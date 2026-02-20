State wrestling: Girls Day 1 results

2026 state wrestling tournament
at First Interstate Arena, Billings
Thursday, Feb. 19, 2026
Team scores: 1, Billings Senior 61.5; 2, Miles City 43.5; 3, Ronan 38.5; 4, Kalispell Flathead 35; 5, Belgrade 32.5; T6, Butte 30; T6, Fort Benton 30; 8, Missoula Big Sky 29; 9, Billings Skyview 24; 10, Helena Capital 23.5; 11, Frenchtown 22; 12, Lewistown 21.5; T13, Billings West 20; T13, Columbus 20; T13, Conrad 20; T13, Gallatin 20; T13, Hardin 20; T13, Havre 20; T13, Jefferson; T20, Kalispell Glacier 18; T20, Glasgow 18; T20, Laurel 18; T20, Polson 18; 24, Browning 17; T25, Big Sandy, 16; T25, Manhattan 16; 27, Great Falls 13.5; 28, Dillon 13; 29, Anaconda 12.5; T30, Billings Central 12; T30, Simms 12; 32, Poplar, 10.5;
T33, Baker 10; T33, Corvallis 10: T33, Great Falls CMR 10; T33, Harlem 10; T33, Eureka 10; T33, St. Ignatius-Charlo 10; 39, Shepherd 9; T40, Chinook 8; T40, Colstrip 8; T40, Forsyth 8; T40, Malta 8; T45, Arlee 6; T45, Chester-Joplin-Inverness 6; T45, Choteau 6; T45, Glendive 6; T45, Broadus 6; T45 Roundup 6; T45, Whitefish 6; T45, Wolf Point 6; T53, Columbia Falls 4; T53, Custer-Hysham 4; T53, East Helena 4; T53, Lockwood 4; T53, Plains-Hot Springs 4; T53, St. Patrick’s 4; T53, Whitehall 4; 61, Libby 3.5; 62, Bozeman 3; 63, Cascade 2; T64, Bigfork; T64, Cut Bank; T64, Fairfield 0; T64, Hamilton 0; T64, Helena 0; T64, Missoula Hellgate 0; T64, North Star 0; T64, Plentywood 0; T64, Red Lodge 0; T64, Sidney 0; T64, Stevensville 0.