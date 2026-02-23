Boys basketball: 2026 Class A divisional tournament scores and pairings

Western A March 5-7 at Hamilton Eastern A Feb. 26-28 at Billings (4 teams advance) Thursday, Feb. 26 Game 1: Lewistown vs. East Helena, first round, 9 a.m. Game 2: Billings Central vs. Havre, first round, 10:30 a.m. Game 3: Lockwood vs. Miles City, first round, 3:30 p.m. Game 4: Glendive vs. Laurel, first round, 5 p.m. Friday, Feb. 27 Game 5: Game 1 loser vs. Game 2 loser, loser out, 9 a.m. Game 6: Game 3 loser vs. Game 4 loser, loser out, 10:30 a.m. Game 7: Game 1 winner vs. Game 2 winner, semifinal, 3:30 p.m. Game 8: Game 3 winner vs. Game 4 winner, semifinal, 5 p.m. Saturday, Feb. 28 Game 9: Game 6 winner vs. Game 7 loser, loser out, 9 a.m. Game 10: Game 5 winner vs. Game 8 loser, loser out, 9 a.m. Game 11: Game 9 winner vs. Game 10 winner, winner third place, 2 p.m. Game 12: Game 7 winner vs. Game 8 winner, championship, 5 p.m.

