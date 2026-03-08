Class A: 2026 boys and girls state basketball scores and pairings

Class A state basketball tournaments
March 12-14 at Great Falls
BOYS
Thursday, March 12
Game 1: Ronan vs. Lockwood, first round, 9 a.m.
Game 2: Billings Central vs. Butte Central, first round 10:30 a.m.
Game 3: Glendive vs. Frenchtown, first round, 3:30 p.m.
Game 4: Dillon vs. Miles City, first round, 5 p.m.
Friday, March 13
Game 5: Game 1 loser vs. Game 2 loser, loser out, 9 a.m.
Game 6: Game 3 loser vs. Game 4 loser, loser out, 10:30 a.m.
Game 7: Game 1 winner vs. Game 2 winner, semifinal, 3:30 p.m.
Game 8: Game 3 winner vs. Game 4 winner, semifinal, 5 p.m.
Saturday, March 14
Game 9: Game 6 winner vs. Game 7 loser, loser out, 9 a.m.
Game 10: Game 5 winner vs. Game 8 loser, loser out, 9 a.m.
Game 11: Game 9 winner vs. Game 10 winner, consolation, 3:30 p.m.
Game 12: Game 7 winner vs. Game 8 winner, championship, 6:30 p.m.
GIRLS
Thursday, March 12
Game 1: Frenchtown vs. Hardin, first round, noon
Game 2: Billings Central vs. Bigfork, first round 1:30 p.m.
Game 3: Havre vs Whitefish, first round, 6:30 p.m.
Game 4: Dillon vs. Laurel, first round, 8 p.m.
Friday, March 13
Game 5: Game 1 loser vs. Game 2 loser, loser out, noon
Game 6: Game 3 loser vs. Game 4 loser, loser out, 1:30 p.m.
Game 7: Game 1 winner vs. Game 2 winner, semifinal, 6:30 p.m.
Game 8: Game 3 winner vs. Game 4 winner, semifinal, 8 p.m.
Saturday, March 14
Game 9: Game 6 winner vs. Game 7 loser, loser out, 10:30 a.m.
Game 10: Game 5 winner vs. Game 8 loser, loser out, 10:30 a.m.
Game 11: Game 9 winner vs. Game 10 winner, consolation, 5 p.m.
Game 12: Game 7 winner vs. Game 8 winner, championship, 8:30 p.m.