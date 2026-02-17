Boys basketball: 2026 Class C district tournament scores and pairings

Prev Next MTN Sports

Posted

District 2C Feb. 18-21 at Sidney (3 teams advance) Wednesday, Feb. 18 Game 1: Culbertson vs. Froid-Lake, first round, noon Game 2: Savage vs. Richey-Lambert, first round, 1:30 p.m. Game 3: Bainville vs. Westby-Grenora, first round, 6 p.m. Thursday, Feb. 19 Game 4: Game 1 loser vs. Game 2 loser, loser out, noon Game 5: Game 1 winner vs. Game 2 winner, semifinal, 3 p.m. Game 6: Brockton vs. Game 3 winner, semifinal, 4:30 p.m. Friday, Feb. 20 Game 7: Game 3 loser vs. Game 5 loser, loser out, 3 p.m. Game 8: Game 4 winner vs. Game 6 loser, loser out, 4:30 p.m. Saturday, Feb. 21 Game 9: Game 7 winner vs. Game 8 winner, winner third place, 1:30 p.m. Game 10: Game 5 winner vs. Game 6 winner, championship, 6 p.m. District 3C Feb. 18-21 at Glasgow (3 teams advance) Wednesday, Feb. 18 Game 1: Saco-Whitewater-Hinsdale vs. Frazer, first round, 3 p.m. Game 2: Circle vs. Nashua, first round, 6 p.m. Thursday, Feb. 19 Game 3: Scobey vs. Game 1 winner, semifinal, 3 p.m. Game 4: Lustre Christian vs. Game 2 winner, semifinal, 6 p.m. Friday, Feb. 20 Game 5: Game 1 loser vs. Game 4 loser, loser out, 3 p.m. Game 6: Game 2 loser vs. Game 3 loser, loser out, 6 p.m. Saturday, Feb. 21 Game 7: Game 5 winner vs. Game 6 winner, winner third place, 3 p.m. Game 8: Game 3 winner vs. Game 4 winner, championship, 6 p.m. District 4C Feb. 19-21 at Miles City (3 teams advance) Thursday, Feb. 19 Game 1: Plevna vs. Broadus, first round, 2:30 p.m. Game 2: Jordan vs. Wibaux, first round, 6 p.m. Friday, Feb. 20 Game 3: Ekalaka vs. Game 1 winner, semifinal, 2:30 p.m. Game 4: Terry vs. Game 2 winner, semifinal, 6 p.m. Saturday, Feb. 21 Game 5: Game 1 loser vs. Game 4 loser, loser out, 9 a.m. Game 6: Game 2 loser vs. Game 3 loser, loser out, 9 a.m. Game 7: Game 5 winner vs. Game 6 winner, winner third place, 2:30 p.m. Game 8: Game 3 winner vs. Game 4 winner, championship, 6 p.m. District 6C Feb. 18-21 at Laurel (4 teams advance) Wednesday, Feb. 18 Game 1: Roberts vs. Custer-Hysham, noon, play-in Game 2: Plenty Coups vs. Bridger, 3 p.m., first round Game 3: Absarokee vs. Northern Cheyenne, 4:30 p.m., first round Thursday, Feb. 19 Game 4: Forsyth vs. Game 1 winner, noon, first round Game 5: Reed Point-Rapelje vs. Park City, 1:30 p.m., first round Game 6: Game 1 loser vs. Game 3 loser, 6 p.m., loser out Friday, Feb. 20 Game 7: Game 4 loser vs. Game 5 loser, 9 a.m., loser out Game 8: Game 2 loser vs. Game 6 winner, 10:30 a.m., loser out Game 9: Game 4 winner vs. Game 5 winner, 3 p.m., semifinal Game 10: Game 2 winner vs. Game 3 winner, 4:30 p.m., semifinal Saturday, Feb. 21 Game 11: Game 7 winner vs. Game 10 loser, 9 a.m., loser out Game 12: Game 8 winner vs. Game 9 loser, 10:30 a.m., loser out Game 13: Game 11 winner vs. Game 12 winner, 3 p.m., winner third place Game 14: Game 9 winner vs. Game 10 winner, 6 p.m., championship District 7C Feb. 19-21 at Lewistown (4 teams advance) Thursday, Feb. 19 Game 1: Winnett-Grass Range vs. White Sulphur Springs, first round, 3 p.m. Game 2: Denton-Geyser-Stanford-Geraldine vs. Hobson-Moore, first round, 4:30 p.m. Game 3: Roy-Winifred vs. Broadview-Lavina, first round, 6 p.m. Game 4: Melstone vs. Harlowton, first round, 7:30 p.m. Friday, Feb. 20 Game 5: Game 1 loser vs. Game 2 loser, loser out, 1 p.m. Game 6: Game 3 loser vs. Game 4 loser, loser out, 2:30 p.m. Game 7: Game 1 winner vs. Game 2 winner, semifinal, 7 p.m. Game 8: Game 3 winner vs. Game 4 winner, semifinal, 8:30 p.m. Saturday, Feb. 21 Game 9: Game 6 winner vs. Game 7 loser, loser out, 11 a.m. Game 10: Game 5 winner vs. Game 8 loser, lose rout, 11 a.m. Game 11: Game 9 winner vs. Game 10 winner, winner third place, 5:30 p.m. Game 12: Game 7 winner vs. Game 