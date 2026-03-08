Class AA: 2026 boys and girls state basketball scores and pairings

Prev Next MTN Sports

Posted

Class AA state basketball tournaments March 12-14 at Billings BOYS Thursday, March 12 Game 1: Great Falls CMR vs. Helena, first round, noon Game 2: Missoula Sentinel vs. Billings Senior, first round 1:30 p.m. Game 3: Missoula Hellgate vs. Gallatin, first round, 6:30 p.m. Game 4: Billings West vs. Missoula Big Sky, first round, 8 p.m. Friday, March 13 Game 5: Game 1 loser vs. Game 2 loser, loser out, noon Game 6: Game 3 loser vs. Game 4 loser, loser out, 1:30 p.m. Game 7: Game 1 winner vs. Game 2 winner, semifinal, 6:30 p.m. Game 8: Game 3 winner vs. Game 4 winner, semifinal, 8 p.m. Saturday, March 14 Game 9: Game 6 winner vs. Game 7 loser, loser out, 10:30 a.m. Game 10: Game 5 winner vs. Game 8 loser, loser out, 10:30 a.m. Game 11: Game 9 winner vs. Game 10 winner, consolation, 5 p.m. Game 12: Game 7 winner vs. Game 8 winner, championship, 8:30 p.m. GIRLS Thursday, March 12 Game 1: Butte vs. Billings Senior, first round, 9 a.m. Game 2: Gallatin vs. Helena, first round 10:30 a.m. Game 3: Billings West vs. Missoula Hellgate, first round, 3:30 p.m. Game 4: Missoula Big Sky vs. Billings Skyview, first round, 5 p.m. Friday, March 13 Game 5: Game 1 loser vs. Game 2 loser, loser out, 9 a.m. Game 6: Game 3 loser vs. Game 4 loser, loser out, 10:30 a.m. Game 7: Game 1 winner vs. Game 2 winner, semifinal, 3:30 p.m. Game 8: Game 3 winner vs. Game 4 winner, semifinal, 5 p.m. Saturday, March 14 Game 9: Game 6 winner vs. Game 7 loser, loser out, 9 a.m. Game 10: Game 5 winner vs. Game 8 loser, loser out, 9 a.m. Game 11: Game 9 winner vs. Game 10 winner, consolation, 3:30 p.m. Game 12: Game 7 winner vs. Game 8 winner, championship, 6:30 p.m.

Copyright 2026 Scripps Media, Inc. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.