White, Superior, 16.41; Holly Newman, 16.48.

Class C (16.32) — Jolee Klempel, Richey-Lambert, 16.09; Mady Willis, Scobey, 16.22.

300 hurdles

Class AA (48.50) — Madilyn Todorovich, Helena, 44.07; Alivia Rinehart, Kalispell Flathead, 44.58; Delainey Engen, Billings West, 45.36; Scarlet Harris, Great Falls, 45.58; Carmen Eddy, Kalispell Glacier, 46.41; Hazel Bishop, Helena, 46.45; Addison Brisendine, Kalispell Glacier, 47.21; Phoenix Hyland, Missoula Sentinel, 47.49; Emmery Schmidt, Kalispell Glacier, 47.6; Avery Stulc, Billings Senior, 47.62; Aizalyn Flaten, Great Falls, 47.63; Addison Roush, Helena, 47.65; Isabella Grutsch, Missoula Big Sky, 48.12; Cadence Graham, Butte, 48.22.

Class A (48.50) — Ginger Bergland, Whitefish, 46.23; Blythe Armstrong, Lewistown, 47.15; Scarlett Jones, Frenchtown, 47.55; Jenna Ellis, Hamilton, 47.69; Perri Sloan, Miles City, 48.47.

Class B (48.20) — Caidance Merekci, Huntley Project, 46.57; Ava White, Superior, 46.69; Allison Gama, Missoula Loyola, 46.78; Sophia Berry, Missoula Loyola, 47.29; Maddison Akins, Huntley Project, 47.66.

Class C (47.26) — T.J. Chirrick, Roberts, 46.87.

400 relay*

Class AA (50.60/52.80*) — Billings West, 48.28; Missoula Hellgate, 49.72; Billings Senior, 49.09; Belgrade, 49.89; Helena, 49.89; Kalispell Glacier, 50.0; Gallatin 50.09; Great Falls, 50.17.

Class A (51.80) — Corvallis, 49.39; Havre, 49.45; Whitefish, 49.57; Frenchtown, 50.38; Hamilton, 50.7; Miles City, 50.94; Dillon, 51.13; Lewistown, 51.39; Laurel, 51.79.

Class B (51.50) — Missoula Loyola, 49.59; Huntley Project, 49.95; Shepherd, 50.19; Anaconda, 51.07.

Class C (51.99) — Fort Benton, 50.92; Belt, 51.92; Denton-Geyser-Stanford, 51.97.

*Per the Montana High School Association handbook, “All Class AA relay teams will advance to the state meet if they attain a provisional time at the divisional (meet).”

1,600 relay*

Class AA (4:12.0/4:25.0*) — Gallatin, 3:57.27; Billings West, 3:57.54; Billings Senior, 4:03.28; Helena, 4:04.06; Kalispell Glacier, 4:06.36; Missoula Hellgate, 4:08.02; Belgrade, 4:11.62.

Class A (4:14.0) — Miles City, 4:04.34; Havre, 4:06.19; Frenchtown, 4:06.54; Whitefish, 4:06.9; Hamilton, 4:07.68; Sidney 4:09.03; Billings Central, 4:09.25; Corvallis, 4:12.05; Lewistown, 4:13.25.

Class B (4:17.50) — Missoula Loyola, 4:05.28; Huntley Project, 4:08.54.

Class C (4:17.0) — Belt, 4:16.99.

*Per the Montana High School Association handbook, “All Class AA relay teams will advance to the state meet if they attain a provisional time at the divisional (meet).”

Long jump

Class AA (16-06) — Madilyn Todorovich, Helena, 18-06½; Brynn Wilson, Bozeman, 17-07¾; Scarlet Harris, Great Falls, 17-04½; Dylanne Free, Gallatin, 17-04; Calla Sprecher, Bozeman, 17-03; Zoey Fritz, Gallatin, 17-02½; Tayah Osier, Great Falls CMR, 16-11½; Britton Heuiser, Helena, 16-11; Alyvia Sperry, Helena Capital, 16-09½; Mayiehl Shaw, Belgrade, 16-11½; Scotland Jones, Bozeman, 16-08¼; Mikayla Champlin, Billings Senior, 16-08; Myley Bronaugh, Billings Skyview, 16-07½; Jaidyn Pevey, Kalispell Glacier, 16-06.

