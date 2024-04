List: 2024 Montana high school track and field state qualifiers — April 17

All four Montana high school classifications utilize track and field qualifying standards, which allow athletes to secure berths at their respective state meets during the regular season.

If an athlete meets or exceeds the qualifying mark in a specific event at an eligible meet, they can automatically enter that event at the state meet, regardless of their placing at the district and/or divisional meets. Eligible meets require fully automatic timing for track events. All field events are considered.

The 2024 Class AA and Class C state track and field meets are May 24-25 at Great Falls. The Class A and Class B state meets are the same days at Laurel.

Below is a list of qualified athletes for boys and girls in each class in each event. The list was compiled using results reported at athletic.net. To report errors or omissions, please email sports@ktvh.com.

BOYS

100

Class AA (11.3) — Ryan Dierenfield, Skyview, 10.64; Ben Bliven, Flathead, 10.91; Caleb Conver, West, 10.94; Osker Patterson, Gallatin, 10.98; Hudson Lembke, Sentinel, 11.00; Ryan LaMere, Senior, 11.04; Kash Goicoechea, Glacier, 11.06; Brody Thornsberry, Flathead, 11.07; Jacob Dolezal, Flathead, 11.13; Rueso Batterman, Butte, 11.16; Gavin Mow, Capital, 11.17; Cooper Nelson, Capital, 11.17; Ryder English, Great Falls, 11.19; Jacob Paugh, Big Sky, 11.21; Pacer Lybbert, Helena, 11.23; Carter Dahlke, Gallatin, 11.25; Cole Zeigler, Hellgate, 11.26; McKalester Johns, West, 11.29.

Class A (11.4) — Cameron McAllister, Laurel, 10.90; Malaki Simpson, Columbia Falls, 11.13; Michael Emge, Havre, 11.20; Tanner Schwend, Laurel, 11.34; Tyson Bauder, Hamilton, 11.35; Miles Wells, Hardin, 11.36; Brogan Gard, Stevensville, 11.36; Brayden Kimberling, Havre, 11.37; Joseph Yadon, Sidney, 11.40.

Class B (11.5) — Owen Reynolds, Red Lodge, 11.16; Chase Cook, Red Lodge, 11.17; Luke Oxarart, Jefferson, 11.17; Jaiden Robinson, Red Lodge, 11.18; Tytus Palma, Loyola, 11.22; Degen Nelson, Columbus, 11.35; Emmett Manges, Eureka, 11.48.

Class C (11.6) — Ethan Triplett, Belt, 11.17; Nathan Tuinstra, Valley Christian, 11.27; Romulus Hiner, Harlowton-Ryegate, 11.35; Caiden Sekuterski, Cascade, 11.43; Terran Joseph, Lustre Christian, 11.47; Blaine Downing, Saco, 11.55.

200

Class AA (22.8) — Jackson Tarver, CMR, 21.84; Ryan Dierenfield, Skyview, 21.96; Ben Bliven, Flathead, 21.96; Charlie Babcock, West, 22.30; Osker Patterson, Gallatin, 22.61; Jacob Paugh, Big Sky, 22.67; Hudson Lembke, Sentinel, 22.74; William Hollensteiner, Flathead, 22.79; Luke Ruch, Helena, 22.80; Ryan LaMere, Senior, 22.80.

Class A (23.2) — Kohbe Smith, Glendive, 22.47; Michael Emge, Havre, 22.94; Miles Wells, Hardin, 22.96; Derek Criddle, Corvallis, 23.02; William Snell, Billings Central, 23.12; Malaki Simpson, Columbia Falls, 23.15.

Class B (23.1) — None

Class C (23.5) — Benedikt Syrbe, Chester-Joplin-Inverness, 23.09; Romulus Hiner, Harlowton-Ryegate, 23.22.

400

Class AA (51.8) — William Hollensteiner, Flathead, 49.10; Jackson Tarver, CMR, 50.03; Nash Coley, Gallatin, 50.51; Titus Sykes, Bozeman, 51.12; Brady Kolendich, Sentinel, 51.17; Reid Bartholomew, Gallatin, 51.50.

Class A (51.7) — Derek Criddle, Corvallis, 49.72; Evan Bennett, Hamilton, 51.04; William Snell, Billings Central, 51.24; Beck Whicker, Miles City, 51.35.

Class B (51.4) — None

Class C (52.52) — Romulus Hiner, Harlowton-Ryegate, 51.19; Ryan Doyle, Turner, 52.17.

800

Class AA (2:01.00) — Nathan Neil, Bozeman, 1:55.09; Isaiah Cowan, Big Sky, 1:56.00; Ryan Harrington, Great Falls, 1:56.03; Ashtyn Rask, Great Falls, 1:56.91; Quinn Newman, Sentinel, 1:57.44; Kasen Kastner, Flathead, 1:58.00; Kiedis MacFarlane, Gallatin, 1:58.39; Daniel Johnson, Bozeman, 1:59.54; Chandler Christensen, Skyview, 2:00.30; Tyler Inabnit, Sentinel, 2:00.46; Henry Sund, Helena, 2:00.64; Ridley Key, Hellgate, 2:00.71; Jake Matthews, Helena, 2:00.87.

