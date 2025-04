List: 2024 Montana high school track and field state qualifiers — April 8

MISSOULA — All four Montana high school classifications utilize track and field qualifying standards, which allow athletes to secure berths at their respective state meets during the regular season.

If an athlete meets or exceeds the qualifying mark in a specific event at an eligible meet, they can automatically enter that event at the state meet, regardless of their placing at the district and/or divisional meets. Eligible meets require fully automatic timing for track events. All field events are considered.

The 2025 Class AA and Class A state track and field meets are May 23-24 at Kalispell. The Class B and Class C state meets are the same days at Missoula.

Below is a list of qualified athletes for boys and girls in each class in each event. The list was compiled using results reported at athletic.net. To report errors or omissions, please email scores@montanasports.com.

Through April 7

BOYS

100

Class AA (11.25) — Ben Bliven, Kalispell Flathead, 11.06; Drew Almquist, Helena Capital, 11.08; Pacer Lybbert, Helena, 11.21; Matt Ludwig, Billings West, 11.23; Jaxon Allery, Missoula Sentinel, 11.24; Lucas Kadillak, Bozeman, 11.24; Louis Kamps, Gallatin, 11.25; Cooper Nelson, Helena Capital, 11.25; Wesley Ehret, Belgrade, 11.25.

Class A (11.3) — Solomon Morgan, Corvallis, 11.17; Ayden Spencer, Corvallis, 11.22.

Class B (11.5) — Luciano Ferranti, Plains, 11.5.

Class C (11.57) — Blaine Downing, Saco, 11.5; Brayden McCoy, Valley Christian, 11.52; Brant Ligameri, Cascade, 11.57.

200

Class AA (22.8) — Louis Kamps, Gallatin, 22.64; Christian Alexander, Billings West, 22.67; Ben Bliven, Kalispell Flathead, 22.77.

Class A (23.1) — Jack Phelps, Columbia Falls, 22.84; Beck Whicker, Miles City, 22.98; Solomon Morgan, Corvallis, 22.98.

Class B (23.1) — None.

Class C (23.93) — Brayden McCoy, Valley Christian, 23.17; Brant Ligameri, Cascade, 23.86; Johnslee Pierre, Lustre Christian, 23.87; Reese Moon, Culbertson, 23.91.

400

Class AA (51.8) — William Hollensteiner, Kalispell Flathead, 50.33; Ethan DeLeon, Billings Senior, 50.52; Adam Guajardo, Missoula Big Sky, 51.53; Travis Ryland-Davis, Helena, 51.75.

Class A (51.7) — Evan Bennett, Hamilton, 50.15.

Class B (51.7) — None.

Class C (52.33) — None.

800

Class AA (2:00.00) — Reid Bartholomew, Gallatin, 1:57.07; Kasen Kastner, Kalispell Flathead, 1:57.29.

Class A (2:01.00) —Evan Bennett, Hamilton, 1:58.9; Simon Douglas, Whitefish, 2:00.29.

Class B (2:03.00) — None.

Class C (2:02.79) — None.

1,600

Class AA (4:30.00) — Henry Sund, Helena, 4:16.89; Dylan Hill, Helena, 4:19.68; Elliot Stimpson, Helena, 4:22.82; Taylor Neil, Bozeman, 4:26.84; Milo Kauffman, Helena, 4:27.52.

Class A (4:37.00) — Ben Bird, Hardin, 4:33.32; Simon Douglas, Whitefish, 4:35.19.

Class B (4:39.50) — Kyler Harris, Florence, 4:29.76; Cass Violett, Three Forks, 4:37.57; C.J. Pijanowski, Florence, 4:38.31.

Class C (4:40.40) — None.

3,200

Class AA (10:00.00) — Elliot Stimpson, Helena, 9:28.62; Milo Kauffman, Helena, 9:33.15; Kasen Kastner, Kalispell Flathead, 9:53.70; Emerson Hamma, Great Falls CMR, 9:54.57; Conrad Schruth, Great Falls, 9:54.89.