Class A (16-02) — Ella Varner, Corvallis, 18-07¾; Reagan Johnstone, Stevensville, 17-10¼; Sophia Hutchison, Stevensville, 17-07½; Macee May, Havre, 17-03½; Odessa Glade, Miles City, 17-02¼; Alexis Daigle, Frenchtown, 16-11½; Samantha Peila, Miles City, 16-09½; Lauryn Holmberg, Corvallis, 16-09½; Jillian Huls, Corvallis, 16-07; Teslin Trombley, Browning, 16-03½; Soli Bullemer, Columbia Falls, 16-02½.

Class B (16-01) — Kaitlyn Noyes, Townsend, 17-08½; Allison Gama, Missoula Loyola, 17-05; McKinleigh Doherty, Jefferson, 17-0; Kambre Kloker, Fairview, 17-0; Natalie Harrell, Fairfield, 16-11½; Holly Newman, Townsend, 16-07; Maddy Averill, Jefferson, 16-05; Paityn Lethert, Columbus, 16-04¾; Madison Akins, Huntley Project, 16-01½; Brinley Skaggs, Florence, 16-01½.

Class C (16-07) — Elsie Wilson, Bainville, 17-08; Mallory Tommerup, Plentywood, 17-07½; Kate Nasner, Circle, 17-04; Montannah Piar, Philipsburg, 17-02¼; Brynne Hill, Richey-Lambert, 17-0; Jamie Cleveland, St. Regis, 16-10; Cambry Conradsen, Savage, 16-09; Ella Smith, Denton-Geyser-Stanford, 16-8; Jolee Klempel, Richey-Lambert, 16-8.

Triple jump

Class AA (34-0) — Madilyn Todorovich, Helena, 36-08; Mikayla Champlin, Billings Senior, 36-06¼; Britton Heuiser, Helena, 35-11½; Dylanne Free, Gallatin, 35-10¼; Rachael Brannan, Kalispell Glacier, 35-08; Quinlyn Simmons, Helena, 35-07; Alice Dolezal, Kalispell Flathead, 36-05½; June Lay, Helena Capital, 35-04½; Aizalyn Flaten, Great Falls, 35-03½; Addi Kynett, Great Falls, 35-0; Calla Sprecher, Bozeman, 34-10½; Gabby Alec-Rebolledo, Missoula Big Sky, 34-09¾; Brynn Wiening, Belgrade, 34-08; Isabella Grutsch, Missoula Big Sky, 34-08; Emmery Schmidt, Kalispell Glacier, 34-07; Dacia Benkelman, Kalispell Glacier, 34-7; McKenzy Heppner, Helena Capital, 34-06½; Teagan Hegdal, Great Falls CMR, 34-1¼.

Class A (33-07) — Regan Johnstone, Stevensville, 36-07¼; Ella Varner, Corvallis, 36-01¾; Sophia Hutchison, Stevensville, 34-10¾; Soli Bullemer, Columbia Falls, 34-10; Macee May, Havre, 34-08¼; Sari Murphy, Glendive, 34-05; Tana Larson, Lockwood, 34-01¼; Lily Apedaile, Hamilton, 34-01; Teslin Trombley, Browning, 34-0; Annika Stergar, Billings Central, 33-08¾; Macey Smith, Frenchtown, 33-09; Farah Wyche, Corvallis, 33-08¾; Keira Owen, Polson, 33-08¼; Reine McCoy, Dillon, 33-08; Amber Santos, Dillon, 33-07.

Class B (33-09) — Cori Coombe, Joliet, 37-09½; Avery Gerdes, Huntley Project, 36-10; Kaitlyn Noyes, Townsend, 35-04½; Paityn Lethert, Columbus, 34-08¼; Mayzie Yoakam, Glasgow, 34-07; Allison Gama, Missoula Loyola, 34-04.

Class C (34-09¼) — Brynne Hill, Richey-Lambert, 36-01½; Mallory Tommerup, Plentywood, 35-02½; Delaney Klaassen, Bridger, 35-02; Montannah Piar, Philipsburg, 35-0; Jayla Ramberg, Chester-Joplin-Inverness, 34-10½.