Class A (2:01.00) — Evan Bennett, Hamilton, 1:55.31; Jaden Shila, Glendive, 1:57.37; Samuel Jagodzinski, Billings Central, 1:58.42; Ben Bird, Hardin, 1:58.86; Jack Jensen, Bigfork, 1:59.24; Brayden Lanser, Hamilton, 2:00.28; Simon Douglas, Whitefish, 2:00.78; Caleb Tomac, Havre, 2:00.80.

Class B (2:02.40) — Dominic Hurlbert, Jefferson, 1:58.48; Aaron French, Jefferson, 2:01.66.

Class C (2:04.60) — Shaphan Hubner, Manhattan Christian, 1:58.42; Scott Parke, Drummond, 2:02.96; Oren Arthun, Manhattan Christian, 2:03.81.

1,600

Class AA (4:34.00) — Nathan Neil, Bozeman, 4:13.45; Quinn Newman, Sentinel, 4:20.54; Ryan Harrington, Great Falls, 4:28.19; John Spinti, Great Falls, 4:28.34; Jeremy Posdon, Bozeman, 4:28.54; Ashtyn Rask, Great Falls, 4:29.03; Henry Sund, Helena, 4:30.09; Tyler Inabnit, Sentinel, 4:30.27; Mason Moler, West, 4:31.75; Daniel Johnson, Bozeman, 4:32.33; Wilson Derry, Hellgate, 4:32.62; Elliot Stimpson, Helena, 4:33.11; Miles Halvorsen, Bozeman, 4:33.23; Kasen Kastner, Flathead, 4:33.35; Taylor Neil, Bozeman, 4:33.79; Kye Mcabee, West, 4:33.88.

Class A (4:37.00) — Grey Piseno, Billings Central, 4:23.22; Ben Bird, Hardin, 4:28.86; Jaden Shila, Glendive, 4:33.19; Taylor Doleac, Hamilton, 4:33.29; Caleb Tomac, Havre, 4:34.45.

Class B (4:40.80) — Luke Mest, Jefferson, 4:28.97; Dominic Hurlbert, Jefferson, 4:35.81; Auston Schellig, Joliet, 4:38.64; Elias Vesbach, Columbus, 4:39.65; Kyler Harrison, Florence, 4:40.80.

Class C (4:42.80) — Oren Arthun, Manhattan Christian, 4:28.15; Scott Parke, Drummond, 4:35.95; Thomas Oylear, Broadus, 4:39.14.

3,200

Class AA (10:00.00) — Nathan Neil, Bozeman, 8:35.32; Ryan Harrington, Great Falls, 8:58.33; Quinn Newman, Sentinel, 9:00.72; Jeremy Posdon, Bozeman, 9:33.15; John Spinti, Great Falls, 9:38.93; Daniel Johnson, Bozeman, 947.97; Miles Halvorsen, Bozeman, 9:49.45; Kieran Anderson, Bozeman, 9:50.57; Mason Moler, West, 9:50.58; Taylor Neil, Bozeman, 9:51.60; Owen Thiel, Glacier, 9:53.15; Elliott Stimpson, Helena, 9:55.08; Milo Kauffman, Helena, 9:56.21; Wilson Derry, Hellgate, 9:56.36; Kye Mcabee, West, 9:57.05; Lucas Keith, West, 9:57.96.

Class A (10:12.00) — Grey Piseno, Billings Central, 9:36.27; Jack Davidson, Corvallis, 9:43.12; Taylor Doleac, Hamilton, 9:43.89; Finn Schretenthaler, Livingston, 9:46.39; Ben Bird, Hardin, 9:47.43; Caleb Tomac, Hvre, 9:51.81; Taggart Jessop, Corvallis, 10:07.90.

Class B (10:25.00) — Luke Mest, Jefferson, 9:37.47; Cass Violett, Three Forks, 9:50.82; Bryon Fanning, Three Forks, 9:52.62; Kyler Harris, Florence, 9:57.22; Elias Vesbach, Columbus, 10:04.01; Dominic Hurlbert, Jefferson, 10:12.89; Auston Schellig, Joliet, 10:17.60.

Class C (10:31.90) — Oren Arthun, Manhattan Christian, 9:28.95; Thomas Oylear, Broadus, 9:53.67; Dawson Parke, Drummond, 10:20.49; Scott Parke, Drummond, 10:27.78.

110 hurdles

Class AA (15.70) — Gavin Mow, Capital, 14.51; Nash Coley, Gallatin, 14.54; Ethan Anderson, Glacier, 14.64; Corbin Weltzien, Hellgate, 14.86; Jacob Dolezal, Flathead, 14.87; Sam Henderson, Butte, 14.91; Oliver Simianer, Big Sky, 15.13; Cormack Batt, Big Sky, 15.33; Merek Mihelish, Capital, 15.35; Kellan Krueger, Big Sky, 15.41; Oliver Mow, Capital, 15.60; Alex Hausmann, Glacier, 15.62; Cooper Pelc, Glacier, 15.64.

Class A (16.10) — Brody Hardy, Frenchtown, 14.94; Carson Krack, Whitefish, 15.46; Carter Gage, Laurel, 15.99; Stuart Brennan, Corvallis, 16.01; Wyatt Johnson, Bigfork, 16.04.

Class B (16.00) — Tytan Cook, Anaconda, 15.86; Caleb Stosich, Big Timber, 15.91; Braden McGuirl, Loyola, 15.98.