Class A (10:12.00) — Ben Bird, Hardin, 9:53.58.

Class B (10:21.50) — Cass Violett, Three Forks, 9:33.05; Kyler Harris, Florence, 10:05.1; Ben Martin, Darby, 10:09.49; John Owen Jermyn, Plains, 10:12.28; C.J. Pijanowski, Florence, 10:17.21.

Class C (10:22.63) — Dawson Parke, Drummond, 10:07.44.

110 hurdles

Class AA (15.70) — Oliver Mow, Helena Capital, 14.58; Ethan Anderson, Kalispell Glacier, 14.67; Corbin Weltzien, Missoula Hellgate, 14.70; Sam Henderson, Butte, 15.06; Cormack Batt, Missoula Big Sky, 15.19; Caleb Litzinger, Great Falls, 15.40.

Class A (16.10) — Brody Hardy, Frenchtown, 14.82; Stuart Brennan, Corvallis, 15.13; Austin Savik, Bigfork, 15.52; Gabriel Glassing, Laurel, 15.76.

Class B (16.00) — Caleb Stosich, Big Timber, 15.82.

Class C (15.99) — None.

300 hurdles

Class AA (41.50) — Ethan Anderson, Kalispell Glacier, 39.79; Lane Chivers, Kalispell Flathead, 40.03; Caleb Litzinger, Great Falls, 41.29.

Class A (41.80) — Brody Hardy, Frenchtown, 41.12.

Class B (41.90) — Cain Hanson, Columbus, 41.42; Caleb Stosich, Big Timber, 41.85.

Class C (41.55) — None.

400 relay

Class AA (43.80/45.80*) — Helena Capital, 42.78; Helena, 43.53; Missoula Sentinel, 43.58; Kalispell Flathead, 43.59; Kalispell Glacier, 43.63; Gallatin, 43.73.

Class A (44.80) — Laurel, 44.31; Frenchtown, 44.44; Hamilton, 44.52.

Class B (44.75) — None.

Class C (45.69) — None.

*Per the Montana High School Association handbook, “All Class AA relay teams will advance to the state meet if they attain a provisional time at the divisional (meet).”

1,600 relay

Class AA (3:30.00/3:42.00*) — Kalispell Flathead, 3:27.88; Missoula Big Sky, 3:28.00; Helena, 3:29.45.

Class A (3:34.00) — Hamilton, 3:32.32.

Class B (3:34.50) — None.

Class C (3:34.74) — None.

*Per the Montana High School Association handbook, “All Class AA relay teams will advance to the state meet if they attain a provisional time at the divisional (meet).”

Long jump

Class AA (21-00) — Josiah Coelhlo, Billings Senior, 21-03; William Hollensteiner, Kalispell Flathead, 21-03.

Class A (20-06) — Stuart Brennan, Corvallis, 21-4; Isak Soyland, Columbia Falls, 20-8½; Billy Corette, Frenchtown, 20-7; Connor Durglo, Ronan, 20-7; Marshall Smith, Hamilton, 20-6½.

Class B (20-04) — Buck Prather, Columbus, 21-3¾; Carson Nissen, Chinook, 20-10¼; Jarek Janz, Baker, 20-6; Eli Jones, Darby, 20-5.

Class C (20-09) — Brant Ligameri, Cascade, 21-2¾; Ricky Williams, Noxon, 20-9.

Triple jump

Class AA (42-00) — Sam Henderson, Butte, 45-04; Sean Klem, Billings West, 43-00½; Jack Robinson, Kalispell Glacier, 42-04½; Dylan Garcia, Billings West, 42-04; Trey Peterson, Helena, 42-01.

Class A (41-09) — Tamret Savik, Bigfork, 45-0; Bridger Burrows, Laurel, 44-4¾; Leighton Cyr, Frenchtown, 43-8½; Connor Durglo, Ronan, 43-3½; Joshua Eckhart, Hardin, 42-9¼; Stanley Stremick, Columbia Falls, 42-3; Reese Tucker, Corvallis, 41-9.

