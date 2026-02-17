High School College More Sports Watch Now
Boys basketball: 2026 Class C district tournament scores and pairings

District basketball
MTN Sports
District basketball
Posted

District 2C

Feb. 18-21 at Sidney

(3 teams advance)

Wednesday, Feb. 18

Game 1: Culbertson vs. Froid-Lake, first round, noon

Game 2: Savage vs. Richey-Lambert, first round, 1:30 p.m.

Game 3: Bainville vs. Westby-Grenora, first round, 6 p.m.

Thursday, Feb. 19

Game 4: Game 1 loser vs. Game 2 loser, loser out, noon

Game 5: Game 1 winner vs. Game 2 winner, semifinal, 3 p.m.

Game 6: Brockton vs. Game 3 winner, semifinal, 4:30 p.m.

Friday, Feb. 20

Game 7: Game 3 loser vs. Game 5 loser, loser out, 3 p.m.

Game 8: Game 4 winner vs. Game 6 loser, loser out, 4:30 p.m.

Saturday, Feb. 21

Game 9: Game 7 winner vs. Game 8 winner, winner third place, 1:30 p.m.

Game 10: Game 5 winner vs. Game 6 winner, championship, 6 p.m.

District 3C

Feb. 18-21 at Glasgow

(3 teams advance)

Wednesday, Feb. 18

Game 1: Saco-Whitewater-Hinsdale vs. Frazer, first round, 3 p.m.

Game 2: Circle vs. Nashua, first round, 6 p.m.

Thursday, Feb. 19

Game 3: Scobey vs. Game 1 winner, semifinal, 3 p.m.

Game 4: Lustre Christian vs. Game 2 winner, semifinal, 6 p.m.

Friday, Feb. 20

Game 5: Game 1 loser vs. Game 4 loser, loser out, 3 p.m.

Game 6: Game 2 loser vs. Game 3 loser, loser out, 6 p.m.

Saturday, Feb. 21

Game 7: Game 5 winner vs. Game 6 winner, winner third place, 3 p.m.

Game 8: Game 3 winner vs. Game 4 winner, championship, 6 p.m.

District 4C

Feb. 19-21 at Miles City

(3 teams advance)

Thursday, Feb. 19

Game 1: Plevna vs. Broadus, first round, 2:30 p.m.

Game 2: Jordan vs. Wibaux, first round, 6 p.m.

Friday, Feb. 20

Game 3: Ekalaka vs. Game 1 winner, semifinal, 2:30 p.m.

Game 4: Terry vs. Game 2 winner, semifinal, 6 p.m.

Saturday, Feb. 21

Game 5: Game 1 loser vs. Game 4 loser, loser out, 9 a.m.

Game 6: Game 2 loser vs. Game 3 loser, loser out, 9 a.m.

Game 7: Game 5 winner vs. Game 6 winner, winner third place, 2:30 p.m.

Game 8: Game 3 winner vs. Game 4 winner, championship, 6 p.m.

District 6C

Feb. 18-21 at Laurel

(4 teams advance)

Wednesday, Feb. 18

Game 1: Roberts vs. Custer-Hysham, noon, play-in

Game 2: Plenty Coups vs. Bridger, 3 p.m., first round

Game 3: Absarokee vs. Northern Cheyenne, 4:30 p.m., first round

Thursday, Feb. 19

Game 4: Forsyth vs. Game 1 winner, noon, first round

Game 5: Reed Point-Rapelje vs. Park City, 1:30 p.m., first round

Game 6: Game 1 loser vs. Game 3 loser, 6 p.m., loser out

Friday, Feb. 20

Game 7: Game 4 loser vs. Game 5 loser, 9 a.m., loser out

Game 8: Game 2 loser vs. Game 6 winner, 10:30 a.m., loser out

Game 9: Game 4 winner vs. Game 5 winner, 3 p.m., semifinal

Game 10: Game 2 winner vs. Game 3 winner, 4:30 p.m., semifinal

Saturday, Feb. 21

Game 11: Game 7 winner vs. Game 10 loser, 9 a.m., loser out

Game 12: Game 8 winner vs. Game 9 loser, 10:30 a.m., loser out

Game 13: Game 11 winner vs. Game 12 winner, 3 p.m., winner third place

Game 14: Game 9 winner vs. Game 10 winner, 6 p.m., championship

District 7C

Feb. 19-21 at Lewistown

(4 teams advance)

Thursday, Feb. 19

Game 1: Winnett-Grass Range vs. White Sulphur Springs, first round, 3 p.m.

Game 2: Denton-Geyser-Stanford-Geraldine vs. Hobson-Moore, first round, 4:30 p.m.

Game 3: Roy-Winifred vs. Broadview-Lavina, first round, 6 p.m.

Game 4: Melstone vs. Harlowton, first round, 7:30 p.m.

Friday, Feb. 20

Game 5: Game 1 loser vs. Game 2 loser, loser out, 1 p.m.

Game 6: Game 3 loser vs. Game 4 loser, loser out, 2:30 p.m.

Game 7: Game 1 winner vs. Game 2 winner, semifinal, 7 p.m.

Game 8: Game 3 winner vs. Game 4 winner, semifinal, 8:30 p.m.

Saturday, Feb. 21

Game 9: Game 6 winner vs. Game 7 loser, loser out, 11 a.m.

Game 10: Game 5 winner vs. Game 8 loser, lose rout, 11 a.m.

Game 11: Game 9 winner vs. Game 10 winner, winner third place, 5:30 p.m.

