Class A softball: 2026 state tournament scores and pairings

Class A state softball tournament
May 38-30 at Hamilton High School
Thursday, May 28
Game 1: Frenchtown vs. Havre, first round, 11 a.m.
Game 2: Libby vs. Ronan, first round, 11 a.m.
Game 3: Laurel vs. Polson, first round, 1 p.m.
Game 4: Glendive vs. Lockwood, first round, 1 p.m.
Game 5: Columbia Falls vs. Game 1 winner, second round, 3 p.m.
Game 6: Billings Central vs. Game 2 winner, second round, 3 p.m.
Game 7: Lewistown vs. Game 3 winner, second round, 5 p.m.
Game 8: Hamilton vs. Game 4 winner, second round, 5 p.m.
Friday, May 29
Game 9: Game 5 loser vs. Game 3 loser, loser out, 9 a.m.
Game 10: Game 5 loser vs. Game 4 loser, loser out, 9 a.m.
Game 11: Game 7 loser vs. Game 1 loser, loser out, 11 a.m.
Game 12: Game 8 loser vs. Game 2 loser, loser out, 11 a.m.
Game 13: Game 5 winner vs. Game 6 winner, third round, 1 p.m.
Game 14: Game 7 winner vs. Game 8 winner, third round, 1 p.m.
Game 15: Game 9 winner vs. Game 10 winner, loser out, 3 p.m.
Game 16: Game 11 winner vs. Game 12 winner, loser out, 3 p.m.
Game 17: Game 14 loser vs. Game 15 winner, loser out, 5 p.m.
Game 18: Game 13 loser vs. Game 16 winner, loser out, 5 p.m.
Saturday, May 30
Game 19: Game 13 winner vs. Game 14 winner, undefeated semifinal, 10 a.m.
Game 20: Game 17 winner vs. Game 18 winner, loser places fourth, 10 a.m.
Game 21: Game 19 loser vs. Game 20 winner, loser places third, 12 p.m.
Game 22: Game 19 winner vs. Game 21 winner, championship, 2 p.m.
Game 23: Second championship, if necessary, 4 p.m.