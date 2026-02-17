Girls basketball: 2026 Class C district tournament scores and pairings

District 2C Feb. 18-21 at Sidney (3 teams advance) Wednesday, Feb. 18 Game 1: Bainville vs. Culbertson, first round, 3 p.m. Game 2: Brockton vs. Westby-Grenora, first round, 4:30 p.m. Game 3: Froid-Lake vs. Savage, first round, 7:30 p.m. Thursday, Feb. 19 Game 4: Game 1 loser vs. Game 2 loser, loser out, 1:30 p.m. Game 5: Game 1 winner vs. Game 2 winner, semifinal, 6 p.m. Game 6: Richey-Lambert vs. Game 3 winner, semifinal, 7:30 p.m. Friday, Feb. 20 Game 7: Game 3 loser vs. Game 5 loser, loser out, 6 p.m. Game 8: Game 4 winner vs. Game 6 loser, loser out, 7:30 p.m. Saturday, Feb. 21 Game 9: Game 7 winner vs. Game 8 winner, winner third place, 3 p.m. Game 10: Game 5 winner vs. Game 6 winner, championship, 7:30 p.m. District 3C Feb. 18-21 at Glasgow (3 teams advance) Wednesday, Feb. 18 Game 1: Lustre Christian vs. Frazer, first round, 4:30 p.m. Game 2: Scobey vs. Nashua, first round, 7:30 p.m. Thursday, Feb. 19 Game 3: Circle vs. Game 1 winner, semifinal, 4:30 p.m. Game 4: Saco-Whitewater-Hinsdale vs. Game 2 winner, semifinal, 7:30 p.m. Friday, Feb. 20 Game 5: Game 1 loser vs. Game 4 loser, loser out, 4:30 p.m. Game 6: Game 2 loser vs. Game 3 loser, loser out, 7:30 p.m. Saturday, Feb. 21 Game 7: Game 5 winner vs. Game 6 winner, winner third place, 4:30 p.m. Game 8: Game 3 winner vs. Game 4 winner, championship, 7:30 p.m. District 4C Feb. 19-21 at Miles City (3 teams advance) Thursday, Feb. 19 Game 1: Wibaux vs. Terry, first round, 4 p.m. Game 2: Broadus vs. Plevna, first round, 7:30 p.m. Friday, Feb. 20 Game 3: Jordan vs. Game 1 winner, semifinal, 4 p.m. Game 4: Ekalaka vs. Game 2 winner, semifinal, 7:30 p.m. Saturday, Feb. 21 Game 5: Game 1 loser vs. Game 4 loser, loser out, 10:30 a.m. Game 6: Game 2 loser vs. Game 3 loser, loser out, 10:30 a.m. Game 7: Game 5 winner vs. Game 6 winner, winner third place, 4 p.m. Game 8: Game 3 winner vs. Game 4 winner, championship, 7:30 p.m. District 6C Feb. 18-21 at Laurel (4 teams advance) Wednesday, Feb. 18 Game 1: Absarokee vs. Northern Cheyenne, play-in, 1:30 p.m. Game 2: Park City vs. Bridger, first round, 6 p.m. Game 3: Reed Point-Rapelje vs. Forsyth, first round, 7:30 p.m. Thursday, Feb. 19 Game 4: Custer-Hysham vs. Game 1 winner, first round, 3 p.m. Game 5: Roberts vs. Plenty Coups, first round, 4:30 p.m. Game 6: Game 1 loser vs. Game 3 loser, loser out, 7:30 p.m. Friday, Feb. 20 Game 7: Game 4 loser vs. Gme 5 loser, loser out, noon Game 8: Game 2 loser vs. Game 6 winner, loser out, 1:30 p.m. Game 9: Game 4 winner vs. Game 5 winner, semifinal, 6 p.m. Game 10: Game 2 winner vs. Game 3 winner, semifinal, 7:30 p.m. Saturday, Feb. 21 Game 11: Game 7 winner vs. Game 10 loser, loser out, noon Game 12: Game 8 winner vs. Game 9 loser, loser out, 1:30 p.m. Game 13: Game 11 winner vs. Game 12 winner, winner third place, 4:30 p.m. Game 14: Game 9 winner vs. Game 10 winner, championship, 7:30 p.m. District 7C Feb. 18-21 at Lewistown (4 teams advance) Wednesday, Feb. 18 Game 1: Denton-Geyser-Stanford-Geraldine vs. White Sulphur Springs, first round, 3 p.m. Game 2: Winnett-Grass Range vs. Harlowton, first round, 4:30 p.m. Game 3: Melstone vs. Hobson-Moore, first round, 6 p.m. Game 4: Roy-Winifred vs. Broadview-Lavina, first round, 7:30 p.m. Friday, Feb. 20 Game 5: Game 1 loser vs. Game 2 loser, loser out, 10 a.m. Game 6: Game 3 loser vs. Game 4 loser, loser out, 11:30 a.m. Game 7: Game 1 winner vs. Game 2 winner, semifinal, 4 p.m. Game 8: