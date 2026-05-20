Class B/C softball: 2026 divisional scores and pairings

Eastern B/C
May 21-22 at Billings
(Four teams advance)
Thursday, May 21
Game 1: Conrad-Choteau vs. Huntley Project, 11 a.m., first round
Game 2: Manhattan vs. Cut Bank-Shelby, 11 a.m., first round
Game 3: Columbus-Absarokee-Park City vs. Glasgow, 1 p.m., first round
Game 4: Game 1 loser vs. Game 2 loser, 1 p.m., loser out
Game 5: Shepherd vs. Game 3 winner, 3 p.m., second round
Game 6: Game 1 winner vs. Game 2 winner, 3 p.m., second round
Friday, May 22
Game 7: Game 3 loser vs. Game 6 loser, 9 a.m., loser out
Game 8: Game 4 winner vs. Game 5 loser, 9 a.m., loser out
Game 9: Game 5 winner vs. Game 6 winner, 11 a.m., undefeated semifinal
Game 10: Game 7 winner vs. Game 8 winner, 11 a.m. (loser places fourth)
Game 11: Game 9 loser vs. Game 10 winner, 1 p.m. (loser places third)
Game 12: Game 9 winner vs. Game 11 winner, 3 p.m., championship
Game 13: Second championship, if necessary, 5 p.m.
Western B/C
May 22-23 at Anaconda
(Four teams advance)
Friday, May 22
Game 1: St. Ignatius-Arlee-Charlo vs. Anaconda, 3 p.m., first round
Game 2: Three Forks vs. Plains, 3 p.m., first round
Game 3: Florence vs. Thompson Falls, 5 p.m., first round
Game 4: Ennis vs. Troy, 5 p.m., first round
Saturday, May 23
Game 5: Game 1 winner vs. Game 2 winner, 9 a.m., semifinal
Game 6: Game 3 winner vs. Game 4 winner, 9 a.m., semifinal
Game 7: Game 1 loser vs. Game 2 loser, 11 a.m., loser out
Game 8: Game 3 loser vs. Game 4 loser, 11 a.m., loser out
Game 9: Game 7 winner vs. Game 6 loser, 1 p.m., loser out
Game 10: Game 8 winner vs. Game 5 loser, 1 p.m., loser out
Game 11: Game 9 winner vs. Game 10 winner, 3 p.m. (winner places third)
Game 12: Game 5 winner vs. Game 6 winner, 3 p.m., championship