Class C (16.30) — Nathan Tuinstra, Valley Christian, 15.09; Jackson Swanz, Hobson-Moore, 15.61; JD Shepard, Belt, 16.12.

300 hurdles

Class AA (41.50) — Nash Coley, Gallatin, 37.59; Ethan Anderson, Glacier, 39.19; Lane Chivers, Flathead, 40.11; Cormack Batt, Big Sky, 40.27; Oliver Simianer, Big Sky, 40.48; Merek Mihelish, Capital, 41.33; Connor Hylton, Big Sky, 41.36; Gavin Mow, Capital, 41.46.

Class A (41.80) — Carson Krack, Whitefish, 39.22; Brody Hardy, Frenchtown, 40.81.

Class B (41.90) — Caleb Stosich, Big Timber, 41.79.

Class C (42.50) — Matt Hansen, Broadus, 41.61; Johnslee Pierre, Lustre Christian, 41.61; Jackson Swanz, Hobson-Moore, 41.90; Bergen Mysse, Harlowton-Ryegate, 42.17.

400 relay*

Class AA (43.80) — Flathead, 42.21; West, 43.14; Gallatin, 43.21; Helena, 43.24; Sentinel, 43.44.

Class A (44.80) — Laurel, 43.67; Havre, 44.26; Whitefish, 44.30; Livingston, 44.41; Columbia Falls, 44.44; Corvallis, 44.51.

Class B (44.65) — Red Lodge, 43.42.

Class C (45.30) — Valley Christian, 44.97.

1,600 relay*

Class AA (3:30.00) — Flathead, 3:23.75; Sentinel, 3:27.39; Big Sky, 3:28.01; Glacier, 3:29.17; Helena, 3:29.94.

Class A (3:34.00) — Miles City, 3:31.59; Hardin, 3:32.00; Corvallis, 3:32.02; Hamilton, 3:32.43; Billings Central, 3:33.13; Havre, 3:33.83.

Class B (3:33.70) — Red Lodge, 3:31.28; Jefferson, 3:32.32.

Class C (3:37.90) — None.

Long jump

Class AA (21-00) — Scott Klinker, Great Falls, 23-02¼; Quinn Clark, Gallatin, 22-04¼; Jeremiah Saari, Capital, 22-03; William Hollensteiner, Flathead, 22-02; Brody Thornsberry, Flathead, 21-11¼; Ben Bliven, Flathead, 21-09¾; Stephen Riley, Flathead, 21-08½; Jacob Dolezal, Flathead, 21-07¼; Oliver Simianer, Big Sky, 21-06½.

Class A (20-06) — Carson Krack, Whitefish, 22-07; Kohbe Smith, Glendive, 21-11; Bridger Burrows, Laurel, 21-04; Tristan Appleton, Laurel, 20-08¾.

Class B (20-07) — Degen Nelson, Columbus, 21-06; Jarek Janz, Baker, 21-04½; Talen Reynolds, Loyola, 21-00¼; Caleb Stosich, Big Timber, 20-09½; Stran Lytton, Red Lodge, 20-09½; Gabe Johnson, Manhattan, 20-07½.

Class C (20-02) — Caiden Sekuterski, Cascade, 22-03; Ty Leischner, Scobey, 21-01½; Eli Jones, Victor, 20-11; Nathan Tuinstra, Valley Christian, 20-10; Truman Giese, Fort Benton, 20-04; Campbell Smith, Willow Creek, 20-03¼; Ricky Williams, Noxon, 20-03.

Triple jump

Class AA (42-00) — Sam Henderson, Butte, 46-05½; Porter Gibbs, Big Sky, 45-11; Aayden Simmons, Helena, 45-08; Oliver Simianer, Big Sky, 45-04; Scott Klinker, Great Falls, 44-06; Cooper Pelc, Glacier, 43-11¾; Boaz McKinney, Skyview, 43-10; Brody Thornsberry, Flathead, 43-04½; Tevin Keller, Senior, 43-00½; Dylan Garcia, West, 43-00; Jeremiah Saari, Capital, 42-05; Beau Kastner, Belgrade, 42-03½; Nicholas Bray, Belgrade, 42-02¾; Stephen Riley, Flathead, 42-02½; Jayden Bogunovich, West, 42-00½; Lex Steckelberg, Gallatin 42-00.

Class A (41-09) — Kohbe Smith, Glendive, 45-11; Bridger Burrows, Laurel, 45-02; Carson Krack, Whitefish, 43-08; Tamret Savik, Bigfork, 42-05¼; Connor Durglo, Ronan, 41-10¾.

Class B (41-03) — Ethan Stack, Loyola, 42-05½; Gage Witt, Park City, 41-08½.

Class C (41-09) — Caiden Sekuterski, Cascade, 45-02; Donovan Gibbs, Circle, 44-08¾; Johnslee Pierre, Lustre Christian, 43-07½; Ty Leischner, Scobey, 43-01; Gus Kosel, Roberts, 42-01.

High jump

Class AA (6-02) — Jacob Dolezal, Flathead, 6-06; Aayden Simmons, Helena, 6-05; Scott Klinker, Great Falls, 6-05; Quinn Clark, Gallatin, 6-05; Porter Gibbs, Big Sky, 6-04; William Hollensteiner, Flathead, 6-02; Sam Henderson, Butte, 6-02.

