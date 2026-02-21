State wrestling: Girls Day 2 results

2026 state wrestling tournament
at First Interstate Arena, Billings
Friday, Feb. 20, 2026
Team scores: 1, Billings Senior 177; 2, Miles City 124.5; 3, Kalispell Flathead 91; 4, Laurel 80; 5, Ronan 78; 6, Fort Benton 74; 7, Hardin 66; 8, Helena Capital 64.5; 9, Baker 64; 10, Conrad 60.5; 11, Belgrade 60; 12, Simms 52; 13, Billings West 51.5; 14, Browning 50.5; T15, Billings Central 50; T15, Glasgow; T15, Missoula Big Sky 50; 18, Billings Skyview 49; 19, Butte 47; T20, Great Falls 43; T20, Havre 43; 22, Choteau 41; 23, Lewistown 38.5; 24, Big Sandy 38; 25, Kalispell Glacier 37.5;
T26, Gallatin 36; T26 Harlem 36; T26, Polson 36; 29, Manhattan 35.5; 30, Jefferson 33; 31, Great Falls CMR 32.5; 32, Frenchtown 32; 33, Columbus 31; T34, Broadus 26; T34, Whitefish 26; 36, Wolf Point 25.5; 37, Cut Bank 24; 38, Chinook 22; 39, Anaconda 21.5; 40, Dillon 21; T41, Poplar 20; T41, St. Ignatius-Charlo 20; 43, Bozeman 19; T44, Colstrip 18; T44, Forsyth 18; T44, Missoula Sentinel 18; 47, East Helena 17; T48, Eureka 16; T48, Malta 16; T48, Shepherd 16;
T51, Shelby 15; T51, Whitehall 15; T53, Chester-Joplin-Inverness 13; T53, Glendive 13; T53, Lockwood 13; T53, Roundup 13; T57, Columbia Falls 11; T57, Helena 11; T57, Missoula Hellgate 11; T60, Arlee 10, T60, Corvallis 10; 62, Hamilton 9; 63, St. Patrick's 8; 64, Townsend 6; T65, Custer-Hysham 4; T65, Plains-Hot Springs 4; T65, Stevensville 4; 68, Libby 3.5; 69, Bigfork 3; 70, Cascade 2; T71, Butte Central 0; T71, Fairfield 0; T71, North Star 0; T71, Plentywood 0; T71, Deer Lodge 0; T71, Red Lodge 0; T71, Sidney 0.