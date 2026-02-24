High School College More Sports Watch Now
Boys basketball: 2026 Class B district basketball scores and pairings

District basketball
MTN Sports
Posted

District 1B

Feb. 26-28 at Cut Bank

(4 teams advance)

Thursday, Feb. 26

Game 1: Fairfield vs. Shelby, first round, noon

Game 2: Conrad vs. Chinook, first round, 1:30 p.m.

Game 3: Choteau vs. Cut Bank, first round, 3:30 p.m.

Game 4: Rocky Boy vs. Fort Benton, first round, 5 p.m.

Friday, Feb. 27

Game 5: Game 1 loser vs. Game 2 loser, loser out, 9:30 a.m.

Game 6: Game 3 loser vs. Game 4 loser, loser out, 11 a.m.

Game 7: Game 1 winner vs. Game 2 winner, semifinal, 6 p.m.

Game 8: Game 3 winner vs. Game 4 winner, semifinal, 7:30 p.m.

Saturday, Feb. 28

Game 9: Game 6 winner vs. Game 7 loser, loser out, 9:30 a.m.

Game 10: Game 5 winner vs. Game 8 loser, loser out, 11 a.m.

Game 11: Game 9 winner vs. Game 10 winner, winner third place, 4:30 p.m.

Game 12: Game 7 winner vs. Game 8 winner, championship, 7:30 p.m.

District 2B

Feb. 26-28 at Malta

(4 teams advance)

Thursday, Feb. 26

Game 1: Plentywood vs. Poplar, first round, 4:30 p.m.

Game 2: Glasgow vs. Wolf Point, first round, 6 p.m.

Game 3: Fairview vs. Harlem, first round, 7:30 p.m.

Friday, Feb. 27

Game 4: Game 5 loser vs. Game 6 loser, loser out, 1:30 p.m.

Game 5: Malta vs. Game 1 winner, semifinal, 6:30 p.m.

Game 6: Game 5 winner vs. Game 6 winner, semifinal, 8 p.m.

Saturday, Feb. 28

Game 7: Game 8 winner vs. Game 5 loser, loser out, noon

Game 8: Game 1 loser vs. Game 6 loser, loser out, 1:30 p.m.

Game 9: Game 7 winner vs. Game 8 winner, winner third place, 4:30 p.m.

Game 10: Game 5 winner vs. Game 6 winner, championship, 8 p.m.

District 3B

Feb. 25-28 at Colstrip

(3 teams advance)

Wednesday, Feb. 25

Game 1: St. Labre vs. Colstrip, 2 p.m.

Game 2: Baker vs Huntley Project, 6 p.m.

Thursday, Feb. 26

Game 3: Lodge Grass vs. Game 1 winner, semifinal, noon

Game 4: Lame Deer vs. Game 2 winner, semifinal, 4 p.m.

Friday, Feb. 27

Game 5: Game 1 loser vs. Game 4 loser, loser out, 2 p.m.

Game 6: Game 2 loser vs. Game 3 loser, loser out, 6 p.m.

Saturday, Feb. 28

Game 7: Game 5 winner vs. Game 6 winner, winner third place, noon

Game 8: Game 3 winner vs. Game 4 winner, championship, 4 p.m.

District 4B

Feb. 25-28 at Columbus

(3 teams advance)

Wednesday, Feb. 25

Game 1: Columbus vs. Red Lodge, first round, 4:30 p.m.

Game 2: Big Timber vs. Roundup, first round, 7:30 p.m.

Thursday, Feb. 26

Game 3: Shepherd vs. Game 1 winner, semifinal, 4:30 p.m.

Game 4: Joliet vs. Game 2 winner, semifinal, 7:30 p.m.

Friday, Feb. 27

Game 5: Game 2 loser vs. Game 3 loser, loser out, 4:30 p.m.

Game 6: Game 1 loser vs. Game 4 loser, loser out, 7:30 p.m.

Saturday, Feb. 28

Game 7: Game 5 winner vs. Game 6 winner, winner third place, 4:30 p.m.

Game 8: Game 3 winner vs. Game 4 winner, championship, 7:30 p.m.

District 5B

Feb. 26-28 at Churchill

(3 teams advance)

Wednesday, Feb. 25

Game 1: Townsend vs. Lone Peak, first round, 3:30 p.m.

Game 2: Manhattan vs. Whitehall, first round, 5:15 p.m.

Game 3: Jefferson vs. Ennis, first round, 7 p.m.

Thursday, Feb. 26

Game 4: Game 2 loser vs. Game 3 loser, loser out, 1:30 p.m.

Friday, Feb. 27

Game 5: Three Forks vs. Game 1 winner, semifinal, 5:15 p.m.

Game 6: Game 2 winner vs. Game 3 winner, semifinal, 7 p.m.

Saturday, Feb. 28

Game 7: Game 4 winner vs. Game 5 loser, loser out, 11:15 a.m.

Game 8: Game1 loser vs. Game 6 loser, loser out, 11:15 a.m.

Game 9: Game 7 winner vs. Game 8 winner, winner third place, 3 p.m.

Game 10: Game 5 winner vs. Game 6 winner, championship, 5 p.m.

District 6B

Feb. 26-28 at Anaconda

(4 teams advance)

Thursday, Feb. 26

Game 1: Deer Lodge vs. Arlee, first round, 1 p.m.

Game 2: Darby vs. Missoula Loyola, first round, 2:30 p.m.

Friday, Feb. 27

Game 3: Anaconda vs. Game 1 winner, semifinal, 1 p.m.

Game 4: Florence vs. Game 2 winner, semifinal, 2:30 p.m.

Saturday, Feb. 28

Game 5: Game 1 loser vs. Game 4 loser, loser out, 10 a.m.

Game 6: Game 2 loser vs. Game 3 loser, loser out, 10 a.m.

Game 7: Game 5 winner vs. Game 6 winner, winner third place, 1 p.m.

Game 8: Game 3 winner vs. Game 4 winner, championship, 4 p.m.

District 7B

No district tournament.