Class A (6-00) — Tristan Anderson, Libby, 6-02; Liam Aldrich, Billings Central, 6-01; Cody Dennis, Laurel, 6-01; Derek Criddle, Corvallis, 6-00; Aren Larson, Sidney, 6-00; Tyce Casterline, Lockwood, 6-00.

Class B (6-00) — Hunter Stevens, Jefferson, 6-02; Jaiden Robinson, Red Lodge, 6-02; Jarek Janz, Baker, 6-02; Jameson Nordboe, Chinook, 6-01; Gage Witt, Park City, 6-01; Braden Casazza, Eureka, 6-00; Landon Richards, Superior, 6-00.

Class C (6-00) — Tracen Jilot, Box Elder, 6-06; Ty Leischner, Scobey, 6-04; Andrew Young, Manhattan Christian, 6-02; Samuel Butikofer, Bainville, 6-02; Campbell Smith, Willow Creek, 6-01; Nolan Kamerman, Melstone, 6-00; Brant Ligameri, Cascade, 6-00; Jace Page, Shields Valley, 6-00; Wyatt Lowery, Fromberg, 6-00; Eli Jones, Victor, 6-00.

Pole vault

Class AA (13-06) — Evan O'Toole, Senior, 15-01; Michael Mahar, Flathead, 14-03; Trevin Olivier, Flathead, 14-00; McKalester Johns, West, 14-00; Joey Sandberg, Big Sky, 13-06; David Jasper, Skyview, 13-06; Brayden Brisko, Capital, 13-06; Noah Baldry, Gallatin, 13-06.

Class A (13-00) — Asa Duncan, Livingston, 14-00; Carter Gage, Laurel, 13-09; Daniel Stevens, Sidney, 13-06.

Class B (12-03) — Lucas Kovalsky, Superior, 13-06; Jake Jamieson, Loyola, 13-01; Wyatt Meier, Columbus, 13-00; Nolan Evenson, Red Lodge, 12-06; Stran Lytton, Red Lodge, 12-06.

Class C (12-00) — Blaine Downing, Saco, 14-00.

Shot put

Class AA (48-00) — Aiden Krause, Glacier, 54-08½; Henry Sellards, Glacier, 54-01½; Maxx Lee, Senior, 53-06; Barrett Hageman, Capital, 52-03; Cole Dawes, Capital, 50-02; Ben Winters, Glacier, 48-09½; Brett Polich, Butte, 48-05.

Class A (47-00) — Wyatt Miles, Corvallis, 59-07; Andrew Burrows, Hamilton, 56-11; Lane Voermans, Columbia Falls, 52-04; Chace Waters, Sidney, 50-06¾; Christian Wolfe, Lewistown, 50-01; Astin Brown, Polson, 49-10½; Isaac Stoker, Corvallis, 48-09; Riley Phipps, Glendive, 48-04; Tommy Lewis, Havre, 48-00½; Treydon Hull, Laurel, 47-03½.

Class B (46-03) — Dalton Noble, Jefferson, 53-03½; Taylor Jones, Loyola, 47-10; Tavan McMaster, Jefferson, 47-08; Jaxson Green, Superior, 46-03½.

Class C (45-01) — Lane Waldner, Belt, 47-10½; Jacob Tomlin, Charlo, 47-02; Gavin Clawson, North Star, 47-01; Johnny Tingey, Belt, 45-09¼; Gage Smith, Melstone, 45-03¼.

Discus

Class AA (146-00) — Aiden Krause, Glacier, 192-06; Danny Sirmon, Sentinel, 177-08; Jack Murray, Gallatin, 170-07; Kyler Stenson, Butte, 165-05; Ryan Barnhart, Senior, 158-03; Cole Dawes, Capital, 156-01; Henry Sellards, Glacier, 153-05; Barrett Hageman, Capital, 149-00.

Class A (142-00) — Andrew Burrows, Hamilton, 175-02; Lane Voermans, Columbia Falls, 160-03½; Chace Waters, Sidney, 155-01; Sean Zimmer, Lewistown, 147-10; Isaac Stoker, Corvallis, 143-08; Henry Griffin, 142-07.

Class B (134-05) — Dalton Noble, Jefferson, 150-04; Vaughn Miller, Glasgow, 147-07; Deacon Gackle, Fairview, 142-02; Braedon Ferris, Thompson Falls, 140-07; Hayden Schilling, Shelby, 140-05; Tavan McMaster, Jefferson, 137-09.

Class C (140-04) — Lane Waldner, Belt, 152-07; Johnny Tingey, Belt, 144-06; Trey Phillips, Drummond, 144-0; Ryan Sharbono, Charlo, 142-05.

Javelin

Class AA (170-00) — Timbur Nilson, Hellgate, 179-07; Dominick Mitten, Flathead, 170-01; Brett Grange, Helena, 170-00.

Class A (167-00) — Tyson Bauder, Hamilton 194-09; Hunter Loesch, Corvallis, 180-07; Kyle Jones, Dillon, 175-10; Darrell Lefthand, Hardin, 175-09; Levi Reynoso, Corvallis, 171-05; Sean Zimmer, Lewistown, 167-03.

Class B (160-03) — Mason Meier, Columbus, 185-04; Vaughn Miller, Glasgow, 168-02; Luke Oxarart, Jefferson, 165-08; Kody Cooper, Huntley Project, 162-05; Taylor Jones, Loyola, 160-011.