Class B (41-01) — Brady Olson, Three Forks, 41-4; Mason Titeca, Big Timber, 41-2½; Jack Clevenger, Missoula Loyola, 41-1½.

Class C (42-03) — None.

High jump

Class AA (6-02) — Josiah Coelho, Billings Senior, 6-02; Keenan Morris, Billings Skyview, 6-02; Sam Henderson, Butte, 6-02.

Class A (6-00) — Ledge Conner, Corvallis, 6-0; Trask Wickens, Lockwood, 6-0; Cody Hopper, Dillon, 6-0; Nick Vojacek, Glendive, 6-0; Chris Dennis, Laurel, 6-0; Tamret Savik, Bigfork, 6-0.

Class B (6-00) — Rusch Yeager, Choteau, 6-4; Landon Richards, Superior, 6-3; Jameson Nordboe, Chinook, 6-2; Jarek Janz, Baker, 6-2; Jack Hopwood, Fairfield, 6-0.

Class C (6-01) — Ricky Williams, Noxon, 6-4½; Brant Ligameri, Cascade, 6-4; Dreyden Anderson, Box Elder, 6-2.

Pole vault

Class AA (13-00) — Geffen Guscio, Missoula Sentinel, 15-06; Brayden Brisko, Helena Capital, 14-06; Rodeny Schmidt, Belgrade, 13-06; Cole Opre, Kalispell Glacier, 13-06.

Class A (12-06) — Theron Klebe, Laurel, 14-0; Brody Hardy, Frenchtown, 13-0; Oliver Kress, Columbia Falls, 13-0.

Class B (12-06) — Nolan Evenson, Red Lodge, 13-6; Max Gannon, Cut Bank, 13-0; Adam Mickelson, Glasgow, 12-6.

Class C (12-02) — Blaine Downing, Saco, 14-0; Sayer Erickson, Savage, 12-2.

Shot put

Class AA (48-00) — Jack Murray, Gallatin, 54-10; Riley McGrath, 54-01; Brett Polich, Butte, 50-01; Ben Winters, Kalispell Glacier, 49-03½; Matt Ludwig, Billings West, 48-08¾; Dylan Smith, Kalispell Glacier, 48-06¼.

Class A (47-00) — Astin Brown, Polson, 58-9; Tanner Waldron, Frenchtown, 49-10; Kane Aberle, Lockwood, 49-7½; Brody Vandyke, Laurel, 48-0.

Class B (46-09) — Luke Oxarart, Jefferson, 48-4½; Bridger Alexander, Florence, 48-3.

Class C (46-01¼) — Dominic Holst, Manhattan Christian, 46-9½.

Discus

Class AA (146-00) — Jack Murray, Gallatin, 168-03; Riley McGrath, Gallatin, 167-00; Dylan Smith, Kalispell Glacier, 159-11; Matt Ludwig, Billings West, 151-03.

Class A (142-00) — Lane Voermans, Columbia Falls, 167-8; Astin Brown, Polson, 159-0; Henry Griffin, Frenchtown, 156-1; Taylor Doleac, Hamilton, 154-0; Drew Lewis, 150-1; Levi Eaton, Glendive, 145-1; Kane Aberle, Lockwood 144-5.

Class B (139-07) — Deacon Gackle, Fairview, 159-4; Braedon Feris, Thompson Falls, 146-11; Kane Olsen, Baker, 142-5; Tavin Charlton, Jefferson, 141-10.

Class C (141-04) — Dane Grammar, CJI, 145-1; Luke Highfill, Belt, 144-11.

Javelin

Class AA (165-00) — None.

Class A (167-00) — Hunter Loesch, Corvallis, 204-4; Travis Caton, Laurel, 167-6; Drew Lewis, Corvallis, 167-0.

