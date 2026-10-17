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2026 Class AA state soccer scores and pairings

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2026 Class AA state soccer playoffs

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BOYS

First round

Tuesday, Oct. 20

Billings Skyview at Billings Senior, 4 p.m.

Missoula Big Sky at Kalispell Glacier, 4 p.m.

Belgrade at Gallatin, 4 p.m.

Wednesday, Oct. 21

Helena at Helena Capital, 4 p.m.

Quarterfinals

Friday, Oct. 23

Belgrade/Gallatin winner at Missoula Hellgate, 3 p.m.

Saturday, Oct. 24

Billings Skyview/Billings Senior winner at Missoula Sentinel, TBA

Missoula Big Sky/Kalispell Glacier at Billings West, 4 p.m.

Helena/Helena Capital at Bozeman, TBA

Semifinals

Oct. 27

Championship

Oct. 31

GIRLS

First round

Tuesday Oct. 20

Belgrade at Bozeman, 4 p.m.

Helena Capital at Kalispell Glacier, 2 p.m.

Missoula Big Sky at Missoula Hellgate, 3 p.m.

Billings Skyview at Billings West, 6 p.m.

Quarterfinals

Saturday, Oct. 24

Belgrade/Bozeman winner at Missoula Sentinel, TBA

Helena Capital/Kalispell Glacier winner at Billings Senior, 6 p.m.

Missoula Big Sky/Missoula Hellgate winner at Gallatin, TBA

Billings Skyview/Billings West at Helena, TBA

Semifinals

Oct. 27

Championship

Oct. 31

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Results from around the state