Class C (153-00) — Jace Dunkel, Winnett-Grass Range, 160-05; Jacob Swanz, Hobson-Moore, 157-04; Garet Lessley, Lima, 157-02.

GIRLS

100

Class AA (13.0) — Angel Martin, Skyview, 12.53; Logan Todorovich, Helena, 12.60; Abigail MacDonald, Great Falls, 12.62; Sofia Szollosi, Hellgate, 12.65; Myley Bronaugh, Skyview, 12.76; Alayna Hurd, West, 12.78; Emery Peel, Senior, 12.79; Scarlet Harris, Great Falls, 12.80; Abby Thompson, Senior, 12.81; Natalia Antonucci, Gallatin, 12.83; Alivia Rinehart, Flathead, 12.85; Isabella Donaghey, Gallatin, 12.88; Brooklyn Ludemann, Big Sky, 12.91; Briel Powers, Sentinel, 12.92; Addisyn Rask, Great Falls, 12.98; Hope Madill, CMR, 12.98; Cadence Ferreira, Gallatin. 12.98; Paisley Johnson, Hellgate, 12.99; Grace Curnow, West, 12.99; Scotland Jones, Bozeman, 13.00.

Class A (13.15) — Kaitlyn Dantic, Laurel, 12.52; Brooke Zetooney, Whitefish, 12.55; Kaydance Reiter, Havre, 12.60; Rachael Wilmot, Whitefish, 12.75; Ally Sempf, Columbia Falls, 12.92; Amelia Stene, Polson, 13.00; Macy Brandon, Havre, 13.02; Nadia Bruno, Hamilton, 13.02; Ella Moodry, Butte Central, 1307; Ella Varner, Corvallis, 13.08; Blake Hardy, Frenchtown, 13.09; Rian Lowe, Laurel, 13.13; Blythe Armstrong, Lewistown, 13.15.

Class B (13.1) — Isabelle Berry, Loyola, 12.79; Brynne Wandle, Huntley Project, 12.83; Cori Coombe, Joliet, 12.96; Saraya Afrank, Baker, 13.06; Bailey Kroeker, Florence, 13.07; Havyn Vandenacre, Townsend, 13.08; Sophia Berry, Loyola, 13.09; Kirra Ban, Huntley Project, 13.10.

Class C (13.2) — Brooke Reuter, Savage, 12.52; Cambry Conradsen, Savage, 12.70; Josie Brown, Saco, 12.78; Ayla Janzen, Twin Bridges, 12.80.

200

Class AA (26.7) — Madilyn Todorovich, Helena, 25.74; Angel Martin, Skyview, 25.86; Sofia Szollosi, Hellgate, 25.92; Alivia Rinehart, Flathead, 25.93; Anneliese Bessette, Hellgate, 26.03; Scarlet Harris, Great Falls, 26.39; Hazel Bishop, Helena, 26.55; Abigail MacDonald, Great Falls, 26.67.

Class A (26.9) — Kaydance Reiter, Havre, 25.77; Kaitlyn Dantic, Laurel, 25.94; Olivia Lewis, Corvallis, 26.59; Macy Brandon, Havre, 26.61; Nadia Bruno, Hamilton, 26.64; Blake Hardy, Frenchtown, 26.78; Farah Wyche, Corvallis, 26.80.

Class B (27.3) — Bailey Kroeker, Florence, 26.64; Cori Coombe, Joliet, 27.00; Brynn Wandle, Huntley Project, 27.11; Kaitlyn Noyes, Townsend, 27.16; Havyn Vandenacre, Townsend, 27.29.

Class C (27.1) — Brooke Reuter, Savage, 25.71; Taylee Chirrick, Roberts, 26.64; Ayla Janzen, Twin Bridges, 26.65; Josie Brown, Saco, 26.67; Cambry Conradsen, Savage, 26.97.

400

Class AA (1:01.00) — Sophia Miller, Hellgate, 59.50; Anneliese Bessette, Hellgate, 59.52; Breanna Smith, Sentinel, 1:00.58.

Class A (1:01.50) — Peyton Frame, Miles City, 1:00.48; Annalise Lewis, Hamilton, 1:00.71; Macy Brandon, Havre, 1:00.91.

Class B (1:01.60) — Avery Gerdes, Huntley Project, 59.49; Avery Eckert, Manhattan, 1:01.04.

Class C (1:00.60) — Taylee Chirrick, Roberts, 58.00.

800

Class AA (2:24.00) — Sophia Miller, Hellgate, 2:16.74; Isabel Ross, Gallatin, 2:20.27; Hazel Bishop, Helena, 2:20.43; Gia Petrini, Hellgate, 2:21.02; Grace Stewart, Belgrade, 2:21.07; Kaitlyn Skinner, Hellgate, 2:22.51; Jamison Molloy, Hellgate, 2:23.48; Kylee Neil, Bozeman, 2:23.52.

Class A (2:26.00) — Annalise Lewis, Hamilton, 2:17.53; Grace Jagodzinski, Billings Central, 2:22.69; Mariah Aragon, Hardin, 2:22.83; Peyton Frame, Miles City, 2:23.10; Karis Brightwings-Pease, 2:23.23.

Class B (2:25.90) — Avery Gerdes, Huntley Project, 2:21.67.

