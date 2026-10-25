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2026 8-Man football playoff scores and pairings

CMS Football State 8 Man.png
MTN Sports
CMS Football State 8 Man.png
Posted

2026 8-Man football state playoffs

at home sites

First round

Saturday, Oct. 31

Seeley-Swan at Belt, 1 p.m.

Ennis at Circle, 1 p.m.

Culbertson at Twin Brdges, 1 p.m.

Choteau at Superior, 1 p.m.

Sheridan at Scobey, 1 p.m.

Chinook at Darby, 1 p.m.

St. Regis at Fort Benton, 1 p.m.

Forsyth at Drummond-Philipsburg, 1 p.m. (in Philipsburg)

Quarterfinals

Saturday, Nov. 7

Seeley-Swan/Belt winner vs. Ennis/Circle winner

Culbertson/Twin Brdges winner vs. Choteau/Superior winner

Sheridan/Scobey winner vs. Chinook/Darby winner

St. Regis/Fort Benton winner vs. Forsyth/Drummond-Philipsburg winner

Semifinals

Saturday, Nov. 14

Championship

Saturday, Nov. 21

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Results from around the state