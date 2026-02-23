Boys basketball: 2026 Class C divisional tournament scores and pairings

Eastern C March 4-7 at Miles City Northern C Feb. 25-28 at Great Falls (2 teams advance) Wednesday, Feb. 25 Game 1: Highwood vs. North Star, play-in, 4 p.m. Game 2: Belt vs. Sunburst, first round, 5:30 p.m. Thursday, Feb. 26 Game 3: Game 1 loser vs. Game 2 loser, loser out, 8 a.m. Game 4: Box Elder vs. Heart Butte, first round, 9:30 a.m. Game 5: Big Sandy vs. Cascade, first round, 4 p.m. Game 6: Chester-Joplin-Inverness vs. Game 1 winner, first round, 5:30 p.m. Friday, Feb. 27 Game 7: Game 3 winner vs. Game 4 loser, loser out, 8 a.m. Game 8: Game 5 loser vs. Game 6 loser, loser out, 9:30 a.m. Game 9: Game 2 winner vs. Game 4 winner, semifinal, 4 p.m. Game 10: Game 5 winner vs. Game 6 winner, semifinal, 5:30 p.m. Saturday, Feb. 28 Game 11: Game 8 winner vs. Game 9 loser, loser out, 8 a.m. Game 12: Game 7 winner vs. Game 10 loser, loser out, 9:30 a.m. Game 13: Game 11 winner vs. Game 12 winner, winner third place, 4 p.m. Game 14: Game 9 winner vs. Game 10 winner, championship, 5:30 p.m. Monday, March 2 Game 15: Challenge game, if necessary, TBD Southern C Feb. 25-28 at Lewistown (2 teams advance) Thursday, Feb. 26 Game 1: Winnett-Grass Range vs. Absarokee, first round, 3 p.m. Game 2: Forsyth vs. Denton-Geyser-Stanford-Geraldine, first round, 4:30 p.m. Game 3: Roy-Winifred vs. Park City, first round, 6 p.m. Game 4: Melstone vs. Bridger, first round, 7:30 p.m. Friday, Feb. 27 Game 5: Game 1 loser vs. Game 2 loser, loser out, 1 p.m. Game 6: Game 3 loser vs. Game 4 loser, loser out, 2:30 p.m. Game 7: Game 1 winner vs. Game 2 winner, semifinal, 7 p.m. Game 8: Game 3 winner vs. Game 4 winner, semifinal, 8:30 p.m. Saturday, Feb. 28 Game 9: Game 6 winner vs. Game 7 loser, loser out, 11 a.m. Game 10: Game 5 winner vs. Game 8 loser, loser out, 11 a.m. Game 11: Game 9 winner vs. Game 10 winner, winner third place, 5:30 p.m. Game 12: Game 7 winner vs. Game 8 winner, championship, 8:30 p.m. Monday, March 2 Game 13: Challenge game, if necessary, 7:30 p.m. Western C Feb. 25-28 at Butte (2 teams advance) Wednesday, Feb. 25 Game 1: Gardiner vs. Superior, first round, 6 p.m. Game 2: St. Regis vs. Valley Christian, first round, 7:30 p.m. Thursday, Feb. 26 Game 3: Game 1 loser vs. Game 2 loser, loser out, 10:30 a.m. Game 4: West Yellowstone vs. Two Eagle River, first round, 1:30 p.m. Game 5: Lincoln vs. Game 1 winner, first round, 6 p.m. Game 6: Manhattan Christian vs. Seeley-Swan, first round, 7:30 p.m. Friday, Feb. 27 Game 7: Game 4 loser vs. Game 5 loser, loser out, noon Game 8: Game 3 winner vs. Game 6 loser, loser out, 1:30 p.m. Game 9: Game 4 winner vs. Game 5 winner, semifinal, 6 p.m. Game 10: Game 2 winner vs. Game 6 winner, semifinal, 7:30 p.m. Saturday, Feb. 28 Game 11: Game 7 winner vs. Game 10 loser, loser out, 10:30 a.m. Game 12: Game 8 winner vs. Game 9 loser, loser out, 10:30 a.m. Game 13: Game 11 winner vs. Game 12 winner, winner third place, 4:30 p.m. Game 14: Game 9 winner vs. Game 10 winner, championship, 7:30 p.m. Monday, March 2 Game 15: Challenge game, if necessary, 6 p.m.

