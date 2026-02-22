High School College More Sports Watch Now
State wrestling: Boys Day 3 results

State wrestling
State wrestling
Posted

2026 state wrestling tournament

at First Interstate Arena, Billings

Saturday, Feb. 21, 2026

Class AA

Team scores: 1, Billings West 237; 2, Gallatin 208.5; 3, Kalispell Flathead 196; 4, Butte 183; 5, Great Falls 164; 6, Billings Senior 149.5; 7, Belgrade 130; 8, Great Falls CMR 119.5; 9, Kalispell Glacier 102; 10, Billings Skyview 85; 11, Missoula Sentinel 73; 12, Missoula Big Sky 73; 13, Helena Capital 70.5; 14, Helena 32.5; T15, Bozeman 0; T15, Missoula Hellgate 0.

Individual champions

103 — Crew O'Connor, Butte

110 — Hunter Beeman, Billings Senior

118 — Anthony Coelho, Kalispell Glacier

126 — Cael Floerchinger, Great Falls

132 — Cody Westlake, Belgrade

138 — Jayce Kolendich, Missoula Sentinel

144 — Danny Green, Billings Skyview

150 — Makael Aguayo, Billings West

157 — Jace Komac, Great Falls

165 — Ty Laslovich, Gallatin

175 — Carson Show, Gallatin

190 — Gage Allen, Great Falls CMR

215 — Kohen Rilley, Kalispell Flathead

285 — Woodrow Shirley, Billings Senior

Click here for Class AA individual results (PDF format).

Class A

Team scores: 1, Sidney 235; 2, Hardin 232; 3, Laurel 196; 4, Lockwood 142; 5, Billings Central 140; 6, Miles City 112.5; 7, Frenchtown 87.5; T8, Corvallis 85.5; T8, Three Forks 85.5; 10, Havre 72.5; 11, Columbia Falls 68; 12, Libby 62; 13, East Helena 61.5; T14, Dillon 59.5; T14, Stevensville 59.5; 16, Ronan 56.5; T17, Lewistown 27.5; T17, Polson 27.5; 19, Browning 25.5; 20, Glendive 10; 21, Bigfork 8.5; 22, Whitefish 7.5; 23, Hamilton 7; 24, Livingston 3; 25, Butte Central 0.

Individual champions

103 — William Alves, Lockwood

110 — Eli Erdahl, East Helena

118 — Jesse Grossman, Hardin

126 — Philip Bryant, Lockwood

132 — Rowan Miller, Stevensville

138 — Jacob Murphy, Three Forks

144 — Chris Grossman, Hardin

150 — Cale Nedens, Hardin

157 — Aaron Schmitz, Sidney

165 — Blaise Cronk, Columbia Falls

175 — James Mills, Lockwood

190 — Holden Hoiness, Laurel

215 — Bruno Pallone, Hardin

285 — Cody Kills On Top, Hardin

Click here for Class A individual results (PDF format).

Class B/C

Team scores: 1, Huntley Project 286.5; 2, Glasgow 173.5; 3, Malta 113; 4, Circle 100; 5, Chinook 82; 6, Colstrip 78.5; 7, Eureka 71; 8, Fort Benton 68.5; 9, Cascade 61.5; 10, Columbus 58.5; 11, Townsend 51.5; 12, Florence 47; 13, Conrad 46.5; 14, St. Ignatius 46; 15, Shepherd 44; 16, Baker 41; 17, Anaconda 37.5; 18, Whitehall 33.5; 19, Big Sandy 32.5; 20, Plains 32; 21, Superior 31.5; 22, Broadus 30; 23, Forsyth 28; T24, Fairfield 26.5; T24, Wolf Point 26.5; 26, Manhattan 26; 27, Cut Bank 23; 28, Choteau 21.5; 29, Arlee, 20.5; 30, Darby 20; 31, Chester-Joplin-Inverness 17.5; T32, Red Lodge 17; T32, Thompson Falls 17; 34, Deer Lodge 15.5; 35, Poplar 11; 36, Jefferson 8; 37, Shelby 7; 38, Simms 5.5; 39, Roundup 4.5; 40, Harlem 4; T41, Custer-Hysham 3; T41, North Star 3; 43, Valier 0.

Class B team champion: Huntley Project

Class C team champion: Circle

Individual champions

103 — Brogan Burton, Huntley Project

110 — Teague Ramaeker, Huntley Project

118 — Jack Morehouse, Glasgow

126 — Ryan Wiggins, Forsyth

132 — Ethan Reynolds, Huntley Project

138 — Jordan Niles, Huntley Project

144 — Blake Ramaeker, Huntley Project

150 — Lane Spencer, Malta

157 — Khye Gamas, Glasgow

165 — William Kirkland, Glasgow

175 — Tucker Kaczmarek, Huntley Project

190 — Tegan Jones, Conrad

215 — Kenan Labrie, Malta

285 — Reuben Kinzer, Broadus

Click here for Class B/C individual results (PDF format).

