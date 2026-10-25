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2026 Class B football playoff scores and pairings

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MTN Sports
CMS Football State B.png
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2026 Class B football state playoffs

at home sites

First round

Friday, Oct. 30

Eureka at Manhattan, 7 p.m.

Glasgow at Red Lodge, 7 p.m.

Columbus at Florence, 7 p.m.

Baker at Malta, 7 p.m.

Cut Bank at Huntley Project, 7 p.m.

Jefferson at Thompson Falls, 7 p.m.

Shepherd at Fairfield, 7 p.m.

Anaconda at Three Forks, 7 p.m.

Quarterfinals

Friday, Nov. 6

Eureka/Manhattan winner vs. Glasgow/Red Lodge winner

Columbus/Florence winner vs. Baker/Malta winner

Cut Bank/Huntley Project winner vs. Jefferson/Thompson Falls winner

Shepherd/Fairfield winner vs. Anaconda/Three Forks winner

Semifinals

Friday, Nov. 13

Championship

Friday, Nov. 20

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Results from around the state