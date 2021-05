SCOREBOARD: 2021 Class C state track and field results

MTN Sports

Posted at 6:54 PM, May 28, 2021

Class C state track and field meet

May 28-29 at Missoula Boys Team scores (through six events): Fort Benton 26, Plentywood 22, Seeley-Swan 20, Manhattan Christian 15, Belt 12, Richey-Lambert 11, Harlowton-Ryegate 10, Fairview 9, Scobey 9, Hinsdale 6, White Sulphur Springs 6, Circle 6, Fromberg 6, Sheridan 4, Savage 4, Reed Point-Rapelje 4, Noxon 4, Park City 4, St. Regis 2, Twin Bridges 2, Gardiner 2, Broadview-Lavina 1, Shields Valley 1. 400: Owen Hoag, Seeley-Swan, 50.10; Kaimen Evans, Belt, 50.12; Hayden Lockie, Circle, 51.98; Garrett Zimdars, Park City, 52.37; Jesse Lee, Hinsdale, 52.41; Tebarek Hill, Manhattan Christian, 52.59. 1,600: Samuel Smith, Richey-Lambert, 4:29.84; Oren Arthun, Manhattan Christian, 4:35.27; Devan Walhof Jr., Manhattan Christian, 4:37.84; Asa Jassen, Belt, 4:40.44; Ryan Fenley, Harlowton-Ryegate, 4:42.25; Lee Karpstein, Broadview-Lavina, 4:45.91. Long jump: Nick Marais, Fort Benton, 20-07.75; Cameron Brusven, Plentywood, 20-05.50; Hayden Diekhans, Fort Benton, 20-00.00; Chase Keating, Reed Point-Rapelje, 19-07.75; Tate Smith, Twin Bridges, 19-07.25; Aidan Jenkins, Shields Valley, 19-06.50. Pole vault: Jace Thompson, Fort Benton, 13-00; J.P. Braut, Scobey, 12-06; Mason Chandler, Plentywood, 11-06; Loden Idler, Hinsdale, 11-06; Hartson VanHouten, Sheridan, 11-06; Devon Southland, Scobey, 11-06. Discus: Walker McDonald, Seeley-Swan, 156-09; Paul Hardy, Fairview, 148-05; Ethan Schlepp, White Sulphur Springs, 142-08; Cade VanVleet, Noxon, 140-07; Taylor Rose, Gardiner, 140-01; Hunter Sharbono, Fairview, 138-01. Javelin: Cameron Brusven, Plentywood, 172-03; Jason Todhunter, Harlowton-Ryegate, 160-02; Sal Palacios, Fromberg, 157-07; Sloan McPherson, Savage, 155-00; Caleb Ball, St. Regis, 151-10; Tiegen Cundiff, Richey-Lambert, 143-11. Girls Team scores (through five events): Seeley-Swan 26, Fort Benton 25, Fairview 18, Belt 17, Hinsdale 14, Plentywood 11, Saco 9, Savage 8, Noxon 8, Manhattan Christian 4.5, Circle 4, Scobey 2, Westby-Grenora 2, North Star 2, Lincoln 2, Broadus 1, Harlowton-Ryegate 1, Hobson-Moore-Judith Gap .5. 400: Sariah Maughan, Seeley-Swan, 58.32; Brooke Reuter, Savage, 58.36; Lindsey Paulson, Belt, 59.97; Jadyn VanDyken, Manhattan Christian, 1:00.09; Elizabeth Field, Westby-Grenora, 1:00.21; Aspen Giese, Fort Benton, 1:00.34. 1,600: Lindsey Paulson, Belt, 5:13.98; MacKenzie Morgan, Noxon, 5:19.39; Annie Kaul, Plentywood, 5:21.55; Sariah Maughan, Seeley-Swan, 5:24.57; Gracee Lekvoled, Scobey, 5:26.14; Samantha Fenley, Harlowton-Ryegate, 5:29.97. Long jump: Abby Clark, Fort Benton, 17-03.50; Aspen Giese, Fort Benton, 17-00.50; Kaitlyn McColly, Hinsdale, 16-11.75; Teagan Erickson, Saco, 16-10.25; Emily Maughan, Seeley-Swan, 15-11.75; Zeason Schaffer, Broadus, 15-09.75. Pole vault: Teigan Taylor, Fairview, 10-06; Kaitlyn McColly, Hinsdale, 10-06; Jaycee Erickson, Saco, 9-06; Annie Kaul, Plentywood, 9-06; Laynie Sattoriva, North Star, 9-00; Alexis DeVris, Manhattan Christian, 7-06; Dakota Auck, Hobson-Moore-Judith Gap, 7-06. Discus: Klaire Kovatch, Seeley-Swan, 145-11; Jadyn Gackle, Fairview, 126-03; Cloe Kalanick, Fort Benton, 118-06; Ryann Moline, Circle, 118-04; Linsdey Weisner, Lincoln, 107-09; Ahmia Lords, Belt, 107-06.

