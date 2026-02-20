State wrestling: Boys Day 1 results

2026 state wrestling tournament
at First Interstate Arena, Billings
Thursday, Feb. 19, 2026
Team scores
Class AA: 1, Billings West 73.5; 2, Kalispell Flathead 48; 3, Butte 38; 4, Gallatin 37.5; 5, Belgrade 33.5; 6, Billings Senior 31.5; 7, Great Falls 31.5; T8, Billings Skyview 26; T8 Great Falls CMR 26; 10, Kalispell Glacier 24; 11, Misoula Sentinel 21.5; 12, Missoula Big Sky 16; 13, Helena Capital 12.5; 14, Helena 4; T15, Bozeman 0; T15, Missoula Hellgate 0.
Class A: 1, Laurel 49.5; 2, Sidney 45.5; 3, Hardin 40; 4, Miles City 32; 5, Lockwood 28.5; 6, Frenchtown 25.5; 7, Billings Central 23.5; 8, Libby 22.5; 9, Corvallis 21; 10, Three Forks 18; 11, Columbia Falls 17; 12, Dillon 16; 13, East Helena 15.5; 14, Havre 14; 15, Lewistown 12; 16, Ronan 10; 17, Browning 7.5; 18, Glendive 6; 19, Stevensville 5.5; 20, Bigfork 4; 21, Polson 3; T22, Butte Central 0; T22, Hamilton 0; T22, Livingston 0; T22, Whitefish 0.
Class B/C: 1, Huntley Project 54.5; 2, Glasgow 34.5; T3, Chinook 23; T3, Eureka 23; 5, Malta 22; T6, Cascade 20; T6, Circle 20; T8, Colstrip 17.5; T8, Fort Benton 17.5; T10, Florence 12; T10, St. Ignatius 12; T12, Anaconda 11.5; T12, Townsend 11.5; 14, Choteau 10.5; T15, Columbus 9.5; T15, Whitehall 9.5; T17, Baker 7.5; T17, Big Sandy 7.5; T17, Conrad 7.5; T17, Fairfield 7.5; T17, Plains 7.5; T17, Shepherd 7.5; 23, Red Lodge 7; 24, Superior, 6.5; T25, Arlee 4; T25, Darby 4; T25, Jefferson 4; T25, Manhattan 4; T25, Broadus 4; T25, Deer Lodge 5; T25, Shelby 4; T25, Thompson Falls 4; T33, Poplar 2; T33, Wolf Point 2; T35, Chester-Joplin-Inverness 0; T35, Custer-Hysham 0; T35, Cut Bank 0; T35, Forsyth 0; T35, Harlem 0; T35, North Star 0; T35, Roundup 0; T35, Simms 0; T35, Valier 0.