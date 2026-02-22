State wrestling: Girls Day 3 results

2026 state wrestling tournament
at First Interstate Arena, Billings
Saturday, Feb. 21, 2026
Team scores: 1, Billings Senior 232; 2, Miles City 148.5; 3, Laurel 108; 4, Kalispell Flathead 102; 5, Ronan 99; 6, Fort Benton 97; 7, Conrad 85.5; 8, Helena Capital 78.5; T9, Baker 70; T9, Belgrade 70; 11, Hardin 66; 12, Simms 65; 13, Browning 64.5; 14, Glasgow 64; 15, Billings Skyview 63; 16, Billings West 60.5; 17, Missoula Big Sky 58; 18, Kalispell Glacier 54.5; 19, Butte 54; 20, Big Sandy 52; T21, Billings Central 50; T21, Great Falls 50; 23, Gallatin 49.5; 24, Lewistown 48.5; 25, Manhattan 47.5; 26, Havre 43; 27, Choteau 41; T28, Frenchtown 39; T28, Polson 39; 30, Great Falls CMR 38.5; 31, Columbus 38; 32, Harlem 36; 33, Cut Bank 34.5; 34, Jefferson 33; 35, St. Ignatius 32; 36, Dillon 31; 37, Wolf Point 29.5; 38, Colstrip 29; 39, Poplar 27; T40, Broadus 26; T40, Whitefish 26; T42, Chinook 25; T42, Eureka 42; T42, Shepherd 25; 45, Missoula Sentinel 23; T46, Bozeman 22; T46, East Helena 22; 48, Anaconda 21.5; T49, Chester-Joplin-Inverness 20; T49, Glendive 20; 51, Shelby 19; T52, Forsyth 18; T52, Helena 18; 54, Roundup 17; 55, Malta 16; T56, Arlee, 15; T56, Whitehall 15; 58, Missoula Hellgate, 14; 59, Lockwood 13; 60, Hamilton 12; 61, Columbia Falls 11; 62; Corvallis 10; 63, St. Patrick's 8; 64, Townsend 6; T65, Custer-Hysham 4; T65, Plains 4; T65, Stevensville 4; 68, Libby 3.5; 69, Bigfork 3; 70, Cascade 2; T71, Butte Central 0; T71, Fairfield 0; T71, North Star 0; T71, Plentywood 0; T71, Deer Lodge 0; T71, Red Lodge 0; T71, Sidney 0.
Class AA champion: Billings Senior
Class A champion: Miles City
Class B champion: Fort Benton
Class C champion: Simms
Individual champions
100 pounds — Cali Gorder, Wolf Point
105 — Wai Fandrich, Billings Senior
110 — Hayley Petersen, Simms
115 — Piper Gershmel, Billings Senior
120 — Taylor Lay, Helena Capital
125 — Madalyn Deiter, Great Falls CMR
130 — Julia Kay, Kalispell Flathead
135 — Cadence Weis, Laurel
140 — Meadow Mahlmeister, Billings Senior
145 — Tita Fandrich, Billings Senior
155 — Lucy Armstrong, Conrad
170 — Jayda Harbaugh, Baker
190 — Madilyn Juelke, Miles City
235 — Scarlett Hoiness, Laurel