Game 12: Game 7 winner vs. Game 8 winner, championship, 8:30 p.m.

District 8C

Feb. 19-21 at Great Falls

(3 teams advance)

Thursday, Feb. 19

Game 1: Highwood vs. Centerville, first round, 4:30 p.m.

Game 2: St. Patrick's vs. Simms, first round, 6 p.m.

Friday, Feb. 20

Game 3: Belt vs. Game 1 winner, semifinal, 4 p.m.

Game 4: Cascade vs. Game 2 winner, semifinal, 5:30 p.m.

Saturday, Feb. 21

Game 5: Game 2 loser vs. Game 3 loser, loser out, 8 a.m.

Game 6: Game 1 loser vs. Game 4 loser, loser out, 9:30 a.m.

Game 7: Game 5 winner vs. Game 6 winner, winner third place, 4 p.m.

Game 8: Game 3 winner vs. Game 4 winner, championship, 7 p.m.

District 9C

Feb. 19-21, at Havre

(Three teams advance)

Thursday, Feb. 19

Game 1: Hays-Lodgepole vs. Dodson, first round, 4 p.m.

Game 2: North Star vs. Turner, first round, 5:30 p.m.

Friday, Feb. 20

Game 3: Box Elder vs. Game 1 winner, semifinal, 4 p.m.

Game 4: Big Sandy vs. Game 2 winner, semifinal, 5:30 p.m.

Saturday, Feb. 21

Game 5: Game 2 loser vs. Game 3 loser, loser out, 8 a.m.

Game 6: Game 1 loser vs. Game 4 loser, loser out, 9:30 a.m.

Game 7: Game 5 winner vs. Game 6 winner, winner third place, 4 p.m.

Game 8: Game 3 winner vs. Game 4 winner, championship, 7 p.m.

District 10C

Feb. 19-21 at Shelby

(3 teams advance)

Thursday, Feb. 19

Game 1: Augusta vs. Power-Dutton-Brady, first round, 4:30 p.m.

Game 2: Sunburst vs. Valier, first round, 6 p.m.

Friday, Feb. 20

Game 3: Heart Butte vs. Game 2 winner, semifinal, 3 p.m.

Game 4: Chester-Joplin-Inverness vs. Game 1 winner, semifinal, 4:30 p.m.

Saturday, Feb. 21

Game 5: Game 1 loser vs. Game 3 loser, loser out, 8 a.m.

Game 6: Game 2 loser vs. Game 4 loser, loser out, 9:30 a.m.

Game 7: Game 5 winner vs. Game 6 winner, winner third place, 3 p.m.

Game 8: Game 3 winner vs. Game 4 winner, 6 p.m., championship

District 12C

Feb. 19-21 at Churchill

(3 teams advance)

Thursday, Feb. 19

Game 1: Manhattan Christian vs. Lima, first round, noon

Game 2: Shields Valley vs. Gardiner, first round, 1:45 p.m.

Game 3: West Yellowstone vs. Harrison, first round, 5:15 p.m.

Game 4: Twin Bridges vs. Sheridan, first round, 7 p.m.

Friday, Feb. 20

Game 5: Game 1 loser vs. Game 2 loser, loser out, 10:15 a.m.

Game 6: Game 3 loser vs Game 4 loser, loser out, noon

Game 7: Game 1 winner vs. Game 2 winner, semifinal, 5:15 p.m.

Game 8: Game 3 winner vs. Game 4 winner, semifinal, 7 p.m.

Saturday, Feb. 21

Game 9: Game 5 winner vs. Game 8 loser, loser out, 10:45 a.m.

Game 10: Game 6 winner vs. Game 7 loser, loser out, 10:45 a.m. (Old gym)

Game 11: Game 9 winner vs. Game 10 winner, winner third place, 3:30 p.m.

Game 12: Game 7 winner vs. Game 8 winner, championship, 7 p.m.

District 13C

Feb. 19-21 at Frenchtown

(3 teams advance)

Thursday, Feb. 19

Game 1: Drummond vs. Valley Christian, first round, 4 p.m.

Game 2: Philipsburg vs. Victor, first round, 7:30 p.m.

Friday, Feb. 20

Game 3: Seeley-Swan vs. Game 1 winner, semifinal, 4:30 p.m.

Game 4: Lincoln vs. Game 2 winner, semifinal, 7:30 p.m.

Saturday, Feb. 21

Game 5: Game 1 loser vs. Game 4 loser, loser out, 11:30 a.m.

Game 6: Game 2 loser vs. Game 3 loser, loser out, 11:30 a.m.

Game 7: Game 5 winner vs. Game 6 winner, winner third place, 4:30 p.m.

Game 8: Game 3 winner vs. Game 4 winner, championship, 7:30 p.m.

District 14C

Feb. 19-21 at Polson

(3 teams advance)

Thursday, Feb. 19

Game 1: Superior vs. Alberton, first round, 5:15 p.m.

Game 2: Noxon vs. Charlo, first round, 7 p.m.

Friday, Feb. 20

Game 3: Two Eagle River vs. Game 1 winner, semifinal, 5:15 p.m.

Game 4: St. Regis vs. Game 2 winner, semifinal, 7 p.m.

Saturday, Feb. 21

Game 5: Game 1 loser vs. Game 4 loser, loser out, noon

Game 6: Game 2 loser vs. Game 3 loser, loser out, noon

Game 7: Game 5 winner vs. Game 6 winner, winner third place, 3:45 p.m.

Game 8: Game 3 winner vs. Game 4 winner, championship, 7 p.m.

