Girls basketball: 2026 Class C divisional tournament scores and pairings

Prev Next MTN Sports

Posted

Eastern C March 4-7 at Miles City Northern C Feb. 25-28 at Great Falls (2 teams advance) Wednesday, Feb. 25 Game 1: Simms vs. North Star, play-in, 7 p.m. Game 2: Belt vs. Augusta, first round, 8:30 p.m. Thursday, Feb. 26 Game 3: Game 1 loser vs. Game 2 loser, loser out, 11 a.m. Game 4: Turner vs. Power-Dutton-Brady, first round, 12:30 p.m. Game 5: Box Elder vs. Cascade, first round, 7 p.m. Game 6: Chester-Joplin-Inverness vs. Game 1 winner, first round, 8:30 p.m. Friday, Feb. 27 Game 7: Game 3 winner vs. Game 4 loser, loser out, 11 a.m. Game 8: Game 5 loser vs. Game 6 loser, loser out, 12:30 p.m. Game 9: Game 2 winner vs. Game 4 winner, semifinal, 7 p.m. Game 10: Game 5 winner vs. Game 6 winner, semifinal, 8:30 p.m. Saturday, Feb. 28 Game 11: Game 8 winner vs. Game 9 loser, loser out, 11 a.m. Game 12: Game 7 winner vs. Game 10 loser, loser out, 12:30 p.m. Game 13: Game 11 winner vs. Game 12 winner, winner third place, 7 p.m. Game 14: Game 9 winner vs. Game 10 winner, championship, 8:30 p.m. Game 15: Challenge game, if necessary, TBA Southern C Feb. 25-28 at Lewistown (2 teams advance) Wednesday, Feb. 25 Game 1: Denton-Geyser-Stanford-Geraldine vs. Plenty Coups, first round, 3 p.m. Game 2: Custer-Hysham vs. Winnett-Grass Range, first round, 4:30 p.m. Game 3: Melstone vs. Reed Point-Rapelje, first round, 6 p.m. Game 4: Harlowton vs. Park City, first round, 7:30 p.m. Friday, Feb. 27 Game 5: Game 1 loser vs. Game 2 loser, loser out, 10 a.m. Game 6: Game 3 loser vs. Game 4 loser, loser out, 11:30 a.m. Game 7: Game 1 winner vs. Game 2 winner, semifinal, 4 p.m. Game 8: Game 3 winner vs. Game 4 winner, semifinal, 5:30 p.m. Saturday, Feb. 28 Game 9: Game 6 winner vs. Game 7 loser, loser out, 9:30 a.m. Game 10: Game 5 winner vs. Game 8 loser, loser out, 9:30 a.m. Game 11: Game 9 winner vs. Game 10 winner, winner third place, 4 p.m. Game 12: Game 7 winner vs. Game 8 winner, championship, 7 p.m. Monday, March 2 Game 13: Challenge game, if necessary, 5 p.m. Western C Feb. 25-28 at Butte (2 teams advance) Wednesday, Feb. 25 Game 1: Manhattan Christian vs. Hot Springs, play-in, 3 p.m. Game 2: Charlo vs. Lincoln, first round, 4:30 p.m. Thursday, Feb. 26 Game 3: Game 1 loser vs. Game 2 loser, loser out, 9 a.m. Game 4: Shields Valley vs. Superior, first round, noon Game 5: Drummond vs. Game 1 winner, first round, 3 p.m. Game 6: West Yellowstone vs. Seeley-Swan, first round, 4:30 p.m. Friday, Feb. 27 Game 7: Game 4 loser vs. Game 5 loser, loser out, 9 a.m. Game 8: Game 3 winner vs. Game 6 loser, loser out, 10:30 a.m. Game 9: Game 4 winner vs. Game 5 winner, semifinal, 3 p.m. Game 10: Game 2 winner vs. Game 6 winner, semifinal, 4:30 p.m. Saturday, Feb. 28 Game 11: Game 7 winner vs. Game 10 loser, loser out, 9 a.m. Game 12: Game 8 winner vs. Game 9 loser, loser out, 9 a.m. Game 13: Game 11 winner vs. Game 12 winner, winner third place, 3 p.m. Game 14: Game 9 winner vs. Game 10 winner, championship, 6 p.m. Monday, March 2 Game 15: Challenge game, if necessary, 4 p.m.

Copyright 2026 Scripps Media, Inc. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.