Class B (157-03) — Kaden Juhnke, Joliet, 171-5; Jesse Day, Eureka, 166-4; Luke Oxarart, Jefferson, 162-10; Kesston Thomas, Choteau, 158-9; Jarek Janz, Baker, 157-3.

Class C (153-00) — Derrick Brovold, Seeley-Swan, 161-4.

GIRLS

100

Class AA (13.0) — Isabella Donaghey, Gallatin, 12.45; Quinlyn Simmons, Helena, 12.45; Emery Peel, Billings Senior, 12.59; Demry Boyd, Billings West, 12.65; Scotland Jones, Bozeman, 12.71; Scarlet Harris, Great Falls, 12.83; Audrey Thelen, Belgrade, 12.93.

Class A (13.1) — Kaitlyn Dantic, Laurel, 12.42; Kaydance Reiter, Havre, 12.57; Macy Brandon, Havre, 12.64; Rachael Wilmot, Whitefish, 12.67; Julian Huls, Corvallis, 12.71; Blake Hardy, Frenchtown, 12.84; Ela Harber, Havre, 12.85; Amelia Stene, Polson, 13.00.

Class B (13.2) — Sophia Berry, Missoula Loyola, 12.66; Regan Torgerson, Shelby, 12.71; Kaimea Dalke, Shepherd, 12.84; Cori Coombe, Joliet, 12.89; Maya Noble, Three Forks, 12.98; Addy Lorash, Columbus, 13.08; Kaitlyn Noyes, Townsend, 13.13; Kenzie Allen, Fairfield, 13.17.

Class C (13.04) — Cambry Conradsen, Savage, 12.59.

200

Class AA (26.7) — Isabella Donaghey, Gallatin, 25.82; Quinlyn Simmons, Helena, 25.99; Emery Peel, Billings Senior, 26.01; Alivia Rinehart, Kalispell Flathead, 26.31; Demry Boyd, Billings West, 26.41; Hazel Bishop, Helena, 26.42.

Class A (26.9) — Kaydance Reiter, Havre, 25.65; Macy Brandon, Havre, 26.0; Rachael Wilmot, Whitefish, 26.08; Blake Hardy, Frenchtown, 26.43; Kailtyn Dantic, Laurel, 26.62.

Class B (27.1) — Regan Torgerson, Shelby, 26.22; Sophia Berry, Missoula Loyola, 26.42; Avery Gerdes, Huntley Project, 26.57.

Class C (26.92) — Cambry Conradsen, Savage, 25.9.

400

Class AA (1:01.00) — Madilyn Todorovich, Helena, 59.32.

Class A (1:01.50) — Macy Brando, Havre, 1:00.29; Rachael Wilmot, Whitefish, 1:00.44; Annalise Lewis, Hamilton, 1:00.74.

Class B (1:01.70) — None.

Class C (1:00.97) — None.

800

Class AA (2:24.00) — Isabel Ross, Gallatin, 2:16.82; Hazel Cooper, Gallatin, 2:16.91.

Class A (2:26.00) — Annalise Lewis, Hamilton, 2:20.48; Grace Jagodzinski, Billings Central, 2:21.06; Payton Frame, Miles City, 2:21.60.

Class B (2:25.20) — None.

Class C (2:25.48) — None.

1,600

Class AA (5:23.00) — Isabell Ross, Gallatin, 5:09.13; Hazel Cooper Gallatin, 5:11.77; Claire Rutherford, Gallatin, 5:14.48; Kate Lee, Helena, 5:19.68; Josie Wilson, Kalispell Flathead, 5:21.92; Kortney McKay, Helena, 5:22.28; Lauren Bissen, Kalispell Glacier, 5:22.37.

Class A (5:28.00) — Annalise Lewis, Hamilton, 5:17.98; Morgan Delaney, Polson, 5:19.63; Capri Farmer, Libby, 5:24.74.

Class B (5:33.80) — Natalie Hodgkiss, Choteau, 5:23.54; Kyla Meissner, Townsend, 5:29.58.

Class C (5:33.19) — None.