Class C (2:26.40) — Taylee Chirrick, Roberts, 2:19.03.

1,600

Class AA (5:23.00) — Sophia Miller, Hellgate, 5:11.10; Kaitlyn Skinner, Hellgate, 5:13.24; Claire Rutherford, Gallatin, 5:18.92; Kylee Neil, Bozeman, 5:21.42; Hazel Cooper, Gallatin, 5:22.25.

Class A (5:28.00) — Annalise Lewis, Hamilton, 5:15.74; Mariah Aragon, Hardin, 5:22.38; Morgan Delaney, Polson, 5:24.72; Karis Brightwings-Pease, Hardin, 5:25.29; Aleigha Child, Hamilton, 5:25.92; Ashlyn Ford, Havre, 5:26.32; Laurie Davidson, Corvallis, 5:27.07.

Class B (5:31.40) — Tanae Baker, Glasgow, 5:26.33.

Class C (5:31.70) — None.

3,200

Class AA (11:50.00) — Claire Rutherford, Gallatin, 10:52.34; Gia Petrini, Hellgate, 11:24.65; Jamison Molloy, Hellgate, 11:32.68; Lauren Bissen, Glacier, 11:36.65; Kylee Neil, Bozeman, 11:39.20; Stella Diaz, Hellgate, 11:48.96; Josie Wilson, Flathead, 11:49.96.

Class A (12:13.00) — Karis Brightwings-Pease, Hardin, 11:35.35; Laurie Davidson, Corvallis, 11:36.45; Morgan Delaney, Polson, 11:40.88; Aleigha Child, Hamilton, 11:41.87; Zoey Real Bird, Hardin, 11:52.04; Ashlyn Ford, Havre, 11:53.16; Hailey Watkins, Dillon, 12:11.28.

Class B (12:22.30) — Kyla Meissner, Townsend, 12:08.10; Tanae Baker, Glasgow, 12:12.71.

Class C (12:32.90) — Mya Green, Scobey, 12:15.46.

100 hurdles

Class AA (16.30) — Alivia Rinehart, Flathead, 15.17; Logan Todorovich, Helena, 15.39; Anita Black, Gallatin, 15.54; Bristol Lenz, Flathead, 15.75; Cienna Soens, Skyview, 15.76; Emily McElmurry, Sentinel, 15.90; Zoey Bortz, Flathead, 16.15; Piper Jette, Senior, 16.16.

Class A (16.40) — Olivia Lewis, Corvallis, 15.58; Kyanna Jarvis, Havre, 16.11.

Class B (16.50) — Allison Gama, Loyola, 15.46; Havyn Vandenacre, Townsend, 15.63; Isabelle Berry, Loyola, 15.67; Sophia Berry, Loyola, 15.86.

Class C (16.70) — Ayla Janzen, Twin Bridges, 16.13; Emma Konen, Twin Bridges, 16.17; Jolee Klempel, Richey-Lambert, 16.44; Mady Willis, Scobey, 16.44; Claire Bucklin, Sunburst, 16.58.

300 hurdles

Class AA (48.50) — Madilyn Todorovich, Helena, 45.62; Alivia Rinehart, Flathead, 46.86; Zoey Bortz, Flathead, 47.46; Emmery Schmidt, Glacier, 47.80; Bristol Lenz, Flathead, 47.99; Cienna Soens, Skyview, 48.07; Phoenix Hyland, Hellgate, 48.28; Isabelle Linder, Capital, 48.45.

Class A (48.50) — Olivia Lewis, Corvallis, 44.06; Hailey Ells, Whitefish, 47.27; Blythe Armstrong, Lewistown, 47.57.

Class B (48.10) — Shaylee Quenzer, Red Lodge, 46.47; Havyn Vandenacre, Townsend, 47.33.

Class C (48.20) — Taylee Chirrick, Roberts, 44.67; Josie Brown, Saco, 47.09; Ayla Janzen, Twin Bridges, 47.80.

400 relay*

Class AA (50.60) — Helena, 49.32; Senior, 50.18; West, 50.29.

Class A (51.80) — Whitefish, 49.73; Corvallis, 49.89; Laurel, 50.69; Havre, 50.72; Frenchtown, 50.99; Miles City, 51.05; Hamilton, 51.46.

Class B (51.80) — Anaconda, 50.23; Loyola, 50.74; Huntley Project, 50.89; Florence, 51.13.

Class C (52.40) — Twin Bridges, 51.44; Savage, 51.72; Drummond, 52.06.

1,600 relay*

Class AA (4:12.00) — Hellgate, 4:08.35.

Class A (4:14.00) — Hamilton, 4:06.56; Corvallis, 4:11.88.

Class B (4:18.00) — Huntley Project, 4:12.19; Manhattan, 4:14.43.

Class C (4:20.60) — None.

Long jump

Class AA (16-06) — Logan Todorovich, Helena, 18-10¾; Ava Kellenberg, Sentinel, 18-00½; Reghan Skogen, Helena, 18-00; Emily McElmurry, Sentinel, 17-05; Cadence Ferreira, Gallatin, 17-03½; Britton Heuiser, Helena, 17-01½; Alix Mund, Hellgate, 17-01; Madilyn Todorovich, Helena, 17-00¾; Kyesha Farmer, Great Falls, 17-00; Zoey Fritz, Gallatin, 16-11½; Josie Blazina, Belgrade, 16-11¼; Afton Wride, Flathead, 16-08; Myley Bronaugh, Skyview, 16-07; Emmery Schmidt, Glacier, 16-07; Payzlee Boyce, Flathead, 16-06.

