Class A/B baseball: 2026 state tournament scores and pairings

Class A/B state baseball tournament
May 38-30 at O'Malley Park, Polson
Thursday, May 28
Game 1: Dillon vs. Whitefish, first round, 10 a.m.
Game 2: Columbus vs. Columbia Falls, first round, 12:30 p.m.
Game 3: Frenchtown vs. Laurel, first round, 3 p.m.
Game 4: Bigfork vs. Billings Central, first round, 5:30 p.m.
Friday, May 29
Game 5: Game 1 loser vs. Game 2 loser, loser out, 10 a.m.
Game 6: Game 3 loser vs. Game 4 loser, loser out, 12:30 p.m.
Game 7: Game 1 winner vs. Game 2 winner, semifinal, 3 p.m.
Game 8: Game 3 winner vs. Game 4 winner, semifinal, 5:30 p.m.
Saturday, May 30
Game 9: Game 6 winner vs. Game 7 loser, loser out, 9 a.m.
Game 10: Game 5 winner vs. Game 8 loser, loser out, 11:30 a.m.
Game 11: Game 9 winner vs. Game 10 winner, consolation, 2 p.m.
Game 12: Game 7 winner vs. Game 8 winner, championship, 5 p.m.