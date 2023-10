Results: 2023 state cross country championships

Prev Next MTN Sports

Posted at 3:58 PM, Oct 21, 2023

Cross country 2023 state meet at Rebecca Farm, Kalispell Class AA Boys Team results: Great Falls 68, Bozeman 71, Helena 96, Billings West 118, Missoula Hellgate 128, Missoula Sentinel 155, Belgrade 205, Bozeman Gallatin 212, Kalispell Glacier 258, Kalispell Flathead 268, Missoula Big Sky 277, Billings Skyview 305, Great Falls CMR 316, Billings Senior 372, Butte 454, Helena Capital 475. Individual top 15: Nathan Neil, Bozeman, 14:45.47; Ryan Harrington, Great Falls, 15:27.22; Mason Moler, West, 15:29.16; John Spinti, Great Falls, 15:33.63; Quinn Newman, Sentinel, 15:36.11; Jeremy Posdon, Bozeman, 15:48.03; Robbie Nuila, Flathead, 15:51.24; Ashtyn Rask, Great Falls, 15:51.93; Owen Thiel, Glacier, 15:53.91; Milo Kauffman, Helena, 15:54.46; Elliot Stimpson, Helena, 15:58.24; Wilson Derry, Hellgate, 15:59.07; Miles Halvorsen, Bozeman, 15:59.88; Ridley Key, Hellgate, 15:59.95; Odin Berryman, Hellgate, 16:00.17. Girls Team results: Missoula Hellgate 46, Bozeman Gallatin 54, Bozeman 80, Kalispell Flathead 134, Kalispell Glacier 147, Helena 149, Billings Skyview 228, Billings West 243, Helena Capital 254, Belgrade 259, Great Falls CMR 270, Billings Senior 333, Great Falls 353, Missoula Big Sky 365, Missoula Sentinel 440, Butte 463. Individual top 15: Claire Rutherford, Gallatin, 18:06.58; Lauren Bissen, Glacier, 18:13.88; Kylee Neil, Bozeman, 18:13.98; Bella Determan, Gallatin, 18:32.86; Isabel Ross, Gallatin, 18:47.27; Stella Diaz, Hellgate, 18:52.48; Jamison Molloy, Hellgate, 18:53.02; Gia Petrini, Hellgate, 18:54.27; Natalie Nicholas, Bozeman, 19:03.53; Rose Wiltse, Hellgate, 19:20.89; Aizalyn Flaten, CMR, 19:25.56; Lilli Rumsey Eash, Flathead, 19:28.66; Mikenna Conan, Flathead, 19:31.81; Tula Higman, Bozeman, 19:32.12; Kaitlyn Skinner, Hellgate, 19:32.26. Class A Boys Team results: Browning 96, Laurel 146, Columbia Falls 150, Hardin 157, Livingston 172, Whitefish 178, Corvallis 196, Havre 234, Hamilton 246, Polson 277, Bigfork 279, Ronan 283, Libby 317, Miles City 360, Glendive 362, Lockwood 374, Billings Central 423, Frenchtown 476, Dillon 515, Sidney 537, Stevensville 557, Lewistown 585, East Helena 620, Butte Central 657. Individual top 15: Finn Schretenthaler, Livingston, 15:27.8; Ben Bird, Hardin, 15:37.07; Greyson Piseno, Billings Central, 15:50.84; Taylor Doleac, Hamilton, 16:07.26; Jack Davidson, Corvallis, 16:10.50; Caleb Burton, Laurel, 16:26.04; Caleb Tomac, Havre, 16:31.94; Preston Iron Heart, Browning, 16:33.42; Jerdan Crawford, Browning, 16:34.92; Mekhi Ladson, Lockwood, 16:35.66; Jack Jensen, Bigfork, 16:36.96; Bryson Poulsen, Hamilton, 16:37.42; Mason Genovese, Whitefish, 16:38.00; Jackson Bontadelli, Polson, 16:42.59; Warren Lee, Livingston, 16:42.80. Girls Team results: Hardin 37, Corvallis 94, Hamilton 159, Columbia Falls 162, Miles City 169, Havre 180, Whitefish 205, Lewistown 214, Polson 256, Dillon 273, Browning 277, Sidney 333, Frenchtown 359, Livingston 384, Laurel 397, Glendive 432, Lockwood 459, Billings Central 499, Ronan 529, Bigfork 538, Libby 565. Individual top 15: Karis Brightwings-Pease, Hardin, 18:38.51; Laurie Davidson, Corvallis, 19:00.95; Aleigha Child, Hamilton, 19:08.77; Mariah Aragon, Hardin, 9:15.13; Zoey Real Bird, Hardin, 19:24.17; Hailey Powell, Dillon, 19:38.54; Violet Jessop, Corvallis, 19:47.05; Greta Tooke, Miles City, 19:48.66; Ashlyn Ford, Havre, 19:48.79; Morgan Delaney, Polson, 19:51.66; Ella Varner, Corvallis, 19:52.30; Dierra Takes Enemy, Hardin, 19:52.78; Faye Holland, Dillon, 19:56.40; Ryleigh