8 winner, championship, 8:30 p.m. District 8C Feb. 19-21 at Great Falls (3 teams advance) Thursday, Feb. 19 Game 1: Highwood vs. Centerville, first round, 4:30 p.m. Game 2: St. Patrick's vs. Simms, first round, 6 p.m. Friday, Feb. 20 Game 3: Belt vs. Game 1 winner, semifinal, 4 p.m. Game 4: Cascade vs. Game 2 winner, semifinal, 5:30 p.m. Saturday, Feb. 21 Game 5: Game 2 loser vs. Game 3 loser, loser out, 8 a.m. Game 6: Game 1 loser vs. Game 4 loser, loser out, 9:30 a.m. Game 7: Game 5 winner vs. Game 6 winner, winner third place, 4 p.m. Game 8: Game 3 winner vs. Game 4 winner, championship, 7 p.m. District 9C Feb. 19-21, at Havre (Three teams advance) Thursday, Feb. 19 Game 1: Hays-Lodgepole vs. Dodson, first round, 4 p.m. Game 2: North Star vs. Turner, first round, 5:30 p.m. Friday, Feb. 20 Game 3: Box Elder vs. Game 1 winner, semifinal, 4 p.m. Game 4: Big Sandy vs. Game 2 winner, semifinal, 5:30 p.m. Saturday, Feb. 21 Game 5: Game 2 loser vs. Game 3 loser, loser out, 8 a.m. Game 6: Game 1 loser vs. Game 4 loser, loser out, 9:30 a.m. Game 7: Game 5 winner vs. Game 6 winner, winner third place, 4 p.m. Game 8: Game 3 winner vs. Game 4 winner, championship, 7 p.m. District 10C Feb. 19-21 at Shelby (3 teams advance) Thursday, Feb. 19 Game 1: Augusta vs. Power-Dutton-Brady, first round, 4:30 p.m. Game 2: Sunburst vs. Valier, first round, 6 p.m. Friday, Feb. 20 Game 3: Heart Butte vs. Game 2 winner, semifinal, 3 p.m. Game 4: Chester-Joplin-Inverness vs. Game 1 winner, semifinal, 4:30 p.m. Saturday, Feb. 21 Game 5: Game 1 loser vs. Game 3 loser, loser out, 8 a.m. Game 6: Game 2 loser vs. Game 4 loser, loser out, 9:30 a.m. Game 7: Game 5 winner vs. Game 6 winner, winner third place, 3 p.m. Game 8: Game 3 winner vs. Game 4 winner, 6 p.m., championship District 12C Feb. 19-21 at Churchill (3 teams advance) Thursday, Feb. 19 Game 1: Manhattan Christian vs. Lima, first round, noon Game 2: Shields Valley vs. Gardiner, first round, 1:45 p.m. Game 3: West Yellowstone vs. Harrison, first round, 5:15 p.m. Game 4: Twin Bridges vs. Sheridan, first round, 7 p.m. Friday, Feb. 20 Game 5: Game 1 loser vs. Game 2 loser, loser out, 10:15 a.m. Game 6: Game 3 loser vs Game 4 loser, loser out, noon Game 7: Game 1 winner vs. Game 2 winner, semifinal, 5:15 p.m. Game 8: Game 3 winner vs. Game 4 winner, semifinal, 7 p.m. Saturday, Feb. 21 Game 9: Game 5 winner vs. Game 8 loser, loser out, 10:45 a.m. Game 10: Game 6 winner vs. Game 7 loser, loser out, 10:45 a.m. (Old gym) Game 11: Game 9 winner vs. Game 10 winner, winner third place, 3:30 p.m. Game 12: Game 7 winner vs. Game 8 winner, championship, 7 p.m. District 13C Feb. 19-21 at Frenchtown (3 teams advance) Thursday, Feb. 19 Game 1: Drummond vs. Valley Christian, first round, 4 p.m. Game 2: Philipsburg vs. Victor, first round, 7:30 p.m. Friday, Feb. 20 Game 3: Seeley-Swan vs. Game 1 winner, semifinal, 4:30 p.m. Game 4: Lincoln vs. Game 2 winner, semifinal, 7:30 p.m. Saturday, Feb. 21 Game 5: Game 1 loser vs. Game 4 loser, loser out, 11:30 a.m. Game 6: Game 2 loser vs. Game 3 loser, loser out, 11:30 a.m. Game 7: Game 5 winner vs. Game 6 winner, winner third place, 4:30 p.m. Game 8: Game 3 winner vs. Game 4 winner, championship, 7:30 p.m. District 14C Feb. 19-21 at Polson (3 teams advance) Thursday, Feb. 19 Game 1: Superior vs. Alberton, first round, 5:15 p.m. Game 2: Noxon vs. Charlo, first round, 7 p.m. Friday, Feb. 20 Game 3: Two Eagle River vs. Game 1 winner, semifinal, 5:15 p.m. Game 4: St. Regis vs. Game 2 winner, semifinal, 7 p.m. Saturday, Feb. 21 Game 5: Game 1 loser vs. Game 4 loser, loser out, noon Game 6: Game 2 loser vs. Game 3 loser, loser out, noon Game 7: Game 5 winner vs. Game 6 winner, winner third place, 3:45 p.m. Game 8: Game 3 winner vs. Game 4 winner, championship, 7 p.m.



Copyright 2026 Scripps Media, Inc. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.