Class A (16-02) — Alexis Daigle, Frenchtown, 17-04¾; Macee May, Havre, 16-11; Ella Varner, Corvallis, 16-10½; Emma Buckley, Glendive, 16-07; Samantha Peila, Miles City, 16-06; Courtney Hussion, Columbia Falls, 16-04½; Michaela Cary, East Helena, 16-04; Farah Wyche, Corvallis, 16-03.

Class B (15-09) — Saraya Afrank, Baker, 17-05; Maddison Akins, Huntley Project, 16-08½; Kambre Kloker, Fairview, 16-07½; Kaitlyn Noyes, Townsend, 16-7¼; Macy Tjelde, Fairview, 16-05¾; Allison Gama, Loyola, 16-05; Natalie Harrell, Fairfield, 16-04¼; Ady Hoiland, Anaconda, 16-03½; Addison Oliver, Ennis, 16-01¾; Hope Gonsioroski, Baker, 16-01; Holly Newman, Townsend, 16-00½; Breauna Erickson, Conrad, 15-11; Paityn Lethert, Columbus, 15-10¼; Reese Wolfgram, Townsend, 15-10; Kaimea Dalke, Shepherd, 15-09½.

Class C (16-02) — Brooke Reuter, Savage, 17-06½; Taevyn Beaudin, Valley Christian, 16-11; Cambry Conradsen, Savage, 16-10½; Claire Bucklin, Sunburst, 16-10½; Mallory Tommerup, Plentywood, 16-09; Audrey Sampsen, Plentywood, 16-08; Teagan Erickson, Saco, 16-05; Krystan Hafla, Jordan, 16-02½; Abby Boyd, Melstone, 16-02½; Remington Pederson, Forsyth, 16-02¼; Montannah Piar, Philipsburg, 16-02.

Triple jump

Class AA (34-00) — Emily McElmurry, Sentinel, 37-10½; Ava Kellenberg, Sentinel, 37-09; Logan Todorovich, Helena, 37-03½; Alix Mund, Hellgate, 35-11½; Afton Wride, Flathead, 35-06½; Mia Stephan, Flathead, 34-11½; Sydney Kolwyck, Gallatin, 34-10½; Alice Dolezal, Flathead, 34-10; Josie Blazina, Belgrade, 34-07½; Kyesha Farmer, Great Falls, 34-04; Britton Heuiser, Helena, 34-04; Isabella Grustch, Big Sky, 34-03½; McKenzy Heppner, Capital, 34-03; June Lay, Capital, 34-02; Payzlee Boyce, Flathead, 34-00.

Class A (33-07) — Sari Murphy, Glendive, 34-02; Heather Haskins, Frenchtown, 34-00; Tana Larson, Lockwood, 33-09; Ella Varner, Corvallis, 33-07½; Bailey Smith, Whitefish, 33-07; Siena Gambee, Glendive, 33-07.

Class B (33-10) — Cori Coombe, Joliet, 37-02¼; Avery Gerdes, Huntley Project, 34-05; Kaitlyn Noyes, Townsend, 34-04.

Class C (33-04) — Meryssa Price, Forsyth, 36-00; Ayla Janzen, Twin Bridges, 35-08¾; Taevyn Beaudin, Valley Christian, 35-01¾; Krystan Hafla, Jordan, 35-00½; Taylee Chirrick, Roberts, 34-10½; Cambry Conradsen, Savage, 34-06½; Brooke Reuter, Savage, 34-03; Montannah Piar, Philipsburg, 33-09; Brie Mattson, Chester-Joplin-Inverness, 33-07½; Teagan Erickson, Saco, 33-06½.

High jump

Class AA (5-02) — Kennedy Moore, Flathead, 5-05; Madilyn Todorovich, Helena, 5-04; Logan Todorovich, Helena, 5-04; Ava Kellenberg, Sentinel, 5-04; Jaidyn Pevey, Glacier, 5-03; Paisley Johnson, Hellgate, 5-02; Gaia Atkins, Senior, 5-02; Ava McCarthy, CMR, 5-02; Morgan Jones, Bozeman, 5-02; Elly Reed, Hellgate, 5-02; Nora Elliot, Belgrade, 5-02.

Class A (5-00) — Kyanna Jarvis, Havre, 5-05; Kadie Bends, Hardin, 5-03; Ari Gary, Havre, 5-02; MaKenna Torske, Hardin, 5-00; Amaya Lorash, Billings Central, 5-00; Hailey Ells, Whitefish, 5-00.

Class B (4-10) — Megan Copper, Columbus, 5-04; Avery Gerdes, Huntley Project, 5-02; Maddison Akins, Huntley Project, 5-02; Allison Gama, Loyola, 5-00; Macy Witt, Park City, 5-00; Victoria Gerhart, Loyola, 5-00; Trinity Riffle, Thompson Falls, 4-10; Madison O'Connor, Baker, 4-10; Lily Heiberg, Choteau, 4-10; Kaitlyn Noyes, Townsend, 4-10; Allison Zawacki, Jefferson, 4-10; Isabelle Hawkinson, Ennis, 4-10; Natalie Harrell, Fairfield, 4-10; Tearia Sunchild, Harlem, 4-10; Adele Lamb, Shelby, 4-10; Holly Newman, Townsend, 4-10; Sophie Stewart, Manhattan, 4-10.

