2026 Class B district volleyball scores and pairings

Class B district volleyball tournaments
District 1B
Oct. 29-31 at Choteau
(Four teams advance)
Thursday, Oct. 29
Match 1: Choteau vs. Rocky Boy, first round, 10 a.m.
Match 2: Fairfield vs. Chinook, first round, 11:30 a.m.
Match 3: Shelby vs. Conrad, first round, 1 p.m.
Match 4: Fort Benton vs. Cut Bank, first round, 2:30 p.m.
Match 5: Match 1 winner vs. Match 2 winner, second round, 4:30 p.m.
Match 6: Match 3 winner vs. Match 4 winner, second round, 6 p.m.
Friday, Oct. 30
Match 7: Match 1 loser vs. Match 2 loser, loser out, 10 a.m.
Match 8: Match 3 loser vs. Match 4 loser, loser out, 11:30 a.m.
Match 9: Match 7 winner vs. Match 6 loser, loser out, 1 p.m.
Match 10: Match 5 loser vs. Match 8 winner, loser out, 2:30 p.m.
Match 11: Match 5 winner vs. Match 6 winner, undefeated semifinal, 4:30 p.m.
Match 12: Match 9 winner vs. Match 10 winner, loser out, 6 p.m. (loser places fourth)
Saturday, Oct. 31
Match 13: Match 11 loser vs. Match 12 winner, loser out, 1 p.m. (loser places third)
Match 14: Match 11 winner vs. Match 13 winner, championship, 3 p.m.
Match 15: Second championship, if necessary, 20 minutes after Match 14
District 2B
Oct. 29-30 at Poplar
(Four teams advance)
Thursday, Oct. 29
Match 1: Plentywood vs. Malta, first round, 9 a.m.
Match 2: Harlem vs. Poplar, first round, 10:15 a.m.
Match 3: Wolf Point vs. Glasgow, first round, 11:30 a.m.
Match 4: Fairview vs. Match 1 winner, second round, 12:45 p.m.
Match 5: Match 2 winner vs. Match 3 winner, second round, 2:30 p.m.
Match 6: Match 2 loser vs. Match 3 loser, loser out, 3:45 p.m.
Match 7: Match 1 loser vs. Match 5 loser, loser out, 5 p.m.
Match 8: Match 4 loser vs. Match 6 winner, loser out, 6:15 p.m.
Friday, Oct. 30
Match 9: Match 7 winner vs. Match 8 winner, loser out, 12 p.m. (loser places fourth)
Match 10: Match 4 winner vs. Match 5 winner, undefeated semifinal, 1:15 p.m.
Match 11: Match 9 winner vs. Match 10 loser, loser out, 2:30 p.m. (loser places third)
Match 12: Match 10 winner vs. Match 11 winner, championship, 4 p.m.
District 3B
Oct. 29-30 at Worden
(Three teams advance)
Thursday, Oct. 29
Match 1: Lodge Grass vs. St. Labre, first round, 10 a.m.
Match 2: Colstrip vs. Lame Deer, first round, 11:30 a.m.
Match 3: Huntley Project vs. Match 1 winner, second round, 1 p.m.
Match 4: Baker vs. Match 2 winner, second round, 2:30 p.m.
Match 5: Match 3 loser vs. Match 2 loser, loser out, 4 p.m.
Match 6: Match 1 loser vs. Match 4 loser, loser out, 5:30 p.m.
Match 7: Match 3 winner vs. Match 4 winner, undefeated semifinal, 7 p.m.
Friday, Oct. 30
Match 8: Match 5 winner vs. Match 6 winner, loser out, 9:30 a.m.
Match 9: Match 7 loser vs. Match 8 winner, loser out, 11 a.m. (loser places third)
Match 10: Match 7 winner vs. Match 9 winner, championship, 1 p.m.
Match 11: Second championship, if necessary, 3 p.m.
District 4B
Oct. 29-30 at Columbus
(Three teams advance)
Thursday, Oct. 29
Match 1: Big Timber vs. Joliet, first round, 11 a.m.
Match 2: Red Lodge vs. Roundup, first round, 12:30 p.m.
Match 3: Shepherd vs. Match 1 winner, second round, 2 p.m.
Match 4: Columbus vs. Match 2 winner, second round, 3:30 p.m.
Match 5: Match 2 loser vs. Match 1 loser, loser out, 5 p.m.
Friday, Oct. 30
Match 6: Match 5 winner vs. Match 4 loser, loser out, 11 a.m.
Match 7: Match 3 winner vs. Match 4 winner, undefeated semifinal, 12:30 p.m.
Match 8: Match 6 winner vs. Match 3 loser, loser out, 2 p.m.
Match 9: Match 7 loser vs. Match 8 winner, loser out, 4 p.m. (loser places third)
Match 10: Match 7 winner vs. Match 9 winner, championship, 5:30 p.m.
Match 11: Second championship, if necessary, 7:30 p.m.
District 5B
Oct. 29-30 at Manhattan
(Three teams advance)
Thursday, Oct. 29
Match 1: Three Forks vs. Ennis, first round, 9 a.m.
Match 2: Manhattan vs. Whitehall, first round, 10:45 a.m.
Match 3: Townsend vs. Lone Peak, first round, 12:30 p.m.
Match 4: Jefferson vs. Match 1 winner, second round, 2:15 p.m.
Match 5: Match 2 loser vs. Match 3 loser, loser out, 4 p.m.
Match 6: Match 2 winner vs. Match 3 winner, second round, 5:45 p.m.
Friday, Oct. 30
Match 7: Match 5 winner vs. Match 4 loser, loser out, 9 a.m.
Match 8: Match 1 loser vs. Match 6 loser, loser out, 10:45 a.m.
Match 9: Match 4 winner vs. Match 6 winner, undefeated semifinal, 12:30 p.m.
Match 10: Match 8 winner vs. Match 7 winner, loser out, 2:15 p.m.
Match 11: Match 9 loser vs. Match 10 winner, loser out, 4 p.m. (loser places third)
Match 12: Match 9 winner vs. Match 11 winner, championship, 6 p.m.
Match 13: Second championship, if necessary, 8 p.m.
District 6B
No district tournament.
District 7B
No district tournament