SCOREBOARD: 2021 Class AA state track and field results

Posted at 6:54 PM, May 28, 2021

Class AA state track and field meet

May 27-29 at Missoula Boys Team scores (through eight events): Missoula Sentinel 69, Missoula Hellgate 30, Butte 29, Missoula Big Sky 21, Great Falls CMR 17, Kalispell Glacier 14, Great Falls High 12, Billings West 12, Helena High 11, Bozeman High 10, Billings Senior 10, Helena Capital 8, Belgrade 4, Kalispell Flathead 1. 400: Kade Olson, Missoula Big Sky, 50.16; Rafe Premo, Great Falls CMR, 50.91; Jeff Lillard, Kalispell Glacier, 51.12; Jake Turner, Kalispell Glacier; 51.62; Luke Sullivan, Helena Capital, 51.96; Colin Shaules, Missoula Sentinel, 52.10. 800: Ignatius Fitzgerald, Missoula Hellgate, 1:56.00; Bridger Wilkes, Bozeman High, 1:57.82; Colin Shaules, Missoula Sentinel, 1:58.35; Sam Ells, Kalispell Glacier, 1:59.37; Nathan Neil, Bozeman High, 2:00.07; Keagen Crosby, Missoula Sentinel, 2:00.76. 3,200: William Mortenson, Missoula Sentinel, 9:16.74; Tanner Klumph, Missoula Sentinel, 9:23.70; Miles Colescott, Missoula Hellgate, 9:32.19; Chase Green, Missoula Sentinel, 9:40.83; Ryan Harrington, Great Falls High, 9:43.70; Corbin Johnson, Missoula Sentinel, 9:44.49. 400 relay: Butte, 42.65; Billings West, 43.89; Missoula Sentinel, 43.94; Belgrade, 43.95; Great Falls High, 43.96; Kalispell Flathead, 43.97. Long jump: Jace Klucewich, Missoula Sentinel, 21-06.75; Reed Harris, Great Falls High, 21-06.00; Christian Hansen, Butte, 20-10.50; Hunter Cronenwett, Helena Capital, 20-10.25; Dylan Snyder, Butte, 20-09.50; Gus Nunez, Great Falls CMR, 19-09.00. High jump: Josh Wade, Missoula Hellgate, 6-03; Zac Crews, Missoula Sentinel, 6-00; Rowley Dupras, Missoula Sentinel, 6-00; Cameron Gurnsey, Butte, 6-00; Izayah Brown, Great Falls CMR, 6-00; Dylan Snyder, Butte, 6-00. Pole vault: Caden Palm, Billings Senior, 14-09; Josh Smalley, Missoula Big Sky, 14-06; Brennen Blume, Butte, 14-06; Traven Ridley, Billings West, 14-06; Alex Brisko, Helena Capital 14-00; Corbin Luce, Helena High, 13-06. Shot put: Josh Goleman, Helena High, 49-10.5; Daniel Difort, Missoula Sentinel, 47-10.25; JJ Triplett, Great Falls CMR, 47-09.75; Tom Nilson, Missoula Hellgate, 47-02.75; Chaise Meyer, Missoula Big Sky, 46-11.50; Colter Janacaro, Missoula Big Sky, 44-05.00. Girls Team scores (through nine events): Helena High 47, Missoula Hellgate 42, Missoula Sentinel 41, Billings West 33, Helena Capital 28.5, Bozeman High 23.5; Kalispell Flathead 20, Butte 15, Bozeman Gallatin 8, Belgrade 8, Kalispell Glacier 7, Billings Senior 4, Billings Skyview 2. 400: Odessa Zentz, Helena High, 57.21; Taylee Chirrick, Billings West, 57.27; Anna Trudnoski, Butte, 58.45; Hailey Burger, Helena Capital, 58.81; Cerise Lee, Kalispell Flathead, 59.86; Kaitlin Grossman, Billings West, 1:00.24. 800: Odessa Zentz, Helena High, 2:12.55; Sage Brooks, Missoula Hellgate, 2:17.09; Carly Ryan, Helena High, 2:19.03; Lilli Rumsey Eash, Kalispell Flathead, 2:19.14; Molly Sherman, Bozeman High, 2:20.62; Hailey Nielson, Butte, 2:21.65. 3,200: Kensey May, Missoula Hellgate, 10:47.19; Hannah Perrin, Kalispell Flathead, 10:52.28; Ellie Hull, Bozeman High; 10:59.16; Abby Kendrick, Missoula Hellgate, 11:02.45; Natalie McCormick, Bozeman High, 11:02.95; Hayley Burns, Bozeman High, 11:06.78. 400 relay: Billings West, 48.76; Missoula Sentinel, 49.32; Helena High, 49.47; Kalispell Flathead, 50.09; Helena Capital, 50.19; Missoula Hellgate, 50.50. Long jump: Brooke Stayner, Missoula Sentinel, 18-07; Audrey McElmurry, Missoula Sentinel, 18-03; Taylor Brisendine, Kalispell Glacier, 17-11.25; Kaitlin Grossman, Billings West, 17-08.75; Perry Paffhausen, Missoula Hellgate, 17-07.25; Isabella Oliver, Bozeman High, 17-03.25. High jump: Hannah Schonhoff, Bozeman High, 5-07; Anna Trudnowski, Butte, 5-06; Logan Todorovich, Helena High, 5-03; Jayden Nash, Missoula Sentinel, 5-03; Macy Mayer, Bozeman High, 5-01; Paige Bartsch, Helena Capital, 5-01. Pole vault: Emma Zimmerman, Billings West, 11-09; Libby Hansen, Helena Capital, 11-00; Emma Rohrer-Fitzhugh, Helena Capital, 10-06; Matija Pellandini, Billings Senior, 10-00; Hania Halverson, Kalispell Flathead, 9-06; Jaymee Sheridan, Helena Capital, 9-06. Shot put: Mara Parks, Missoula Hellgate, 38-05.75; Tesse Kamps, Bozeman Gallatin, 38-00.50; Aubrie Christman, Helena High, 37-04.50; Sydney Mattfeldt, Helena High, 36-11.50; Alison Jenkins, Billings Skyview, 36-05.50; Cameron Gilman, Kalispell Glacier, 35-03.50. Javelin: Anja Jackson, Missoula Sentinel, 129-05; Gracey Carter, Belgrade, 123-07; Elly Thorpe, Missoula Hellgate, 115-05; Carlie Gross, Helena Capital 114-11; Paige Bartsch, Helena Capital,114-07; Kennedy Kuhn, Missoula Hellgate, 112-04.

