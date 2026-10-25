2026 8-Man football playoff scores and pairings

2026 8-Man football state playoffs
at home sites
First round
Saturday, Oct. 31
Seeley-Swan at Belt, 1 p.m.
Ennis at Circle, 1 p.m.
Culbertson at Twin Brdges, 1 p.m.
Choteau at Superior, 1 p.m.
Sheridan at Scobey, 1 p.m.
Chinook at Darby, 1 p.m.
St. Regis at Fort Benton, 1 p.m.
Forsyth at Drummond-Philipsburg, 1 p.m. (in Philipsburg)
Quarterfinals
Saturday, Nov. 7
Seeley-Swan/Belt winner vs. Ennis/Circle winner
Culbertson/Twin Brdges winner vs. Choteau/Superior winner
Sheridan/Scobey winner vs. Chinook/Darby winner
St. Regis/Fort Benton winner vs. Forsyth/Drummond-Philipsburg winner
Semifinals
Saturday, Nov. 14
Championship
Saturday, Nov. 21