3,200

Class AA (11:50.00) — Claire Rutherford, Gallatin, 11:05.94; Lauren Bissen, Kalispell Glacier, 11:10.45.

Class A (12:13.00) — Morgan Delaney, Polson, 11:34.32; Zoey Real Bird, Hardin, 11:43.26; Aleigha Child, Hamilton, 11:49.16; Kimora Scott, Polson, 12:06.53; Eleanor Rheinhardt, Frenchtown, 12:12.98.

Class B (12:21.60) — Ashlyn Ford, Chinook, 12:00.52.

Class C (12:23.59) — None.

100 hurdles

Class AA (16.30) — Alivia Rinehart, Kalispell Flathead, 14.74; Scarlet Harris, Great Falls, 15.16; Bristol Lenz, Kalispell Flathead, 16.12; Brynn Wiening, Belgrade, 16.24; Anita Black, Gallatin, 16.30.

Class A (16.70) — Reagan Johnstone, Stevensville, 16.35; Perri Sloan, Miles City, 16.37; Riley McCoy, Dillon, 16:49; Reine McCoy, Dillon, 16.66.

Class B (16.50) — Allison Gama, Missoula Loyola, 15.55; Madigan Hurlburt, Florence, 16.16.

Class C (16.32) — None.

300 hurdles

Class AA (48.50) — Madilyn Todorovich, Helena, 46.27; Scarlet Harris, Great Falls, 46.98; Alivia Rinehart, Kalispell Flathead, 48.33.

Class A (48.50) — Jenna Ellis, Hamilton, 47.69.

Class B (48.20) — Ava White, Superior, 48.0.

Class C (47.26) — None.

400 relay*

Class AA (50.60/52.80*) — Helena, 50.04; Billings West, 50.08; Kalispell Glacier, 50.43.

Class A (51.80) — Frenchtown, 50.38; Corvallis, 50.4; Havre, 50.59; Whitefish, 51.20; Hamilton, 51.49.

Class B (51.50) — None.

Class C (51.99) — None.

*Per the Montana High School Association handbook, “All Class AA relay teams will advance to the state meet if they attain a provisional time at the divisional (meet).”

1,600 relay*

Class AA (4:12.00/4:25.00*) — Gallatin, 4:08.24.

Class A (4:14.00) — Hamilton, 4:11.55; Havre, 4:13.13; Miles City, 4:13.94.

Class B (4:17.50) — Huntley Project, 4:17.27.

Class C (4:17.00) — None.

*Per the Montana High School Association handbook, “All Class AA relay teams will advance to the state meet if they attain a provisional time at the divisional (meet).”

Long jump

Class AA (16-06) — Madilyn Todorovich, Helena, 17-11½; Dylanne Free, Gallatin, 16-07¾; Tayah Osier, Great Falls CMR, 16-06½.

Class A (16-02) — Ella Varner, Corvallis, 17-6; Macee May, Havre, 16-8; Reagan Johnstone, 16-5½; Odessa Glade, Miles City, 16-5.

Class B (16-01) — Kaitlyn Noyes, Townsend, 17-8½; Mckinleigh Doherty, Jefferson, 16-4; Natalie Harrell, Fairfield, 16-2½.

Class C (16-07) — Cambry Conradsen, Savage, 16-9.

Triple jump

Class AA (34-00) — Quinlyn Simmons, Helena, 35-07; Brynn Wiening, Belgrade, 34-01.

Class A (33-07) — Reagan Johnstone, Stevensville, 35-0; Lily Apedaile, Hamilton, 34-1; Sari Murphy, Glendive, 33-10½; Macee May, Havre, 33-8½; Amber Santos, Dillon, 33-7.

Class B (33-09) — Cori Coombe, Joliet, 36-5¾; Kaitlyn Noyes, Townsend, 34-11; Paityn Lethert, Columbus, 34-8¼.

Class C (34-09¼) — Brynne Hill, Richey-Lambert, 35-6; Jayla Ramberg, CJI, 35-10½.

