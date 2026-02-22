State wrestling: Boys Day 3 results

2026 state wrestling tournament
at First Interstate Arena, Billings
Saturday, Feb. 21, 2026
Class AA
Team scores: 1, Billings West 237; 2, Gallatin 208.5; 3, Kalispell Flathead 196; 4, Butte 183; 5, Great Falls 164; 6, Billings Senior 149.5; 7, Belgrade 130; 8, Great Falls CMR 119.5; 9, Kalispell Glacier 102; 10, Billings Skyview 85; 11, Missoula Sentinel 73; 12, Missoula Big Sky 73; 13, Helena Capital 70.5; 14, Helena 32.5; T15, Bozeman 0; T15, Missoula Hellgate 0.
Individual champions
103 — Crew O'Connor, Butte
110 — Hunter Beeman, Billings Senior
118 — Anthony Coelho, Kalispell Glacier
126 — Cael Floerchinger, Great Falls
132 — Cody Westlake, Belgrade
138 — Jayce Kolendich, Missoula Sentinel
144 — Danny Green, Billings Skyview
150 — Makael Aguayo, Billings West
157 — Jace Komac, Great Falls
165 — Ty Laslovich, Gallatin
175 — Carson Show, Gallatin
190 — Gage Allen, Great Falls CMR
215 — Kohen Rilley, Kalispell Flathead
285 — Woodrow Shirley, Billings Senior
Click here for Class AA individual results (PDF format).
Class A
Team scores: 1, Sidney 235; 2, Hardin 232; 3, Laurel 196; 4, Lockwood 142; 5, Billings Central 140; 6, Miles City 112.5; 7, Frenchtown 87.5; T8, Corvallis 85.5; T8, Three Forks 85.5; 10, Havre 72.5; 11, Columbia Falls 68; 12, Libby 62; 13, East Helena 61.5; T14, Dillon 59.5; T14, Stevensville 59.5; 16, Ronan 56.5; T17, Lewistown 27.5; T17, Polson 27.5; 19, Browning 25.5; 20, Glendive 10; 21, Bigfork 8.5; 22, Whitefish 7.5; 23, Hamilton 7; 24, Livingston 3; 25, Butte Central 0.
Individual champions
103 — William Alves, Lockwood
110 — Eli Erdahl, East Helena
118 — Jesse Grossman, Hardin
126 — Philip Bryant, Lockwood
132 — Rowan Miller, Stevensville
138 — Jacob Murphy, Three Forks
144 — Chris Grossman, Hardin
150 — Cale Nedens, Hardin
157 — Aaron Schmitz, Sidney
165 — Blaise Cronk, Columbia Falls
175 — James Mills, Lockwood
190 — Holden Hoiness, Laurel
215 — Bruno Pallone, Hardin
285 — Cody Kills On Top, Hardin
Click here for Class A individual results (PDF format).
Class B/C
Team scores: 1, Huntley Project 286.5; 2, Glasgow 173.5; 3, Malta 113; 4, Circle 100; 5, Chinook 82; 6, Colstrip 78.5; 7, Eureka 71; 8, Fort Benton 68.5; 9, Cascade 61.5; 10, Columbus 58.5; 11, Townsend 51.5; 12, Florence 47; 13, Conrad 46.5; 14, St. Ignatius 46; 15, Shepherd 44; 16, Baker 41; 17, Anaconda 37.5; 18, Whitehall 33.5; 19, Big Sandy 32.5; 20, Plains 32; 21, Superior 31.5; 22, Broadus 30; 23, Forsyth 28; T24, Fairfield 26.5; T24, Wolf Point 26.5; 26, Manhattan 26; 27, Cut Bank 23; 28, Choteau 21.5; 29, Arlee, 20.5; 30, Darby 20; 31, Chester-Joplin-Inverness 17.5; T32, Red Lodge 17; T32, Thompson Falls 17; 34, Deer Lodge 15.5; 35, Poplar 11; 36, Jefferson 8; 37, Shelby 7; 38, Simms 5.5; 39, Roundup 4.5; 40, Harlem 4; T41, Custer-Hysham 3; T41, North Star 3; 43, Valier 0.
Class B team champion: Huntley Project
Class C team champion: Circle
Individual champions
103 — Brogan Burton, Huntley Project
110 — Teague Ramaeker, Huntley Project
118 — Jack Morehouse, Glasgow
126 — Ryan Wiggins, Forsyth
132 — Ethan Reynolds, Huntley Project
138 — Jordan Niles, Huntley Project
144 — Blake Ramaeker, Huntley Project
150 — Lane Spencer, Malta
157 — Khye Gamas, Glasgow
165 — William Kirkland, Glasgow
175 — Tucker Kaczmarek, Huntley Project
190 — Tegan Jones, Conrad
215 — Kenan Labrie, Malta
285 — Reuben Kinzer, Broadus