Kleinke, Sidney, 20:22.22; Victoria Takes Enemy, Hardin, 20:20.65. Class B Boys Team results: Jefferson 79, Columbus 137, Manhattan 148, Missoula Loyola 155, Florence-Carlton 208, Joliet 294, Townsend 302, Lodge Grass 315, St. Ignatius 345, Glasgow 364, Glasgow 364, Harlem 366, Eureka 371, Poplar 384, Huntley Project 401, Cut Bank 409, Anaconda 449, Three Forks 474, Plains 494, Thompson Falls 510, Shepherd 519, Wolf Point 541, Lame Deer 573, Roundup 582, Deer Lodge 765, Arlee 791, Chinook 834. Individual top 15: Peyton Summers, Wolf Point, 15:48.62; Luke Mest, Jefferson, 15:56.94; Bryon Fanning, Three Forks, 16:07.68; Auston Schellig, Joliet, 16:11.18; Kyler Harris, Florence-Carlton, 16:11.69; James Plymale, Columbus, 16:27.46; Logan Hurnung, Jefferson, 16:52.00; Luke Halverson, Manhattan, 16:58.25; Branlin Foote, Harlem, 17:00.74; Ben Martin, Darby, 17:06.48; Dominic Hurlbert, Jefferson, 17:06.80; Elias Vesbach, Columbus, 17:13.63; Nolan Flynn, Townsend, 17:15.91; Harlon Leishman, St. Ignatius, 17:16.76; James Greene, Cut Bank, 17:21.23. Girls Team results: Manhattan 93, Glasgow 103, Huntley Project 137, Three Forks 177, Big Timber 230, Plains 239, Jefferson 253, Columbus 257, Thompson Falls 310, Poplar 345, Red Lodge 373, Shepherd 398, Anaconda 426, Cut Bank 473, Chinook 479, Colstrip 568, Lodge Grass 601, Eureka 674. Individual top 15: Tanae Baker, Glasgow, 19:03.06; Avery Gerdes, Huntley Project, 19:54.02; Aeris Stewart, Shelby, 19:59.08; Marina Tulloch, Plains, 20:10.55; Teegan Gifford, Three Forks 20:19.86; Ella Miller, Manhattan, 20:24.64; Neva Lowe, Chinook, 20:31.00; Kamry Mack, Huntley Project, 20:32.00; Kyla Meissner, Townsend, 20:43.15; Stella Wahl, Cut Bank, 20:46.57; Haleigh Huntsman, Glasgow, 20:47.66; Ruthanne Bowen, Manhattan, 20:48.34; Peyton Stearns, Jefferson, 20:48.53; Faith Palmer, Thompson Falls, 20:50.03; Bella Jones, Three Forks, 20:57.31. Class C Boys Team results: Manhattan Christian 33 (won via tiebreak), Drummond 33, Two Eagle River 34, Broadus 35, Cascade 40, Plenty Coups 58, West Yellowstone 65, Belt 84, Hobson-Moore 107, Scobey 111, Plentywood 116, Harrison 124, Sunburst 135, Heart Butte 166, Fort Benton 188, Melstone 193, Frazer 198, Dodson 203. Individual top 15: Oren Arthun, Manhattan Christian, 15:55.29; Thomas Oylear, Broadus, 16:25.87; Scott Parke, Drummond, 16:32.92; Cavan Visser, Manhattan Christian, 16:57.66; Dawson Parke, Drummond, 17:01.23; Jabez Madplume, Two Eagle River, 17:05.66; David Cox, Hobson-Moore, 17:11.87; Clayton Jassen, Belt, 17:13.05; Eli Heacock, Broadus, 17:30.33; Malacye Piapot, Two Eagle River, 17:35.03; Peyton Johnson, Cascade, 17:35.75; Chance Bremner, Heart Butte, 17:47.74; Trent Lane, Cascade, 17:52.33; Damian Ramales, West Yellowstone, 17:54.30; Ben Hales, West Yellowstone, 17:54.59. Girls Team results: Roberts 27 (won via tiebreak), Scobey 27, Sunburst 30, Belt 55, Circle 86, Broadus 102, Manhattan Christian 107, Plentywood 107, Plenty Coups 112, Fort Benton 124, Heart Butte 133, Brockton 145, Two Eagle River 155. Individual top 15: Shelbi LaBrie, Whitewater, 19:52.42; Mya Green, Scobey, 20:18.24; Mia Handran, Scobey, 20:21.43; Nikki Nau, Sunburst, 20:25.61; TJ Chirrick, Roberts, 21:17.74; Tiara Norris, West Yellowstone, 21:22.37; Elizabeth DeVries, Roberts, 21:22.52; Brynne Hill, Richey-Lambert, 21:37.60; Claire Bucklin, Sunburst, 21:40.03; Jodee Cree Medicine, Heart Butte, 22:02.03; Vannie Urick, Belt, 22:06.68; Zora Holt, Hinsdale, 22:16.11; Pariz Knowshisgun, Plenty Coups, 22:41.44; Gracie Watson, Belt, 22:50.61; Faith Pitts, Roberts, 22:57.09. For full results, click here.

Copyright 2023 Scripps Media, Inc. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.