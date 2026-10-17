2026 Class AA state soccer scores and pairings

2026 Class AA state soccer playoffs
at home sites
BOYS
First round
Tuesday, Oct. 20
Billings Skyview at Billings Senior, 4 p.m.
Missoula Big Sky at Kalispell Glacier, 4 p.m.
Belgrade at Gallatin, 4 p.m.
Wednesday, Oct. 21
Helena at Helena Capital, 4 p.m.
Quarterfinals
Friday, Oct. 23
Belgrade/Gallatin winner at Missoula Hellgate, 3 p.m.
Saturday, Oct. 24
Billings Skyview/Billings Senior winner at Missoula Sentinel, TBA
Missoula Big Sky/Kalispell Glacier at Billings West, 4 p.m.
Helena/Helena Capital at Bozeman, TBA
Semifinals
Oct. 27
Championship
Oct. 31
GIRLS
First round
Tuesday Oct. 20
Belgrade at Bozeman, 4 p.m.
Helena Capital at Kalispell Glacier, 2 p.m.
Missoula Big Sky at Missoula Hellgate, 3 p.m.
Billings Skyview at Billings West, 6 p.m.
Quarterfinals
Saturday, Oct. 24
Belgrade/Bozeman winner at Missoula Sentinel, TBA
Helena Capital/Kalispell Glacier winner at Billings Senior, 6 p.m.
Missoula Big Sky/Missoula Hellgate winner at Gallatin, TBA
Billings Skyview/Billings West at Helena, TBA
Semifinals
Oct. 27
Championship
Oct. 31