High jump

Class AA (5-2) — Madilyn Todorovich, Helena, 5-7; Elly Reed, Missoula Hellgate, 5-4; Morgan Jones, Bozeman, 5-2; Reese Enderson, Billings West, 5-2; Ashlyn Jarrett, Great Falls CMR, 5-2; Hayden Wiening, Belgrade, 5-2; Anita Black, Gallatin, 5-2; Scarlet Harris, Great Falls, 5-2; Gaia Atkins, Billings Senior, 5-2; Jaidyn Pevey, Kalispell Glacier, 5-2; Paisley Johnson, Missoula Hellgate, 5-2; Kate Lindsay, Gallatin, 5-2; Kaylee THompson, 5-2; Ruby Roscoe, Missoula Hellgate, 5-2.

Class A (5-0) — Ari Gary, Havre, 5-2; MaKenna Torske, Hardin, 5-2; Grace Hicks, Lewistown, 5-2; London Provencher, Hamilton, 5-1; Tana Larson, Lockwood, 5-0; Odessa Glade, Miles City, 5-0; Reagan Johnstone, Stevensville, 5-0; Grace Sliman, Whitefish, 5-0.

Class B (4-11) — Natalie Harrell, Fairfield, 5-4; Tearia Sunchild, Harlem, 5-3; Avery Gerdes, Huntley Project, 5-2; Megan Copper, Columbus, 5-2; Maddison Akins, Huntley Project, 5-2; Kaitlyn Noyes, Townsend, 5-2; Holly Newman, Townsend, 5-0; Brinley Skaggs, Florence, 5-0; Kendall Clausen, Malta, 5-0; McKinleigh Doherty, Jefferson, 5-0; Allison Gama, Missoula Loyola, 5-0; Madison Turbitt, Florence, 5-0; Allison Zawacki, Jefferson, 4-11.

Class C (5-0) — Brynn Kammerzell, Chester-Joplin-Inverness, 5-7; Angeline Riener, Fort Benton, 5-4½; BaiLee McColly, Hinsdale, 5-4; Emma Smith, Denton-Geyser-Stanford, 5-2; Audrey Young, Chester-Joplin-Inverness, 5-2; Delaney Klaassen, Bridger, 5-2; Audrey Young, Chester-Joplin-Inverness, 5-2; BriElla Becker, Denton-Geyser-Stanford, 5-0; Katey Dykstra, Nashua, 5-0; Anjoslynn Stubbert, Shields Valley, 5-0; Jordyn Zarske, Lincoln, 5-0; Mallory Tommerup, Plentywood, 5-0.

Pole vault

Class AA (10-0) — Naomi Lee, Missoula Sentinel, 11-0; Breanna Barnes, Kalispell Glacier, 11-0; Bree MacDonald, Great Falls, 11-0; Addison Smith, Great Falls CMR, 11-0; Knoelle Ferguson, Helena Capital, 10-6; Alli Jones, Billings Skyview, 10-0; Ella Varner, Billings West, 10-0; Clara Randall, Billings West, 10-0; Savannah Crumley, Helena, 10-0; Natalie Noddings, Billings Senior, 10-0.

Class A (9-6) — Aubrey Korst, Hamilton, 12-3; Morgan Kindopp, Sidney, 12-0; Kellyn Nelson, Polson, 11-6; Soli Bullemer, Columbia Falls, 11-1; Riley McCoy, Dillon, 10-7; Amber Santos, Dillon, 10-0; Heather Haskins, Frenchtown, 10-0; Ciara Wilson, Laurel, 9-6; Taylor Leeds, Havre, 9-6.

Class B (9-0) — Ava Krings, Conrad, 11-0; Maya Noble, Three Forks, 10-9; Kambre Kloker, Fairview, 10-7; Karli Campbell, Eureka, 10-0; Mayzie Yoakam, Glasgow, 9-6; Addie Shuck, Red Lodge, 9-0; Maryisa Swope, Superior, 9-0.

Class C (8-10) — Emerson Downing, Saco, 9-3; Mylee Reuter, Savage, 9-1; Mady Willis, Scobey, 9-0; Kyla Buckentin, Denton-Geyser-Stanford-Geraldine, 9-0.

