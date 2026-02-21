State wrestling: Boys Day 2 results

2026 state wrestling tournament
at First Interstate Arena, Billings
Friday, Feb. 20, 2026
Team scores
Class AA: 1, Billings West 214; 2, Kalispell Flathead 176; 3, Gallatin 143.5; 4, Butte 136; 5, Billings Senior 120; 6, Great Falls 112.5; 7, Belgrade 89.5; 8, Kalispell Glacier 82; 9, Great Falls CMR 76; 10, Billings Skyview 68; 11, Helena Capital 64; 12, Missoula Sentinel 63; 13, Missoula Big Sky 49; 14, Helena 15.5; T15, Bozeman 0; T15, Missoula Hellgate 0.
Class A: 1, Sidney 200; 2, Hardin 165; 3, Laurel 140.5; 4, Lockwood 113; 5, Billings Central 96.5; 6, Corvallis 77; 7, Miles City 71.5; 8, Frenchtown 62.5; 9, Three Forks 52; 10, Columbia Falls 51; 11, Havre 49.5; 12, East Helena 49; 13, Dillon 48.5; 14, Ronan 42.5; 15, Libby 40.5; 16, Stevensville 39; 17, Lewistown 23.5; 18, Browning 21.5; 19, Polson 18.5; 20, Glendive 10; T21, Bigfork 8.5; T21, Whitefish 8.5; 23, Hamilton 7; 24, Livingston 3; 25, Butte Central 0.
Class B/C: 1, Huntley Project 240; 2, Glasgow 146.5; 3, Malta 93; 4, Chinook 64; 5, Circle 62; 6, Colstrip 57.5; 7, Columbus 54.5; 8, Eureka 53; 9, Fort Benton 47.5; 10, Cascade 43.5; 11, Conrad 37.5; 12, St. Ignatius 34; 13, Superior 31.5; T14, Big Sandy 27.5; T14, Townsend 27.5; 16, Florence 27; T17, Anaconda 26.5; T17, Whitehall 26.5; T19, Manhattan 26; T19, Broadus 26; T19, Shepherd 26; 22, Forsyth 23; 23, Baker 21.5; 24, Plains 21; 25, Fairfield 19.5; 26, Cut Bank 17; 27, Choteau 16.5; 28, Wolf Point 12.5; 29, Red Lodge 11; T30, Darby 9; T30, Deer Lodge 9; 32, Jefferson 8; T33, Arlee 7; T33, Shelby 7; T33, Thompson Falls 7; 36, Simms 5.5; 37, Poplar 5; 38, Roundup 4.5; 39, Harlem 4; 40, Chester-Joplin-Inverness 3.5, T41, Custer-Hysham 3; T41, North Star 3; 43, Valier 0.