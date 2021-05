SCOREBOARD: 2021 Class B state track and field results

MTN Sports

Posted at 7:51 PM, May 28, 2021

Class B state track and field meet

May 28-29 at Laurel Boys Team scores (through six events): Huntley Project 28, Missoula Loyola 16, Bigfork 16, Manhattan 14, Florence 12, Columbus 10, Deer Lodge 10, Wolf Point 10, Red Lodge 9, St. Ignatius 8, Thompson Falls 8, Eureka 8, Fairfield 6, Whitehall 6, Big Timber 6, Jefferson 4, Glasgow 4, Townsend 4, Great Falls Central 2, Cut Bank 2, Anaconda 2, Poplar 1. 400: Wyatt Barney, Manhattan, 49.54; Ridger Palma, Missoula Loyola, 49.74; Ty Ferguson, Big Timber, 50.50; Gavin Vandenacre, Townsend, 50.73; Michael Swan, Manhattan, 50.94; Jay Jetmore, Red Lodge, 51.08. 1,600: Zander Ackerman, Wolf Point, 4:31.02; Andrew Rush, St. Ignatius, 4:33.81; Nathaniel Gale, Florence, 4:34.14; Justin Morgan, Thompson Falls, 4:34.17; Jack Jensen, Bigfork, 4:34.78; Kevin Graves, Huntley Project, 4:41.12. Long jump: Colby Martinez, Columbus, 21-04; Gordon McMillion, Missoula Loyola, 21-00.50; Gavin Mills, Fairfield, 20-08.25; Cormac Benn, Bigfork, 20-04.75; Michael Swan, Manhattan, 20-02; Bauer Seewald, Cut Bank, 20-00.50. Pole vault: Seth Osborne, Bigfork, 13-09; Spencer Jacobsen, Red Lodge, 13-09; Luke Donally, Huntley Project, 13-06; Stephen Bailey, Glasgow, 12-06; Tarum Jackson, Great Falls Central, 12-06; Dawson Lindeen, Huntley Project, 12-00. Discus: Stanley Buchanan, Huntley Project, 149-00; Aidan Thompson, Deer Lodge, 138-05; Dylan Smith, Whitehall, 136-04; Cody Burk, Thompson Falls, 136-01; Rian Hoiland, Anaconda, 129-01; Jeremy Gallagher, Cut Bank, 123-11. Javelin: Noah Bouchard, Huntley Project, 166-04; Joseph Kindel, Eureka, 164-00; Luke Maki, Florence, 158-04; Braden Morris, Jefferson, 158-00; Brodey Freeman, Deer Lodge, 155-00; Tyler Pribbernow, Poplar, 151-07. Girls Team scores (through four events): Manhattan 22, Huntley Project 16, Big Timber 14, Three Forks 10, Townsend 10, Wolf Point 10, Choteau 8, Colstrip 8, Whitehall 4, St. Ignatius 4, Glasgow 4, Malta 4, Baker 3, Columbus 2, Florence 2, Great Falls Central 1, Poplar 1, Red Lodge 1. 400: Jewel Olson, Wolf Point, 58.34; Madeline Severson, Manhattan, 58.68; Alyssa Boshart, Big Timber, 1:00.62; Katie Whitehurst, Whitehall, 1:00.96; Aley Aller, Big Timber, 1:02.18; Brayli Reimer, Red Lodge, 1:02.22. 1,600: Emma Stolte, Townsend, 5:17.47; Ada Bieler, Choteau, 5:22.32; Hallie Hemenway, Manhattan, 5:22.98; Iris McKean, Glasgow, 5:31.95; Kelsey Plymale, Columbus, 5:33.04; Jazmin Gorder, Poplar, 5:33.76. Long jump: Jasmyn Murphy; Three Forks, 17-00.25; Madeline Severson, Manhattan, 16-08.25; Emily Cooley, Big Timber, 16-04; Sydney Brander, St. Ignatius, 16-03.50; Saraya Afrank, Baker, 16-02.50; Peyton Janeway, Baker, 15-11.75. Discus: Tristen Sedgwick, Huntley Project, 128-02; Jamie Whitedirt, Colstrip, 116-10; Brooke McClenning, Huntley Project, 116-03; Skylie Lefdahl, Malta, 108-02; Kendall Boehm, Florence, 106-10; Audrey Baker, Great Falls Central, 106-09.

