Girls basketball: 2026 Class B girls divisional tournament scores and pairings

Prev Next MTN Sports

Posted

Northern B March 4-7 at Shelby (2 teams advance) Wednesday, March 4 Game 1: Fairfield vs. Wolf Point, first round, 3 p.m. Game 2: Glasgow vs. Fort Benton, first round, 4:30 p.m. Game 3: Shelby vs. Poplar, first round, 6 p.m. Game 4: Rocky Boy vs. Malta, first round, 7:30 p.m. Thursday, March 5 Game 5: Game 1 loser vs. Game 2 loser, loser out, 9 a.m. Game 6: Game 3 loser vs. Game 4 loser, loser out, 10:30 a.m. Game 7: Game 1 winner vs. Game 2 winner, semifinal, 6:30 p.m. Game 8: Game 3 winner vs. Game 4 winner, semifinal, 8 p.m. Friday, March 6 Game 9: Game 6 winner vs. Game 7 loser, loser out, 3 p.m. Game 10: Game 5 winner vs. Game 8 loser, loser out, 4:30 p.m. Saturday, March 7 Game 11: Game 9 winner vs. Game 10 winner, winner third place, 3 p.m. Game 12: Game 7 winner vs. Game 8 winner, championship, 6 p.m. Monday, March 9 Game 13: Challenge game, if necessary, TBD Southern B March 4-7 at Billings (4 teams advance) Wednesday, March 4 Game 1: Whitehall vs. Columubs, play-in, 11:30 a.m. Game 2: Ennis vs. Colstrip, first round, 4 p.m. Game 3: Big Timber vs. Huntley Project, first round, 6 p.m. Thursday, March 5 Game 4: Shepherd vs. Jefferson, first round, 1 p.m. Game 5: Baker vs. Game 1 winner, first round, 2:30.m. Game 6: Game 1 loser vs. Game 2 loser, loser out, 6 p.m. Friday, March 6 Game 7: Game 4 loser vs. Game 5 loser, loser out, noon Game 8: Game 3 loser vs. Game 6 winner, loser out, 1:30 p.m. Game 9: Game 4 winner vs. Game 5 winner, semifinal, 6 p.m. Game 10: Game 2 winner vs. Game 3 winner, semifinal, 7:30 p.m. Saturday, March 7 Game 11: Game 7 winner vs. Game 10 loser, loser out, 10:30 a.m. Game 12: Game 8 winner vs. Game 9 loser, loser out, 10:30 a.m. Game 13: Game 11 winner vs. Game 12 winner, winner third place, 4:30 p.m. Game 14: Game 9 winner vs. Game 10 winner, championship, 7:30 p.m. Western B March 5-7 at Pablo (2 teams advance) Thursday, March 5 Game 1: St. Ignatius vs. Darby, first round, 11:30 a.m. Game 2: St. Plains vs. Florence, first round, 1:15 p.m. Game 3: Missoula Loyola vs. Eureka, first round, 6:30 p.m. Game 4: Anaconda vs. Thompson Falls, first round, 8:15 p.m. Friday, March 6 Game 5: Game 1 loser vs. Game 2 loser, loser out, 11:30 a.m. Game 6: Game 3 loser vs. Game 4 loser, loser out, 1:15 p.m. Game 7: Game 1 winner vs. Game 2 winner, semifinal, 6:30 p.m. Game 8: Game 3 winner vs. Game 4 winner, semifinal, 8:15 p.m. Saturday, March 7 Game 9: Game 6 winner vs. Game 7 loser, loser out, 10:45 a.m. Game 10: Game 5 winner vs. Game 8 loser, loser out, 10:45 a.m. Game 11: Game 9 winner vs. Game 10 winner, winner third place, 3:45 p.m. Game 12: Game 7 winner vs. Game 8 winner, championship, 7:30 p.m. Monday, March 9 Game 13: Challenge game, if necessary, TBD



Copyright 2026 Scripps Media, Inc. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.