Class C: 2026 boys and girls state basketball scores and pairings

Prev Next MTN Sports

Posted

Class C state basketball tournaments March 11-14 at Missoula BOYS Wednesday, March 11 Game 1: Winnett-Grass Range vs. Scobey/Circle, first round, 3 p.m. Game 2: Belt vs. West Yellowstone, first round 4:30 p.m. Game 3: Lustre Christian vs. Chester-Joplin-Inverness, first round, 6 p.m. Game 4: Manhattan Christian vs. Roy-Winifred, first round, 7:30 p.m. Thursday, March 12 Game 5: Game 1 loser vs. Game 2 loser, loser out, 9 a.m. Game 6: Game 3 loser vs. Game 4 loser, loser out, 10:30 a.m. Game 7: Game 1 winner vs. Game 2 winner, semifinal, 6:30 p.m. Game 8: Game 3 winner vs. Game 4 winner, semifinal, 8 p.m. Friday, March 13 Game 9: Game 6 winner vs. Game 7 loser, loser out, 3 p.m. Game 10: Game 5 winner vs. Game 8 loser, loser out, 4:30 p.m. Saturday, March 14 Game 11: Game 9 winner vs. Game 10 winner, consolation, 4 p.m. Game 12: Game 7 winner vs. Game 8 winner, championship, 7 p.m. GIRLS Thursday, March 12 Game 1: Denton-Geyser-Stanford-Geraldine vs. Scobey, first round, noon Game 2: Chester-Joplin-Inverness vs. West Yellowstone, first round 1:30 p.m. Game 3: Circle vs. Belt, first round, 3:30 p.m. Game 4: Drummond vs. Melstone, first round, 5 p.m. Friday, March 13 Game 5: Game 1 loser vs. Game 2 loser, loser out, 9:30 a.m. Game 6: Game 3 loser vs. Game 4 loser, loser out, 11 a.m. Game 7: Game 1 winner vs. Game 2 winner, semifinal, 6 p.m. Game 8: Game 3 winner vs. Game 4 winner, semifinal, 7:30 p.m. Saturday, March 14 Game 9: Game 6 winner vs. Game 7 loser, loser out, 9:30 a.m. Game 10: Game 5 winner vs. Game 8 loser, loser out, 11 a.m. Game 11: Game 9 winner vs. Game 10 winner, consolation, 5:30 p.m. Game 12: Game 7 winner vs. Game 8 winner, championship, 8:30 p.m.

Copyright 2026 Scripps Media, Inc. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.