Class C (5-00) — Angeline Riener, Fort Benton, 5-04; Audrey Sampsen, Plentywood, 5-04; Emma Konen, Twin Bridges, 5-02; Mallory Tommerup, Plentywood, 5-02; Maggie Eike, Melstone, 5-00; Montannah Piar, Philipsburg, 5-00; BriElla Becker, Denton-Geyser-Stanford, 5-00; Brynn Kammerzell, Chester-Joplin-Inverness, 5-00; Gabriella Goger, Great Falls Central, 5-00; Jolee Klempel, Richey-Lambert, 5-00; BaiLee McColly, Hinsdale, 5-00; Valentina Sanguins, Broadview-Lavina, 5-00.

Pole vault

Class AA (10-00) — Reghan Skogen, Helena, 11-06; Landrie Anderson, Hellgate, 11-06; Alexis Dvorak, West, 11-06; Annika Nehring, Helena, 11-00; Breanna Barnes, Glacier, 10-09.

Class A (9-06) — Aubrey Korst, Hamilton, 11-00; Morgan Kindopp, Sidney, 10-06; Sam Anderson, Dillon, 10-00; Kellyn Nelson, Polson, 10-00.

Class B (8-09) — Brynn Wandle, Huntley Project, 12-00; Ava Krings, Conrad, 11-06; Breauna Erickson, Conrad, 11-00; Cali Pesanti, Anaconda, 10-00; Mayzie Yoakam, Glasgow, 9-09; Delayne Lindeen, Huntley Project, 9-06; Kambre Kloker, Fairview, 9-06; Eve Stone, Glasgow, 9-06; Avery Eckert, Manhattan, 9-00; Addie Shuck, Red Lodge, 8-09.

Class C (9-00) — Taevyn Beaudin, Valley Christian, 10-04.

Shot put

Class AA (35-03) — Rae Smart, Skyview, 40-07; Tesse Kamps, Gallatin, 40-05; Kai Johnson, Glacier, 40-03; Torie Jamieson, Senior, 38-06; Shelby Tadlock, CMR, 38-01; Ava Epler, Bozeman, 37-11½; Taylor Simon, Belgrade, 37-10; Bria Henry, West, 36-02½; Kate Breeding, Gallatin, 35-09¾.

Class A (35-02) — Maggie Hillis, Laurel, 42-10; Sadie Smith, Frenchtown, 38-10; Clara Lester, Laurel, 38-00; Mya Winkler, Hamilton, 37-04; Lawren DeCrane, Lockwood, 36-11; Rori Schoenfeld, East Helena, 36-09½; Ashlynn McKern, Hamilton, 35-10½; Meredith Buhler, Corvallis, 35-09; Tyana Jessop, Hamilton 35-08; Lauren Krebs, Hardin, 35-04.

Class B (34-09) — Talen Rogers, Colstrip, 37-06; Alexis Deming, Plains, 35-10.

Class C (35-01) — Lauren Cima, Harrison, 36-00½; Natalie Fisher, White Sulphur Springs, 35-11½.

Discus

Class AA (113-00) — Tesse Kamps, Gallatin, 135-10; Torie Jamieson, Senior, 134-08; Rae Smart, Skyview, 118-01; Willa Bishop, Helena, 113-05; Sariah Morrison, West, 113-00.

Class A (110-00) — Mya Winkler, Hamilton, 131-02; Alanna Auch, Corvallis, 122-11; Maggie Hillis, Laurel, 122-11; MakaLutaWin Three Irons, Hardin, 121-03; Clara Lester, Laurel, 111-06½; Ayda Griffin, Hamilton, 110-01.

Class B (106-05) — Alexis Deming, Plains, 117-00; Taylor Hanson, St. Labre, 116-04; Harlie Murphy, Huntley Project, 109-05; Lexi Lunceford, Deer Lodge, 108-05.

Class C (108-01) — Lillian Boyd, Seeley-Swan, 124-06; Audrey Baker, Great Falls Central, 122-06; Abigail Barrett, Augusta, 114-00; Sam Veltkamp, Manhattan Christian, 111-08½; Hazel Sawfer, Drummond, 109-08.

Javelin

Class AA (113-00) — Ava Dierolf, Gallatin, 126-06; Rae Smart, Skyview, 121-08; Kaelyn Saari, Capital, 117-08; Charlotte Osler, Glacier, 115-01; Elsa Johnson, West, 114-00.

Class A (115-00) — Daeja Fike, Laurel, 142-03; Ella Moodry, Butte Central, 135-03; Mya Winkler, Hamilton, 117-03.

Class B (114-09) — Havyn Vandenacre, Townsend, 127-11; Paige Wertheimer, Big Timber, 125-08; Kail Bouma, Fairfield, 118-07½; MacKenzie Layng, Jefferson, 116-08.

Class C (115-06) — Teagan Erickson, Saco, 121-01; Paige Wasson, Whitewater, 118-10; Sarah Clark, Fort Benton, 116-08.

*Class AA relay teams will also advance to the state meet if they attain provisional times at the divisional meets.