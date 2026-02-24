Girls basketball: 2026 Class B district basketball scores and pairings

Prev Next MTN Sports

Posted

District 1B Feb. 25-28 at Cut Bank (4 teams advance) Wednesday, Feb. 25 Game 1: Fairfield vs. Conrad, first round, 3 p.m. Game 2: Chinook vs. Choteau, first round, 4:30 p.m. Game 3: Fort Benton vs. Rocky Boy, first round, 6 p.m. Game 4: Cut Bank vs. Shelby, first round, 7:30 p.m. Thursday, Feb. 26 Game 5: Game 1 loser vs. Game 2 loser, loser out, 9 a.m. Game 6: Game 3 loser vs. Game 4 loser, loser out, 10:30 a.m. Game 7: Game 1 winner vs. Game 2 winner, semifinal, 6:30 p.m. Game 8: Game 3 winner vs. Game 4 winner, semifinal, 8 p.m. Friday, Feb. 27 Game 9: Game 6 winner vs. Game 7 loser, loser out, 3 p.m. Game 10: Game 5 winner vs. Game 8 loser, loser out, 4:30 p.m. Saturday, Feb. 28 Game 11: Game 9 winner vs. Game 10 winner, winner third place, 3 p.m. Game 12: Game 7 winner vs. Game 8 winner, championship, 6 p.m. District 2B Feb. 26-28 at Malta (4 teams advance) Thursday, Feb. 26 Game 1: Harlem vs. Fairview, first round, noon Game 2: Poplar vs. Wolf Point, first round, 1:30 p.m. Game 3: Plentywood vs. Malta, first round, 3 p.m. Friday, Feb. 27 Game 4: Game 2 loser vs. Game 3 loser, loser out, noon Game 5: Glasgow vs. Game 1 winner, semifinal, 3 p.m. Game 6: Game 2 winner vs. Game 3 winner, semifinal, 4:30 p.m. Saturday, Feb. 28 Game 7: Game 4 winner vs. Game 5 loser, loser out, 9 a.m. Game 8: Game 1 loser vs. Game 6 loser, loser out, 10:30 a.m. Game 9: Game 7 winner vs. Game 8 winner, winner third place, 3 p.m. Game 10: Game 5 winner vs. Game 6 winner, championship, 6:30 p.m. District 3B Feb. 25-28 at Colstrip (3 teams advance) Wednesday, Feb. 25 Game 1: Colstrip vs. Lame Deer, first round, noon Game 2: Lodge Grass vs. St. Labre, first round, 4 p.m. Thursday, Feb. 26 Game 3: Baker vs. Game 1 winner, semifinal, 2 p.m. Game 4: Huntley Project vs. Game 2 winner, semifinal, 6 p.m. Friday, Feb. 27 Game 5: Game 2 loser vs. Game 3 loser, loser out, noon Game 6: Game 1 loser vs. Game 4 loser, loser out, 4 p.m. Saturday, Feb. 28 Game 7: Game 5 winner vs. Game 6 winner, winner third place, 2 p.m. Game 8: Game 3 winner vs. Game 4 winner, championship, 6 p.m. District 4B Feb. 25-28 at Columbus (3 teams advance) Wednesday, Feb. 25 Game 1: Red Lodge vs. Roundup, first round, 3 p.m. Game 2: Columbus vs. Joliet, first round, 6 p.m. Thursday, Feb. 26 Game 3: Big Timber vs. Game 1 winner, semifinal, 3 p.m. Game 4: Shepherd vs. Game 2 winner, semifinal, 6 p.m. Friday, Feb. 27 Game 5: Game 2 loser vs. Game 3 loser, loser out, 3 p.m. Game 6: Game 1 loser vs. Game 4 loser, loser out, 6 p.m. Saturday, Feb. 28 Game 7: Game 5 winner vs. Game 6 winner, winner third place, 3 p.m. Game 8: Game 3 winner vs. Game 4 winner, championship, 6 p.m. District 5B Feb. 26-28 at Churchill (3 teams advance) Thursday, Feb. 26 Game 1: Townsend vs. Whitehall, first round, 3:30 p.m. Game 2: Jefferson vs. Lone Peak, first round, 5:15 p.m. Game 3: Three Forks vs. Manhattan, first round, 7 p.m. Friday, Feb. 27 Game 4: Game 2 loser vs. Game 3 loser, loser out, noon Game 5: Ennis vs. Game 1 winner, semifinal, 1:45 p.m. Game 6: Game 2 winner vs. Game 3 winner, semifinal, 3:30 p.m. Saturday, Feb. 28 Game 7: Game 4 winner vs. Game 5 loser, loser out, 9:30 a.m. Game 8: Game1 loser vs. Game 6 loser, loser out, 9:30 a.m. Game 9: Game 7 winner vs. Game 8 winner, winner third place, 1 p.m. Game 10: Game 5 winner vs. Game 6 winner, championship, 7 p.m. District 6B Feb. 26-28 at Anaconda (4 teams advance) Thursday, Feb. 26 Game 1: Arlee vs. Deer Lodge, first round, 4 p.m. Game 2: Darby vs. Anaconda, first round, 5:30 p.m. Friday, Feb. 27 Game 3: Missoula Loyola vs. Game 1 winner, semifinal, 4 p.m. Game 4: Florence vs. Game 2 winner, semifinal, 5:30 p.m. Saturday, Feb. 28 Game 5: Game 1 loser vs. Game 4 loser, loser out, 11:30 a.m. Game 6: Game 2 loser vs. Game 3 loser, loser out, 11:30 a.m. Game 7: Game 5 winner vs. Game 6 winner, winner third place, 2:30 p.m. Game 8: Game 3 winner vs. Game 4 winner, championship, 5:30 p.m. District 7B No district tournament.



Copyright 2026 Scripps Media, Inc. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.