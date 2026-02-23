Girls basketball: 2026 Class A divisional tournament scores and pairings

Western A
March 5-7 at Hamilton
Eastern A
Feb. 26-28 at Billings
(4 teams advance)
Thursday, Feb. 26
Game 1: Lewistown vs. East Helena, first round, noon
Game 2: Billings Central vs. Sidney, first round, 1:30 p.m.
Game 3: Hardin vs. Miles City, first round, 6:30 p.m.
Game 4: Havre vs. Laurel, first round, 8 p.m.
Friday, Feb. 27
Game 5: Game 1 loser vs. Game 2 loser, loser out, noon
Game 6: Game 3 loser vs. Game 4 loser, loser out, 1:30 p.m.
Game 7: Game 1 winner vs. Game 2 winner, semifinal, 6:30 p.m.
Game 8: Game 3 winner vs. Game 4 winner, semifinal, 8 p.m.
Saturday, Feb. 28
Game 9: Game 6 winner vs. Game 7 loser, loser out, 10:30 a.m.
Game 10: Game 5 winner vs. Game 8 loser, loser out, 10:30 a.m.
Game 11: Game 9 winner vs. Game 10 winner, winner third place, 3:30 p.m.
Game 12: Game 7 winner vs. Game 8 winner, championship, 7 p.m.