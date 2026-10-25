2026 Class B football playoff scores and pairings

2026 Class B football state playoffs
at home sites
First round
Friday, Oct. 30
Eureka at Manhattan, 7 p.m.
Glasgow at Red Lodge, 7 p.m.
Columbus at Florence, 7 p.m.
Baker at Malta, 7 p.m.
Cut Bank at Huntley Project, 7 p.m.
Jefferson at Thompson Falls, 7 p.m.
Shepherd at Fairfield, 7 p.m.
Anaconda at Three Forks, 7 p.m.
Quarterfinals
Friday, Nov. 6
Eureka/Manhattan winner vs. Glasgow/Red Lodge winner
Columbus/Florence winner vs. Baker/Malta winner
Cut Bank/Huntley Project winner vs. Jefferson/Thompson Falls winner
Shepherd/Fairfield winner vs. Anaconda/Three Forks winner
Semifinals
Friday, Nov. 13
Championship
Friday, Nov. 20