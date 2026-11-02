2026 Class C divisional volleyball scores and pairings

Class C divisional volleyball tournaments
Eastern C
Nov. 5-7 at Sidney
(2 teams advance to state)
Thursday, Nov. 5
Match 1: Saco-Whitewater-Hinsdale vs. Froid-Lake, play-in, 10 a.m.
Match 2: Savage vs. Broadus, first round, 12 p.m.
Match 3: Richey-Lambert vs. Scobey, first round 2 p.m.
Match 4: Circle vs. Ekalaka, first round, 4 p.m.
Match 5: Jordan vs. Match 1 winner, first round, 6 p.m.
Match 6: Match 1 loser vs. Match 2 loser, loser out, 8 p.m.
Friday, Nov. 6
Match 7: Match 3 loser vs. Match 5 loser, loser out, 10 a.m.
Match 8: Match 6 winner vs. Match 4 loser, loser out, 12 p.m.
Match 9: Match 2 winner vs. Match 4 winner, second round, 2 p.m.
Match 10: Match 5 winner vs. Match 3 winner, second round, 4 p.m.
Match 11: Match 7 winner vs. Match 9 loser, loser out, 6 p.m.
Match 12: Match 10 loser vs. Match 8 winner, loser out, 8 p.m.
Saturday, Nov. 7
Match 13: Match 9 winner vs. Match 10 winner, undefeated semifinal, 10 a.m.
Match 14: Match 12 winner vs. Match 11 winner, loser places fourth, 12 p.m.
Match 15: Match 13 loser vs. Match 14 winner, loser places third, 2 p.m.
Match 16: Match 13 winner vs. Match 15 winner, championship, 4 p.m.
Match 17: Second championship, if necessary, 6 p.m.
Northern C
Nov. 5-7 at Belt
(2 teams advance to state)
Thursday, Nov. 5
Match 1: Cascade vs. North Star, first round, 11 a.m.
Match 2: Belt vs. Simms, first round, 30 minutes after Match 1
Match 3: Big Sandy vs. Power-Dutton-Brady, first round, 2 p.m.
Match 4: Chester-Joplin-Inverness vs. Highwood, first round, 30 minutes after Match 3
Match 5: Match 1 winner vs. Match 2 winner, second round, 5 p.m.
Match 6: Match 3 winner vs. Match 4 winner, second round, 30 minutes after Match 5
Friday, Nov. 6
Match 7: Match 1 loser vs. Match 2 loser, loser out, 10 a.m.
Match 8: Match 3 loser vs. Match 4 loser, loser out, 30 minutes after Match 7
Match 9: Match 6 loser vs. Match 7 winner, loser out, 1 p.m.
Match 10: Match 5 loser vs. Match 8 winner, loser out, 30 minutes after Match 9
Match 11: Match 5 winner vs. Match 6 winner, undefeated semifinal, 5 p.m.
Match 12: Match 9 winner vs. Match 10 winner, loser places fourth, 30 minutes after Match 11
Saturday, Nov. 7
Match 13: Match 11 loser vs. Match 12 winner, loser places third, 10 a.m.
Match 14: Match 11 winner vs. Match 13 winner, championship, 30 minutes after Match 13
Match 15: Second championship, if necessary, 30 minutes after Match 14
Southern C
Nov. 5-7 at Lewistown
(2 teams advance to state)
Thursday, Nov. 5
Match 1: Denton-Geyser-Stanford-Geraldine vs. Forsyth, first round, 10:30 a.m.
Match 2: Roy-Winifred vs. Custer-Hysham, first round, 12 p.m.
Match 3: Bridger vs. Grass Range-Winnett, first round, 1:30 p.m.
Match 4: Park City vs. Melstone, first round, 3 p.m.
Match 5: Match 1 winner vs. Match 2 winner, second round, 4:30 p.m.
Match 6: Match 3 winner vs. Match 4 winner, second round, 6 p.m.
Friday, Nov. 6
Match 7: Match 1 loser vs. Match 2 loser, loser out, 9 a.m.
Match 8: Match 3 loser vs. Match 4 loser, loser out, 10:30 a.m.
Match 9: Match 6 loser vs. Match 7 winner, loser out, 12 p.m.
Match 10: Match 5 loser vs. Match 8 winner, loser out, 1:30 p.m.
Match 11: Match 5 winner vs. Match 6 winner, undefeated semifinal, 3 p.m.
Match 12: Match 9 winner vs. Match 10 winner, loser places fourth, 4:30 p.m.
Saturday, Nov. 7
Match 13: Match 11 loser vs. Match 12 winner, loser places third, 1 p.m.
Match 14: Match 11 winner vs. Match 13 winner, championship, 3 p.m.
Match 15: Second championship, if necessary, 5 p.m.
Western C
Nov. 5-7 at Churchill
(2 teams advance to state)
Thursday, Nov. 5
Match 1: Manhattan Christian vs. Hot Springs, first round, 10 a.m.
Match 2: Valley Christian vs. Gardiner, first round, 11:45 a.m.
Match 3: Drummond vs. Seeley-Swan, first round, 1:30 p.m.
Match 4: Twin Bridges vs. Charlo, first round, 3:15 p.m.
Match 5: Match 1 winner vs. Match 2 winner, second round, 5:15 p.m.
Match 6: Match 3 winner vs. Match 4 winner, second round, 7 p.m.
Friday, Nov. 6
Match 7: Match 1 loser vs. Match 2 loser, loser out, 11 a.m.
Match 8: Match 3 loser vs. Match 4 loser, loser out, 12:45 p.m.
Match 9: Match 6 loser vs. Match 7 winner, loser out, 2:30 p.m.
Match 10: Match 5 loser vs. Match 8 winner, loser out, 4:15 p.m.
Match 11: Match 5 winner vs. Match 6 winner, undefeated semifinal, 6 p.m.
Saturday, Nov. 7
Match 12: Match 9 winner vs. Match 10 winner, loser places fourth, 11 a.m.
Match 13: Match 11 loser vs. Match 12 winner, loser places third, 1 p.m.
Match 14: Match 11 winner vs. Match 13 winner, championship, 30 minutes after Match 13
Match 15: Second championship, if necessary, 30 minutes after Match 14