High jump

Class AA (5-02) — Madilyn Todorovich, Helena, 5-5; Hayden Wiening, Belgrade, 5-2; Anita Black, Gallatin, 5-2; Scarlet Harris, Great Falls, 5-2.

Class A (5-00) — Ariana Gary, Havre, 5-2; MaKenna Torske, Hardin, 5-0; Reagan Johnstone, Stevensville, 5-0.

Class B (4-11) — Tearia Sunchild, Harlem, 5-3; Avery Gerdes, Huntley Project, 5-2; Maddison Akins, Huntley Project, 5-2; Brinley Skaggs, Florence, 5-0; Natalie Harrell, Fairfield, 5-0.

Class C (5-00) — Angeline Riener, Fort Benton, 5-4; Audrey Young, CJI, 5-2; BaiLee McColly, Hinsdale, 5-1; Katey Dykstra, Nashua, 5-0; Emma Smith, Denton-Geyser-Stanford-Geraldine, 5-0.

Pole vault

Class AA (10-00) — Bree MacDonald, Great Falls, 10-06; Breanna Barnes, Kalispell Glacier, 10-06; Naomi Lee, Missoula Sentinel, 10-06; Addison Smith, Great Falls CMR, 10-06; Alli Jones, Billings Skyview, 10-00.

Class A (9-06) — Aubrey Korst, Hamilton, 12-0; Morgan Kindopp, Sidney, 11-6; Amber Santos, Dillon, 10-0; Heather Haskins, Frenchtown, 9-6; Riley McCoy, Dillon, 9-6.

Class B (9-00) — Kambre Kloker, Fairview, 10-7; Maya Noble, Three Forks, 10-3; Ava Krings, Conrad, 10-0; Karli Campbell, Eureka, 9-8; Mayzie Yoakam, Glasgow, 9-0.

Class C (8-10) — Emerson Downing, Saco, 9-0; Mady Willis, Scobey, 9-0; Kyla Buckentin, Denton-Geyser-Stanford-Geraldine, 9-0.

Shot put

Class AA (35-03) — Kate Breeding, Gallatin, 40-05; Rae Smart, Billings Skyview, 38-07.

Class A (35-02) — Isabella Regan, Dillon, 40-10½; Gracie Werst, Hamilton, 36-7; Clara Lester, Laurel, 36-5; Olivia Maunu, Dillon, 35-8.

Class B (34-06) — Alexis Deming, Plains, 38-6½; Denvyr Tuss, Malta, 35-10; Kylie Rowan, Three Forks, 35-5; Kendalynn Streck, Park City, 34-6.

Class C (35-01) — Natalie Fisher, White Sulphur Springs, 35-6½.

Discus

Class AA (113-00) — Rae Smart, Billings Skyview, 129-03; Rylee Bigelow, Kalispell Glacier, 116-01.

Class A (110-00) — Audree Deming, Sidney, 112-10; MakaLutaWin Three Irons 117-4; Olivia Maunu, Dillon, Isabella Regan, Dillon, 110-0.

Class B (106-06) — Alexis Deming, Plains, 124-0; Juliette Evans, Superior, 107-7.

Class C (107-11) — None.

Javelin

Class AA (113-00) — Rae Smart, Billings Skyview, 130-11; Ava Dierolf, Gallatin, 128-11; Kaelyn Saari, Helena Capital, 122-09; Charlotte Osler, Kalispell Glacier, 121-07; Kate Breeding, Gallatin, 118-07; Elsa Johnson, Billings West, 115-06; Brityn Stewart, Butte, 115-03; Emma Hardman, Gallatin, 114-011.

Class A (113-00) — Olivia Maunu, Dillon, 115-7.

Class B (115-06) — ALlie Muffick, Jefferson, 118-7; Kendall Clausen, Malta, 118-1; Joslyn Buckley, Jefferson, 118-0; Paige Wertheimer, Big Timber, 117-9,

Class C (116-06) — Kennedy Simonson, Whitewater, 117-10.