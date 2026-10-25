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2026 6-Man football playoff scores and pairings

CMS Football State 6 Man.png
MTN Sports
CMS Football State 6 Man.png
Posted

2026 6-Man football state playoffs

at home sites

First round

Saturday, Oct. 31

White Sulphur Springs at Power-Dutton-Brady, 1 p.m. (in Power)

Wibaux at Highwood, 1 p.m.

Absarokee at Denton-Geyser-Stanford-Geraldine, 1 p.m. (in Geraldine)

Heart Butte at Jordan, 1 p.m.

Noxon at West Yellowstone, 1 p.m.

Richey-Lambert at Big Sandy, 1 p.m.

Bainville at Valier, 1 p.m.

Chester-Joplin-Inverness at Grass Range-Winnett, 1 p.m. (in Grass Range)

Quarterfinals

Saturday, Nov. 7

White Sulphur Springs/Power-Dutton-Brady winner vs. Wibaux/Highwood winner

Absarokee/Denton-Geyser-Stanford-Geraldine winner vs. Heart Butte/Jordan winner

Noxon/West Yellowstone winner vs. Richey-Lambert/Big Sandy winner

Bainville/Valier vs. Chester-Joplin-Inverness/Grass Range-Winnett winner

Semifinals

Saturday, Nov. 14

Championship

Saturday, Nov. 21

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Results from around the state