Game 3 winner vs. Game 4 winner, semifinal, 5:30 p.m. Saturday, Feb. 21 Game 9: Game 6 winner vs. Game 7 loser, loser out, 9:30 a.m. Game 10: Game 5 winner vs. Game 8 loser, loser out, 9:30 a.m. Game 11: Game 9 winner vs. Game 10 winner, winner third place, 4 p.m. Game 12: Game 7 winner vs. Game 8 winner, championship, 7 p.m. District 8C Feb. 19-21 at Great Falls (3 teams advance) Thursday, Feb. 19 Game 1: Simms vs. St. Patrick's, first round, 7:30 p.m. Friday, Feb. 20 Game 2: Belt vs. Centerville, semifinal, 7 p.m. Game 3: Cascade vs. Game 2 winner, semifinal, 8:30 p.m. Saturday, Feb. 21 Game 4: Game 1 loser vs. Game 2 loser, loser out, 11 a.m. Game 5: Game 3 loser vs. Game 4 winner, winner third place, 5:30 p.m. Game 6: Game 2 winner vs. Game 3 winner, championship, 8:30 p.m. District 9C Feb. 19-21 at Havre (Three teams advance) Thursday, Feb. 19 Game 1: Hays-Lodgepole vs. Big Sandy, 7 p.m., first round Game 2: Box Elder vs. Dodson, 8:30 p.m., first round Friday, Feb. 20 Game 3: Turner vs. Game 1 winner, 7 p.m., semifinal Game 4: North Star vs. Game 2 winner, 8:30 p.m., semifinal Saturday, Feb. 21 Game 5: Game 2 loser vs. Game 3 loser, 11 a.m., loser out Game 6: Game 1 loser vs. Game 4 loser, 12:30 p.m., loser out Game 7: Game 5 winner vs. Game 6 winner, 5:30 p.m., winner third place Game 8: Game 3 winner vs. Game 4 winner, 8:30 p.m. championship District 10C Feb. 19-21 at Shelby (3 teams advance) Thursday, Feb. 19 Game 1: Heart Butte vs. Sunburst, first round, 7:30 p.m. Friday, Feb. 20 Game 2: Augusta vs. Power-Dutton-Brady, semifinal, 6 p.m. Game 3: Chester-Joplin-Inverness vs. Game 1 winner, semifinal, 7:30 p.m. Saturday, Feb. 21 Game 4: Game 1 loser vs. Game 2 loser, loser out, 11 a.m. Game 5: Game 3 loser vs. Game 4 winner, loser out, 4:30 p.m. Game 6: Game 2 winner vs. Game 3 winner, championship, 7:30 p.m. District 12C Feb. 19-21 at Churchill (3 teams advance) Thursday, Feb. 19 Game 1: Manhattan Christian vs. Gardiner, first round, 3:30 p.m. Friday, Feb. 20 Game 2: West Yellowstone vs. Game 1 winner, semifinal, 1:45 p.m. Game 3: Shields Valley vs. Twin Bridges, semifinal, 3:30 p.m. Saturday, Feb. 21 Game 4: Game 1 loser vs. Game 3 loser, loser out, 9 a.m. Game 5: Game 2 loser vs. Game 4 winner, winner third place, 1:45 p.m. Game 6: Game 2 winner vs. Game 3 winner, championship, 5:15 p.m. District 13C Feb. 19-21 at Frenchtown (3 teams advance) Thursday, Feb. 19 Game 1: Victor vs. Valley Christian, first round, 3 p.m. Game 2: Seeley-Swan vs. Philipsburg, first round, 6 p.m. Friday, Feb. 20 Game 3: Drummond vs. Game 1 winner, semifinal, 3 p.m. Game 4: Lincoln vs. Game 2 winner, semifinal, 6 p.m. Saturday, Feb. 21 Game 5: Game 1 loser vs. Game 4 loser, loser out, 10 a.m. Game 6: Game 2 loser vs. Game 3 loser, loser out, 10 a.m. Game 7: Game 5 winner vs. Game 6 winner, winner third place, 3 p.m. Game 8: Game 3 winner vs. Game 4 winner, championship, 6 p.m. District 14C Feb. 19-21 at Polson (3 teams advance) Thursday, Feb. 19 Game 1: Superior vs. Noxon, first round, noon Game 2: Hot Springs vs. Alberton, first round, 1:45 p.m. Game 3: Two Eagle River vs. St. Regis, first round, 3:30 p.m. Friday, Feb. 20 Game 4: Game 1 loser vs. Game 2 loser, loser out, noon Game 5: Game 1 winner vs. Game 2 winner, semifinal, 2 p.m. Game 6: Charlo vs. Game 3 winner, semifinal, 3:45 p.m. Saturday, Feb. 21 Game 7: Game 4 winner vs. Game 6 loser, loser out, 10 a.m. Game 8: Game 3 loser vs. Game 5 loser, loser out, 10 a.m. Game 9: Game 7 winner vs. Game 8 winner, winner third place, 2 p.m. Game 10: Game 5 winner vs. Game 6 winner, championship, 5:15 p.m.