Shot put

Class AA (35-03) — Rae Smart, Billings Skyview, 46-05; Kate Breeding, Gallatin, 40-05; Shay Casagrande, Missoula Sentinel, 36-07; Greta Hageman, Helena Capital, 36-07; Allie Krueger, Kalispell Glacier, 36-01; Fayth Snmith, Billings Senior, 35-10½; Rylee Bigelow, Kalispell Glacier, 35-09½.

Class A (35-02) — Isabella Regan, Dillon, 40-10½; Gracie Werst, Hamilton, 38-08; Clara Lester, Laurel, 37-10¼; Olivia Maunu, Dillon, 35-08.

Class B (34-06) — Kylie Rowan, Three Forks, 40-04¼; Alexis Deming, Plains, 38-06½; Hannah Holinde, Glasgow, 37-09; Ivy Grimsrud, Huntley Project, 36-10½; Hannah Schoen, Chinook, 36-0¾; Denvyr Tuss, Malta, 35-10; Eleanor Heaton, Shelby, 35-03; Kendalynn Streck, Park City, 34-11¼.

Class C (35-01) — Jolee Klempel, Richey-Lambert, 37-09½; Natalie Fisher, White Sulphur Springs, 37-08¼; Kaytie Aanstad, Scobey, 37-07½; Valentina Sanguins, 36-08½.

Discus

Class AA (113-0) — Rae Smart, Billings Skyview, 134-03; Rylee Bigelow, Kalispell Glacier, 122-11; Brooklen Kopp, Missoula Hellgate, 119-11; Kate Breeding, Gallatin, 114-04; Laktynn Johnson, Billings West, 113-0.

Class A (110-0) — Audree Deming, Sidney, 127-04; Olivia Maunu, Dillon, 126-03; Clara Lester, Laurel, 125-09; MakaLutaWin Three Irons, Hardin, 121-03; Eva Brunell, Stevensville, 113-0; Isabella Regan, Dillon, 112-10; Toni Stoker, Dillon, 112-03; Ave Norby, Sidney, 112-03.

Class B (106-06) — Alexis Deming, Plains, 130-01; Denvyr Tuss, Malta, 118-04; Joslyn Buckley, Jefferson, 116-02; Kindra Sedgwick, Huntley Project, 114-01; Hannah Holinde, Glasgow, 112-0; Lexi Lunceford, Deer Lodge, 109-04; Paige Wertheimer, Big Timber, 108-08; Juliette Evans, Superior, 107-07; Kenzie Allen, Fairfield, 107-06; London Ostby, Jefferson, 106-09; Kylie Rowan, Three Forks, 106-06.

Class C (107-11) — Lillian Boyd, Seeley-Swan, 139-08; Kaytie Aanstad, Scobey, 125-0; Kara Christensen, Hot Springs, 118-06; Natalie Fisher, White Sulphur Springs, 112-09; Georgia Uski, Hot Springs, 110-09; Mary Arthun, Absarokee, 110-08; Addison Hansen, Bainville, 108-01.

Javelin

Class AA (113-00) — Rae Smart, Billings Skyview, 136-11; Elsa Johnson, Billings West, 135-09; Kaelyn Saari, Helena Capital, 133-10; Ava Dierolf, Gallatni, 131-08; Brityn Stewart, Butte, 127-09; Charlotte Osler, Kalispell Glacier, 121-07; Kate Breeding, Gallatin, 121-0; Emma Hardman, Gallatin, 114-11; Jaidyn Pevey, Kalipsell Glacier, 114-06.

Class A (113-0) — Olivia Maunu, Dillon, 115-07; Lily Hatfield, Glendive, 114-02.

Class B (115-06) — Paige Wertheimer, Big Timber, 123-01; Addyson Deal, Thompson Falls, 122-10; Ivy Grimsrud, Huntley Project, 119-02; Allie Muffick, Jefferson, 118-10; Kendall Clausen, Malta, 118-01; Joslyn Buckley, Jefferson, 118-0; Laney Ketcham, Big Timber, 117-06.

Class C (116-06) — Kennedy Simonson, Whitewater, 123-02.