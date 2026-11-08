High School College More Sports Shop Scripps Watch Now
High School SportsHigh School Postseason

2026 all-class state volleyball scores and pairings

State volleyball
MTN Sports
State volleyball
Posted
and last updated
Add Montana Sports as a Google Preferred Source

2026 all-class state volleyball tournaments

Nov. 12-14 at Bozeman

Class AA

Thursday, Nov. 12

Match 1: Bozeman vs. Kalispell Glacier, first round, 10 a.m.

Match 2: Great Falls CMR vs. Missoula Hellgate, first round, 12 p.m.

Match 3: Missoula Sentinel vs. Belgrade, first round, 2 p.m.

Match 4: Missoula Big Sky vs. Gallatin, first round, 4 p.m.

Match 5: Match 1 winner vs. Match 2 winner, second round, 6 p.m.

Match 6: Match 3 winner vs. Match 4 winner, second round, 8 p.m.

Friday, Nov. 13

Match 7: Match 1 loser vs. Match 2 loser, loser out, 10 a.m.

Match 8: Match 3 loser vs. Match 4 loser, loser out, 12 p.m.

Match 9: Match 7 winner vs. Match 6 loser, loser out, 2 p.m.

Match 10: Match 5 loser vs. Match 8 winner, loser out, 4 p.m.

Match 11: Match 5 winner vs. Match 6 winner, undefeated semifinal, 6 p.m.

Match 12: Match 9 winner vs. Match 10 winner, loser places fourth, 8 p.m.

Saturday, Nov. 14

Match 13: Match 11 loser vs. Match 12 winner, loser places third, 10 a.m.

Match 14: Match 11 winner vs. Match 13 winner, championship, 12 p.m.

Class A

Thursday, Nov. 12

Match 1: Laurel vs. Frenchtown, first round, 10 a.m.

Match 2: Polson vs. Miles City, first round, 12 p.m.

Match 3: Bigfork vs. Havre, first round, 2 p.m.

Match 4: Billings Central vs. Columbia Falls, first round, 4 p.m.

Match 5: Match 1 winner vs. Match 2 winner, second round, 6 p.m.

Match 6: Match 3 winner vs. Match 4 winner, second round, 8 p.m.

Friday, Nov. 13

Match 7: Match 1 loser vs. Match 2 loser, loser out, 10 a.m.

Match 8: Match 3 loser vs. Match 4 loser, loser out, 12 p.m.

Match 9: Match 7 winner vs. Match 6 loser, loser out, 2 p.m.

Match 10: Match 5 loser vs. Match 8 winner, loser out, 4 p.m.

Match 11: Match 5 winner vs. Match 6 winner, undefeated semifinal, 6 p.m.

Match 12: Match 9 winner vs. Match 10 winner, loser places fourth, 8 p.m.

Saturday, Nov. 14

Match 13: Match 11 loser vs. Match 12 winner, loser places third, 10 a.m.

Match 14: Match 11 winner vs. Match 13 winner, championship, 12 p.m.

Class B

Thursday, Nov. 12

Match 1: Choteau vs. Huntley Project, first round, 10 a.m.

Match 2: Florence vs. Shepherd, first round, 12 p.m.

Match 3: Jefferson vs. Fairfield, first round, 2 p.m.

Match 4: Shelby vs. Plains, first round, 4 p.m.

Match 5: Match 1 winner vs. Match 2 winner, second round, 6 p.m.

Match 6: Match 3 winner vs. Match 4 winner, second round, 8 p.m.

Friday, Nov. 13

Match 7: Match 1 loser vs. Match 2 loser, loser out, 10 a.m.

Match 8: Match 3 loser vs. Match 4 loser, loser out, 12 p.m.

Match 9: Match 7 winner vs. Match 6 loser, loser out, 2 p.m.

Match 10: Match 5 loser vs. Match 8 winner, loser out, 4 p.m.

Match 11: Match 5 winner vs. Match 6 winner, undefeated semifinal, 6 p.m.

Match 12: Match 9 winner vs. Match 10 winner, loser places fourth, 8 p.m.

Saturday, Nov. 14

Match 13: Match 11 loser vs. Match 12 winner, loser places third, 10 a.m.

Match 14: Match 11 winner vs. Match 13 winner, championship, 12 p.m.

Class C

Thursday, Nov. 12

Match 1: Belt vs. Melstone, first round, 10 a.m.

Match 2: Manhattan Christian vs. Jordan, first round, 12 p.m.

Match 3: D-G-S-G vs. C-J-I, first round, 2 p.m.

Match 4: Circle vs. Valley Christian, first round, 4 p.m.

Match 5: Match 1 winner vs. Match 2 winner, second round, 6 p.m.

Match 6: Match 3 winner vs. Match 4 winner, second round, 8 p.m.

Friday, Nov. 13

Match 7: Match 1 loser vs. Match 2 loser, loser out, 10 a.m.

Match 8: Match 3 loser vs. Match 4 loser, loser out, 12 p.m.

Match 9: Match 7 winner vs. Match 6 loser, loser out, 2 p.m.

Match 10: Match 5 loser vs. Match 8 winner, loser out, 4 p.m.

Match 11: Match 5 winner vs. Match 6 winner, undefeated semifinal, 6 p.m.

Match 12: Match 9 winner vs. Match 10 winner, loser places fourth, 8 p.m.

Saturday, Nov. 14

Match 13: Match 11 loser vs. Match 12 winner, loser places third, 10 a.m.

Match 14: Match 11 winner vs. Match 13 winner, championship, 12 p.m.

mts-scoreboard.png

Results from around the state