2026 6-Man football playoff scores and pairings

2026 6-Man football state playoffs
at home sites
First round
Saturday, Oct. 31
White Sulphur Springs at Power-Dutton-Brady, 1 p.m. (in Power)
Wibaux at Highwood, 1 p.m.
Absarokee at Denton-Geyser-Stanford-Geraldine, 1 p.m. (in Geraldine)
Heart Butte at Jordan, 1 p.m.
Noxon at West Yellowstone, 1 p.m.
Richey-Lambert at Big Sandy, 1 p.m.
Bainville at Valier, 1 p.m.
Chester-Joplin-Inverness at Grass Range-Winnett, 1 p.m. (in Grass Range)
Quarterfinals
Saturday, Nov. 7
White Sulphur Springs/Power-Dutton-Brady winner vs. Wibaux/Highwood winner
Absarokee/Denton-Geyser-Stanford-Geraldine winner vs. Heart Butte/Jordan winner
Noxon/West Yellowstone winner vs. Richey-Lambert/Big Sandy winner
Bainville/Valier vs. Chester-Joplin-Inverness/Grass Range-Winnett winner
Semifinals
Saturday, Nov. 14
Championship
Saturday, Nov. 21